ContributorsPublishersAdvertisers
Archer County, TX

Special Weather Statement issued for Archer, Baylor, Clay, Wichita, Wilbarger by NWS

weather.gov
 5 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-12 11:00:00 CDT Expires: 2022-05-11 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Archer; Baylor; Clay; Wichita; Wilbarger Strong thunderstorms...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Collin, Dallas by NWS

Effective: 2022-05-16 00:39:00 CDT Expires: 2022-05-16 01:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Collin; Dallas A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT FOR ROCKWALL...SOUTHERN COLLIN AND NORTHEASTERN DALLAS COUNTIES At 1238 AM CDT, a severe thunderstorm was located over Allen, moving southeast at 25 mph. HAZARD...Ping pong ball size hail. SOURCE...Trained weather spotters. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Locations impacted include Plano, Garland, McKinney, Frisco, Richardson, Allen, Rowlett, Wylie, Rockwall, Sachse, Murphy, Royse City, Heath, Fate, Lucas, Parker, Mobile City, Lavon, McLendon-Chisholm and St. Paul. HAIL THREAT...OBSERVED MAX HAIL SIZE...1.50 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
COLLIN COUNTY, TX
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Franklin, Morris, Titus, Upshur, Wood by NWS

Effective: 2022-05-15 23:48:00 CDT Expires: 2022-05-16 00:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Franklin; Morris; Titus; Upshur; Wood A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT FOR SOUTHERN FRANKLIN...NORTHEASTERN WOOD...NORTHWESTERN UPSHUR SOUTHERN MORRIS...SOUTHERN TITUS AND CAMP COUNTIES At 1147 PM CDT, a severe thunderstorm was located 8 miles northwest of Rosewood, or 10 miles southeast of Winnsboro, moving southeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. Numerous trees and tree limbs were reported downed across Franklin County with this storm. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Pittsburg, Winnsboro, Leesburg, Mount Vernon, Lone Star, Rosewood, Scroggins, Newsome, Purley, Midway, Rocky Mound, Perryville, Hopewell, Holly Springs, Monticello, Harvard, Lafayette, Cypress, Center Point and Bettie. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FRANKLIN COUNTY, TX
weather.gov

Special Weather Statement issued for Henderson, Kaufman, Rains, Van Zandt by NWS

Effective: 2022-05-16 13:00:00 CDT Expires: 2022-05-16 00:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 100 AM CDT for north central Texas. Target Area: Henderson; Kaufman; Rains; Van Zandt Strong thunderstorms will impact portions of southern Kaufman, Van Zandt, Henderson and southeastern Rains Counties through 1215 AM CDT At 1113 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Golden to near Canton to Seagoville. Movement was southeast at 45 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Seagoville, Athens, Kaufman, Gun Barrel City, Canton, Grand Saline, Mabank, Crandall, Chandler, Van, Malakoff, Tool, Combine, Seven Points, Kemp, Brownsboro, Eustace, Berryville, Trinidad and Fruitvale. This includes Interstate 20 between mile markers 521 and 541. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH
HENDERSON COUNTY, TX
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Dallas, Kaufman, Rains, Rockwall, Van Zandt by NWS

Effective: 2022-05-15 22:06:00 CDT Expires: 2022-05-16 01:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Dallas; Kaufman; Rains; Rockwall; Van Zandt THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR ROCKWALL...KAUFMAN...VAN ZANDT...RAINS AND EASTERN DALLAS COUNTIES WILL EXPIRE AT 1115 PM CDT The storms which prompted the warning have weakened below severe limits. Therefore the warning will be allowed to expire. However gusty winds are still possible with these thunderstorms. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 100 AM CDT for north central Texas.
DALLAS COUNTY, TX
RELATED LOCAL CHANNELS
County
Archer County, TX
State
Iowa State
County
Wichita County, TX
City
Archer City, TX
City
Geronimo, TX
County
Wilbarger County, TX
County
Clay County, TX
City
Wichita Falls, TX
City
Holliday, TX
City
Elgin, TX
City
Electra, TX
City
Burkburnett, TX
County
Baylor County, TX
City
Iowa Park, TX
City
Caddo, TX
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Camp, Gregg, Smith, Upshur, Wood by NWS

