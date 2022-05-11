ContributorsPublishersAdvertisers
Lawton, IA

JASON CARLSON NAMED BLACKBURN EDUCATOR OF THE YEAR

By Woody Gottburg
kscj.com
 1 day ago

Cover picture for the articleJASON CARLSON, WHO TEACHES AT LAWTON-BRONSON JUNIOR AND SENIOR HIGH SCHOOLS, HAS BEEN HONORED AS POWELL BROADCASTING’S “ANNE BLACKBURN EDUCATOR OF THE YEAR” RECIPIENT. CARLSON...

kscj.com

Comments / 0

Related
kscj.com

DOMINERDS WIN DOMINO MASTERS COMPETITION

TWIN BROTHERS, DEREK AND ALEX KOOPS,OF SIOUX CENTER ALONG WITH TEAMMATE LYLE BROUGHTON OF MASSACHUSETTS, WON THE TITLE OF “DOMINO MASTERS” WEDNESDAY NIGHT ON THE FOX TV SHOW OF THE SAME NAME.. THE DOMINERDS DEFEATED TWO OTHER TEAMS TO WIN $100,000 BY BUILDING INTRICATE DOMINO STRUCTURES THAT TOLD...
SIOUX CENTER, IA
kscj.com

2022 GPAC Softball All-Conference Honors

(Sioux City, Iowa) – The 2022 Great Plains Athletic Conference (GPAC) Softball All-Conference team has been announced after a vote of league coaches. This year’s GPAC All-Conference Team consists of a first-team, second-team, and an honorable mention list. Roni Foote from Midland was named the Hauff Mid-America Sports/GPAC...
SIOUX CITY, IA
kscj.com

MORNINGSIDE UNIVERSITY GRADUATION SET FOR SATURDAY

MORNINGSIDE UNIVERSITY WILL HOLD ITS COMMENCEMENT CEREMONY FOR UNDERGRADUATE AND GRADUATE STUDENTS THIS SATURDAY ON MAY 14TH AT 2 P.M. AT ELWOOD OLSEN STADIUM. PRESIDENT JOHN REYNDERS, WHO IS RETIRING AFTER 22 YEARS AT MORNINGSIDE, AND CRAIG STRUVE, FORMER CHAIR OF THE MORNINGSIDE BOARD OF DIRECTORS, WILL RECEIVE HONORARY DEGREES AT THIS YEAR’S CEREMONY.
SIOUX CITY, IA
kscj.com

SIOUX CENTER BROTHERS COMPETE FOR DOMINO MASTERS TOP HONORS

A PAIR OF BROTHERS WHO ATTEND DORDT UNIVERSITY HAVE MADE IT TO THE FINALS OF A FOX-TV COMPETITION INVOLVING BUILDING DOMINO STRUCTURES AND TOPPLING THEM. DEREK AND ALEX KOOPS OF SIOUX CENTER HAVE BEEN COMPETING ON THEIR TV SHOW “DOMINO MASTERS” AS PART OF TEAM DOMINERDS WITH TEAMMATE LYLE BROUGHTON OF MASSACHUSETTS,
SIOUX CENTER, IA
RELATED LOCAL CHANNELS
Local
Iowa Education
City
Lawton, IA
kscj.com

NEW PROGRAM HONORS HIGH SCHOOL SENIORS ENTERING THE MILITARY

A NEW LOCAL PROGRAM TO RECOGNIZE GRADUATING HIGH SCHOOL SENIORS WHO ARE ENTERING MILITARY SERVICE TOOK PLACE THURSDAY MORNING AT THE 185TH AIR NATIONAL GUARD BASE. THE SENIORS WERE RECOGNIZED WITH GRADUATION STOLES PRESENTED BY LOCAL MILITARY LEADERS IN A PROGRAM PROPOSED BY BISHOP HEELAN SOPHMORE MARIA MCGOWAN:. GRADSTOLE1 OC………..DIDN’T...
EDUCATION
nwestiowa.com

Ireton Christian adopts 4-day week

IRETON—Ireton Christian School is slimming down next year with four days of class per week. The school’s society approved the change during its annual society meeting held Wednesday, May 4. “We are excited for the opportunities this will bring to our school,” said principal Megan Kooima. “Many principals...
IRETON, IA
Local 4 WHBF

Local Iowa student named 2022 U.S. Presidential Scholar

Three Iowa high school students have been named to the 58th class of U.S. Presidential Scholars. The program recognizes up to 161 high school seniors from across the country for their accomplishments in academics, the arts, and career and technical education fields. Iowa’s U.S. Presidential Scholars include Kavya Kalathur from Pleasant Valley Community High School […]
IOWA STATE
IN THIS ARTICLE
#Star Awards#Highschool#Lawton Bronson#Powell Broadcasting S
kscj.com

