Los AngelesABRHBIBBSOAvg. a-singled for Rojas in the 7th. b-struck out for P.Smith in the 7th. c-popped out for Alberto in the 7th. E_Alberto (2). LOB_Arizona 6, Los Angeles 3. 2B_Betts (6). HR_Walker (8), off Pepiot; Thomas (2), off White; W.Smith (3), off Gilbert; Betts (8), off Gilbert; T.Turner (2), off Gilbert; J.Turner (3), off Gilbert. RBIs_P.Smith (13), Walker 2 (17), Thomas (4), Marte 2 (11), W.Smith (17), Betts 2 (20), T.Turner (23), J.Turner 2 (25), Freeman (15). CS_Varsho (2).

LOS ANGELES, CA ・ 11 HOURS AGO