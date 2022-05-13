Woman named sexton of historic Boston church for 1st time

Effective: 2022-05-15 17:22:00 CDT Expires: 2022-05-15 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bowie; Red River SEVERE THUNDERSTORM WATCH 220 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS UNION IN SOUTHWEST ARKANSAS COLUMBIA HEMPSTEAD HOWARD LAFAYETTE LITTLE RIVER MILLER NEVADA SEVIER IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHEAST OKLAHOMA MCCURTAIN IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS BOWIE RED RIVER THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHDOWN, BOGATA, BRADLEY, BROKEN BOW, CLARKSVILLE, DE QUEEN, DIERKS, EL DORADO, HOPE, IDABEL, LEWISVILLE, MAGNOLIA, MINERAL SPRINGS, NASHVILLE, PRESCOTT, STAMPS, TEXARKANA, AND TEXARKANA.
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