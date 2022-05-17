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Iowa State

Enhanced risk for severe weather Tuesday night in SW Iowa, SE Nebraska, NW Missouri

By Ryan Matheny
kmaland.com
 5 days ago

Cover picture for the article(KMAland) -- Most of southwest Iowa, southeast Nebraska and northwest Missouri remain in an enhanced risk for severe weather late Tuesday and early Wednesday morning. The Storm Prediction Center says the most likely timing...

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