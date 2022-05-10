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Fillmore County, MN

Tornado Watch issued for Fillmore, Houston, Winona by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-09 21:40:00 CDT Expires: 2022-05-09 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area:...

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Flood Watch issued for Buffalo by NWS

Effective: 2022-05-18 19:00:00 CDT Expires: 2022-05-14 13:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: If you are in the watch area, remain alert to possible flooding. Additional river and weather information is available at www.weather.gov/lacrosse. The next statement will be issued this afternoon at 100 PM CDT. Target Area: Buffalo The Flood Watch is extended for the following rivers in Wisconsin...Minnesota Mississippi River at Wabasha affecting Buffalo and Wabasha Counties. For the Mississippi River...including Lake City, Wabasha, Alma Dam 4, Winona, La Crosse, Lansing, McGregor, Guttenberg Dam 10 flooding is possible. FLOOD WATCH NOW IN EFFECT FROM WEDNESDAY EVENING UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Flooding is possible. * WHERE...Mississippi River at Wabasha. * WHEN...From Wednesday evening until further notice. * IMPACTS...At 12.0 feet, The river affects low lying areas. At 12.5 feet, Flooding occurs in the field west of the grocery store on Hiawatha Drive. * ADDITIONAL DETAILS - At 2:15 AM CDT Saturday the stage was 10.6 feet. - Forecast...Flood stage may be reached Wednesday evening. - Flood stage is 12.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
BUFFALO COUNTY, WI
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Flood Watch issued for Wabasha by NWS

Effective: 2022-05-18 19:00:00 CDT Expires: 2022-05-14 13:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: If you are in the watch area, remain alert to possible flooding. Additional river and weather information is available at www.weather.gov/lacrosse. The next statement will be issued this afternoon at 100 PM CDT. Target Area: Wabasha The Flood Watch is extended for the following rivers in Wisconsin...Minnesota Mississippi River at Wabasha affecting Buffalo and Wabasha Counties. For the Mississippi River...including Lake City, Wabasha, Alma Dam 4, Winona, La Crosse, Lansing, McGregor, Guttenberg Dam 10 flooding is possible. FLOOD WATCH NOW IN EFFECT FROM WEDNESDAY EVENING UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Flooding is possible. * WHERE...Mississippi River at Wabasha. * WHEN...From Wednesday evening until further notice. * IMPACTS...At 12.0 feet, The river affects low lying areas. At 12.5 feet, Flooding occurs in the field west of the grocery store on Hiawatha Drive. * ADDITIONAL DETAILS - At 2:15 AM CDT Saturday the stage was 10.6 feet. - Forecast...Flood stage may be reached Wednesday evening. - Flood stage is 12.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
WABASHA COUNTY, MN
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Special Weather Statement issued for Dodge, Fillmore, Houston, Mower, Olmsted, Wabasha, Winona by NWS

Effective: 2022-05-18 19:00:00 CDT Expires: 2022-05-14 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Dodge; Fillmore; Houston; Mower; Olmsted; Wabasha; Winona Elevated Fire Weather Conditions This Afternoon The combination of very low humidities and gusty south winds this afternoon will allow fires to start easily and potentially spread quickly. Exercise caution or delay any outdoor burning.
DODGE COUNTY, MN
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Flood Advisory issued for Shannon, Texas by NWS

Effective: 2022-05-13 19:52:00 CDT Expires: 2022-05-16 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Many flood deaths occur in vehicles. Target Area: Shannon; Texas FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of south central Missouri, including the following counties, Dent, Howell, Oregon, Shannon and Texas. * WHEN...Until 900 AM CDT Saturday. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 223 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1 and 3 inches of rain have fallen, with localized heavier amounts. - This includes the following low water crossings South Fork Jacks Fork River at Stillhouse Road, Warm Fork Spring River at County Road 323, Howell Creek at County Road 9790, Mahans Creek at County Road 501 and Big Creek at County Road 390. - Some locations that will experience flooding include West Plains, Mountain View, Thayer, Licking, Alton, Birch Tree, Summersville and Raymondville. - http://www.weather.gov/safety/flood
SHANNON COUNTY, MO
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Severe Thunderstorm Warning issued for Aitkin, Carlton, Cass, Crow Wing, Itasca, St. Louis by NWS

