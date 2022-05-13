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Anoka County, MN

Severe Weather Statement issued for Anoka, Chisago, Dakota, Ramsey, Washington by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-12 20:41:00 CDT Expires: 2022-05-12 21:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: Wind damage with these storms will occur before any rain or lightning. Do not wait for the sound of thunder before taking cover. SEEK SHELTER IMMEDIATELY inside...

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Special Weather Statement issued for Collin by NWS

Effective: 2022-05-16 13:00:00 CDT Expires: 2022-05-16 03:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 300 AM CDT for north central Texas. Target Area: Collin A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Collin County through 330 AM CDT At 258 AM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Lucas, or near Wylie, moving southeast at 25 mph. HAZARD...Half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include McKinney, Allen, Wylie, Sachse, Murphy, Royse City, Fairview, Lucas, Parker, Lavon, St. Paul, Nevada and Josephine. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
COLLIN COUNTY, TX
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Special Weather Statement issued for Arkansas, Grant, Jefferson, Lonoke, Pulaski, Saline by NWS

Effective: 2022-05-15 19:54:00 CDT Expires: 2022-05-16 02:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with these storms and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is occurring with these storms. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Arkansas; Grant; Jefferson; Lonoke; Pulaski; Saline Strong thunderstorms will impact portions of southern Lonoke, northeastern Grant, Jefferson, southeastern Saline, southeastern Pulaski and northwestern Arkansas Counties through 245 AM CDT At 201 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from England to near Orion. Movement was southeast at 25 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Pine Bluff... Stuttgart Sheridan... White Hall England... Wrightsville Redfield... Altheimer Humphrey... Humnoke Almyra... Keo Cane Creek... Estes East End... Orion Hensley Island... Cottondale Brummitt... Pine Bluff Arsenal This includes Interstate 530 between mile markers 10 and 46. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...40 MPH
ARKANSAS COUNTY, AR
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Severe Thunderstorm Warning issued for Collin, Denton by NWS

Effective: 2022-05-16 00:56:00 CDT Expires: 2022-05-16 02:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection get inside a sturdy structure and stay away from windows. Target Area: Collin; Denton The National Weather Service in Fort Worth has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Denton County in north central Texas Western Collin County in north central Texas * Until 200 AM CDT. * At 1256 AM CDT, a severe thunderstorm was located over Aubrey, or 11 miles northeast of Denton, moving southeast at 20 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is possible. * Locations impacted include Plano, McKinney, Frisco, Denton, Allen, Little Elm, Prosper, Fairview, Celina, Pilot Point, Aubrey, Krugerville, Cross Roads, Ray Roberts Park Isle Du Bois, Melissa, Weston and Lincoln Park. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
COLLIN COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Grant, Jefferson, Lonoke, Pulaski, Saline by NWS

Effective: 2022-05-16 01:28:00 CDT Expires: 2022-05-16 02:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Grant; Jefferson; Lonoke; Pulaski; Saline The National Weather Service in Little Rock has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Lonoke County in central Arkansas Northeastern Grant County in central Arkansas Northwestern Jefferson County in southeastern Arkansas East central Saline County in central Arkansas Southeastern Pulaski County in central Arkansas * Until 215 AM CDT. * At 127 AM CDT, a severe thunderstorm was located over Ironton, or near Southwest Little Rock, moving east at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Little Rock... Southwest Little Rock England... Wrightsville Redfield... Keo Ironton... Estes Toltec Mounds State Park... East End Orion... Sweet Home Geyer Springs... Hensley Island Scott... Pine Bluff Arsenal Baseline... Tucker Pastoria... Higgins This includes the following highways Interstate 30 between mile markers 133 and 135. Interstate 530 between mile markers 2 and 21. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GRANT COUNTY, AR
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Severe Thunderstorm Warning issued for Cooke, Grayson by NWS

Effective: 2022-05-16 01:09:00 CDT Expires: 2022-05-16 02:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection get inside a sturdy structure and stay away from windows. Target Area: Cooke; Grayson The National Weather Service in Fort Worth has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Cooke County in north central Texas West central Grayson County in north central Texas * Until 215 AM CDT. * At 109 AM CDT, a severe thunderstorm was located over Lindsay, or near Gainesville, moving southeast at 20 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is possible. * Locations impacted include Gainesville, Whitesboro, Collinsville, Lindsay, Callisburg, Lake Kiowa, Ray Roberts Park Johnson Branch, Southmayd, Tioga and Valley View. This includes Interstate 35 between mile markers 488 and 503. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
COOKE COUNTY, TX
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Special Weather Statement issued for Houston, Trinity by NWS

