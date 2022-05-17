ContributorsPublishersAdvertisers
Environment

Flood Warning issued for Copper River Basin by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-18 01:00:00 AKDT Expires: 2022-05-18 07:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Stay tuned to further developments by listening to your local radio, television, or NOAA Weather Radio for further information. Turn...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Franklin, Gasconade by NWS

Effective: 2022-05-19 10:37:00 CDT Expires: 2022-05-19 11:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Franklin; Gasconade The National Weather Service in St Louis has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Franklin County in east central Missouri Southeastern Gasconade County in east central Missouri * Until 1115 AM CDT. * At 1037 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Gerald, moving east at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will be near Beaufort around 1050 AM CDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include St. Clair, Union and Parkway. This includes Interstate 44 in Missouri between exits 228 and 242. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FRANKLIN COUNTY, MO
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Barry, Christian, Lawrence, Stone by NWS

Effective: 2022-05-19 07:11:00 CDT Expires: 2022-05-19 08:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Barry; Christian; Lawrence; Stone The National Weather Service in Springfield has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Christian County in southwestern Missouri Northwestern Stone County in southwestern Missouri Northeastern Barry County in southwestern Missouri Southeastern Lawrence County in southwestern Missouri * Until 800 AM CDT. * At 710 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Verona, or near Aurora, moving northeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Monett... Aurora Marionville... Clever Crane... Billings Verona... Hurley Mcdowell... Pleasant Ridge Boaz... Madry HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BARRY COUNTY, MO
weather.gov

Tornado Watch issued for City of Winchester, Frederick by NWS

Effective: 2022-05-20 11:35:00 EDT Expires: 2022-05-20 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: City of Winchester; Frederick TORNADO WATCH 251 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS VA . VIRGINIA COUNTIES INCLUDED ARE FREDERICK VIRGINIA INDEPENDENT CITIES INCLUDED ARE WINCHESTER
FREDERICK COUNTY, VA
IN THIS ARTICLE
#Flood#Noaa Weather Radio#Rapid
weather.gov

Special Weather Statement issued for Blanco, Burnet, Travis, Williamson by NWS

Effective: 2022-05-21 22:09:00 CDT Expires: 2022-05-21 22:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Frequent cloud to ground lightning is occurring with these storms. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 100 AM CDT for south central Texas. Target Area: Blanco; Burnet; Travis; Williamson Strong thunderstorms will impact portions of western Williamson, northwestern Caldwell, Hays, Travis, northeastern Blanco and central Burnet Counties through 1045 PM CDT At 1001 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Sunnylane to near Woodcreek. Movement was east at 30 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Austin, Round Rock, Cedar Park, Georgetown, San Marcos, Pflugerville, Kyle, Buda, Burnet, Dripping Springs, Wimberley, Bertram, Tanglewood Forest, Serenada, Anderson Mill, Austin Bergstrom Int Airport, Windemere, Leander, Lakeway and Lago Vista. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...50 MPH
BLANCO COUNTY, TX
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Shawano by NWS

Effective: 2022-05-19 19:14:00 CDT Expires: 2022-05-19 19:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. To report severe weather contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Green Bay. Target Area: Shawano A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 730 PM CDT FOR SOUTHWESTERN MENOMINEE AND WESTERN SHAWANO COUNTIES At 714 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Neopit, or 18 miles northwest of Shawano, moving east at 50 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Neopit, Red River, Gresham, Bowler, Lyndhurst, Middle Village and Zoar. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
SHAWANO COUNTY, WI
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Macoupin, Montgomery by NWS

Effective: 2022-05-19 18:17:00 CDT Expires: 2022-05-19 19:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Macoupin; Montgomery The National Weather Service in St Louis has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Central Macoupin County in southwestern Illinois Southwestern Montgomery County in south central Illinois * Until 700 PM CDT. * At 617 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Shipman to Sawyerville to near Sorento, moving northeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Severe thunderstorms will be near Mount Olive, Benld, Sawyerville and Mount Clare around 620 PM CDT. Gillespie, East Gillespie and Eagarville around 625 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Taylor Springs, Litchfield, Hillsboro, Carlinville, Schram City, Raymond and Palmyra. This includes Interstate 55 in Illinois between exits 44 and 63. This also includes Beaver Dam State Park and Lake Lou Yaeger. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
MACOUPIN COUNTY, IL
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Cumberland, Harnett, Hoke, Lee, Moore by NWS

