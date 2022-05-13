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Redwater, TX

Lynsey Gold joins Redwater ISD as director of bands

By Mark Lane
foxsportstexarkana.com
 3 days ago

Cover picture for the articleREDWATER, Texas — Lynsey Gold has been named as the new director of bands for Redwater ISD. Gold was the 2021 UIL 1A State Champion with Menard ISD. Gold is currently in her eighth year of teaching instrumental music....

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