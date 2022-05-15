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Harper County, KS

Special Weather Statement issued for Harper by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-14 20:21:00 CDT Expires: 2022-05-14 22:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Ellis, Harper, Woods, Woodward by NWS

Effective: 2022-05-19 00:39:00 CDT Expires: 2022-05-19 01:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Continuous cloud to ground lightning is occurring with these storms. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Ellis; Harper; Woods; Woodward A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT FOR CENTRAL ELLIS...NORTHWESTERN WOODS...EASTERN HARPER AND WESTERN WOODWARD COUNTIES At 1238 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 10 miles south of Buttermilk to 4 miles northeast of Fort Supply to 6 miles northeast of Arnett, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Woodward, Shattuck, Buffalo, Arnett, Gage, Fargo, Fort Supply, Freedom, Alabaster Caverns State Park, Selman, Harmon, Tangier and Camp Houston. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ELLIS COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Warning issued for Dewey, Ellis, Roger Mills by NWS

Effective: 2022-05-19 00:29:00 CDT Expires: 2022-05-19 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: Prepare immediately for large hail and damaging winds. People outside should move immediately to shelter inside a strong building. Stay away from windows. Target Area: Dewey; Ellis; Roger Mills The National Weather Service in Norman has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southern Ellis County in northwestern Oklahoma Roger Mills County in western Oklahoma Western Dewey County in northwestern Oklahoma * Until 115 AM CDT. * At 1229 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 6 miles southwest of Arnett to 6 miles east of Lake Marvin to 8 miles northeast of Briscoe, moving east at 50 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Cheyenne, Arnett, Vici, Leedey, Reydon, Camargo, Strong City, Crawford, Harmon, Roll, Durham and Angora. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
DEWEY COUNTY, OK
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Severe Weather Statement issued for Beckham, Custer, Dewey, Ellis, Roger Mills, Washita by NWS

Effective: 2022-05-19 00:44:00 CDT Expires: 2022-05-19 05:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: This is an EXTREMELY DANGEROUS SITUATION with tornado like wind speeds expected. Mobile homes and high profile vehicles are especially susceptible to winds of this magnitude and may be overturned. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. These storms have the potential to cause serious injury and significant property damage. Continuous cloud to ground lightning is occurring with these storms. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Beckham; Custer; Dewey; Ellis; Roger Mills; Washita A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 145 AM CDT FOR NORTHWESTERN WASHITA...SOUTHEASTERN ELLIS...SOUTHEASTERN ROGER MILLS...CUSTER...DEWEY AND NORTHEASTERN BECKHAM COUNTIES At 110 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Cestos to 4 miles west of Moorewood to 5 miles south of Cheyenne, moving east at 45 mph. THESE ARE DESTRUCTIVE STORMS FOR THE CAMARGO, CESTOS, AND TALOGA AREAS! HAZARD...80 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...An 80 mph wind gust was measured by the Camargo mesonet weather station at 100 AM! IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be heavily damaged. Expect considerable damage to roofs, windows, and vehicles. Extensive tree damage and power outages are likely. Locations impacted include Elk City, Cheyenne, Taloga, Seiling, Arapaho, Vici, Hammon, Canute, Leedey, Custer City, Butler, Camargo, Foss, Oakwood, Strong City, Putnam, Foss Reservoir, Angora, Moorewood and Cestos. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...DESTRUCTIVE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...OBSERVED MAX WIND GUST...80 MPH
BECKHAM COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Warning issued for Clark, Comanche, Ford, Kiowa by NWS

Effective: 2022-05-18 23:53:00 CDT Expires: 2022-05-19 00:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Clark; Comanche; Ford; Kiowa A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1215 AM CDT FOR SOUTHEASTERN FORD...SOUTHERN KIOWA...COMANCHE AND CLARK COUNTIES At 1153 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 10 miles south of Greensburg to 11 miles northeast of Buffalo, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Ashland, Coldwater, Protection, Bloom, Englewood, Sitka, Wilmore, Clark State Lake, Lake Coldwater, Acres, Belvidere and Buttermilk. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
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Severe Thunderstorm Watch issued for Clark, Ford, Meade by NWS

Effective: 2022-05-18 23:47:00 CDT Expires: 2022-05-19 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clark; Ford; Meade THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 241 TO EXPIRE AT MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS ALLOWS TO EXPIRE 3 COUNTIES IN SOUTHWEST KANSAS CLARK FORD MEADE THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND, DODGE CITY, FOWLER, MEADE, MINNEOLA, AND PLAINS CITY.
CLARK COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Alfalfa, Blaine, Dewey, Ellis, Garfield, Grant, Harper, Kay by NWS

Effective: 2022-05-18 23:33:00 CDT Expires: 2022-05-19 05:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alfalfa; Blaine; Dewey; Ellis; Garfield; Grant; Harper; Kay; Kingfisher; Lincoln; Logan; Major; Noble; Payne; Woods; Woodward SEVERE THUNDERSTORM WATCH 242 REMAINS VALID UNTIL 5 AM CDT THURSDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL OKLAHOMA KINGFISHER LINCOLN LOGAN PAYNE IN NORTHERN OKLAHOMA GARFIELD GRANT KAY NOBLE IN NORTHWEST OKLAHOMA ALFALFA BLAINE DEWEY ELLIS HARPER MAJOR WOODS WOODWARD THIS INCLUDES THE CITIES OF ALVA, ARNETT, BLACKWELL, BUFFALO, CARMEN, CHANDLER, CHEROKEE, DAVENPORT, ENID, FAIRVIEW, FARGO, GAGE, GEARY, GUTHRIE, HELENA, HENNESSEY, KINGFISHER, LAMONT, LAVERNE, LEEDEY, MEDFORD, MEEKER, OKARCHE, OKEENE, PERRY, PONCA CITY, POND CREEK, PRAGUE, SEILING, SHATTUCK, STILLWATER, STROUD, TALOGA, VICI, WAKITA, WATONGA, WELLSTON, AND WOODWARD.
ALFALFA COUNTY, OK

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