Effective: 2022-05-21 16:26:00 EDT Expires: 2022-05-21 17:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Cumberland; Harnett; Hoke; Lee; Moore The National Weather Service in Raleigh has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Moore County in central North Carolina Southwestern Harnett County in central North Carolina Northwestern Cumberland County in central North Carolina Southwestern Lee County in central North Carolina Northern Hoke County in central North Carolina * Until 515 PM EDT. * At 426 PM EDT, a severe thunderstorm was located 8 miles west of Pope AFB, or 8 miles west of Fort Bragg, moving north at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Southern Pines, Fort Bragg, Aberdeen, Whispering Pines, Vass, Cameron, Olivia, Pineview, Lemon Springs and Ashley Heights. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CUMBERLAND COUNTY, NC
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
Cars
NewsBreak
NWS
weather.gov

Dust Storm Warning issued for Mohave by NWS

Effective: 2022-05-20 09:16:00 PDT Expires: 2022-05-20 11:15:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Mohave The National Weather Service in Las Vegas has issued a * Dust Storm Warning for Central Mohave County in northwestern Arizona * Until 1115 AM MST. * At 911 AM MST, a wall of dust was moving across Route 66 near Valle Vista and will move to the south-southeast and spread across the Kingman area and I-40. HAZARD...Less than a quarter mile visibility. SOURCE...Trained weather spotters. IMPACT...Dangerous life-threatening travel. * This includes Route 66 between Kingman and Valle Vista and Interstate 40 in Arizona between mile markers 54 and 70. Locations impacted include... Kingman, Valentine, Hualapai Mountain Park. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Motorists should not drive into a dust storm. PULL ASIDE STAY ALIVE!
MOHAVE COUNTY, AZ
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Beaver, Butler, Crawford, Erie, Lawrence, Mercer, Venango by NWS

Effective: 2022-05-21 14:45:00 EDT Expires: 2022-05-21 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Beaver; Butler; Crawford; Erie; Lawrence; Mercer; Venango SEVERE THUNDERSTORM WATCH 255 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS PA . PENNSYLVANIA COUNTIES INCLUDED ARE BEAVER BUTLER CRAWFORD ERIE LAWRENCE MERCER VENANGO
BEAVER COUNTY, PA
weather.gov

Tornado Watch issued for New Castle by NWS

Effective: 2022-05-20 11:35:00 EDT Expires: 2022-05-20 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: New Castle TORNADO WATCH 251 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS DE . DELAWARE COUNTIES INCLUDED ARE NEW CASTLE
NEW CASTLE COUNTY, DE
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Cuyahoga, Geauga, Lake by NWS

Effective: 2022-05-21 16:14:00 EDT Expires: 2022-05-21 17:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Cuyahoga; Geauga; Lake The National Weather Service in Cleveland has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Central Geauga County in northeastern Ohio East central Cuyahoga County in northeastern Ohio Southeastern Lake County in northeastern Ohio * Until 500 PM EDT. * At 413 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Chesterland, or 8 miles southwest of Chardon, moving northeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to vehicles is possible. Expect damage to trees and power lines. * Locations impacted include Chardon, South Russell, Chesterland, Mayfield Heights, Kirtland, Pepper Pike, Chagrin Falls, Moreland Hills, Claridon, Gates Mills, Montville, Bentleyville, Hunting Valley, Thompson, Kirtland Hills and Aquilla. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CUYAHOGA COUNTY, OH
weather.gov

High Wind Warning issued for Guadalupe and Delaware Mountains by NWS

Effective: 2022-05-22 03:45:00 CDT Expires: 2022-05-22 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Guadalupe and Delaware Mountains HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM CDT /10 AM MDT/ THIS MORNING FOR GUADALUPE PASS * WHAT...Northeast winds 35 to 45 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...Guadalupe Pass in Texas. * WHEN...Until 11 AM CDT /10 AM MDT/ this morning. * IMPACTS...Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
CULBERSON COUNTY, TX
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Hempstead, Howard, Little River, Miller, Nevada, Sevier by NWS

Effective: 2022-05-21 21:19:00 CDT Expires: 2022-05-22 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Hempstead; Howard; Little River; Miller; Nevada; Sevier SEVERE THUNDERSTORM WATCH 258, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING, IS NOW IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT SUNDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN SOUTHWEST ARKANSAS HEMPSTEAD HOWARD LITTLE RIVER MILLER NEVADA SEVIER IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHEAST OKLAHOMA MCCURTAIN IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS BOWIE CAMP CASS FRANKLIN MORRIS RED RIVER SMITH TITUS UPSHUR WOOD THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHDOWN, ATLANTA, BIG SANDY, BOGATA, BROKEN BOW, CLARKSVILLE, DAINGERFIELD, DE QUEEN, DIERKS, GILMER, HAWKINS, HOPE, HUGHES SPRINGS, IDABEL, LINDEN, LONE STAR, MINEOLA, MINERAL SPRINGS, MOUNT PLEASANT, MOUNT VERNON, NAPLES, NASHVILLE, OMAHA, PITTSBURG, PRESCOTT, QUEEN CITY, QUITMAN, TEXARKANA, TEXARKANA, TYLER, AND WINNSBORO.
HEMPSTEAD COUNTY, AR
weather.gov

