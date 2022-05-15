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Harper County, KS

Severe Weather Statement issued for Harper by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-14 21:46:00 CDT Expires: 2022-05-14 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Dewey, Ellis, Roger Mills by NWS

Effective: 2022-05-19 00:48:00 CDT Expires: 2022-05-19 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: Prepare immediately for large hail and damaging winds. People outside should move to a shelter, inside a strong building and away from windows. Continuous cloud to ground lightning is occurring with these storms. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Dewey; Ellis; Roger Mills A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 115 AM CDT FOR SOUTHERN ELLIS...ROGER MILLS AND WESTERN DEWEY COUNTIES At 1247 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 3 miles southeast of Harmon to 5 miles southwest of Roll to 5 miles south of Reydon, moving east at 50 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Trained weather spotters reported damage to a power pole 1 mile east of Arnett. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Cheyenne, Arnett, Vici, Leedey, Reydon, Camargo, Strong City, Crawford, Harmon, Roll, Durham and Angora. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...OBSERVED MAX WIND GUST...70 MPH
DEWEY COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Warning issued for Dewey, Ellis, Harper, Major, Woods, Woodward by NWS

Effective: 2022-05-19 01:09:00 CDT Expires: 2022-05-19 01:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: Prepare immediately for large hail and damaging winds. People outside should move to a shelter, inside a strong building and away from windows. This is an EXTREMELY DANGEROUS SITUATION with tornado like wind speeds expected. Mobile homes and high profile vehicles are especially susceptible to winds of this magnitude and may be overturned. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. These storms have the potential to cause serious injury and significant property damage. Continuous cloud to ground lightning is occurring with these storms. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Dewey; Ellis; Harper; Major; Woods; Woodward A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 145 AM CDT FOR EAST CENTRAL ELLIS...WOODS...SOUTHEASTERN HARPER...NORTHWESTERN DEWEY...WESTERN MAJOR AND WOODWARD COUNTIES At 107 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 12 miles southwest of Aetna to near Alabaster Caverns State Park to 5 miles northeast of Mooreland to 3 miles west of Mutual to near Camargo, moving east at 45 mph. THESE ARE DESTRUCTIVE STORMS FOR THE CAMARGO, VICI, AND MUTUAL AREAS! HAZARD...80 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...An 80 mph wind gust was measured by the Camargo mesonet weather station at 100 AM! IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be heavily damaged. Expect considerable damage to roofs, windows, and vehicles. Extensive tree damage and power outages are likely. Locations impacted include Woodward, Alva, Taloga, Mooreland, Waynoka, Seiling, Vici, Freedom, Camargo, Sharon, Mutual, Alabaster Caverns State Park, Quinlan, Chester, Avard, Harmon, Cestos, Hopeton, Bouse Junction and Camp Houston. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...DESTRUCTIVE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...OBSERVED MAX WIND GUST...80 MPH
DEWEY COUNTY, OK
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Clark, Comanche, Ford, Kiowa by NWS

Effective: 2022-05-18 23:53:00 CDT Expires: 2022-05-19 00:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Clark; Comanche; Ford; Kiowa A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1215 AM CDT FOR SOUTHEASTERN FORD...SOUTHERN KIOWA...COMANCHE AND CLARK COUNTIES At 1153 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 10 miles south of Greensburg to 11 miles northeast of Buffalo, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Ashland, Coldwater, Protection, Bloom, Englewood, Sitka, Wilmore, Clark State Lake, Lake Coldwater, Acres, Belvidere and Buttermilk. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Clark, Ford, Meade by NWS

Effective: 2022-05-18 23:47:00 CDT Expires: 2022-05-19 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clark; Ford; Meade THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 241 TO EXPIRE AT MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS ALLOWS TO EXPIRE 3 COUNTIES IN SOUTHWEST KANSAS CLARK FORD MEADE THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND, DODGE CITY, FOWLER, MEADE, MINNEOLA, AND PLAINS CITY.
CLARK COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Alfalfa, Blaine, Dewey, Ellis, Garfield, Grant, Harper, Kay by NWS

Effective: 2022-05-18 23:33:00 CDT Expires: 2022-05-19 05:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alfalfa; Blaine; Dewey; Ellis; Garfield; Grant; Harper; Kay; Kingfisher; Lincoln; Logan; Major; Noble; Payne; Woods; Woodward SEVERE THUNDERSTORM WATCH 242 REMAINS VALID UNTIL 5 AM CDT THURSDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL OKLAHOMA KINGFISHER LINCOLN LOGAN PAYNE IN NORTHERN OKLAHOMA GARFIELD GRANT KAY NOBLE IN NORTHWEST OKLAHOMA ALFALFA BLAINE DEWEY ELLIS HARPER MAJOR WOODS WOODWARD THIS INCLUDES THE CITIES OF ALVA, ARNETT, BLACKWELL, BUFFALO, CARMEN, CHANDLER, CHEROKEE, DAVENPORT, ENID, FAIRVIEW, FARGO, GAGE, GEARY, GUTHRIE, HELENA, HENNESSEY, KINGFISHER, LAMONT, LAVERNE, LEEDEY, MEDFORD, MEEKER, OKARCHE, OKEENE, PERRY, PONCA CITY, POND CREEK, PRAGUE, SEILING, SHATTUCK, STILLWATER, STROUD, TALOGA, VICI, WAKITA, WATONGA, WELLSTON, AND WOODWARD.
ALFALFA COUNTY, OK

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