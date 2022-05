Chicago12—3 New York Red Bulls12—3 First Half_1, New York Red Bulls, Morgan, 5 (penalty kick), 20th minute; 2, Chicago, Mueller, 1 (Gutierrez), 38th. Second Half_3, Chicago, Omsberg, 1 (Duran), 49th; 4, New York Red Bulls, Harper, 1 (Fernandez), 58th; 5, Chicago, Shaqiri, 3, 89th; 6, New York Red Bulls, Klimala, 4 (Fernandez), 90th+1.

CHICAGO, IL ・ 9 HOURS AGO