Effective: 2022-05-15 23:58:00 CDT Expires: 2022-05-16 00:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with these storms. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Camp; Gregg; Smith; Upshur; Wood The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Central Smith County in northeastern Texas Eastern Wood County in northeastern Texas Upshur County in northeastern Texas Camp County in northeastern Texas Western Gregg County in northeastern Texas * Until 1245 AM CDT. * At 1158 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Newsome to near Rosewood to near Hawkins to near Hoard, moving southeast at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Tyler, Longview, Kilgore, White Oak, Gladewater, Gilmer, Pittsburg, Leesburg, Lindale, Big Sandy, Hawkins, Clarksville City, East Mountain, Hainesville, Rosewood, Hoard, Liberty City, Newsome, West Mountain and Winona. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CAMP COUNTY, TX
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Collin, Denton by NWS

Effective: 2022-05-15 23:53:00 CDT Expires: 2022-05-16 00:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Collin; Denton A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1215 AM CDT FOR SOUTHEASTERN DENTON AND WESTERN COLLIN COUNTIES At 1153 PM CDT, a severe thunderstorm was located over The Colony, moving southeast at 35 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is possible. Locations impacted include Plano, McKinney, Carrollton, Frisco, Richardson, Lewisville, Allen, Wylie, The Colony, Sachse, Lake Lewisville, Little Elm, Murphy, Prosper, Fairview, Celina, Lucas, Parker, Lowry Crossing and Cross Roads. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
COLLIN COUNTY, TX
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Gregg, Smith, Wood by NWS

Effective: 2022-05-15 22:06:00 CDT Expires: 2022-05-16 01:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Gregg; Smith; Wood A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1245 AM CDT FOR NORTHEASTERN SMITH...SOUTHEASTERN WOOD...UPSHUR...SOUTHWESTERN CAMP AND WESTERN GREGG COUNTIES At 1217 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Gladewater, moving southeast at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Longview, Kilgore, White Oak, Gladewater, Gilmer, Big Sandy, Hawkins, Clarksville City, East Mountain, Rosewood, Liberty City, West Mountain, Winona, Union Grove, Warren City, Midway, Perryville, Bettie, Grice and Pritchett. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GREGG COUNTY, TX
weather.gov

Flash Flood Warning issued for Collin, Dallas, Denton, Rockwall by NWS

Effective: 2022-05-16 01:10:00 CDT Expires: 2022-05-16 04:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Target Area: Collin; Dallas; Denton; Rockwall The National Weather Service in Fort Worth has issued a * Flash Flood Warning for Southwestern Collin County in north central Texas Northeastern Dallas County in north central Texas Northeastern Denton County in north central Texas Rockwall County in north central Texas * Until 400 AM CDT. * At 110 AM CDT, Doppler radar indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 2 and 3 inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are possible. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar. IMPACT...Flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets, and underpasses as well as other poor drainage and low lying areas. * Some locations that will experience flash flooding include Dallas, Plano, Garland, McKinney, Frisco, Richardson, Allen, Rowlett, Wylie, Rockwall, Sachse, Little Elm, Murphy, Prosper, Royse City, Fairview, Heath, Princeton, Fate and Celina. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED
COLLIN COUNTY, TX
RELATED PEOPLE
Person
Geronimo
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Collin, Dallas, Kaufman, Rockwall by NWS

Effective: 2022-05-16 00:01:00 CDT Expires: 2022-05-16 01:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection get inside a sturdy structure and stay away from windows. Target Area: Collin; Dallas; Kaufman; Rockwall The National Weather Service in Fort Worth has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Rockwall County in north central Texas Northwestern Kaufman County in north central Texas Southern Collin County in north central Texas Northeastern Dallas County in north central Texas * Until 100 AM CDT. * At 1201 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Hebron, or near The Colony, moving southeast at 30 mph. HAZARD...Ping pong ball size hail. SOURCE...Trained weather spotters. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect damage to roofs, siding, windows, and vehicles. * Locations impacted include Dallas, Plano, Garland, Mesquite, McKinney, Frisco, Richardson, Allen, Rowlett, Wylie, Rockwall, Balch Springs, Sachse, Seagoville, Forney, Addison, Murphy, Royse City, Heath and Fate. This includes the following highways Interstate 20 between mile markers 479 and 489. Interstate 30 between mile markers 53 and 78. HAIL THREAT...OBSERVED MAX HAIL SIZE...1.50 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
COLLIN COUNTY, TX
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Cooke, Grayson by NWS

