ContributorsPublishersAdvertisers
Palm Beach County, FL

Newcomer tops HD 93 Democratic field in April fundraising

By Anne Geggis
floridapolitics.com
 3 days ago

Cover picture for the articleShelly Albright is the newest entrant to the four-way Democratic Primary for the seat based in Palm Beach County. A recent entrant in the four-way Democratic Primary race to represent the newly drawn House District 93 in Palm Beach County topped the field in April fundraising. But she will have to...

floridapolitics.com

Comments / 0

Related
floridapolitics.com

Janelle Perez adds $51K to SD 38 bid with AFSCME boost

Perez last month breezed past $400K raised since she began campaigning in August. Democratic candidate Janelle Perez raised more than $51,000 in April toward her campaign for the open seat representing Senate District 38. Most of the money came from a labor union that endorsed her last month. Perez has...
MIAMI, FL
South Florida Sun Sentinel

Could Black voters’ frustration with DeSantis’ politics awaken a ‘sleeping giant?’

Inflamed by what they regard as repeated political assaults by Gov. Ron DeSantis and the Republican-controlled state Legislature, African American and Caribbean American Democrats in South Florida are vowing to channel their frustration into action aimed at the November elections. “The governor and the Republicans in the state of Florida have awakened a sleeping giant with Black people in the ...
PALM BEACH COUNTY, FL
floridapolitics.com

Jared Moskowitz earns ‘Gun Sense Candidate’ designation in CD 23 race

The Broward County Commissioner is running to replace Ted Deutch. A national organization seeking to end gun violence has added congressional candidate Jared Moskowitz to its list of “Gun Sense” candidates — the only one in the race to represent Florida’s 23rd Congressional District to receive the distinction so far.
BROWARD COUNTY, FL
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Wellington, FL
County
Palm Beach County, FL
Palm Beach County, FL
Government
State
Virginia State
Local
Florida Elections
City
Boynton Beach, FL
Palm Beach County, FL
Elections
Local
Florida Government
floridapolitics.com

‘A proven leader’: María Elvira Salazar endorses Kevin Marino Cabrera for Miami-Dade Commission

Salazar joins former President Donald Trump and Florida Chief Operating Officer Jimmy Patronis in endorsing Cabrera. Government relations specialist Kevin Marino Cabrera continued racking up big time Republican endorsements Monday, when his campaign announced U.S. Rep. María Elvira Salazar is backing his bid to take the District 6 seat on the Miami-Dade County Commission.
FLORIDA STATE
IN THIS ARTICLE
#Democrats#Fundraising#County Commission#Democratic#House#Port Of Palm Beach#Royal Palm Beach
cw34.com

Thousands of Florida homeowners finding out they're about to lose coverage

LAKE WORTH, Fla. (CBS12) — Almost 70,000 Florida homeowners, many here in Palm Beach County, will be losing their home insurance this summer, thanks to financial difficulties at another large insurer of Florida homes. Robert Norberg is just one of the local homeowners whose insurance has been cancelled. Maison...
FLORIDA STATE
cbs12.com

Should Palm Beach County waive its gas tax?

West Palm Beach, FL/CBS12 News — Gas prices keep going up and up. Pain at the pump is something all drivers are feeling lately. At $4.63 a gallon, Palm Beach County has the highest gas price in the state, according to the American Automobile Association. "People out here at...
PALM BEACH COUNTY, FL
South Florida Sun Sentinel

‘Anyone from 8 to 80 can play:’ Over 1,000 seniors compete in national pickleball tournament

About 1,500 pickleball players, all 50 years old and older, are competing this week in a national championship in Fort Lauderdale. An additional 1,000 people have attended to watch and cheer on their friends, family and favorite teams. The oldest player this year is 92 years old. “I think everyone that picks up the paddle and tries, they get hooked,” said tournament participant Lee Ingram, 53. ...
FORT LAUDERDALE, FL
YOU MAY ALSO LIKE
News Break
Politics
NewsBreak
Elections
NewsBreak
Democratic Party
blackchronicle.com

Strong storms possible through evening

DELRAY BACK INTO BOCA RATON. YOU CAN SEE LOTS OF BE DOWNPOURS RIGH NTOW FROM THE HAMPTONS BACK TOWARDS THE COUNTRY CLUB AROUND MEISNER ON THE WESTERN SIDE OF DEL. PRETTY INTENSE RAINFALLS RIGHT NOW AND IN THESE SHOWERS AND STORMS WE’VE GOT SOME GUSTY WINDS AND SOME SMALL HAIL POP IN OUT OF THESE THUNDERSTORMS. YOU SEE THE PURPLES. THAT’S WHAT THE HELL’S GOING TO . BE JUST ABOUT TO INFRINGE ON WELLINGTON LAKE WORTH BEACH ALSO OVER THE CITY PROPERLY LAKE WORTH BEACH GOT SOME POTENTIAL FOR SOME SMALL HAIL, AND YOU CAN SEE IT’S JUST PICKING ON WEST PALM BEACH JUST TO THE DOWN TO THE SOUTH ON 95 AND TOWARDS BOCA RATON, BUT MORE SHOWERS AND STMSOR ARE IN THE FORECAST AS WE GO TO THE COURSE OF THE EVENING TAKE A LOOK AT OUR FUTURE TRACK AGAIN AS WE GO A LITTLE CLOSER TOWARDS 8:30 THAT’S GOING TO BE THE BEST CHANCE FOR SHOWERS AND STORMS. SO AGAIN BE ON GUARD ESPECIALLY AROUND PALM BEACH COUNTY. FOR.
BOCA RATON, FL
cbs12.com

Scattered strong storms possible

WEST PALM BEACH, Fla. (CBS12) — It's a hot day with storms continuing to fire up into the evening hours. Frequent strikes of lightning and heavy downpours will be our biggest threats. A marginal risk for severe storms exists for much of Martin and Palm Beach Counties. Isolated wind...
PALM BEACH, FL

Comments / 0

Community Policy