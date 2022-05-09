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Barber County, KS

Red Flag Warning issued for Barber, Clark, Comanche, Edwards, Ellis, Finney, Ford, Grant by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-09 15:15:00 CDT Expires: 2022-05-09 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Barber; Clark; Comanche;...

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Special Weather Statement issued for Campbell, Edmunds, Faulk, McPherson, Walworth by NWS

Effective: 2022-05-12 23:00:00 MDT Expires: 2022-05-12 18:30:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for north central and northeastern South Dakota. Target Area: Campbell; Edmunds; Faulk; McPherson; Walworth Strong thunderstorms will impact portions of Edmunds, north central Faulk, eastern Campbell, western McPherson and northeastern Walworth Counties through 730 PM CDT At 704 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Eureka to near Cresbard. Movement was north at 45 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Strong thunderstorms will be near Eureka around 710 PM CDT. Artas and Greenway around 715 PM CDT. Other locations in the path of these storms include Ipswich and Cravens Corner. MAX HAIL SIZE...0.88 IN MAX WIND GUST...50 MPH
CAMPBELL COUNTY, SD
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Wind Advisory issued for Arco, Mud Lake Desert by NWS

Effective: 2022-05-14 11:00:00 MDT Expires: 2022-05-14 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Arco, Mud Lake Desert WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 11 AM MDT until 7 PM MDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 30 to 35 mph with gusts around 45 to 50 mph expected. * WHERE...Across the Arco Desert including Mud Lake, INL, Atomic City and Craters of the Moon. * WHEN...From 11 AM this morning to 7 PM MDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could make driving difficult, especially for high profile vehicles. Unsecured objects may be blown around.
weather.gov

Flood Warning issued for Brookings, Hamlin by NWS

Effective: 2022-05-14 08:52:00 MDT Expires: 2022-05-15 11:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued Sunday afternoon at 1200 PM CDT. Target Area: Brookings; Hamlin The Flood Warning continues for the following rivers in South Dakota Big Sioux River near Estelline affecting Hamlin and Brookings Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Big Sioux River near Estelline. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 1644.0 feet, significant flooding of crop and pasture land begins. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:00 AM CDT Saturday the stage was 1644.0 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 9:00 AM CDT Saturday was 1644.3 feet. - Forecast...No forecast is available for this location. - Flood stage is 1644.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 1644.4 feet on 03/29/2020. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Location Stg Stg Day/Time Big Sioux River Estelline 1644.0 1644.0 Sat 9 AM CDT
BROOKINGS COUNTY, SD
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Lake Wind Advisory issued for Lower Snake River Plain by NWS

Effective: 2022-05-14 11:00:00 MDT Expires: 2022-05-14 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Boaters on area lakes should use extra caution since strong winds and rough waves can overturn small craft. Target Area: Lower Snake River Plain LAKE WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 11 AM MDT this morning UNTIL 7 PM MDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 20 to 25 mph with gusts around 30 to 35 mph expected. * WHERE...American Falls Reservoir. * WHEN...From 11 AM MDT this morning until 7 PM MDT this evening. * IMPACTS...Strong winds and rough waves on area lakes will create hazardous conditions, especially for small craft.
BINGHAM COUNTY, ID
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Lane, KS
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Grant County, KS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Clark by NWS

Effective: 2022-05-14 09:14:00 CDT Expires: 2022-05-14 09:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Clark The National Weather Service in Little Rock has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Clark County in southwestern Arkansas * Until 945 AM CDT. * At 914 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Prescott, moving southeast at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Gurdon... Whelen Springs Beirne This includes Interstate 30 between mile markers 53 and 58. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CLARK COUNTY, AR
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Severe Weather Statement issued for Clark by NWS

Effective: 2022-05-13 20:56:00 CDT Expires: 2022-05-14 21:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Clark THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHWESTERN CLARK COUNTY WILL EXPIRE AT 945 AM CDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning will be allowed to expire.
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Special Weather Statement issued for Hempstead, Nevada by NWS