Effective: 2022-05-16 13:00:00 CDT Expires: 2022-05-16 02:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Houston; Trinity A strong thunderstorm may produce strong wind gusts and small hail portions of northeastern Trinity and northeastern Houston Counties through 215 AM CDT At 144 AM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 9 miles north of Kennard, or 20 miles northeast of Crockett, moving southeast at 35 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Apple Springs, Kennard, Weches and Centralia. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...30 MPH
HOUSTON COUNTY, TX
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Dense Fog Advisory issued for Central and Eastern Allegany, Washington by NWS

Effective: 2022-05-16 04:47:00 EDT Expires: 2022-05-16 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your low beam headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Central and Eastern Allegany; Washington DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of north central and western Maryland, northwest and western Virginia and the eastern panhandle of West Virginia. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
ALLEGANY COUNTY, MD
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Flash Flood Warning issued for Collin, Dallas, Denton, Rockwall by NWS

Effective: 2022-05-16 01:10:00 CDT Expires: 2022-05-16 04:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Target Area: Collin; Dallas; Denton; Rockwall The National Weather Service in Fort Worth has issued a * Flash Flood Warning for Southwestern Collin County in north central Texas Northeastern Dallas County in north central Texas Northeastern Denton County in north central Texas Rockwall County in north central Texas * Until 400 AM CDT. * At 110 AM CDT, Doppler radar indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 2 and 3 inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are possible. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar. IMPACT...Flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets, and underpasses as well as other poor drainage and low lying areas. * Some locations that will experience flash flooding include Dallas, Plano, Garland, McKinney, Frisco, Richardson, Allen, Rowlett, Wylie, Rockwall, Sachse, Little Elm, Murphy, Prosper, Royse City, Fairview, Heath, Princeton, Fate and Celina. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED
COLLIN COUNTY, TX
IN THIS ARTICLE
#Severe Weather#Tornado Watch#Chisago
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Special Weather Statement issued for Elkhart, Fulton, Kosciusko, La Porte, Marshall, Pulaski by NWS

Effective: 2022-05-16 05:16:00 EDT Expires: 2022-05-16 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Elkhart; Fulton; Kosciusko; La Porte; Marshall; Pulaski; St. Joseph; Starke Increased Fire Danger Today Relative humidity values dropping to around 25 to 30 percent combined with northwest wind gusts up to around 25 to 30 mph, will aid in the rapid drying of grasses, brush and remnants of crops especially this afternoon. Expect increased fire danger through this evening. As a result, consider postponing outdoor burning. Have a water source readily available for any fires that do get started and ensure any fires are fully extinguished before leaving the area.
ELKHART COUNTY, IN
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Flood Advisory issued for Franklin, Johnson, Logan by NWS

Effective: 2022-05-16 03:59:00 CDT Expires: 2022-05-17 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Franklin; Johnson; Logan The Flood Advisory continues for the following rivers in Arkansas Arkansas River at Ozark Lock and Dam affecting Logan, Franklin and Johnson Counties. FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL JUST AFTER MIDNIGHT TONIGHT * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...Arkansas River at Ozark Lock and Dam. * WHEN...Until just after midnight tonight. * IMPACTS...At 355.5 feet, the river remains in its banks, but access to Okane Island may be cut off. * ADDITIONAL DETAILS - At 3:00 AM CDT Monday the stage was 355.6 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 355.8 feet this morning and continue near action stage through this evening. - Action stage is 355.5 feet. - Flood stage is 357.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, AR
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Rip Current Statement issued for St Croix by NWS

Effective: 2022-05-16 04:28:00 EDT Expires: 2022-05-16 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: St Croix HIGH RIP CURRENT RISK REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS AFTERNOON * WHAT...Dangerous rip currents expected due to breaking waves between 6 to 7 feet. * WHERE...Over Culebrita in Culebra and Kramer Park in St. Croix. * WHEN...Through this afternoon. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
ENVIRONMENT
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Fire Weather Watch issued for Borden, Dawson, Howard, Mitchell, Scurry by NWS

