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Fleming County, KY

Flash Flood Warning issued for Fleming by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-14 19:06:00 EDT Expires: 2022-05-14 19:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity:...

alerts.weather.gov

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weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Adair, Allen, Barren, Boyle, Butler, Casey, Clark, Clinton by NWS

Effective: 2022-05-18 17:00:00 EDT Expires: 2022-05-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adair; Allen; Barren; Boyle; Butler; Casey; Clark; Clinton; Cumberland; Edmonson; Estill; Fayette; Garrard; Grayson; Green; Hardin; Hart; Jackson; Jessamine; Knox; Larue; Laurel; Lincoln; Logan; Madison; Marion; McCreary; Mercer; Metcalfe; Monroe; Montgomery; Nelson; Powell; Pulaski; Rockcastle; Russell; Simpson; Taylor; Warren; Washington; Wayne; Whitley SEVERE THUNDERSTORM WATCH 240 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS KY . KENTUCKY COUNTIES INCLUDED ARE ADAIR ALLEN BARREN BOYLE BUTLER CASEY CLARK CLINTON CUMBERLAND EDMONSON ESTILL FAYETTE GARRARD GRAYSON GREEN HARDIN HART JACKSON JESSAMINE KNOX LARUE LAUREL LINCOLN LOGAN MADISON MARION MCCREARY MERCER METCALFE MONROE MONTGOMERY NELSON POWELL PULASKI ROCKCASTLE RUSSELL SIMPSON TAYLOR WARREN WASHINGTON WAYNE WHITLEY
ADAIR COUNTY, KY

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