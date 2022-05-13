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Delray Beach, FL

Adopt a dog, take a garden stroll, or celebrate diversity: What to do this weekend

By Garrett Phillips
cbs12.com
 4 days ago

Cover picture for the articleWEST PALM BEACH, Fla. (CBS12) — Looking for something to do this weekend?. Here is what's going on in South Florida. The Delray Beach Historical Society is bringing back Twilight in the Garden after a two-year hiatus. The event brings together some of the area's most popular restaurants...

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#Dog Adoption#Cultural Diversity#Diversity Day#Ne#Infant Swimming Resource
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