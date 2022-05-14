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Cassville, MO

Kids Free Fishing Day At Roaring River State Park

By Jason Rima
KTTS
 3 days ago

Cover picture for the article(KTTS News) — Kids Free Fishing Day is this Saturday at Roaring River State Park near Cassville. Children 15 and younger can fish for free from 6:30 a.m. to 8:15 p.m. on Saturday, May 14. Free food will be available in the lower section of the CCC Lodge....

www.ktts.com

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#Roaring River State Park#Missouri State#Volunteers#Ktts News#The National Park Trust
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