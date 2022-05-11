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Pierre, SD

Governors Register Wins At Capital City Qualifier

By David Burrall
drgnews.com
 4 days ago

Cover picture for the articlePIERRE – 15 individuals or teams won events for Pierre Governor Track & Field Tuesday at the Capital City Qualifier at Hollister Field at Phil Trautner Stadium. Girls winners were Kali Ringstmeyer in the 100 & 200 meters, Addison Cumbow in the 100 meter hurdles, Maya Shorter in the javelin, Marissa...

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#Governor#Colby#Capital City#Makayla Sherwood
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