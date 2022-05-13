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Sussex County, DE

Dense Fog Advisory issued for Delaware Beaches by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-13 07:54:00 EDT Expires: 2022-05-13 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity:...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Kent, New Castle, Sussex by NWS

Effective: 2022-05-16 16:30:00 EDT Expires: 2022-05-16 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Kent; New Castle; Sussex SEVERE THUNDERSTORM WATCH 230 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN DELAWARE THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN CENTRAL DELAWARE KENT IN NORTHERN DELAWARE NEW CASTLE IN SOUTHERN DELAWARE SUSSEX IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN NORTHEAST MARYLAND CAROLINE KENT QUEEN ANNE`S TALBOT IN NEW JERSEY THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHERN NEW JERSEY CAPE MAY CUMBERLAND SALEM THIS INCLUDES THE CITIES OF CENTREVILLE, CHESTERTOWN, DENTON, DOVER, EASTON, GEORGETOWN, MILLVILLE, OCEAN CITY, PENNSVILLE, AND WILMINGTON.
KENT COUNTY, DE

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