Effective: 2022-05-17 11:00:00 CDT Expires: 2022-05-17 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Borden; Dawson; Howard; Mitchell; Scurry RED FLAG WARNING IN EFFECT THIS AFTERNOON AND EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY LESS THAN 10%, 20 FT WINDS OF 15 MPH OR MORE, DRY LIGHTNING, AND EXTREME FIRE DANGER FOR SOUTHEAST NEW MEXICO AND MOST OF WEST TEXAS FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT TUESDAY AFTERNOON AND EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY LESS THAN 10%, 20 FT WINDS OF 15 MPH OR MORE, AND EXTREME FIRE DANGER FOR SOUTHEAST NEW MEXICO AND MOST OF WEST TEXAS FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT TUESDAY AFTERNOON AND EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY LESS THAN 10%, 20 FT WINDS OF 15 MPH OR MORE, AND EXTREME FIRE DANGER FOR SOUTHEAST NEW MEXICO AND MOST OF WEST TEXAS * AFFECTED AREA...Dawson, Borden, Scurry, Howard and Mitchell. * TIMING...Tuesday afternoon and evening. * WINDS...South 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 8 percent. * RFTI...5 or critical. * IMPACTS...Avoid the use of open flames or any activities that may generate sparks. Accidental ignitions will have the potential to grow into dangerous wind-driven wildfires.
BORDEN COUNTY, TX
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NWS
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Flood Advisory issued for Cooke, Denton, Grayson by NWS

Effective: 2022-05-15 20:46:00 CDT Expires: 2022-05-16 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Target Area: Cooke; Denton; Grayson FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 430 AM CDT EARLY THIS MORNING * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of north central Texas, including the following counties, Cooke, Denton and Grayson. * WHEN...Until 430 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. This will likely cause urban and small stream flooding. Low lying and/or poor drainage areas will experience minor flooding in the advisory area. Between 1 and 3 inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts up to 1 inch are possible. - Some locations that will experience flooding include Gainesville, Sanger, Whitesboro, Celina, Pilot Point, Collinsville, Lindsay, Callisburg, Lake Kiowa, Ray Roberts Park Johnson Branch, Ray Roberts Park Isle Du Bois, Tioga, Valley View and Oak Ridge.
COOKE COUNTY, TX
weather.gov

Dense Fog Advisory issued for Clarke, Frederick, Page, Rockingham, Shenandoah, Warren by NWS

Effective: 2022-05-16 04:47:00 EDT Expires: 2022-05-16 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your low beam headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Clarke; Frederick; Page; Rockingham; Shenandoah; Warren DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of north central and western Maryland, northwest and western Virginia and the eastern panhandle of West Virginia. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
CLARKE COUNTY, VA
weather.gov

Special Weather Statement issued for Boone, Central Cook, De Kalb, DuPage, Eastern Will, Ford by NWS

Effective: 2022-05-15 20:23:00 CDT Expires: 2022-05-16 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Boone; Central Cook; De Kalb; DuPage; Eastern Will; Ford; Grundy; Iroquois; Kane; Kankakee; Kendall; La Salle; Lake; Lee; Livingston; McHenry; Northern Cook; Northern Will; Ogle; Southern Cook; Southern Will; Winnebago Elevated fire danger this afternoon and early evening Warm, dry, and breezy conditions are expected later today. Relative humidities will drop into the mid 20 percent range combined with near 30 mph wind gusts resulting in an increased fire danger. Use extra caution when burning and disposing of recently burned waste. Consider postponing any unnecessary burning until after today.
BOONE COUNTY, IL
weather.gov

Flood Warning issued for Hamlin by NWS

Effective: 2022-05-15 23:53:00 MDT Expires: 2022-05-17 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/abr. The next statement will be issued late tonight by 100 AM CDT. Target Area: Hamlin The Flood Warning is extended for the following rivers in South Dakota Big Sioux River Near Castlewood affecting Hamlin County. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL JUST AFTER MIDNIGHT TONIGHT * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Big Sioux River Near Castlewood. * WHEN...Until just after midnight tonight. * IMPACTS...At 9.2 feet, The road on the southwest side of Castlewood is overtopped * ADDITIONAL DETAILS - At 12:45 AM CDT Monday the stage was 9.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 12:45 AM CDT Monday was 9.3 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 9.1 feet early this morning. It will then fall below flood stage this evening. - Flood stage is 9.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
HAMLIN COUNTY, SD
weather.gov

Special Weather Statement issued for Bradford, Northern Wayne, Pike, Southern Wayne, Susquehanna by NWS

