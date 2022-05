Effective: 2022-05-18 13:40:00 MDT Expires: 2022-05-18 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Baca; Bent; Cheyenne; Crowley; Douglas; El Paso; Elbert; Kiowa; Kit Carson; Las Animas; Lincoln; Otero; Prowers; Pueblo SEVERE THUNDERSTORM WATCH 239 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM MDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS CO . COLORADO COUNTIES INCLUDED ARE BACA BENT CHEYENNE CROWLEY DOUGLAS ELBERT EL PASO KIOWA KIT CARSON LAS ANIMAS LINCOLN OTERO PROWERS PUEBLO

