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Fayetteville, AR

A Nice Start To Our Friday, Storms By Late Afternoon

By Majestic Storm
KHBS
 4 days ago

Cover picture for the articleFAYETTEVILLE, Ark. — 40/29's Majestic Storm has your full weekend forecast. There is potential for a stray shower or storm to...

www.4029tv.com

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CRAWFORD COUNTY, AR
KHBS

NW Arkansas Championship, BITE NW Arkansas tickets on sale

ROGERS, Ark. — Tickets are now on sale for the 2022 Walmart NW Arkansas Championship as well as the BITE NW Arkansas events. Pinnacle Country Club in Rogers will host this year's NW Arkansas Championship from Sept. 17 to Sept. 25. The LPGA's top players typically attend the tournament. Follow this link for ticket information for the NW Arkansas Championship.
ROGERS, AR
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Severe Storms South and East of Springfield Saturday Afternoon, with a Greater Severe Weather Threat Sunday

7:30 p.m. UPDATE: All Severe Thunderstorm Warnings have expired. 6:45 p.m. UPDATE: The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning for southeastern Laclede County until 7:30 p.m. The storm is moving southwest at 10 p.m. and may produce 60 mile per hour winds and quarter size hail as it passes through Competition, Twin Bridges and Falcon.
SPRINGFIELD, MO
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Benton, Carroll, Madison, Washington by NWS

Effective: 2022-05-15 11:35:00 CDT Expires: 2022-05-15 16:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Benton; Carroll; Madison; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 217 REMAINS VALID UNTIL 4 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN NORTHWEST ARKANSAS BENTON CARROLL MADISON WASHINGTON AR IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN EAST CENTRAL OKLAHOMA CHEROKEE IN NORTHEAST OKLAHOMA ADAIR CRAIG DELAWARE MAYES NOWATA OSAGE OTTAWA ROGERS TULSA WAGONER WASHINGTON OK THIS INCLUDES THE CITIES OF BARTLESVILLE, BENTONVILLE, BERRYVILLE, CLAREMORE, EUREKA SPRINGS, FAYETTEVILLE, GROVE, HUNTSVILLE, JAY, MIAMI, NOWATA, PAWHUSKA, PRYOR, ROGERS, SPRINGDALE, STILWELL, TAHLEQUAH, TULSA, VINITA, AND WAGONER.
BENTON COUNTY, AR
KARK 4 News

Otis Kirk’s update on Arkansas football recruiting

FAYETTEVILLE, Ark. (KNWA) – Hogville’s Otis Kirk gives us an update on Arkansas football recruiting. CJ Maclin sits down with him to talk about wide receiver transfer from Toledo Matt Landers, 2023 running back Jordan Louie, and quarterback Kane Archer. They also talk about who is taking some official visits to Arkansas in June.
FAYETTEVILLE, AR
IN THIS ARTICLE
#Late Afternoon
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Arkansas, Baxter, Boone, Cleburne, Conway, Faulkner, Fulton by NWS

Effective: 2022-05-15 11:35:00 CDT Expires: 2022-05-15 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Arkansas; Baxter; Boone; Cleburne; Conway; Faulkner; Fulton; Garland; Grant; Hot Spring; Independence; Izard; Jackson; Jefferson; Johnson; Lawrence; Logan; Lonoke; Marion; Monroe; Newton; Perry; Pope; Prairie; Pulaski; Randolph; Saline; Searcy; Sharp; Stone; Van Buren; White; Woodruff; Yell SEVERE THUNDERSTORM WATCH 218 IS IN EFFECT UNTIL 600 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS AR . ARKANSAS COUNTIES INCLUDED ARE ARKANSAS BAXTER BOONE CLEBURNE CONWAY FAULKNER FULTON GARLAND GRANT HOT SPRING INDEPENDENCE IZARD JACKSON JEFFERSON JOHNSON LAWRENCE LOGAN LONOKE MARION MONROE NEWTON PERRY POPE PRAIRIE PULASKI RANDOLPH SALINE SEARCY SHARP STONE VAN BUREN WHITE WOODRUFF YELL
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Body of missing woman found in Fayetteville creek

At approximately 1:30 Friday afternoon Fayetteville firefighters found and recovered from Town Branch Creek the body of a 28-year-old woman who had been reported as missing since May 5. According to information from the Fayetteville Police Department’s Facebook page, the body of Shelby Ratliff was found on Friday. Police...
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Wild catch at Razorback baseball game

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