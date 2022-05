Effective: 2022-05-15 15:25:00 CDT Expires: 2022-05-15 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adair; Atoka; Bryan; Cherokee; Choctaw; Coal; Creek; Haskell; Hughes; Johnston; Latimer; Le Flore; Lincoln; Marshall; McIntosh; Muskogee; Okfuskee; Okmulgee; Pittsburg; Pontotoc; Pottawatomie; Pushmataha; Seminole; Sequoyah; Tulsa; Wagoner SEVERE THUNDERSTORM WATCH 221 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS OK . OKLAHOMA COUNTIES INCLUDED ARE ADAIR ATOKA BRYAN CHEROKEE CHOCTAW COAL CREEK HASKELL HUGHES JOHNSTON LATIMER LE FLORE LINCOLN MARSHALL MCINTOSH MUSKOGEE OKFUSKEE OKMULGEE PITTSBURG PONTOTOC POTTAWATOMIE PUSHMATAHA SEMINOLE SEQUOYAH TULSA WAGONER