Effective: 2022-05-16 05:27:00 EDT Expires: 2022-05-16 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Bradford; Northern Wayne; Pike; Southern Wayne; Susquehanna Locally Dense Valley Fog for the Morning Commute Dense fog has developed this morning across most of the river valleys tucked into the Allegheny Plateau, including along the Susquehanna, Delaware, Chemung, and Chenango Rivers, and their myriad tributaries. Visibility may be reduced to near zero at times. Allow extra time and drive cautiously, especially if your morning routine brings you along roads that follow rivers and streams. The fog will begin to lift and spread out into the surrounding hillsides after sunrise, then dissipate in most areas by 9 AM.
BRADFORD COUNTY, PA
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Collin, Cooke, Dallas, Delta, Denton, Fannin, Grayson, Hopkins by NWS

Effective: 2022-05-16 01:56:00 CDT Expires: 2022-05-16 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Collin; Cooke; Dallas; Delta; Denton; Fannin; Grayson; Hopkins; Hunt; Kaufman; Lamar; Rains; Rockwall; Van Zandt SEVERE THUNDERSTORM WATCH 224, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 2 AM CDT EARLY THIS MORNING, IS NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES IN NORTH CENTRAL TEXAS COLLIN COOKE DALLAS DELTA DENTON FANNIN GRAYSON HOPKINS HUNT KAUFMAN LAMAR RAINS ROCKWALL VAN ZANDT THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLEN, BONHAM, CANTON, CARROLLTON, COMMERCE, COOPER, DALLAS, DENISON, DENTON, EAST TAWAKONI, EDGEWOOD, EMORY, FLOWER MOUND, FORNEY, FRISCO, GAINESVILLE, GRAND SALINE, GREENVILLE, HEATH, KAUFMAN, LEWISVILLE, MCKINNEY, PARIS, PLANO, POINT, ROCKWALL, SHERMAN, SULPHUR SPRINGS, TERRELL, VAN, AND WILLS POINT.
COLLIN COUNTY, TX
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Flood Advisory issued for Washington by NWS

Effective: 2022-05-14 11:27:00 EDT Expires: 2022-05-15 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Washington FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 345 PM EDT THIS AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of south central Indiana, including the following counties, Orange and Washington. * WHEN...Until 345 PM EDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 139 PM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. - Some locations that will experience flooding include Campbellsburg, Hardinsburg, Livonia, Saltillo, Claysville, Smedley, Bromer, Rosebud, Prowsville and Becks Mill. - http://www.weather.gov/safety/flood
WASHINGTON COUNTY, IN
weather.gov

Red Flag Warning issued for Glasscock, Reagan by NWS

Effective: 2022-05-16 13:00:00 CDT Expires: 2022-05-16 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity and warm temperatures will increase potential for fire growth. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Glasscock; Reagan RED FLAG WARNING IN EFFECT THIS AFTERNOON AND EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY LESS THAN 10%, 20 FT WINDS OF 15 MPH OR MORE, DRY LIGHTNING, AND EXTREME FIRE DANGER FOR SOUTHEAST NEW MEXICO AND MOST OF WEST TEXAS FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT TUESDAY AFTERNOON AND EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY LESS THAN 10%, 20 FT WINDS OF 15 MPH OR MORE, AND EXTREME FIRE DANGER FOR SOUTHEAST NEW MEXICO AND MOST OF WEST TEXAS RED FLAG WARNING IN EFFECT THIS AFTERNOON AND EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY LESS THAN 10%, 20 FT WINDS OF 15 MPH OR MORE, DRY LIGHTNING, AND EXTREME FIRE DANGER FOR SOUTHEAST NEW MEXICO AND MOST OF WEST TEXAS FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT TUESDAY AFTERNOON AND EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY LESS THAN 10%, 20 FT WINDS OF 15 MPH OR MORE, AND EXTREME FIRE DANGER FOR SOUTHEAST NEW MEXICO AND MOST OF WEST TEXAS * AFFECTED AREA...Glasscock and Reagan. * TIMING...This afternoon and evening for the warning. Tuesday afternoon and evening for the watch. * WINDS...Today, south to southeast 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. Tuesday, southwest 15 to 25 mph with gusts to 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 8 percent. * RFTI...4 or near critical. * IMPACTS...Avoid the use of open flames or any activities that may generate sparks. Accidental ignitions will have the potential to grow into dangerous wind-driven wildfires.
GLASSCOCK COUNTY, TX

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