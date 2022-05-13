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Cotton County, OK

Severe Thunderstorm Warning issued for Cotton by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-13 18:17:00 CDT Expires: 2022-05-13 19:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room...

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High Wind Warning issued for Cleveland, Grady, McClain by NWS

Effective: 2022-05-17 04:18:00 CDT Expires: 2022-05-17 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Cleveland; Grady; McClain HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM CDT EARLY THIS MORNING * WHAT...South 45 to 55 mph. * WHERE...McClain, Cleveland and Grady Counties. * WHEN...Until 6 AM CDT early this morning. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
CLEVELAND COUNTY, OK
weather.gov

High Wind Warning issued for Caddo, Canadian, Comanche, Grady, Kiowa, Washita by NWS

Effective: 2022-05-17 03:09:00 CDT Expires: 2022-05-17 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Caddo; Canadian; Comanche; Grady; Kiowa; Washita HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 6 AM CDT EARLY THIS MORNING * WHAT...Southerly wind gusts 50 mph to 60 mph. * WHERE...Washita, Caddo, Canadian, Grady, Greer, Kiowa, Jackson and Comanche Counties. * WHEN...Until 6 AM CDT early this morning. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
CADDO COUNTY, OK
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Red Flag Warning issued for Callahan, Coke, Concho, Crockett, Fisher, Haskell, Irion by NWS

Effective: 2022-05-17 12:00:00 CDT Expires: 2022-05-17 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now or will occur shortly. A combination of strong winds, low humidity and dry fuels will contribute to extreme fire behavior. Target Area: Callahan; Coke; Concho; Crockett; Fisher; Haskell; Irion; Jones; Nolan; Runnels; Schleicher; Shackelford; Sterling; Taylor; Throckmorton; Tom Green A RED FLAG WARNING IS IN EFFECT THIS AFTERNOON AND EVENING FOR AREAS ALONG AND NORTH OF AN OZONA TO SAN SABA LINE FOR RELATIVE HUMIDITY VALUES OF LESS THAN 20 PERCENT, SOUTHWEST WINDS 20 TO 25 MPH, AND VERY HIGH TO EXTREME FIRE DANGER RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM CDT THIS EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY VALUES LESS THAN 20 PERCENT, SOUTHWEST WINDS 20 TO 25 MPH, GUSTING TO 35 MPH, AND VERY HIGH TO EXTREME FIRE DANGER FOR AREAS ALONG AND NORTH OF AN OZONA TO SAN SABA LINE The National Weather Service in San Angelo has issued a Red Flag Warning, which is in effect from noon today to 8 PM CDT this evening. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * WINDS...South 20 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 10 percent. * FUELS...Critically Dry * IMPACTS...Avoid any outdoor activities that could result in flames or sparks of any kind. Accidental ignitions will have the potential to grow into dangerous wind-driven wildfires.
CALLAHAN COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Watch issued for Collin, Cooke, Delta, Denton, Fannin, Grayson, Hopkins, Hunt by NWS

Effective: 2022-05-15 22:06:00 CDT Expires: 2022-05-16 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Collin; Cooke; Delta; Denton; Fannin; Grayson; Hopkins; Hunt; Lamar SEVERE THUNDERSTORM WATCH 224 REMAINS VALID UNTIL 1 AM CDT MONDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN NORTH CENTRAL TEXAS COLLIN COOKE DELTA DENTON FANNIN GRAYSON HOPKINS HUNT LAMAR THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLEN, BONHAM, CARROLLTON, COMMERCE, COOPER, DENISON, DENTON, FLOWER MOUND, FRISCO, GAINESVILLE, GREENVILLE, LEWISVILLE, MCKINNEY, PARIS, PLANO, SHERMAN, AND SULPHUR SPRINGS.
COLLIN COUNTY, TX
kswo.com

7News First Alert Weather: Mostly sunny and hot weekend with chance for conditional & isolated storms

LAWTON, Okla. (KSWO) - Mostly sunny skies today, though wildfires out west will keep a smoky haze across the Southern Plains. Temperatures will only get up to the low/mid 90s with winds out of the east at 5-15 mph. A stationary front will lift up north as a warm front later today, as a few isolated showers and storms could develop beneath the front and ahead of a dryline later this afternoon and evening. Models are still in disagreement with each other as of this morning, with coverage mainly limited to northern and western portions of Texoma. This is another conditional setup, as capping in place and a near-surface temperature inversion this afternoon will limit how much rain we see, if any at all. If any storms do fire up, there is the chance they could become strong-to-severe, with main concerns being wind gusts up to 60 mph and hail up to the size of quarters.
LAWTON, OK
kswo.com

7News First Alert Weather: Cooler day tomorrow before triple digits return across Texoma this week

