A-walked for Hedges in the 8th. 1-ran for Reyes in the 8th. E_Plesac (1). LOB_Cincinnati 8, Cleveland 6. HR_Naquin (3), off Plesac; Miller (4), off Warren. RBIs_Naquin (20), Stephenson (20), Pham (12), Farmer (16), Moustakas (10), Straw 2 (6), Miller 2 (15). SB_Friedl (4), Giménez (3), Naquin (3). SF_Straw.

CINCINNATI, OH ・ 2 DAYS AGO