Effective: 2022-05-16 01:09:00 CDT Expires: 2022-05-16 02:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection get inside a sturdy structure and stay away from windows. Target Area: Cooke; Grayson The National Weather Service in Fort Worth has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Cooke County in north central Texas West central Grayson County in north central Texas * Until 215 AM CDT. * At 109 AM CDT, a severe thunderstorm was located over Lindsay, or near Gainesville, moving southeast at 20 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is possible. * Locations impacted include Gainesville, Whitesboro, Collinsville, Lindsay, Callisburg, Lake Kiowa, Ray Roberts Park Johnson Branch, Southmayd, Tioga and Valley View. This includes Interstate 35 between mile markers 488 and 503. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
COOKE COUNTY, TX
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Collin, Cooke, Dallas, Delta, Denton, Fannin, Grayson, Hopkins by NWS

Effective: 2022-05-16 00:54:00 CDT Expires: 2022-05-16 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Collin; Cooke; Dallas; Delta; Denton; Fannin; Grayson; Hopkins; Hunt; Kaufman; Lamar; Rains; Rockwall; Van Zandt SEVERE THUNDERSTORM WATCH 224, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT EARLY THIS MORNING, IS NOW IN EFFECT UNTIL 2 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES IN NORTH CENTRAL TEXAS COLLIN COOKE DALLAS DELTA DENTON FANNIN GRAYSON HOPKINS HUNT KAUFMAN LAMAR RAINS ROCKWALL VAN ZANDT THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLEN, BONHAM, CANTON, CARROLLTON, COMMERCE, COOPER, DALLAS, DENISON, DENTON, EAST TAWAKONI, EDGEWOOD, EMORY, FLOWER MOUND, FORNEY, FRISCO, GAINESVILLE, GRAND SALINE, GREENVILLE, HEATH, KAUFMAN, LEWISVILLE, MCKINNEY, PARIS, PLANO, POINT, ROCKWALL, SHERMAN, SULPHUR SPRINGS, TERRELL, VAN, AND WILLS POINT.
COLLIN COUNTY, TX
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Faulkner, Perry, Pulaski, Saline by NWS

Effective: 2022-05-16 00:56:00 CDT Expires: 2022-05-16 01:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Faulkner; Perry; Pulaski; Saline The National Weather Service in Little Rock has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Perry County in central Arkansas Southwestern Faulkner County in central Arkansas Central Saline County in central Arkansas Central Pulaski County in central Arkansas * Until 145 AM CDT. * At 1256 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Little Italy, or 11 miles west of Maumelle, moving southeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Little Rock... North Little Rock Benton... West Little Rock Maumelle... Bryant Downtown Little Rock... Southwest Little Rock Haskell... Shannon Hills Wrightsville... Argenta Traskwood... Otter Creek Ironton... Roland in Pulaski County Protho Junction... Geyer Springs Mabelvale... Salem in Saline County This includes the following highways Interstate 30 between mile markers 110 and 142. Interstate 40 between mile markers 141 and 155. Interstate 430 between mile markers 1 and 12. Interstate 530 between mile markers 1 and 7. Interstate 630 between mile markers 1 and 7. Interstate 440 between mile markers 1 and 7. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FAULKNER COUNTY, AR
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Thunderstorms#Archer Baylor Clay#Baylor#Wilbarger Strong#Doppler#Fletcher Cyril
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Pulaski, Saline by NWS

