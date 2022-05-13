Severe Weather Statement issued for Anoka, Chisago, Dakota, Ramsey, Washington by NWS

Effective: 2022-05-16 01:56:00 CDT Expires: 2022-05-16 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Collin; Cooke; Dallas; Delta; Denton; Fannin; Grayson; Hopkins; Hunt; Kaufman; Lamar; Rains; Rockwall; Van Zandt SEVERE THUNDERSTORM WATCH 224, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 2 AM CDT EARLY THIS MORNING, IS NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES IN NORTH CENTRAL TEXAS COLLIN COOKE DALLAS DELTA DENTON FANNIN GRAYSON HOPKINS HUNT KAUFMAN LAMAR RAINS ROCKWALL VAN ZANDT THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLEN, BONHAM, CANTON, CARROLLTON, COMMERCE, COOPER, DALLAS, DENISON, DENTON, EAST TAWAKONI, EDGEWOOD, EMORY, FLOWER MOUND, FORNEY, FRISCO, GAINESVILLE, GRAND SALINE, GREENVILLE, HEATH, KAUFMAN, LEWISVILLE, MCKINNEY, PARIS, PLANO, POINT, ROCKWALL, SHERMAN, SULPHUR SPRINGS, TERRELL, VAN, AND WILLS POINT.
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