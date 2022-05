Coastal Flood Advisory issued for St. Marys by NWS

Effective: 2022-05-16 21:00:00 EDT Expires: 2022-05-17 05:00:00 EDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Instruction: Do not drive through flooded roadways. Target Area: Bristol; Eastern Kent; Newport; Southeast Providence; Washington COASTAL FLOOD STATEMENT IN EFFECT FROM THIS EVENING THROUGH LATE TONIGHT * WHAT...High astronomical tides may result in less than one foot of inundation above ground level, mainly in the most vulnerable low-lying areas. * WHERE...Massachusetts and Rhode Island coastline. * WHEN...From this evening through late tonight. * IMPACTS...Only some of the more vulnerable shore roads may experience some nuisance type flooding around the time of high tide tonight. * ADDITIONAL DETAILS...No storm surge or wave action is expected. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. Narragansett Bay at Fox Point MLLW Categories - Minor 7.0 ft, Moderate 9.0 ft, Major 10.5 ft MHHW Categories - Minor 2.3 ft, Moderate 4.3 ft, Major 5.8 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 16/09 AM 5.2/ 5.7 0.6/ 1.1 0.6/ 1.1 1 None 16/09 PM 6.7/ 7.2 2.0/ 2.5 0.8/ 1.3 1-2 Minor 17/10 AM 5.1/ 5.6 0.4/ 0.9 0.4/ 0.9 2 None 17/10 PM 6.1/ 6.6 1.4/ 1.9 0.2/ 0.8 2 None Narragansett Bay at Conimicut Point MLLW Categories - Minor 7.0 ft, Moderate 8.5 ft, Major 10.0 ft MHHW Categories - Minor 2.4 ft, Moderate 3.9 ft, Major 5.4 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 16/09 AM 5.1/ 5.6 0.5/ 1.0 0.4/ 0.9 1 None 16/09 PM 6.2/ 6.8 1.7/ 2.2 0.6/ 1.1 1 None 17/10 AM 4.7/ 5.2 0.2/ 0.7 0.1/ 0.6 2 None 17/10 PM 5.6/ 6.1 1.0/ 1.5 0.0/ 0.5 2 None Narragansett Bay at Quonset Point MLLW Categories - Minor 6.0 ft, Moderate 7.5 ft, Major 9.5 ft MHHW Categories - Minor 1.9 ft, Moderate 3.4 ft, Major 5.4 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 16/09 AM 4.5/ 5.0 0.4/ 0.9 0.4/ 0.9 1 None 16/09 PM 5.7/ 6.2 1.6/ 2.0 0.6/ 1.1 1-2 Minor 17/10 AM 4.2/ 4.7 0.2/ 0.7 0.1/ 0.6 2 None 17/10 PM 5.1/ 5.6 1.0/ 1.5 0.1/ 0.6 1-3 None Mount Hope Bay near Bristol Point RI MLLW Categories - Minor 7.0 ft, Moderate 9.5 ft, Major 12.0 ft MHHW Categories - Minor 2.5 ft, Moderate 5.0 ft, Major 7.5 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 16/09 AM 4.9/ 5.4 0.4/ 0.9 0.5/ 1.0 1 None 16/09 PM 6.1/ 6.6 1.6/ 2.0 0.7/ 1.1 1-2 None 17/09 AM 4.4/ 4.9 -0.2/ 0.3 0.2/ 0.7 1-2 None 17/10 PM 5.4/ 5.9 0.9/ 1.4 0.1/ 0.6 2 None Westerly RI at Watch Hill MLLW Categories - Minor 5.0 ft, Moderate 8.0 ft, Major 9.5 ft MHHW Categories - Minor 1.9 ft, Moderate 4.9 ft, Major 6.4 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 16/09 AM 3.1/ 3.6 0.0/ 0.5 0.4/ 0.9 2-3 None 16/10 PM 4.0/ 4.5 1.0/ 1.5 0.5/ 1.0 2-3 None 17/10 AM 2.7/ 3.2 -0.3/ 0.2 0.0/ 0.5 3 None 17/10 PM 3.6/ 4.1 0.5/ 1.0 0.1/ 0.6 3 None Merrimack River near Newburyport MA MLLW Categories - Minor 11.0 ft, Moderate 12.0 ft, Major 13.5 ft MHHW Categories - Minor 1.5 ft, Moderate 2.5 ft, Major 4.0 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 16/12 PM 9.2/ 9.7 -0.3/ 0.2 0.7/ 1.1 2 None 17/01 AM 10.6/11.1 1.1/ 1.6 0.7/ 1.1 3 Minor 17/01 PM 9.1/ 9.6 -0.5/ 0.0 0.6/ 1.1 2 None 18/01 AM 10.4/10.9 0.9/ 1.4 0.2/ 0.8 2 None Gloucester Harbor MLLW Categories - Minor 11.5 ft, Moderate 13.0 ft, Major 15.0 ft MHHW Categories - Minor 2.0 ft, Moderate 3.5 ft, Major 5.5 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 16/12 PM 10.4/10.9 0.9/ 1.4 0.6/ 1.1 2 None 17/12 AM 11.8/12.3 2.2/ 2.7 0.6/ 1.1 3-4 Minor 17/01 PM 10.3/10.8 0.8/ 1.3 0.5/ 1.0 3 None 18/01 AM 11.5/12.0 2.0/ 2.5 0.2/ 0.7 2-3 Minor Newport Harbor MLLW Categories - Minor 6.0 ft, Moderate 7.5 ft, Major 9.0 ft MHHW Categories - Minor 1.9 ft, Moderate 3.4 ft, Major 4.9 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 16/09 AM 4.2/ 4.7 0.2/ 0.7 0.4/ 0.9 1 None 16/09 PM 5.4/ 5.9 1.3/ 1.8 0.6/ 1.1 1-2 None 17/09 AM 4.0/ 4.5 -0.2/ 0.3 0.1/ 0.6 1-2 None 17/10 PM 4.9/ 5.4 0.8/ 1.3 0.1/ 0.6 1-3 None Newport South Coast Beaches MLLW Categories - Minor 6.0 ft, Moderate 7.5 ft, Major 9.0 ft MHHW Categories - Minor 2.5 ft, Moderate 4.0 ft, Major 5.5 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 16/08 AM 4.0/ 4.5 0.5/ 1.0 0.4/ 0.9 3 None 16/09 PM 4.9/ 5.4 1.4/ 1.9 0.5/ 1.0 3-4 None 17/09 AM 3.6/ 4.1 0.1/ 0.6 0.0/ 0.5 4 None 17/10 PM 4.4/ 4.9 0.9/ 1.4 0.0/ 0.5 4 None Revere MLLW Categories - Minor 12.5 ft, Moderate 14.5 ft, Major 16.0 ft MHHW Categories - Minor 2.6 ft, Moderate 4.6 ft, Major 6.1 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 16/12 PM 10.9/11.4 1.0/ 1.5 0.7/ 1.1 1 None 17/12 AM 12.3/12.8 2.3/ 2.8 0.7/ 1.1 1-2 Minor 17/01 PM 10.7/11.2 0.8/ 1.3 0.5/ 1.0 2 None 18/01 AM 11.9/12.4 2.0/ 2.5 0.2/ 0.7 2 None Boston Harbor MLLW Categories - Minor 12.5 ft, Moderate 14.5 ft, Major 16.0 ft MHHW Categories - Minor 2.4 ft, Moderate 4.4 ft, Major 5.9 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 16/12 PM 11.0/11.5 0.9/ 1.4 0.7/ 1.1 1 None 17/12 AM 12.3/12.8 2.2/ 2.7 0.6/ 1.1 2 Minor 17/01 PM 10.8/11.3 0.7/ 1.1 0.5/ 1.0 2 None 18/01 AM 12.0/12.5 1.9/ 