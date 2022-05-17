Flood Warning issued for Copper River Basin by NWS

Effective: 2022-05-21 21:19:00 CDT Expires: 2022-05-22 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Hempstead; Howard; Little River; Miller; Nevada; Sevier SEVERE THUNDERSTORM WATCH 258, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING, IS NOW IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT SUNDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN SOUTHWEST ARKANSAS HEMPSTEAD HOWARD LITTLE RIVER MILLER NEVADA SEVIER IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHEAST OKLAHOMA MCCURTAIN IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS BOWIE CAMP CASS FRANKLIN MORRIS RED RIVER SMITH TITUS UPSHUR WOOD THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHDOWN, ATLANTA, BIG SANDY, BOGATA, BROKEN BOW, CLARKSVILLE, DAINGERFIELD, DE QUEEN, DIERKS, GILMER, HAWKINS, HOPE, HUGHES SPRINGS, IDABEL, LINDEN, LONE STAR, MINEOLA, MINERAL SPRINGS, MOUNT PLEASANT, MOUNT VERNON, NAPLES, NASHVILLE, OMAHA, PITTSBURG, PRESCOTT, QUEEN CITY, QUITMAN, TEXARKANA, TEXARKANA, TYLER, AND WINNSBORO.
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