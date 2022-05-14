ContributorsPublishersAdvertisers
Sussex County, DE

Dense Fog Advisory issued for Delaware Beaches by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-14 11:52:00 EDT Expires: 2022-05-14 12:00:00 EDT Urgency: Expected...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Kent, New Castle, Sussex by NWS

Effective: 2022-05-16 16:30:00 EDT Expires: 2022-05-16 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Kent; New Castle; Sussex SEVERE THUNDERSTORM WATCH 230 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN DELAWARE THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN CENTRAL DELAWARE KENT IN NORTHERN DELAWARE NEW CASTLE IN SOUTHERN DELAWARE SUSSEX IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN NORTHEAST MARYLAND CAROLINE KENT QUEEN ANNE`S TALBOT IN NEW JERSEY THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHERN NEW JERSEY CAPE MAY CUMBERLAND SALEM THIS INCLUDES THE CITIES OF CENTREVILLE, CHESTERTOWN, DENTON, DOVER, EASTON, GEORGETOWN, MILLVILLE, OCEAN CITY, PENNSVILLE, AND WILMINGTON.
KENT COUNTY, DE
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Berks, Bucks, Carbon, Chester, Delaware, Lehigh, Monroe by NWS

Effective: 2022-05-16 13:35:00 EDT Expires: 2022-05-16 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Berks; Bucks; Carbon; Chester; Delaware; Lehigh; Monroe; Montgomery; Northampton; Philadelphia SEVERE THUNDERSTORM WATCH 229 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS PA . PENNSYLVANIA COUNTIES INCLUDED ARE BERKS BUCKS CARBON CHESTER DELAWARE LEHIGH MONROE MONTGOMERY NORTHAMPTON PHILADELPHIA
PHILADELPHIA, PA
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Anne Arundel, Baltimore, Baltimore City, Calvert, Caroline by NWS

Effective: 2022-05-16 15:40:00 EDT Expires: 2022-05-16 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anne Arundel; Baltimore; Baltimore City; Calvert; Caroline; Cecil; Charles; Dorchester; Harford; Howard; Kent; Montgomery; Prince Georges; Queen Anne's; Somerset; St. Marys; Talbot; Wicomico; Worcester SEVERE THUNDERSTORM WATCH 230 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MD . MARYLAND COUNTIES INCLUDED ARE ANNE ARUNDEL BALTIMORE CALVERT CAROLINE CECIL CHARLES DORCHESTER HARFORD HOWARD KENT MONTGOMERY PRINCE GEORGES QUEEN ANNE`S SOMERSET ST. MARYS TALBOT WICOMICO WORCESTER MARYLAND INDEPENDENT CITIES INCLUDED ARE BALTIMORE CITY
ANNE ARUNDEL COUNTY, MD

Comments / 0

Community Policy