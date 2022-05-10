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Mobridge, SD

Gary A. Campbell 1962 - 2022

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 2 days ago

Gary A. Campbell, 59 of Mobridge, SD,...

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William Graves, 1981-2022

William Graves, 40, of Little Eagle passed away Saturday, May 7, 2022, at his home in Little Eagle. Arrangements are pending with Kesling Funeral Home of Mobridge.
LITTLE EAGLE, SD
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Aurora, Bon Homme, Brule, Charles Mix, Clay, Davison, Douglas by NWS

Effective: 2022-05-12 14:50:00 MDT Expires: 2022-05-12 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Aurora; Bon Homme; Brule; Charles Mix; Clay; Davison; Douglas; Gregory; Hanson; Hutchinson; Jerauld; Lake; Lincoln; McCook; Miner; Minnehaha; Moody; Sanborn; Turner; Union; Yankton SEVERE THUNDERSTORM WATCH 208 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN NORTHWEST IOWA BUENA VISTA CHEROKEE CLAY DICKINSON LYON O`BRIEN OSCEOLA PLYMOUTH SIOUX IN WEST CENTRAL IOWA IDA WOODBURY IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTHWEST MINNESOTA COTTONWOOD JACKSON LINCOLN LYON MURRAY NOBLES PIPESTONE ROCK IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST NEBRASKA DAKOTA DIXON IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES IN CENTRAL SOUTH DAKOTA JERAULD IN EAST CENTRAL SOUTH DAKOTA LAKE MINER MOODY SANBORN IN SOUTH CENTRAL SOUTH DAKOTA AURORA BRULE CHARLES MIX DOUGLAS GREGORY IN SOUTHEAST SOUTH DAKOTA BON HOMME CLAY DAVISON HANSON HUTCHINSON LINCOLN MCCOOK MINNEHAHA TURNER UNION YANKTON THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCESTER, ALEXANDRIA, ALLEN, ALPENA, ARMOUR, ARNOLDS PARK, AVON, BATTLE CREEK, BERESFORD, BRIDGEWATER, BURKE, CANISTOTA, CANTON, CENTERVILLE, CHAMBERLAIN, CHANCELLOR, CHEROKEE, CLAYTON, CORSICA, DELMONT, ELK POINT, EMERY, FLANDREAU, FREEMAN, FULDA, GEORGE, GREGORY, HARRISBURG, HARTLEY, HAWARDEN, HENDRICKS, HOLSTEIN, HOWARD, HULL, HURLEY, IDA GROVE, INWOOD, IRENE, IVANHOE, JACKSON, JEFFERSON, KIMBALL, LAKE ANDES, LAKE BENTON, LAKEFIELD, LARCHWOOD, LE MARS, LENNOX, LUVERNE, MADISON, MARION, MARSHALL, MARTY, MENNO, MILFORD, MITCHELL, MONTROSE, MOUNTAIN LAKE, NORTH SIOUX CITY, ORANGE CITY, ORLAND, PARKER, PARKSTON, PIPESTONE, PLANKINTON, PLATTE, PONCA, ROCK RAPIDS, ROCK VALLEY, SALEM, SANBORN, SCOTLAND, SHELDON, SIBLEY, SIOUX CENTER, SIOUX CITY, SIOUX FALLS, SLAYTON, SOUTH SIOUX CITY, SPENCER, SPIRIT LAKE, SPRINGFIELD, STICKNEY, STORM LAKE, TABOR, TEA, TRIPP, TYLER, TYNDALL, VERMILLION, VIBORG, WAGNER, WAKEFIELD, WESSINGTON SPRINGS, WHITE LAKE, WINDOM, WOONSOCKET, WORTHINGTON, AND YANKTON. THIS ALSO INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE YANKTON SIOUX TRIBAL NATION AND THE FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBAL NATION.
AURORA COUNTY, SD
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Gabbi Thompson named Pierre TF Riggs Fine Arts Performer of the month

Congratulations to Freshmen Gabbi Thompson on being this week’s First National Bank Performer/Fine Arts Student of the Month. Below is her nomination from art teach, Jill Kokesh:. Gabbi Thompson has been nominated for the First National Bank Fine Arts Student of the Week because of her outstanding drawing skills...
PIERRE, SD
KELOLAND TV

