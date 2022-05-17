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Ky. Primary Day set for Tuesday

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Friday After 5 set to kick off in Owensboro

OWENSBORO, Ky. (WFIE) - Friday After 5 kicks off in Owensboro tomorrow. The stage at the Riverpark Center will now go up behind the Holiday Inn. The street fair vendors will also move down Veterans toward Locust. We’ll have live interviews and all you need to know on 14 News...
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adair, Allen, Anderson, Barren, Breckinridge, Bullitt, Butler by NWS

Effective: 2022-05-19 15:52:00 EDT Expires: 2022-05-19 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adair; Allen; Anderson; Barren; Breckinridge; Bullitt; Butler; Casey; Clinton; Cumberland; Edmonson; Grayson; Green; Hancock; Hardin; Hart; Henry; Jefferson; Larue; Logan; Marion; Meade; Metcalfe; Monroe; Nelson; Ohio; Oldham; Russell; Shelby; Simpson; Spencer; Taylor; Trimble; Warren; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 244 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT /7 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL INDIANA CLARK CRAWFORD DUBOIS FLOYD HARRISON JEFFERSON ORANGE PERRY SCOTT WASHINGTON IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 35 COUNTIES IN EAST CENTRAL KENTUCKY ANDERSON IN NORTH CENTRAL KENTUCKY BRECKINRIDGE BULLITT HARDIN HENRY JEFFERSON LARUE MEADE NELSON OLDHAM SHELBY SPENCER TRIMBLE WASHINGTON IN NORTHWEST KENTUCKY HANCOCK OHIO IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY CASEY GRAYSON GREEN HART LOGAN MARION TAYLOR IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY ADAIR ALLEN BARREN BUTLER CLINTON CUMBERLAND EDMONSON METCALFE MONROE RUSSELL SIMPSON WARREN THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, BARDSTOWN, BEDFORD, BOWLING GREEN, BRANDENBURG, BROWNSVILLE, BURKESVILLE, CAMPBELLSVILLE, COLUMBIA, CORYDON, EDMONTON, ELIZABETHTOWN, ENGLISH, FRANKLIN, GLASGOW, GREENSBURG, HARDINSBURG, HARTFORD, HAWESVILLE, HODGENVILLE, JAMESTOWN, JASPER, JEFFERSONVILLE, LA GRANGE, LAWRENCEBURG, LEBANON, LEITCHFIELD, LEWISPORT, LIBERTY, LOUISVILLE, MADISON, MORGANTOWN, MUNFORDVILLE, NEW ALBANY, NEW CASTLE, PAOLI, PROVIDENCE, RUSSELLVILLE, SALEM, SCOTTSBURG, SCOTTSVILLE, SHELBYVILLE, SHEPHERDSVILLE, SPRINGFIELD, TAYLORSVILLE, TELL CITY, AND TOMPKINSVILLE.
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