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Harper County, OK

Severe Weather Statement issued for Harper by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-14 18:20:00 CDT Expires: 2022-05-15 00:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Hemphill, Lipscomb by NWS

Effective: 2022-05-19 00:17:00 CDT Expires: 2022-05-19 00:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Continuous cloud to ground lightning is occurring with these storms. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Hemphill; Lipscomb A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1230 AM CDT FOR SOUTHEASTERN LIPSCOMB AND NORTHERN HEMPHILL COUNTIES At 1217 AM CDT, automated weather equipment reported severe thunderstorms were located along a line extending from 4 miles north of Hazelton to 9 miles west of Sharon, moving east at 55 mph. HAZARD...70 mph wind gusts. SOURCE...Automated weather equipment. IMPACT...Expect some tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Lipscomb, Canadian, Follett, Higgins, Glazier and Lake Marvin. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
HEMPHILL COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Beaver by NWS

Effective: 2022-05-18 23:46:00 CDT Expires: 2022-05-19 00:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Continuous cloud to ground lightning is occurring with these storms. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Beaver A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1230 AM CDT FOR BEAVER...LIPSCOMB...NORTHEASTERN ROBERTS...NORTHERN HEMPHILL AND OCHILTREE COUNTIES At 1146 PM CDT, automated weather equipment reported severe thunderstorms were located along a line extending from 9 miles north of Aetna to 7 miles northwest of Shattuck, moving east at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Automated weather equipment. IMPACT...Minor damage to roofs, siding, and trees is possible. Hail damage to vehicles is expected. Locations impacted include Perryton, Lipscomb, Canadian, Beaver, Booker, Forgan, Follett, Higgins, Darrouzett, Gate, Knowles, Wolf Creek Park, Elmwood, Boyd, Floris, Glazier, Lake Marvin, Bryans Corner, Mocane and Slapout. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BEAVER COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Warning issued for Beckham, Roger Mills by NWS

Effective: 2022-05-19 00:54:00 CDT Expires: 2022-05-19 01:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: Prepare immediately for large hail and damaging winds. People outside should move immediately to shelter inside a strong building. Stay away from windows. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Beckham; Roger Mills The National Weather Service in Norman has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southern Roger Mills County in western Oklahoma Northern Beckham County in western Oklahoma * Until 145 AM CDT. * At 1254 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Sweetwater, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Elk City, Sayre, Carter, Sweetwater, Berlin and Dempsey. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BECKHAM COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Warning issued for Ellis, Harper, Woods, Woodward by NWS

Effective: 2022-05-19 00:06:00 CDT Expires: 2022-05-19 01:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: Prepare immediately for large hail and damaging winds. People outside should move immediately to shelter inside a strong building. Stay away from windows. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with these storms. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Ellis; Harper; Woods; Woodward The National Weather Service in Norman has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Ellis County in northwestern Oklahoma Northwestern Woods County in northwestern Oklahoma Eastern Harper County in northwestern Oklahoma Western Woodward County in northwestern Oklahoma * Until 100 AM CDT. * At 1206 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 9 miles north of Buffalo to near May to 8 miles south of Follett, moving east at 35 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Woodward, Shattuck, Buffalo, Arnett, Gage, Fargo, Fort Supply, Freedom, May, Alabaster Caverns State Park, Selman, Harmon, Tangier and Camp Houston. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
ELLIS COUNTY, OK
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Harper County, OK
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Severe Thunderstorm Warning issued for Clark, Comanche, Ford, Kiowa by NWS

Effective: 2022-05-18 23:53:00 CDT Expires: 2022-05-19 00:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Clark; Comanche; Ford; Kiowa A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1215 AM CDT FOR SOUTHEASTERN FORD...SOUTHERN KIOWA...COMANCHE AND CLARK COUNTIES At 1153 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 10 miles south of Greensburg to 11 miles northeast of Buffalo, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Ashland, Coldwater, Protection, Bloom, Englewood, Sitka, Wilmore, Clark State Lake, Lake Coldwater, Acres, Belvidere and Buttermilk. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
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Severe Thunderstorm Watch issued for Clark, Ford, Meade by NWS

Effective: 2022-05-18 23:47:00 CDT Expires: 2022-05-19 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clark; Ford; Meade THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 241 TO EXPIRE AT MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS ALLOWS TO EXPIRE 3 COUNTIES IN SOUTHWEST KANSAS CLARK FORD MEADE THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND, DODGE CITY, FOWLER, MEADE, MINNEOLA, AND PLAINS CITY.
CLARK COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Alfalfa, Blaine, Custer, Dewey, Ellis, Garfield, Grant, Harper by NWS

Effective: 2022-05-19 00:44:00 CDT Expires: 2022-05-19 05:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alfalfa; Blaine; Custer; Dewey; Ellis; Garfield; Grant; Harper; Kay; Kingfisher; Lincoln; Logan; Major; Noble; Payne; Roger Mills; Woods; Woodward SEVERE THUNDERSTORM WATCH 242 REMAINS VALID UNTIL 5 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN CENTRAL OKLAHOMA KINGFISHER LINCOLN LOGAN PAYNE IN NORTHERN OKLAHOMA GARFIELD GRANT KAY NOBLE IN NORTHWEST OKLAHOMA ALFALFA BLAINE DEWEY ELLIS HARPER MAJOR WOODS WOODWARD IN WESTERN OKLAHOMA CUSTER ROGER MILLS THIS INCLUDES THE CITIES OF ALVA, ARNETT, BLACKWELL, BUFFALO, CARMEN, CHANDLER, CHEROKEE, CHEYENNE, CLINTON, DAVENPORT, ENID, FAIRVIEW, FARGO, GAGE, GEARY, GUTHRIE, HAMMON, HELENA, HENNESSEY, KINGFISHER, LAMONT, LAVERNE, LEEDEY, MEDFORD, MEEKER, OKARCHE, OKEENE, PERRY, PONCA CITY, POND CREEK, PRAGUE, SEILING, SHATTUCK, STILLWATER, STROUD, TALOGA, VICI, WAKITA, WATONGA, WEATHERFORD, WELLSTON, AND WOODWARD.
ALFALFA COUNTY, OK

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