Friend shares memories of Sioux Falls woman killed in storm

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — Families and students were informed by the Sioux Falls School District that a staff member at Lincoln High School has died. The notice to families sent Friday morning said teacher Annie Lanning has died. The email said the death information was shared with students during the beginning of first period.
SIOUX FALLS, SD
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Mobridge, SD
Mobridge, SD
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Teresa Brandenburg wins weekly The Right Card drawing

Teresa Brandenburg was The Right Turn’s winner for week 10 of the 50/50 The Right Card fundraising raffle. Teresa received a certificate for an American Red Cross CPR class at The Right Turn. The take home pot is up to $1042.50 and there are 40 envelopes remaining. Every Thursday...
PIERRE, SD
KELOLAND TV

Castlewood Mayor says city severely damaged

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — Castlewood Mayor Brian Ries said no one should be traveling into the city tonight as there has been reported severe damage in the city. Ries said he was out of town when the storm hit but was on his way back at around 7:05 p.m. Residents have told him and shared damage.
CASTLEWOOD, SD
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One dead in Sioux Falls storm; confirmed tornado in Castlewood

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — It’s Friday, May 13. Start your day with KELOLAND On The Go with everything you need to know in news and weather. People in multiple eastern KELOLAND communities are cleaning up after yesterday’s powerful thunderstorms. Utility crews are putting in long hours...
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Traveler reports multiple semis tipped on Interstate 90

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — A traveler on Interstate 90 reported multiple semi-trucks down on the interstate between Sioux Falls and Mitchell as of 5:45 p.m. today. The South Dakota Highway Patrol has responded to more than a dozen overturned semis on Interstate 90 and Interstate 29, according to the South Dakota Department of Public Safety.
SIOUX FALLS, SD
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COVID-19 numbers rise again in South Dakota

Last Friday, Monument Health celebrated having no COVID-19 patients in their system for the first time since the start of the pandemic. They knew that wouldn’t be permanent. This week, the South Dakota Department of Health says there are now six COVID patients in Monument Hospital Rapid City, one in the ICU.
RAPID CITY, SD
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Storm fatality confirmed in Sioux Falls, city official says

Sioux Falls Emergency Manager Regan Smith has confirmed the fatality was a Sioux Falls resident. The City of Sioux Falls will hold a briefing at 10 a.m. Friday to provide further updates on Thursday night’s storm. UPDATED: 9:32 p.m. KELOLAND News sat in on briefing with Governor Kristi Noem...
SIOUX FALLS, SD
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Planting interrupted in South Dakota

The interview posted above is from SDPB's daily public affairs show, In the Moment with Lori Walsh. South Dakota corn farmers normally have about a third of their crop planted by now, but they’re currently at 11%. That’s because of the cold, wet weather. Kevin McNew is chief...
AGRICULTURE
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View of the storm from airplane

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — Passengers aboard an American Airlines flight from Phoenix to Sioux Falls got a bird’s eye view of the wall of wind, as it moved through Sioux Falls. Amy Herrick took these pictures from the plane, as it attempted to land in Sioux Falls,...
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Western Great Plains Conference Track & Field Results

MARTIN – Philp’s boys won the team title at the Western Great Plains Conference track & field meet Thursday at Bennett County High School. The Scotties scored 204.5 points, nine more than second place Wall. Lyman finished third, with Jones County fourth, Kadoka Area fifth and White River sixth.
MARTIN, SD
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South Dakota Women’s Prison warden out

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — KELOLAND Investigates has learned there has been a personnel change at the top of the South Dakota Women’s Prison in Pierre. According to our sources, Warden Daren Berg was walked out of the prison Wednesday. Berg was named warden in April of 2020.
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Vermillion gets hit by storms rolling through eastern South Dakota

Hardly any place in eastern South Dakota was untouched by Thursday’s (May 12, 2022) wind storm and storm system. In Vermillion, power went out for about 15 minutes late afternoon. They also said there were branches down and debris–including mailboxes blown down–in town. From 5pm Thursday before...
VERMILLION, SD
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Flags fly half-staff on May 21 honoring two former legislators

SIOUX FALLS, S.D. (Dakota News Now) - Gov. Kristi Noem ordered that flags be flown at half-staff at the State Capitol from sunrise until sunset on Saturday, May 21, in honor of former State Senator Carrol “Red” Allen and former State Senator Marguerite Kleven. Red Allen served in...
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