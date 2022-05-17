Special Weather Statement issued for Cuming by NWS

Effective: 2022-05-17 18:10:00 CDT Expires: 2022-05-18 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Buffalo; Clay; Dawson; Fillmore; Franklin; Furnas; Gosper; Hall; Hamilton; Harlan; Jefferson; Kearney; Nuckolls; Phelps; Saline; Seward; Thayer; Webster; York SEVERE THUNDERSTORM WATCH 236 IS IN EFFECT UNTIL 1200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS NE . NEBRASKA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS BUFFALO CLAY DAWSON FILLMORE FRANKLIN FURNAS GOSPER HALL HAMILTON HARLAN JEFFERSON KEARNEY NUCKOLLS PHELPS SALINE SEWARD THAYER WEBSTER YORK
Effective: 2022-05-19 22:06:00 CDT Expires: 2022-05-20 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Harrison; Mills; Monona; Montgomery; Pottawattamie; Shelby SEVERE THUNDERSTORM WATCH 250 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT FRIDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN SOUTHWEST IOWA HARRISON MILLS MONTGOMERY POTTAWATTAMIE SHELBY IN WEST CENTRAL IOWA MONONA IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN EAST CENTRAL NEBRASKA BURT BUTLER DODGE DOUGLAS SARPY SAUNDERS WASHINGTON IN SOUTHEAST NEBRASKA CASS LANCASTER SEWARD THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND, BELLEVUE, BLAIR, COUNCIL BLUFFS, DAVID CITY, DECATUR, DUNLAP, FREMONT, GLENWOOD, HARLAN, LA VISTA, LINCOLN, LOGAN, LYONS, MAPLETON, MILFORD, MISSOURI VALLEY, OAKLAND, OMAHA, ONAWA, PAPILLION, PLATTSMOUTH, RED OAK, SEWARD, TEKAMAH, WAHOO, WOODBINE, AND YUTAN.
Effective: 2022-05-19 22:06:00 CDT Expires: 2022-05-20 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Burt; Butler; Cass; Dodge; Douglas; Lancaster; Sarpy; Saunders; Seward; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 250 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT FRIDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN SOUTHWEST IOWA HARRISON MILLS MONTGOMERY POTTAWATTAMIE SHELBY IN WEST CENTRAL IOWA MONONA IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN EAST CENTRAL NEBRASKA BURT BUTLER DODGE DOUGLAS SARPY SAUNDERS WASHINGTON IN SOUTHEAST NEBRASKA CASS LANCASTER SEWARD THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND, BELLEVUE, BLAIR, COUNCIL BLUFFS, DAVID CITY, DECATUR, DUNLAP, FREMONT, GLENWOOD, HARLAN, LA VISTA, LINCOLN, LOGAN, LYONS, MAPLETON, MILFORD, MISSOURI VALLEY, OAKLAND, OMAHA, ONAWA, PAPILLION, PLATTSMOUTH, RED OAK, SEWARD, TEKAMAH, WAHOO, WOODBINE, AND YUTAN.
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