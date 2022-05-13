Severe Thunderstorm Warning issued for Cotton by NWS

Effective: 2022-05-15 22:06:00 CDT Expires: 2022-05-16 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Collin; Cooke; Delta; Denton; Fannin; Grayson; Hopkins; Hunt; Lamar SEVERE THUNDERSTORM WATCH 224 REMAINS VALID UNTIL 1 AM CDT MONDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN NORTH CENTRAL TEXAS COLLIN COOKE DELTA DENTON FANNIN GRAYSON HOPKINS HUNT LAMAR THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLEN, BONHAM, CARROLLTON, COMMERCE, COOPER, DENISON, DENTON, FLOWER MOUND, FRISCO, GAINESVILLE, GREENVILLE, LEWISVILLE, MCKINNEY, PARIS, PLANO, SHERMAN, AND SULPHUR SPRINGS.
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