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New Boston, TX

Woman named sexton of historic Boston church for 1st time

crossroadstoday.com
 3 days ago

Cover picture for the articleBOSTON (AP) — The thousands of tourists who visit Boston’s Old North Church probably won’t see much of Chelsea Millsap on their trip, even though she may just have the most important job at the historic site. Millsap, 32, who can trace her ancestry to the...

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#Episcopal Church#Boston Public#Ap#Old North Church#British#Bostonians
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