PILLEN WINS NEBRASKA GOP PRIMARY RACE FOR GOVERNOR

UNIVERSITY OF NEBRASKA REGENT JIM PILLEN SURVIVED A CONTENTIOUS RACE AND WON THE REPUBLICAN NOMINATION FOR GOVERNOR IN TUESDAY’S NEBRASKA PRIMARY ELECTION. PILLEN GOT THIRTY THREE PERCENT OF THE VOTE, FOLLOWED BY CHARLES HERBSTER WITH THIRTY PERCENT. BRENT LINDSTROM WAS THIRD WITH TWENTY SIX PERCENT OF THE VOTE. PILLEN...
NEBRASKA STATE
bleedingheartland.com

Iowa GOP senator spreads hoax to justify school vouchers

Republican State Senator Tim Kraayenbrink spread a notorious hoax about litter boxes in schools at a public forum on May 7. For days, he declined to apologize for his error or for his false claim that the media cover up the non-existent practice. Seven superintendents in Kraayenbrink’s district told Bleeding...
IOWA STATE
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
High School
NewsBreak
Education
kscj.com

SUMMER TUBING COMING TO CONE PARK

THERE WILL BE TUBING OF A DIFFERENT KIND THIS SUMMER AT SIOUX CITY’S CONE PARK. CITY RECREATION SUPERVISOR JOHN BYRNES SAYS TWO LANES OF FUN ARE BEING CONSTRUCTED AT THE PARK FOR SNOWLESS TUBING:. TUBING1 OC…….OUR FIRST DAY. :20. THIS IS THE FIRST TIME FOR SUMMER TUBING...
SIOUX CITY, IA
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Buena Vista, Cherokee, Clay, Dickinson, Ida, Lyon, O'Brien by NWS

Effective: 2022-05-12 20:50:00 CDT Expires: 2022-05-12 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Buena Vista; Cherokee; Clay; Dickinson; Ida; Lyon; O'Brien; Osceola; Plymouth; Sioux; Woodbury SEVERE THUNDERSTORM WATCH 208 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN NORTHWEST IOWA BUENA VISTA CHEROKEE CLAY DICKINSON LYON O`BRIEN OSCEOLA PLYMOUTH SIOUX IN WEST CENTRAL IOWA IDA WOODBURY IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTHWEST MINNESOTA COTTONWOOD JACKSON LINCOLN LYON MURRAY NOBLES PIPESTONE ROCK IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTHEAST NEBRASKA DAKOTA THIS INCLUDES THE CITIES OF ARNOLDS PARK, BATTLE CREEK, CHEROKEE, FULDA, GEORGE, HARTLEY, HAWARDEN, HENDRICKS, HOLSTEIN, HULL, IDA GROVE, INWOOD, IVANHOE, JACKSON, LAKE BENTON, LAKEFIELD, LARCHWOOD, LE MARS, LUVERNE, MARSHALL, MILFORD, MOUNTAIN LAKE, ORANGE CITY, PIPESTONE, ROCK RAPIDS, ROCK VALLEY, SANBORN, SHELDON, SIBLEY, SIOUX CENTER, SIOUX CITY, SLAYTON, SOUTH SIOUX CITY, SPENCER, SPIRIT LAKE, STORM LAKE, TYLER, WINDOM, AND WORTHINGTON.
BUENA VISTA COUNTY, IA
Hot 104.7

Tornado Watch Issued for South Dakota, Minnesota, Iowa, Nebraska

Stormy weather is in store for this evening across the region. The National Weather Service Storm Prediction Center issued a Tornado Watch until 9 pm Wednesday. South Dakota counties involved include Beadle, Bon Homme, Brookings, Charles Mix, Clay, Davison, Douglas, Hanson, Hutchinson, Kingsbury, Lake, Lincoln, McCook, Miner, Minnehaha, Moody, Sanborn, Turner, Union, and Yankton.
NEBRASKA STATE
kscj.com

MENTAL HEALTH AWARENESS FORUM SET FOR PUBLIC MUSEUM

A STATEWIDE EVENT IS BEING HELD TODAY (TUESDAY) CELEBRATING MENTAL HEALTH AWARENESS MONTH. DISABILITY RIGHTS IOWA AND 24 CO-SPONSORS ARE MAKING THE EVENT AVAILABLE TO IOWANS IN-PERSON, AT SIX SATELLITE LOCATIONS AND WITH A COMPLETELY VIRTUAL OPTION. CATHERINE JOHNSON, EXECUTIVE DIRECTOR OF DISABILITY RIGHTS IOWA, SAYS IT’S IMPORTANT TO HOLD THIS EVENT TO BUILD COMMUNITY.
SIOUX CITY, IA
KCRG.com

Morel mushrooms boom in Iowa

CEDAR RAPIDS, Iowa (KCRG) - The warm weather has finally helped the morel mushroom season arrive in force in Iowa. The Iowa DNR posted that officers have spotted morels growing now. The mushrooms typically spring up in the spring with the moist soil as the weather warms during the day but is still cool at night.
IOWA STATE

Comments / 0

Community Policy