Frost Advisory issued for Harrison, Monona, Shelby by NWS

Effective: 2022-05-22 03:08:00 CDT Expires: 2022-05-22 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Harrison; Monona; Shelby FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Temperatures as low as 32 will result in frost formation. * WHERE...In Nebraska, Burt, Colfax, Dodge and Washington Counties. In Iowa, Monona, Harrison and Shelby Counties. * WHEN...From 1 AM to 9 AM CDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
HARRISON COUNTY, IA
weather.gov

Dense Fog Advisory issued for Coastal Rockingham by NWS

Effective: 2022-05-22 04:25:00 EDT Expires: 2022-05-22 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Coastal Rockingham DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of south central and southwest Maine. Portions of southern New Hampshire. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Low visibility could make driving conditions hazardous.
ROCKINGHAM COUNTY, NH
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Lexington, Newberry, Richland, Saluda by NWS

Effective: 2022-05-21 12:39:00 EDT Expires: 2022-05-21 13:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection seek shelter inside a sturdy building and stay away from windows. Severe thunderstorms can produce large capsizing waves and frequent lightning. If on or near Lake Murray move away from the water and take shelter! Target Area: Lexington; Newberry; Richland; Saluda The National Weather Service in Columbia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Newberry County in central South Carolina Northwestern Lexington County in central South Carolina East central Saluda County in central South Carolina West central Richland County in central South Carolina * Until 115 PM EDT. * At 1238 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Batesburg-Leesville, moving northeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and powerlines. * Locations impacted include Lexington, Irmo, Batesburg-Leesville, Highway 6 at Lake Murray Dam, Dreher Island State Park, Ballentine, Chapin, Gilbert, Summit, Little Mountain, Cedar Grove Fire Station, South Shore Marina, Oswald Park, Bundrick Island, Putnam`s Landing, White Rock, Murray, Rocky Point Recreation Area, Camp Kinard and Delmar. This includes the following highways Interstate 20 in South Carolina between mile markers 42 and 48. Interstate 26 between mile markers 87 and 101. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
LEXINGTON COUNTY, SC
weather.gov

Freeze Warning issued for Dawson, Greeley, Howard, Sherman, Valley by NWS

Effective: 2022-05-22 03:23:00 CDT Expires: 2022-05-22 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Dawson; Greeley; Howard; Sherman; Valley FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Near-freezing to slightly sub-freezing temperatures of generally 30 to 33 degrees. * WHERE...Valley, Greeley, Sherman, Howard and Dawson Counties, especially in river and creek valleys or other low lying areas. * WHEN...Until 9 AM CDT this morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions may harm sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing. * ADDITIONAL DETAILS...Even if some locations in this Warning do not officially freeze, conditions will still be favorable for frost development.
DAWSON COUNTY, NE
weather.gov

Frost Advisory issued for Boyd, Brown, Chase, Frontier, Hayes, Holt, Keya Paha, Rock by NWS

Effective: 2022-05-22 03:29:00 CDT Expires: 2022-05-22 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Boyd; Brown; Chase; Frontier; Hayes; Holt; Keya Paha; Rock; Wheeler FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT /8 AM MDT/ THIS MORNING * WHAT...Temperatures as low as 32 will result in frost formation. * WHERE...Hayes, Brown, Rock, Wheeler, Boyd, Keya Paha, Chase, Frontier and Holt Counties. * WHEN...Until 9 AM CDT /8 AM MDT/ this morning. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
BOYD COUNTY, NE
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for DeWitt, Dimmit, Karnes, Lavaca, Maverick by NWS

Effective: 2022-05-22 03:00:00 CDT Expires: 2022-05-22 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: DeWitt; Dimmit; Karnes; Lavaca; Maverick SEVERE THUNDERSTORM WATCH 260 REMAINS VALID UNTIL 4 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL TEXAS DEWITT DIMMIT KARNES LAVACA MAVERICK THIS INCLUDES THE CITIES OF CARRIZO SPRINGS, CUERO, EAGLE PASS, HALLETTSVILLE, AND KARNES CITY.
DEWITT COUNTY, TX

Comments / 0

Community Policy