Effective: 2022-05-16 01:12:00 CDT Expires: 2022-05-16 01:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Pulaski; Saline A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 145 AM CDT FOR EASTERN SALINE AND CENTRAL PULASKI COUNTIES At 112 AM CDT, a severe thunderstorm was located over West Little Rock, moving southeast at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Little Rock... North Little Rock Benton... West Little Rock Maumelle... Bryant Downtown Little Rock... Southwest Little Rock Shannon Hills... Wrightsville Argenta... Otter Creek Ironton... Geyer Springs Mabelvale... Salem in Saline County Levy... State Fairgrounds Burns Park... Chenal Valley This includes the following highways Interstate 30 between mile markers 116 and 142. Interstate 40 between mile markers 144 and 155. Interstate 430 between mile markers 1 and 12. Interstate 530 between mile markers 1 and 7. Interstate 630 between mile markers 1 and 7. Interstate 440 between mile markers 1 and 7. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
PULASKI COUNTY, AR
weather.gov

Flood Advisory issued for Love by NWS

Effective: 2022-05-15 23:22:00 CDT Expires: 2022-05-16 02:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Love FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 230 AM CDT MONDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of southern Oklahoma, including the following county, Love. * WHEN...Until 230 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 1122 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Leon, Rubottom, Burneyville and Courtney. - http://www.weather.gov/safety/flood
LOVE COUNTY, OK
weather.gov

Special Weather Statement issued for Eastern Orleans, Northern St. Tammany, Southeast St. Tammany by NWS

Effective: 2022-05-15 19:47:00 CDT Expires: 2022-05-16 00:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Eastern Orleans; Northern St. Tammany; Southeast St. Tammany; Southwestern St. Tammany; Western Orleans Strong thunderstorms will impact portions of northeastern Orleans and St. Tammany Parishes, southwestern Harrison, Hancock and southern Pearl River Counties through 1245 AM CDT At 1150 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Abita Springs to 8 miles northeast of Kiln. Movement was southeast at 40 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include New Orleans, Slidell, Long Beach, Picayune, Bay St. Louis, Covington, Waveland, Diamondhead, East New Orleans, Pearl River, Abita Springs, Lake Catherine, Kiln, Pearlington, Lacombe, Shoreline Park, Stennis Space Center, Bush and Slidell Airport. This includes the following Interstates Interstate 10 in Louisiana between mile markers 246 and 254, and between mile markers 261 and 273. Interstate 10 in Mississippi between mile markers 1 and 28. Interstate 12 between mile markers 62 and 84. Interstate 59 in Louisiana between mile markers 1 and 11. Interstate 59 in Mississippi between mile markers 1 and 12. Interstate 510 near mile marker 1. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...50 MPH
NEW ORLEANS, LA
weather.gov

Flood Watch issued for Buffalo by NWS

Effective: 2022-05-20 01:00:00 CDT Expires: 2022-05-16 10:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: If you are in the watch area, remain alert to possible flooding. Additional river and weather information is available at www.weather.gov/lacrosse. The next statement will be issued Monday morning around 1000 AM CDT. Target Area: Buffalo The Flood Watch is extended for the following rivers in Wisconsin...Minnesota Mississippi River at Wabasha affecting Buffalo and Wabasha Counties. For the Mississippi River...including Lake City, Wabasha, Alma Dam 4, Winona, La Crosse, Lansing, McGregor, Guttenberg Dam 10 flooding is possible. FLOOD WATCH NOW IN EFFECT FROM LATE THURSDAY NIGHT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Flooding is possible. * WHERE...Mississippi River at Wabasha. * WHEN...From late Thursday night until further notice. * IMPACTS...At 12.0 feet, The river affects low lying areas. At 12.5 feet, Flooding occurs in the field west of the grocery store on Hiawatha Drive. At 13.0 feet, The railroad underpass on Highway 60 may be flooded. Flooding is also possible along Lawrence Boulevard and Main Street East. Some businesses near the river may be flooded. At 13.5 feet, Water begins to go over highway 60. Flooding also impacts the lower level of slippery`s restaurant. At 14.0 feet, Wisconsin Highway 35 between Maiden Rock and Stockholm may experience flooding. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:15 PM CDT Sunday the stage was 11.0 feet. - Forecast...Flood stage may be reached early Friday morning. - Flood stage is 12.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
BUFFALO COUNTY, WI
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
NWS
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Callahan, Jones, Shackelford, Taylor by NWS