Effective: 2022-05-13 21:06:00 CDT Expires: 2022-05-14 10:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. This storm may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. Target Area: Hempstead; Nevada A strong thunderstorm will impact portions of Hempstead and Nevada Counties through 1015 AM CDT At 928 AM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Prescott, moving east at 20 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Hope, Prescott, Emmet, Blevins, Perrytown, Rosston, Fulton, Washington, Bodcaw, Bluff City, White Oak Lake State Park, McCaskill, Ozan, Cale, Oakhaven, Sutton, Boughton, Mount Moriah, Morris and Laneburg. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...40 MPH
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Special Weather Statement issued for Inland Jefferson, Leon by NWS

Effective: 2022-05-13 23:19:00 EDT Expires: 2022-05-14 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Inland Jefferson; Leon A strong thunderstorm will impact portions of northwestern Jefferson, northeastern Leon and south central Thomas Counties through MIDNIGHT EDT At 1119 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 7 miles northwest of Monticello, moving east at 15 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Monticello, Alma, Fincher, Festus, Jarrott, Montivilla, Miccosukee and Lake Miccosukee. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...30 MPH
JEFFERSON COUNTY, FL
IN THIS ARTICLE
#Comanche#Red Flag Warning#Barber Clark#Hodgeman
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Dense Fog Advisory issued for Delaware Beaches by NWS

Effective: 2022-05-14 11:52:00 EDT Expires: 2022-05-14 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Delaware Beaches DENSE FOG ADVISORY WILL EXPIRE AT NOON EDT TODAY The visibility will continue to improve slowly this afternoon. As a result, the Dense Fog Advisory will expire at noon.
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Air Quality Alert issued for Teller by NWS

Effective: 2022-05-14 09:10:00 MDT Expires: 2022-05-15 09:00:00 MDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Target Area: Teller AIR QUALITY HEALTH ADVISORY FOR WILDFIRE SMOKE FROM 900 AM SATURDAY UNTIL 900 AM SUNDAY The Colorado Department of Public Health and Environment has issued the following WHAT...Air Quality Health Advisory for Wildfire Smoke. WHERE...Teller County. Locations include, but are not limited to, Cripple Creek, Victor, Florissant, Divide, and Woodland Park. WHEN...900 AM Saturday May 14 to 900 AM Sunday May 15 IMPACTS...Smoke from the High Park wildfire will affect the advisory area through Saturday and into Sunday morning. Winds will mainly come from the south or southwest on Saturday, shifting to come from the northwest Saturday evening. Winds may be breezy to strong at times and may increase fire behavior and smoke production. The greatest impacts from smoke are expected in downwind areas in the immediate vicinity of the fire, and during overnight hours along the Fourmile Creek drainage in the area of Wrights Reservoir. HEALTH INFORMATION...Public Health Recommendations: If smoke is thick or becomes thick in your neighborhood you may want to remain indoors. This is especially true for those with heart disease, respiratory illnesses, the very young, and the elderly. Consider limiting outdoor activity when moderate to heavy smoke is present. Consider relocating temporarily if smoke is present indoors and is making you ill. If visibility is less than 5 miles in smoke in your neighborhood, smoke has reached levels that are unhealthy.
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Flood Warning issued for Angelina, Cherokee, Nacogdoches by NWS

Effective: 2022-05-14 08:42:00 CDT Expires: 2022-05-15 08:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Caution is urged when walking near riverbanks. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Sunday morning at 845 AM CDT. Target Area: Angelina; Cherokee; Nacogdoches The Flood Warning continues for the following rivers in Texas Angelina River Near Lufkin affecting Cherokee, Nacogdoches and Angelina Counties. For the Angelina River...including Alto, Lufkin...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Angelina River Near Lufkin. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 162.0 feet, Minor lowland to diminish and end on the lower Angelina River. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:15 AM CDT Saturday the stage was 162.9 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 163.1 feet tomorrow morning. - Flood stage is 161.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
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Dense Fog Advisory issued for Caroline, Kent, Queen Anne's, Talbot by NWS

