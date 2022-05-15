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Okfuskee County, OK

Severe Thunderstorm Warning issued for Okfuskee, Okmulgee by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-15 17:13:00 CDT Expires: 2022-05-15 17:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor...

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BECKHAM COUNTY, OK
weather.gov

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ALFALFA COUNTY, OK

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