Effective: 2022-05-13 18:43:00 CDT Expires: 2022-05-13 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Callahan; Jones; Shackelford; Taylor The National Weather Service in San Angelo has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Callahan County in west central Texas Southeastern Jones County in west central Texas Southwestern Shackelford County in west central Texas Northeastern Taylor County in west central Texas * Until 745 PM CDT. * At 643 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Lake Fort Phantom Hill, or near Hawley, moving southeast at 15 mph. HAZARD...Golf ball size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect damage to roofs, siding, windows, and vehicles. * This severe thunderstorm will be near Abilene around 650 PM CDT. Hamby around 720 PM CDT. Clyde around 745 PM CDT. Other locations impacted by this severe thunderstorm include Impact and Lake Fort Phantom Hill. This includes Interstate 20 between Mile Markers 278 and 302. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
CALLAHAN COUNTY, TX
weather.gov

Flood Warning issued for Hamlin by NWS

Effective: 2022-05-15 23:53:00 MDT Expires: 2022-05-17 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/abr. The next statement will be issued late tonight by 100 AM CDT. Target Area: Hamlin The Flood Warning is extended for the following rivers in South Dakota Big Sioux River Near Castlewood affecting Hamlin County. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL JUST AFTER MIDNIGHT TONIGHT * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Big Sioux River Near Castlewood. * WHEN...Until just after midnight tonight. * IMPACTS...At 9.2 feet, The road on the southwest side of Castlewood is overtopped * ADDITIONAL DETAILS - At 12:45 AM CDT Monday the stage was 9.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 12:45 AM CDT Monday was 9.3 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 9.1 feet early this morning. It will then fall below flood stage this evening. - Flood stage is 9.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
HAMLIN COUNTY, SD
weather.gov

Special Weather Statement issued for Eastern Magic Valley, Raft River Region by NWS

Effective: 2022-05-15 23:30:00 MDT Expires: 2022-05-16 00:15:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Eastern Magic Valley; Raft River Region; Southern Hills, Albion Mountains A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Blaine, west central Oneida, central Cassia and southeastern Minidoka Counties through 1215 AM MDT At 1127 PM MDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Malta, moving northeast at 35 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Blowing dust is likely as well creating areas of low visibility. Locations impacted include Burley, Rupert, Heyburn, Malta, Lake Walcott, Paul, Oakley, Declo, Albion, Elba, Almo, Acequia, Yale Rest Area, Mt Harrison, Sweetzer Summit, Idahome, Interstate 84 And 86 Junction, Bridge and City Of Rocks. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH
CASSIA COUNTY, ID
weather.gov

Flood Watch issued for Wabasha by NWS

Effective: 2022-05-20 01:00:00 CDT Expires: 2022-05-16 10:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: If you are in the watch area, remain alert to possible flooding. Additional river and weather information is available at www.weather.gov/lacrosse. The next statement will be issued Monday morning around 1000 AM CDT. Target Area: Wabasha The Flood Watch is extended for the following rivers in Wisconsin...Minnesota Mississippi River at Wabasha affecting Buffalo and Wabasha Counties. For the Mississippi River...including Lake City, Wabasha, Alma Dam 4, Winona, La Crosse, Lansing, McGregor, Guttenberg Dam 10 flooding is possible. FLOOD WATCH NOW IN EFFECT FROM LATE THURSDAY NIGHT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Flooding is possible. * WHERE...Mississippi River at Wabasha. * WHEN...From late Thursday night until further notice. * IMPACTS...At 12.0 feet, The river affects low lying areas. At 12.5 feet, Flooding occurs in the field west of the grocery store on Hiawatha Drive. At 13.0 feet, The railroad underpass on Highway 60 may be flooded. Flooding is also possible along Lawrence Boulevard and Main Street East. Some businesses near the river may be flooded. At 13.5 feet, Water begins to go over highway 60. Flooding also impacts the lower level of slippery`s restaurant. At 14.0 feet, Wisconsin Highway 35 between Maiden Rock and Stockholm may experience flooding. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:15 PM CDT Sunday the stage was 11.0 feet. - Forecast...Flood stage may be reached early Friday morning. - Flood stage is 12.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
WABASHA COUNTY, MN

Comments / 0

Community Policy