Effective: 2022-05-14 09:55:00 EDT Expires: 2022-05-14 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Caroline; Kent; Queen Anne's; Talbot DENSE FOG ADVISORY WILL EXPIRE AT 10 AM EDT THIS MORNING The visibility will continue to improve during the balance of the morning. As a result, the Dense Fog Advisory will expire at 10:00 AM.
CAROLINE COUNTY, MD
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NWS
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Flood Warning issued for Wilkin by NWS

Effective: 2022-05-14 09:21:00 CDT Expires: 2022-05-20 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Wilkin The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Wahpeton affecting Wilkin and Richland Counties. Red River of the North at Halstad affecting Norman and Traill Counties. Red River of the North at Pembina affecting Kittson and Pembina Counties. Red River of the North at Drayton affecting Marshall, Kittson, Walsh and Pembina Counties. Red River of the North at Fargo affecting Cass and Clay Counties. Red River of the North at East Grand Forks affecting Polk and Grand Forks Counties. Red River of the North at Oslo affecting Walsh, Marshall, Polk and Grand Forks Counties. Wild Rice River (ND) near Abercrombie affecting Richland County. .Recent rainfall continues to result in flooding impacts across the basin. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL EARLY FRIDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Red River of the North at Wahpeton. * WHEN...Until early Friday morning. * IMPACTS...At 11.6 feet, Otter Tail River water starts to flow into the Breckenridge Diversion. Water on Main Street (Breckenridge). * ADDITIONAL DETAILS - At 8:30 AM CDT Saturday the stage was 11.6 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:30 AM CDT Saturday was 11.8 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage Wednesday evening and continue falling to 10.7 feet Saturday morning. - Flood stage is 11.0 feet.
WILKIN COUNTY, MN
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Flood Warning issued for Norman by NWS

Effective: 2022-05-14 09:21:00 CDT Expires: 2022-05-15 15:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Norman The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Wahpeton affecting Wilkin and Richland Counties. Red River of the North at Halstad affecting Norman and Traill Counties. Red River of the North at Pembina affecting Kittson and Pembina Counties. Red River of the North at Drayton affecting Marshall, Kittson, Walsh and Pembina Counties. Red River of the North at Fargo affecting Cass and Clay Counties. Red River of the North at East Grand Forks affecting Polk and Grand Forks Counties. Red River of the North at Oslo affecting Walsh, Marshall, Polk and Grand Forks Counties. Wild Rice River (ND) near Abercrombie affecting Richland County. .Recent rainfall continues to result in flooding impacts across the basin. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Red River of the North at Halstad. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 30.8 feet, Approach to I-29 bridge impassable. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:30 AM CDT Saturday the stage was 28.0 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:30 AM CDT Saturday was 28.0 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 29.0 feet Monday evening. - Flood stage is 26.0 feet.
NORMAN COUNTY, MN
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Flood Advisory issued for Nevada by NWS

Effective: 2022-05-14 09:56:00 CDT Expires: 2022-05-15 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this information to the National Weather Service when you can do so safely. Target Area: Nevada FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1230 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of southwest Arkansas, including the following counties, Hempstead and Nevada. * WHEN...Until 1230 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Water may cover some roadways in flood prone areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 932 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause urban and small stream flooding. Between 1 and 3 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include Prescott, Emmet, Perrytown, Boughton and Laneburg. - http://www.weather.gov/safety/flood
NEVADA COUNTY, AR
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High Wind Watch issued for Barnes, Benson, Cavalier, Eddy, Griggs, Nelson, Ramsey, Towner by NWS

Effective: 2022-05-13 07:00:00 CDT Expires: 2022-05-13 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Barnes; Benson; Cavalier; Eddy; Griggs; Nelson; Ramsey; Towner; Western Walsh County HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY MORNING THROUGH FRIDAY EVENING * WHAT...Southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. * WHERE...Towner, Cavalier, Benson, Ramsey, Eddy, Nelson, Griggs, Barnes and Western Walsh Counties. * WHEN...From Friday morning through Friday evening. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel could be difficult especially for high profile vehicles.
BARNES COUNTY, ND
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Severe Thunderstorm Warning issued for Columbia, Dodge, Fond du Lac, Green Lake by NWS

