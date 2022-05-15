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Barber County, KS

Severe Weather Statement issued for Barber by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-14 22:02:00 CDT Expires: 2022-05-14 22:12:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Ellis, Harper, Woods, Woodward by NWS

Effective: 2022-05-19 00:39:00 CDT Expires: 2022-05-19 01:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Continuous cloud to ground lightning is occurring with these storms. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Ellis; Harper; Woods; Woodward A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT FOR CENTRAL ELLIS...NORTHWESTERN WOODS...EASTERN HARPER AND WESTERN WOODWARD COUNTIES At 1238 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 10 miles south of Buttermilk to 4 miles northeast of Fort Supply to 6 miles northeast of Arnett, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Woodward, Shattuck, Buffalo, Arnett, Gage, Fargo, Fort Supply, Freedom, Alabaster Caverns State Park, Selman, Harmon, Tangier and Camp Houston. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ELLIS COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Warning issued for Dewey, Ellis, Roger Mills by NWS

Effective: 2022-05-19 00:48:00 CDT Expires: 2022-05-19 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: Prepare immediately for large hail and damaging winds. People outside should move to a shelter, inside a strong building and away from windows. Continuous cloud to ground lightning is occurring with these storms. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Dewey; Ellis; Roger Mills A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 115 AM CDT FOR SOUTHERN ELLIS...ROGER MILLS AND WESTERN DEWEY COUNTIES At 1247 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 3 miles southeast of Harmon to 5 miles southwest of Roll to 5 miles south of Reydon, moving east at 50 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Trained weather spotters reported damage to a power pole 1 mile east of Arnett. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Cheyenne, Arnett, Vici, Leedey, Reydon, Camargo, Strong City, Crawford, Harmon, Roll, Durham and Angora. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...OBSERVED MAX WIND GUST...70 MPH
DEWEY COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Watch issued for Barber, Comanche, Kiowa by NWS

Effective: 2022-05-18 23:47:00 CDT Expires: 2022-05-19 05:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Barber; Comanche; Kiowa SEVERE THUNDERSTORM WATCH 242 REMAINS VALID UNTIL 5 AM CDT THURSDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL KANSAS BARBER COMANCHE KIOWA THIS INCLUDES THE CITIES OF COLDWATER, GREENSBURG, HAVILAND, KIOWA, LAKE COLDWATER, MEDICINE LODGE, AND PROTECTION.
BARBER COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Clark, Ford, Meade by NWS

Effective: 2022-05-18 23:47:00 CDT Expires: 2022-05-19 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clark; Ford; Meade THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 241 TO EXPIRE AT MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS ALLOWS TO EXPIRE 3 COUNTIES IN SOUTHWEST KANSAS CLARK FORD MEADE THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND, DODGE CITY, FOWLER, MEADE, MINNEOLA, AND PLAINS CITY.
CLARK COUNTY, KS
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County
Barber County, KS
State
Kansas State
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Severe Thunderstorm Watch issued for Alfalfa, Blaine, Dewey, Ellis, Garfield, Grant, Harper, Kay by NWS

Effective: 2022-05-18 23:33:00 CDT Expires: 2022-05-19 05:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alfalfa; Blaine; Dewey; Ellis; Garfield; Grant; Harper; Kay; Kingfisher; Lincoln; Logan; Major; Noble; Payne; Woods; Woodward SEVERE THUNDERSTORM WATCH 242 REMAINS VALID UNTIL 5 AM CDT THURSDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL OKLAHOMA KINGFISHER LINCOLN LOGAN PAYNE IN NORTHERN OKLAHOMA GARFIELD GRANT KAY NOBLE IN NORTHWEST OKLAHOMA ALFALFA BLAINE DEWEY ELLIS HARPER MAJOR WOODS WOODWARD THIS INCLUDES THE CITIES OF ALVA, ARNETT, BLACKWELL, BUFFALO, CARMEN, CHANDLER, CHEROKEE, DAVENPORT, ENID, FAIRVIEW, FARGO, GAGE, GEARY, GUTHRIE, HELENA, HENNESSEY, KINGFISHER, LAMONT, LAVERNE, LEEDEY, MEDFORD, MEEKER, OKARCHE, OKEENE, PERRY, PONCA CITY, POND CREEK, PRAGUE, SEILING, SHATTUCK, STILLWATER, STROUD, TALOGA, VICI, WAKITA, WATONGA, WELLSTON, AND WOODWARD.
ALFALFA COUNTY, OK

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