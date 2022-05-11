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Holmes County, FL

W00000000 IN THE CIRCUIT COURT OF THE FOURTEENTH JUDICIAL CIRCUIT IN AND FOR HOLMES COUNTY, FLORIDA CASE NO. 22000074CAAXMX REGIONS BANK D/B/A REGIONS MORTGAGE Plaintiff, v. THE …

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IN THE CIRCUIT COURT OF THE FOURTEENTH JUDICIAL CIRCUIT IN AND FOR HOLMES COUNTY, FLORIDA. THE UNKNOWN HEIRS, GRANTEES, DEVISEES, LIENORS, TRUSTEES, AND. CREDITORS OF ALVARO AGUILAR A/K/A ALVARO A. MENDEZ A/K/A. ALVARO AGUILAR MENDEZ, DECEASED, ET AL. Defendants. NOTICE OF ACTION. TO: THE UNKNOWN HEIRS, GRANTEES, DEVISEES, LIENORS,...

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PORT SAINT JOE, FL
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IN THE CIRCUIT COURT FOR WASHINGTON COUNTY, FLORIDA IN RE: ESTATE OF. The administration of the estate of Robert Francis Mullins, deceased, whose date of death was January 25, 2022, is pending in the Circuit Court for WASHINGTON County, Florida, Probate Division, the address of which is Post Office Box 647, Chipley, FL 32428. The names and addresses of the personal representative and the personal representatives' attorney are set forth below.
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IN THE CIRCUIT COURT OF THE FOURTEENTH JUDICIAL CIRCUIT, IN AND FOR WASHINGTON COUNTY, FLORIDA. PROBATE DIVISION IN RE: ESTATE OF KIMBERLY JEAN WOMACK TODD,. The administration of the Estate of Kimberly Jean Womack Todd deceased, whose date of death was March 2, 2022, File Number 22-46-CP, is pending in the Circuit Court for Washington County, Florida, Probate Division, the address of which is the Washington County Clerk, 1293 W. Jackson Ave #100, Chipley, FL 32428. The names and addresses of the Petitioner and the Petitioner's attorney are set forth below.
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W00000000 IN THE CIRCUIT COURT FOR HOLMES COUNTY, FLORIDA PROBATE DIVISION IN RE: THE ESTATE OF JAMES RUSSELL WILLIAMS, Deceased. NOTICE TO CREDITORS TO ALL PERSONS HAVING CLAIMS OR …

IN THE CIRCUIT COURT FOR HOLMES COUNTY, FLORIDA PROBATE DIVISION. TO ALL PERSONS HAVING CLAIMS OR DEMANDS AGAINST THE ABOVE. You are hereby notified that an Order of Summary Administration has been. entered in the estate of James Russell Williams, deceased, File Number 22-CP-51, by the Circuit Court for Holmes...
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VERNON, FL
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