Effective: 2022-05-12 15:19:00 CDT Expires: 2022-05-12 16:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Aitkin; Carlton; Cass; Crow Wing; Itasca; St. Louis The National Weather Service in Duluth MN has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Itasca County in north central Minnesota Northern Aitkin County in east central Minnesota Central Cass County in north central Minnesota Southwestern St. Louis County in northeastern Minnesota Northwestern Carlton County in northeastern Minnesota Crow Wing County in east central Minnesota * Until 400 PM CDT. * At 318 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Meadowlands, to 7 miles northeast of Leader, moving northeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Severe thunderstorms will be near Meadowlands around 325 PM CDT. Pequot Lakes, Nisswa and Pine River around 335 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Canyon, Breezy Point, Crosslake, Cotton, Fifty Lakes, Emily and Outing. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
AITKIN COUNTY, MN
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Flood Advisory issued for Oregon by NWS

Effective: 2022-05-14 07:00:00 CDT Expires: 2022-05-15 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Many flood deaths occur in vehicles. Target Area: Oregon FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of south central Missouri, including the following counties, Dent, Howell, Oregon, Shannon and Texas. * WHEN...Until 900 AM CDT Saturday. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 223 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1 and 3 inches of rain have fallen, with localized heavier amounts. - This includes the following low water crossings South Fork Jacks Fork River at Stillhouse Road, Warm Fork Spring River at County Road 323, Howell Creek at County Road 9790, Mahans Creek at County Road 501 and Big Creek at County Road 390. - Some locations that will experience flooding include West Plains, Mountain View, Thayer, Licking, Alton, Birch Tree, Summersville and Raymondville. - http://www.weather.gov/safety/flood
OREGON COUNTY, MO
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Severe Thunderstorm Watch issued for Ashland, Barron, Bayfield, Burnett, Chippewa, Douglas, Dunn by NWS

Effective: 2022-05-12 12:20:00 CDT Expires: 2022-05-12 17:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Ashland; Barron; Bayfield; Burnett; Chippewa; Douglas; Dunn; Iron; Polk; Price; Rusk; Sawyer; St. Croix; Washburn SEVERE THUNDERSTORM WATCH 205 IS IN EFFECT UNTIL 500 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS WI . WISCONSIN COUNTIES INCLUDED ARE ASHLAND BARRON BAYFIELD BURNETT CHIPPEWA DOUGLAS DUNN IRON POLK PRICE RUSK SAWYER ST. CROIX WASHBURN
ASHLAND COUNTY, WI
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Tornado Watch issued for Barnes, Cass, Dickey, Griggs, LaMoure, Logan, McIntosh, Ransom by NWS

Effective: 2022-05-12 17:35:00 CDT Expires: 2022-05-13 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Barnes; Cass; Dickey; Griggs; LaMoure; Logan; McIntosh; Ransom; Richland; Sargent; Steele; Stutsman; Traill TORNADO WATCH 211 IS IN EFFECT UNTIL 1200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS ND . NORTH DAKOTA COUNTIES INCLUDED ARE BARNES CASS DICKEY GRIGGS LAMOURE LOGAN MCINTOSH RANSOM RICHLAND SARGENT STEELE STUTSMAN TRAILL
BARNES COUNTY, ND
IN THIS ARTICLE
#Tornado Watch#Fillmore#National Weather Service#Whitehall
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Flood Advisory issued for Dent, Howell by NWS

Effective: 2022-05-14 02:24:00 CDT Expires: 2022-05-14 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Many flood deaths occur in vehicles. Target Area: Dent; Howell FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of south central Missouri, including the following counties, Dent, Howell, Oregon, Shannon and Texas. * WHEN...Until 900 AM CDT Saturday. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 223 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1 and 3 inches of rain have fallen, with localized heavier amounts. - This includes the following low water crossings South Fork Jacks Fork River at Stillhouse Road, Warm Fork Spring River at County Road 323, Howell Creek at County Road 9790, Mahans Creek at County Road 501 and Big Creek at County Road 390. - Some locations that will experience flooding include West Plains, Mountain View, Thayer, Licking, Alton, Birch Tree, Summersville and Raymondville. - http://www.weather.gov/safety/flood
DENT COUNTY, MO
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Special Weather Statement issued for Ashland, Bayfield, Burnett, Douglas, Iron, Price, Sawyer by NWS