2.3 0.2/ 0.7 2 None Scituate MA MLLW Categories - Minor 11.5 ft, Moderate 13.5 ft, Major 15.5 ft MHHW Categories - Minor 1.8 ft, Moderate 3.8 ft, Major 5.8 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 16/12 PM 10.1/10.6 0.4/ 0.9 0.6/ 1.1 1-2 None 17/12 AM 11.6/12.1 1.9/ 2.3 0.6/ 1.1 2 Minor 17/01 PM 10.0/10.5 0.2/ 0.8 0.5/ 1.0 2 None 18/01 AM 11.4/11.9 1.7/ 2.2 0.2/ 0.7 2 Minor New Bedford Hurricane Barrier MLLW Categories - Minor 6.0 ft, Moderate 7.5 ft, Major 9.5 ft MHHW Categories - Minor 2.1 ft, Moderate 3.6 ft, Major 5.6 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 16/09 AM 4.4/ 4.9 0.5/ 1.0 0.5/ 1.0 1 None 16/09 PM 5.6/ 6.1 1.7/ 2.2 0.7/ 1.1 1-2 Minor 17/09 AM 4.0/ 4.5 0.1/ 0.6 0.2/ 0.7 1-2 None 17/10 PM 4.9/ 5.4 1.0/ 1.5 0.1/ 0.6 1-2 None Westport MLLW Categories - Minor 6.0 ft, Moderate 8.0 ft, Major 10.0 ft MHHW Categories - Minor 2.5 ft, Moderate 4.5 ft, Major 6.5 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 16/09 AM 3.9/ 4.4 0.4/ 0.9 0.5/ 1.0 3 None 16/09 PM 4.7/ 5.2 1.2/ 1.7 0.6/ 1.1 2-4 None 17/10 AM 3.5/ 4.0 0.0/ 0.5 0.1/ 0.6 3-4 None 17/10 PM 4.2/ 4.7 0.8/ 1.3 0.1/ 0.6 3-4 None Mount Hope Bay near Fall River MA MLLW Categories - Minor 7.0 ft, Moderate 9.5 ft, Major 12.0 ft MHHW Categories - Minor 2.3 ft, Moderate 4.8 ft, Major 7.3 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 16/09 AM 5.4/ 5.9 0.7/ 1.1 0.5/ 1.0 1 None 16/09 PM 6.6/ 7.1 1.9/ 2.3 0.7/ 1.1 1-2 Minor 17/10 AM 5.1/ 5.6 0.4/ 0.9 0.2/ 0.7 2 None 17/10 PM 6.1/ 6.6 1.4/ 1.9 0.2/ 0.7 2 None Buzzards Bay at Mattapoisett MLLW Categories - Minor 8.5 ft, Moderate 10.0 ft, Major 12.0 ft MHHW Categories - Minor 4.4 ft, Moderate 5.9 ft, Major 7.9 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 16/09 AM 4.7/ 5.2 0.6/ 1.1 0.5/ 1.0 1 None 16/09 PM 6.1/ 6.6 2.0/ 2.5 0.8/ 1.3 1-4 None 17/09 AM 4.2/ 4.7 0.2/ 0.7 0.2/ 0.7 1-2 None 17/10 PM 5.4/ 5.9 1.3/ 1.8 0.2/ 0.7 1-2 None Chatham - South side MLLW Categories - Minor 9.0 ft, Moderate 10.5 ft, Major 11.5 ft MHHW Categories - Minor 4.5 ft, Moderate 6.0 ft, Major 7.0 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 16/01 PM 4.5/ 5.0 0.0/ 0.5 0.8/ 1.3 1-2 None 17/01 AM 5.5/ 6.0 1.0/ 1.5 0.7/ 1.1 2-3 None 17/02 PM 4.4/ 4.9 -0.2/ 0.3 0.7/ 1.1 2 None Wings Neck MLLW Categories - Minor 6.5 ft, Moderate 9.0 ft, Major 11.5 ft MHHW Categories - Minor 2.1 ft, Moderate 4.6 ft, Major 7.1 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 16/09 AM 4.7/ 5.2 0.4/ 0.9 0.5/ 1.0 1 None 16/09 PM 6.1/ 6.6 1.7/ 2.2 0.8/ 1.3 1-2 Minor 17/10 AM 4.5/ 5.0 0.1/ 0.6 0.2/ 0.7 1-2 None 