LAWTON, Okla. (KSWO) - As the cold front continues to move south this evening, a few isolated showers and storms could fire up along it in Texoma, mainly for counties east of I-44. While coverage will be low, there is the chance for one or two to become strong-to-severe, with main threats being wind gusts up to 60s mph and hail up to quarters and half dollars. Rain chances for those who could see any should clear out before midnight, with most of the showers and storms staying east of I-35.
LAWTON, OK
newschannel6now.com

Storm chances return Monday night

WICHITA FALLS, Texas (KAUZ) - For your Monday, we will have a high of 89 with mostly sunny skies and east northeast winds at 10 to 20 mph. Monday night, we will have a low of 69 with partly cloudy skies. However, Monday night, we will be looking at a few isolated thunderstorms moving in from out west. These storms should remain sub-severe.
WICHITA FALLS, TX
IN THIS ARTICLE
#Cotton
kswo.com

7News First Alert Weather: Record high heat returns tomorrow with another chance of rain possible during the evening

LAWTON, Okla. (KSWO) - A few showers and storms have already developed along a dryline positioned out west this afternoon, and could continue to do so as we head into the evening. While there is still some capping in place, lift provided by the dryline along with an unstable and moist atmosphere could lead to possible strong-to-severe storms for northern and western counties through the late night hours, though coverage will be isolated as most of us will remain dry tonight. Possible severe threats include wind gusts up to 60-70 mph and hail up to quarters and half-dollars. Overall tonight will be mostly clear with winds out of the southeast at 5-10 mph,
LAWTON, OK
News Channel 25

Silver Alert issued for missing Fort Worth area woman

BRIDGEPORT, Texas — A Silver Alert has been issued for 73-year-old Sharon Thun of Bridgeport. Thun was last seen at 7:13 P.M. Saturday at the 2000 Block of County Road 3840 in Bridgeport. She is described as having gray hair and brown eyes, being 5ft tall and weighing about...
BRIDGEPORT, TX
kswo.com

Police chase ends in wreck on Rogers Lane

LAWTON, Okla. (KSWO) - HAZMAT crews were called out to a drainage ditch Monday, May 16, after a police chase ended with a car crashing in the storm drainage channel. This happened just before 1 p.m. on Northwest Rogers Lane. Lawton Police officers tried pulling the car over, for reportedly...
LAWTON, OK
kswo.com

Construction on Cache Road begins, will last rest of May

LAWTON, Okla. (KSWO) - Residents in Lawton may notice a slowdown on Cache road -- after road crews closed multiple lanes to begin repairs Monday morning. Road work began on parts of northwest Cache road, from 31st to 38th street, closing both the far right and middle lane. They hope...
LAWTON, OK
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Rollover crash by Elmer Thomas Park closes lanes

LAWTON, Okla. (KSWO) - Emergency crews have responded to a possible deadly rollover crash near Elmer Thomas Park on Cache Road. It happened around 8:30 p.m. on Friday, May 13, on Cache Road near Indian Trail Road by the I-44 exit. According to first responders, there are possible multiple injuries...
LAWTON, OK
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Driver dies in Friday morning collision on U.S. 70

Juana Vasquez, 55, of De Queen was killed about 7:31 a.m. Friday when the car she was driving crossed the center of U.S. 70 and collided head-on with another vehicle. According to a preliminary Arkansas State Police report, Vasquez was driving a 2001 model Ford east on the highway. Her car struck a westbound 2012 Cadillac driven by John M. Dennis Jr., 86, of Whitesboro, TX.
DE QUEEN, AR
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New details released after Lawton fatal rollover

LAWTON, Okla. (KSWO) - Lawton Police Department has confirmed one person has died and one person was taken into custody after Friday nights rollover crash near Elmer Thomas Park on Cache Road. Tyler Taylor was booked on Saturday, May 14, for First Degree Manslaughter and Reckless Driving in connection to...
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Crime of the Week: Burglary at construction site

WICHITA FALLS (KFDX/KJTL) — Officials with the Wichita Falls Police Department’s Crime Stoppers are asking for help are asking for your help in solving a burglary. The crime occurred on May 10 around 3 p.m. on Sarasue Lane. The suspect in the video is seen entering a residence under construction where he then took a 42 […]
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Crude oil tanker spill closes off Highway 7 bypass

DUNCAN, Okla. (KSWO) - Both lanes of Highway 7 Bypass at the intersection of Boren Blvd. are closed off this morning. A crude oil tanker spilled. The spill is contained. The Duncan Fire Dept. is on scene, waiting for the EPA crew to get there around 8:30 a.m. There is no ETA for when the lanes will be open again.
DUNCAN, OK
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Pedestrian struck by train in Ardmore

ARDMORE, Okla. (KTEN) — A pedestrian was struck and killed by a train in Ardmore early Friday morning. The incident happened near the downtown Depot District. Ardmore police said its crash reconstruction team is looking into what happened. The victim's name was not released.
ARDMORE, OK

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