Effective: 2022-05-14 02:59:00 CDT Expires: 2022-05-14 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Ashland; Bayfield; Burnett; Douglas; Iron; Price; Sawyer; Washburn NEAR CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS TODAY FOR PORTIONS OF NORTHWEST WISCONSIN Low relative humidity and breezy winds will lead to near critical fire weather conditions today. Southwest winds of 10 to 15 mph with gusts of 25 to 30 mph are forecast for this afternoon/evening. Minimum relative humidity values of 20 to 30 percent are also expected. Together, these conditions could lead to the rapid spread of fires. Check burning restrictions and fire danger before burning. For more information on burning restrictions for Wisconsin, see www.dnr.wi.gov/topic/ForestFire/restrictions.asp.
ASHLAND COUNTY, WI
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Severe Thunderstorm Watch issued for Cottonwood, Jackson, Lincoln, Lyon, Murray, Nobles, Pipestone by NWS

Effective: 2022-05-12 20:50:00 CDT Expires: 2022-05-12 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cottonwood; Jackson; Lincoln; Lyon; Murray; Nobles; Pipestone; Rock SEVERE THUNDERSTORM WATCH 208 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN NORTHWEST IOWA BUENA VISTA CHEROKEE CLAY DICKINSON LYON O`BRIEN OSCEOLA PLYMOUTH SIOUX IN WEST CENTRAL IOWA IDA WOODBURY IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTHWEST MINNESOTA COTTONWOOD JACKSON LINCOLN LYON MURRAY NOBLES PIPESTONE ROCK IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTHEAST NEBRASKA DAKOTA THIS INCLUDES THE CITIES OF ARNOLDS PARK, BATTLE CREEK, CHEROKEE, FULDA, GEORGE, HARTLEY, HAWARDEN, HENDRICKS, HOLSTEIN, HULL, IDA GROVE, INWOOD, IVANHOE, JACKSON, LAKE BENTON, LAKEFIELD, LARCHWOOD, LE MARS, LUVERNE, MARSHALL, MILFORD, MOUNTAIN LAKE, ORANGE CITY, PIPESTONE, ROCK RAPIDS, ROCK VALLEY, SANBORN, SHELDON, SIBLEY, SIOUX CENTER, SIOUX CITY, SLAYTON, SOUTH SIOUX CITY, SPENCER, SPIRIT LAKE, STORM LAKE, TYLER, WINDOM, AND WORTHINGTON.
COTTONWOOD COUNTY, MN
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Special Weather Statement issued for Inland Jefferson, Leon by NWS

Effective: 2022-05-13 23:19:00 EDT Expires: 2022-05-14 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Inland Jefferson; Leon A strong thunderstorm will impact portions of northwestern Jefferson, northeastern Leon and south central Thomas Counties through MIDNIGHT EDT At 1119 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 7 miles northwest of Monticello, moving east at 15 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Monticello, Alma, Fincher, Festus, Jarrott, Montivilla, Miccosukee and Lake Miccosukee. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...30 MPH
JEFFERSON COUNTY, FL
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NWS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Kay, Noble by NWS

Effective: 2022-05-14 03:07:00 CDT Expires: 2022-05-14 04:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Kay; Noble The National Weather Service in Norman has issued a * Severe Thunderstorm Warning for South central Kay County in northern Oklahoma Northern Noble County in northern Oklahoma * Until 400 AM CDT. * At 307 AM CDT, a severe thunderstorm was located 6 miles east of Billings, moving east at 15 mph. HAZARD...Ping pong ball size hail and 60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Ponca City, Red Rock, Marland, Sooner Lake, southwestern Kaw Lake and Ceres. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.50 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
KAY COUNTY, OK
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Dense Fog Advisory issued for Berkeley, Hampshire, Jefferson, Morgan by NWS

Effective: 2022-05-14 05:18:00 EDT Expires: 2022-05-14 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Berkeley; Hampshire; Jefferson; Morgan DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one-quarter mile or less in areas of dense fog. * WHERE...In Virginia, Frederick VA and Clarke Counties. In West Virginia, Hampshire, Morgan, Berkeley and Jefferson Counties. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BERKELEY COUNTY, WV
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Tornado Watch issued for Antelope, Burt, Cedar, Cuming, Dakota, Dixon, Knox, Madison by NWS

