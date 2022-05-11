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Windom, MN

Citywide clean-up set for May 21

Cottonwood County Citizen Online
 1 day ago

Cover picture for the articleWindom residents are already beginning to examine their household “junk items” in preparation for the May 21 citywide cleanup. That’s when the annual clean-up will be held this...

windomnews.com

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