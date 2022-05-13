ContributorsPublishersAdvertisers
Mcintosh County, OK

Severe Thunderstorm Warning issued for McIntosh, Muskogee by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-13 14:39:00 CDT Expires: 2022-05-13 15:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Adair, Atoka, Bryan, Cherokee, Choctaw, Coal, Creek, Haskell by NWS

Effective: 2022-05-15 15:25:00 CDT Expires: 2022-05-15 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adair; Atoka; Bryan; Cherokee; Choctaw; Coal; Creek; Haskell; Hughes; Johnston; Latimer; Le Flore; Lincoln; Marshall; McIntosh; Muskogee; Okfuskee; Okmulgee; Pittsburg; Pontotoc; Pottawatomie; Pushmataha; Seminole; Sequoyah; Tulsa; Wagoner SEVERE THUNDERSTORM WATCH 221 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS OK . OKLAHOMA COUNTIES INCLUDED ARE ADAIR ATOKA BRYAN CHEROKEE CHOCTAW COAL CREEK HASKELL HUGHES JOHNSTON LATIMER LE FLORE LINCOLN MARSHALL MCINTOSH MUSKOGEE OKFUSKEE OKMULGEE PITTSBURG PONTOTOC POTTAWATOMIE PUSHMATAHA SEMINOLE SEQUOYAH TULSA WAGONER
ADAIR COUNTY, OK
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Adair, Cherokee, Craig, Delaware, Mayes, Nowata, Osage, Ottawa by NWS

Effective: 2022-05-15 11:35:00 CDT Expires: 2022-05-15 16:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adair; Cherokee; Craig; Delaware; Mayes; Nowata; Osage; Ottawa; Rogers; Tulsa; Wagoner; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 217 REMAINS VALID UNTIL 4 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN NORTHWEST ARKANSAS BENTON CARROLL MADISON WASHINGTON AR IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN EAST CENTRAL OKLAHOMA CHEROKEE IN NORTHEAST OKLAHOMA ADAIR CRAIG DELAWARE MAYES NOWATA OSAGE OTTAWA ROGERS TULSA WAGONER WASHINGTON OK THIS INCLUDES THE CITIES OF BARTLESVILLE, BENTONVILLE, BERRYVILLE, CLAREMORE, EUREKA SPRINGS, FAYETTEVILLE, GROVE, HUNTSVILLE, JAY, MIAMI, NOWATA, PAWHUSKA, PRYOR, ROGERS, SPRINGDALE, STILWELL, TAHLEQUAH, TULSA, VINITA, AND WAGONER.
ADAIR COUNTY, OK
KOCO

Strong winds cause damage in Calvin

CALVIN, Okla. — Strong winds caused damage Sunday evening in Hughes County. KOCO 5 First Alert Field Meteorologist Michael Armstrong spent hours in Calvin tracking the storm. The destructive storm caused a building's roof to come off and ripped some bricks from a building. The storm system also produced...
CALVIN, OK
RELATED LOCAL CHANNELS
County
Muskogee County, OK
City
Muskogee, OK
City
Checotah, OK
City
Council Hill, OK
County
Mcintosh County, OK
City
Tulsa, OK
State
Oklahoma State
bartlesvilleradio.com

Kansas Man Injured in Motorcycle Accident on Hwy 10

A Kansas man is injured in a motorcycle accident in Osage County on Saturday morning. According to Oklahoma Highway Patrol, a 66-year-old man from Elk Falls was riding his 2002 Honda VTX 1800 eastbound on State Highway 10 north of Bartlesville at excessive speeds and failed to negotiate a turn to the right. The vehicle departed the roadway to the left and laid over on its side. The man landed approximately 3-feet away from the motorcycle.
OSAGE COUNTY, OK
FOX 23 Tulsa KOKI

One dead after car crash near Tahlequah

TAHLEQUAH, Okla. — One person is dead after a car crash 3 miles north of Tahlequah, Sunday morning, according to Oklahoma Highway Patrol (OHP). A 2000 Jeep Grand Cherokee was driven by Thomas Baty, age 22, with two passengers: Alessa Gilbert, age 21, and Lara Sarett, age 26. OHP...
TAHLEQUAH, OK
IN THIS ARTICLE
#Interstate 40
FOX 23 Tulsa KOKI

Body found at Chandler Park

TULSA COUNTY, Okla. — A dead body was found on Sunday at Chandler Park, according to Tulsa County Sheriff’s Office (TCSO). TSCO has confirmed the body found was an elderly gentleman found on the walking trail. They also said there are no signs of foul play. ©2022 Cox...
TULSA COUNTY, OK
bartlesvilleradio.com

Bison Road Work Could Take 3-5 More Weeks to Complete

An update has been provided on the status of Bison Road in the Bartlesville area. Bison Road will be opened in the evenings after 4:00 o'clock on weekdays and on weekends, however, recovery/restoration work is likely to continue for another three to five weeks, weather permitting. Contamination at the site south of Highway 60 to the Voice of the Martyrs entrance has seeped further than expected into the soil and required significantly more removal than expected. New soil will need to be brought in to complete the restoration.
BARTLESVILLE, OK
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
NWS
FOX 23 Tulsa KOKI

Semi vs train accident in Claremore

CLAREMORE, Okla. — A train and a semi collided in Claremore on Saturday, Claremore police said in a Facebook post. Police later confirmed that a driver going westbound on Patti Page had to stop on the tracks after the car in front of him had to turn left. When...
CLAREMORE, OK
FOX 23 Tulsa KOKI

Man dies in Muskogee County car accident

TAFT, Okla. — A car crash killed a man in Muskogee County Wednesday afternoon. The Oklahoma Highway Patrol (OHP) said around noon, 48-year-old Billy Arnett, of Fort Gibson, was driving eastbound on West MLK Boulevard in Taft, when his truck left the roadway at Pine Street. The truck went...
MUSKOGEE COUNTY, OK
News On 6 KOTV - Tulsa

Wagoner County Deputies Searching For Man Suspected Of Using Counterfeit Money

The Wagoner County Sheriff’s Office is searching for a person of interest in a counterfeit money scam. According to investigators, a man walked inside the Porter Country Store just after noon on Friday and bought $10 worth of items, and paid with a one-hundred-dollar bill. When the money was taken to the bank, it was determined that the bill was fake. The man was seen driving a White Cadillac sedan.
WAGONER COUNTY, OK

Comments / 0

Community Policy