Effective: 2022-05-13 18:50:00 CDT Expires: 2022-05-13 19:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Columbia; Dodge; Fond du Lac; Green Lake The National Weather Service in Milwaukee/Sullivan has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Green Lake County in south central Wisconsin West central Fond du Lac County in east central Wisconsin Northeastern Columbia County in south central Wisconsin Northwestern Dodge County in southeastern Wisconsin * Until 730 PM CDT. * At 650 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Markesan to near Randolph, moving north at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Ripon, Randolph, Markesan, Fox Lake, Manchester, Fairwater, Friesland and Astico. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
COLUMBIA COUNTY, WI
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Flood Warning issued for Ashley, Union by NWS

Effective: 2022-05-14 08:49:00 CDT Expires: 2022-05-15 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Caution is urged when walking near riverbanks. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Sunday morning at 900 AM CDT. Target Area: Ashley; Union The Flood Warning continues for the following rivers in Arkansas Ouachita River At Felsenthal Lock and Dam affecting Union and Ashley Counties. For the Ouachita River...including Felsenthal Lock and Dam, Monroe, Columbia...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Ouachita River At Felsenthal Lock and Dam. * WHEN...Until further notice. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:30 AM CDT Saturday the stage was 71.6 feet. - Forecast...The river is expected to remain steady above flood stage at 71.5 feet. - Flood stage is 70.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
ASHLEY COUNTY, AR
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Severe Thunderstorm Warning issued for Grand Forks, Griggs, Nelson, Steele by NWS

Effective: 2022-05-12 17:23:00 CDT Expires: 2022-05-12 18:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Grand Forks; Griggs; Nelson; Steele The National Weather Service in Grand Forks has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Grand Forks County in northeastern North Dakota Southeastern Nelson County in northeastern North Dakota Northern Griggs County in southeastern North Dakota Northwestern Steele County in southeastern North Dakota * Until 615 PM CDT. * At 522 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Jessie, or 44 miles north of Valley City, moving northeast at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Aneta, Kloten and Logan Center. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GRAND FORKS COUNTY, ND
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Severe Thunderstorm Watch issued for Cottonwood, Jackson, Lincoln, Lyon, Murray, Nobles, Pipestone by NWS

Effective: 2022-05-12 20:50:00 CDT Expires: 2022-05-12 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cottonwood; Jackson; Lincoln; Lyon; Murray; Nobles; Pipestone; Rock SEVERE THUNDERSTORM WATCH 208 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN NORTHWEST IOWA BUENA VISTA CHEROKEE CLAY DICKINSON LYON O`BRIEN OSCEOLA PLYMOUTH SIOUX IN WEST CENTRAL IOWA IDA WOODBURY IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTHWEST MINNESOTA COTTONWOOD JACKSON LINCOLN LYON MURRAY NOBLES PIPESTONE ROCK IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTHEAST NEBRASKA DAKOTA THIS INCLUDES THE CITIES OF ARNOLDS PARK, BATTLE CREEK, CHEROKEE, FULDA, GEORGE, HARTLEY, HAWARDEN, HENDRICKS, HOLSTEIN, HULL, IDA GROVE, INWOOD, IVANHOE, JACKSON, LAKE BENTON, LAKEFIELD, LARCHWOOD, LE MARS, LUVERNE, MARSHALL, MILFORD, MOUNTAIN LAKE, ORANGE CITY, PIPESTONE, ROCK RAPIDS, ROCK VALLEY, SANBORN, SHELDON, SIBLEY, SIOUX CENTER, SIOUX CITY, SLAYTON, SOUTH SIOUX CITY, SPENCER, SPIRIT LAKE, STORM LAKE, TYLER, WINDOM, AND WORTHINGTON.
COTTONWOOD COUNTY, MN

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