Effective: 2022-05-11 13:15:00 CDT Expires: 2022-05-11 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Antelope; Burt; Cedar; Cuming; Dakota; Dixon; Knox; Madison; Pierce; Stanton; Thurston; Wayne TORNADO WATCH 202 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS NE . NEBRASKA COUNTIES INCLUDED ARE ANTELOPE BURT CEDAR CUMING DAKOTA DIXON KNOX MADISON PIERCE STANTON THURSTON WAYNE
ANTELOPE COUNTY, NE
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Severe Thunderstorm Warning issued for Langlade, Marathon, Menominee, Shawano by NWS

Effective: 2022-05-12 14:23:00 CDT Expires: 2022-05-12 14:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Langlade; Marathon; Menominee; Shawano The National Weather Service in Green Bay has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Marathon County in central Wisconsin Northwestern Menominee County in northeastern Wisconsin Southwestern Langlade County in north central Wisconsin Western Shawano County in northeastern Wisconsin * Until 245 PM CDT. * At 222 PM CDT, a cluster of severe thunderstorms were moving northeast at 20 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * This severe thunderstorm will be near Antigo around 235 PM CDT. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
LANGLADE COUNTY, WI
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Wind Advisory issued for Benson, Cavalier, Eddy, Griggs, Nelson, Ramsey, Towner by NWS

Effective: 2022-05-14 10:00:00 CDT Expires: 2022-05-14 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Benson; Cavalier; Eddy; Griggs; Nelson; Ramsey; Towner; Western Walsh County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Towner, Cavalier, Benson, Ramsey, Eddy, Nelson, Griggs and Western Walsh Counties. * WHEN...From 10 AM this morning to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects.
BENSON COUNTY, ND
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Dense Fog Advisory issued for Clarke, Frederick by NWS

Effective: 2022-05-14 05:18:00 EDT Expires: 2022-05-14 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Clarke; Frederick DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one-quarter mile or less in areas of dense fog. * WHERE...In Virginia, Frederick VA and Clarke Counties. In West Virginia, Hampshire, Morgan, Berkeley and Jefferson Counties. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
CLARKE COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Antelope, Boone, Boyd, Buffalo, Butler, Cedar, Clay by NWS

Effective: 2022-05-12 14:15:00 CDT Expires: 2022-05-12 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Antelope; Boone; Boyd; Buffalo; Butler; Cedar; Clay; Colfax; Cuming; Custer; Dodge; Fillmore; Franklin; Garfield; Greeley; Hall; Hamilton; Harlan; Holt; Howard; Jefferson; Kearney; Knox; Lancaster; Loup; Madison; Merrick; Nance; Nuckolls; Phelps; Pierce; Platte; Polk; Rock; Saline; Saunders; Seward; Sherman; Stanton; Thayer; Valley; Wayne; Webster; Wheeler; York SEVERE THUNDERSTORM WATCH 206 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS NE . NEBRASKA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ANTELOPE BOONE BOYD BUFFALO BUTLER CEDAR CLAY COLFAX CUMING CUSTER DODGE FILLMORE FRANKLIN GARFIELD GREELEY HALL HAMILTON HARLAN HOLT HOWARD JEFFERSON KEARNEY KNOX LANCASTER LOUP MADISON MERRICK NANCE NUCKOLLS PHELPS PIERCE PLATTE POLK ROCK SALINE SAUNDERS SEWARD SHERMAN STANTON THAYER VALLEY WAYNE WEBSTER WHEELER YORK
ADAMS COUNTY, NE
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Special Weather Statement issued for Osage by NWS

Effective: 2022-05-14 03:49:00 CDT Expires: 2022-05-14 04:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Osage A strong thunderstorm will impact portions of west central Osage County through 415 AM CDT At 350 AM CDT, Doppler radar indicated a strong thunderstorm 6 miles east of Marland, moving east at 10 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down small tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. This storm will remain over mainly rural areas of west central Osage County. MAX HAIL SIZE...0.88 IN MAX WIND GUST...50 MPH
OSAGE COUNTY, OK

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