17/10 PM 5.4/ 5.9 1.0/ 1.5 0.1/ 0.6 1-2 None Provincetown Harbor MLLW Categories - Minor 13.0 ft, Moderate 14.0 ft, Major 15.0 ft MHHW Categories - Minor 2.9 ft, Moderate 3.9 ft, Major 4.9 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 16/12 PM 11.0/11.5 0.9/ 1.4 0.7/ 1.1 1 None 17/12 AM 12.4/12.9 2.2/ 2.7 0.7/ 1.1 2 None 17/01 PM 10.7/11.2 0.6/ 1.1 0.5/ 1.0 1 None 18/01 AM 12.1/12.6 2.0/ 2.5 0.2/ 0.8 2 None Buzzards Bay at Woods Hole MLLW Categories - Minor 5.5 ft, Moderate 7.0 ft, Major 8.5 ft MHHW Categories - Minor 3.5 ft, Moderate 5.0 ft, Major 6.5 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 16/09 AM 2.7/ 3.2 0.7/ 1.1 0.2/ 0.8 1 None 16/09 PM 3.6/ 4.1 1.6/ 2.0 0.5/ 1.0 2 None 17/10 AM 2.5/ 3.0 0.5/ 1.0 0.0/ 0.5 1-2 None 17/10 PM 3.1/ 3.6 1.1/ 1.6 0.0/ 0.5 1-2 None Dennis - Sesuit Harbor MLLW Categories - Minor 13.0 ft, Moderate 14.5 ft, Major 16.0 ft MHHW Categories - Minor 2.5 ft, Moderate 4.0 ft, Major 5.5 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 16/12 PM 11.3/11.8 0.8/ 1.3 0.8/ 1.3 1 None 17/12 AM 12.7/13.2 2.2/ 2.7 0.7/ 1.1 2 Minor 17/01 PM 11.3/11.8 0.8/ 1.3 0.7/ 1.1 1-2 None 18/01 AM 12.7/13.2 2.2/ 2.7 0.5/ 1.0 2 Minor Chatham MA - East Coast MLLW Categories - Minor 9.0 ft, Moderate 11.5 ft, Major 13.0 ft MHHW Categories - Minor 1.3 ft, Moderate 3.8 ft, Major 5.3 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 16/01 PM 5.2/ 5.7 -2.6/-2.1 0.6/ 1.1 3 None 17/01 AM 6.2/ 6.8 -1.5/-1.0 0.5/ 1.0 3-4 None 17/02 PM 5.1/ 5.6 -2.7/-2.2 0.5/ 1.0 2-3 None Sandwich Harbor MLLW Categories - Minor 12.0 ft, Moderate 14.0 ft, Major 15.0 ft MHHW Categories - Minor 1.7 ft, Moderate 3.7 ft, Major 4.7 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 16/12 PM 9.5/10.0 -0.9/-0.4 0.5/ 1.0 1 None 17/12 AM 10.8/11.3 0.5/ 1.0 0.4/ 0.9 2 None 17/01 PM 9.4/ 9.9 -1.0/-0.5 0.4/ 0.9 1-2 None 18/01 AM 10.7/11.2 0.4/ 0.9 0.2/ 0.7 2 None Vineyard Haven MLLW Categories - Minor 5.0 ft, Moderate 6.5 ft, Major 8.5 ft MHHW Categories - Minor 3.0 ft, Moderate 4.5 ft, Major 6.5 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 16/12 PM 2.0/ 2.5 0.0/ 0.5 0.2/ 0.8 1 None 17/01 AM 2.3/ 2.8 0.4/ 0.9 0.2/ 0.8 2 None 17/01 PM 2.0/ 2.5 0.0/ 0.5 0.2/ 0.8 2 None Nantucket Harbor MLLW Categories - Minor 5.0 ft, Moderate 6.5 ft, Major 8.0 ft MHHW Categories - Minor 1.4 ft, Moderate 2.9 ft, Major 4.4 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 16/01 PM 3.5/ 4.0 -0.2/ 0.3 0.6/ 1.1 1 None 17/01 AM 4.4/ 4.9 0.8/ 1.3 0.5/ 1.0 3 None 17/02 PM 3.5/ 4.0 -0.2/ 0.3 0.6/ 1.1 2-3 None

BRISTOL COUNTY, RI ・ 2 HOURS AGO