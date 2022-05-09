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Barron County, WI

Severe Thunderstorm Watch issued for Barron, Chippewa, Dunn, Polk, Rusk, St. Croix by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-09 11:24:00 CDT Expires: 2022-05-09 15:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area:...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Oneida, Vilas by NWS

Effective: 2022-05-12 16:09:00 CDT Expires: 2022-05-12 17:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Oneida; Vilas The National Weather Service in Green Bay has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Vilas County in north central Wisconsin Northern Oneida County in north central Wisconsin * Until 530 PM CDT. * At 409 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Squirrel Lake, or 17 miles southeast of Turtle Flambeau Flowage, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Rainbow Flowage, Eagle River and Phelps. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ONEIDA COUNTY, WI
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Severe Weather Statement issued for Cedar, Knox, Wayne by NWS

Effective: 2022-05-12 16:00:00 CDT Expires: 2022-05-12 21:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: This is an EXTREMELY DANGEROUS SITUATION. These storms are producing widespread wind damage across the warned area. SEEK SHELTER NOW inside a sturdy structure and stay away from windows. Target Area: Cedar; Knox; Wayne A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 500 PM CDT FOR WAYNE...PIERCE...KNOX...CEDAR AND NORTHERN STANTON COUNTIES At 411 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Santee to 6 miles northeast of Bloomfield to 6 miles east of Wausa to near Hoskins, moving northeast at 70 mph. THESE ARE DESTRUCTIVE STORMS! HAZARD...90 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...You are in a life-threatening situation. Flying debris may be deadly to those caught without shelter. Mobile homes will be heavily damaged or destroyed. Homes and businesses will have substantial roof and window damage. Expect extensive tree damage and power outages. These severe storms will be near Crofton around 415 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Hartington, Fordyce, Yankton, Wayne, St. Helena, Laurel and Wynot. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...DESTRUCTIVE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...90 MPH
CEDAR COUNTY, NE
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Severe Thunderstorm Warning issued for Cedar, Knox, Pierce, Stanton, Wayne by NWS

Effective: 2022-05-12 16:12:00 CDT Expires: 2022-05-12 17:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: This is an EXTREMELY DANGEROUS SITUATION. These storms are producing widespread wind damage across the warned area. SEEK SHELTER NOW inside a sturdy structure and stay away from windows. Target Area: Cedar; Knox; Pierce; Stanton; Wayne A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 500 PM CDT FOR WAYNE...PIERCE...KNOX...CEDAR AND NORTHERN STANTON COUNTIES At 411 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Santee to 6 miles northeast of Bloomfield to 6 miles east of Wausa to near Hoskins, moving northeast at 70 mph. THESE ARE DESTRUCTIVE STORMS! HAZARD...90 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...You are in a life-threatening situation. Flying debris may be deadly to those caught without shelter. Mobile homes will be heavily damaged or destroyed. Homes and businesses will have substantial roof and window damage. Expect extensive tree damage and power outages. These severe storms will be near Crofton around 415 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Hartington, Fordyce, Yankton, Wayne, St. Helena, Laurel and Wynot. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...DESTRUCTIVE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...90 MPH
CEDAR COUNTY, NE
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Severe Weather Statement issued for Aurora, Davison by NWS

Effective: 2022-05-12 15:01:00 MDT Expires: 2022-05-12 15:30:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Aurora; Davison A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 430 PM CDT FOR SOUTHWESTERN DAVISON...SOUTHERN AURORA...NORTH CENTRAL CHARLES MIX AND NORTHWESTERN DOUGLAS COUNTIES At 401 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Aurora Center, or 14 miles southwest of Plankinton, moving north at 60 mph. HAZARD...Golf ball size hail and 70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Corsica, White Lake, Stickney, New Holland, Harrison, Aurora Center and northwestern Yankton Sioux Tribal Nation. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
AURORA COUNTY, SD
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Severe Thunderstorm Warning issued for Dickinson, Menominee by NWS

Effective: 2022-05-12 16:54:00 EDT Expires: 2022-05-12 17:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Dickinson; Menominee A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 415 PM CDT FOR SOUTHERN DICKINSON AND NORTHWESTERN MENOMINEE COUNTIES At 354 PM CDT, a severe thunderstorm was located 7 miles northwest of Hermansville, or 18 miles east of Iron Mountain, moving northeast at 10 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Iron Mountain, Kingsford, Norway, Felch, Foster City, Niagara, Waucedah, Quinnesec, Loretto, Vulcan and Hardwood. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
DICKINSON COUNTY, MI
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Special Weather Statement issued for Douglas by NWS

Effective: 2022-05-12 15:00:00 CDT Expires: 2022-05-12 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Douglas PERIODS OF DENSE FOG EXPECTED IN THE TWIN PORTS Dense marine fog being transported into the Twin Ports area will cause periods of lowered visibility down to a quarter mile. This can make travel near Duluth and Superior hazardous as visibilities can lower quickly.
DOUGLAS COUNTY, WI
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Special Weather Statement issued for Adams, Franklin, Kearney, Webster by NWS

Effective: 2022-05-12 14:38:00 CDT Expires: 2022-05-12 16:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 900 PM CDT for north central Kansas...and south central Nebraska. Target Area: Adams; Franklin; Kearney; Webster Strong thunderstorms will impact portions of northeastern Smith, eastern Franklin, Webster, Adams and southeastern Kearney Counties through 430 PM CDT At 404 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Campbell to near Riverton to 7 miles southwest of Inavale. Movement was northeast at 75 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Strong thunderstorms will be near Campbell around 410 PM CDT. Bladen, Roseland and Holstein around 420 PM CDT. Other locations in the path of these storms include Blue Hill, Kenesaw, Hastings, Juniata and Ayr. MAX HAIL SIZE...0.88 IN MAX WIND GUST...50 MPH
ADAMS COUNTY, NE
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Severe Weather Statement issued for Menominee by NWS

Effective: 2022-05-12 16:54:00 EDT Expires: 2022-05-12 17:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Menominee A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 415 PM CDT FOR SOUTHERN DICKINSON AND NORTHWESTERN MENOMINEE COUNTIES At 354 PM CDT, a severe thunderstorm was located 7 miles northwest of Hermansville, or 18 miles east of Iron Mountain, moving northeast at 10 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Iron Mountain, Kingsford, Norway, Felch, Foster City, Niagara, Waucedah, Quinnesec, Loretto, Vulcan and Hardwood. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
MENOMINEE COUNTY, MI
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#Severe Thunderstorm Watch#St Croix#Polk
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Severe Thunderstorm Warning issued for Aurora, Davison, Douglas, Hanson, Hutchinson, Jerauld, Sanborn by NWS

Effective: 2022-05-12 15:15:00 MDT Expires: 2022-05-12 16:00:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for east central South Dakota. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Aurora; Davison; Douglas; Hanson; Hutchinson; Jerauld; Sanborn A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 500 PM CDT FOR DAVISON...SOUTHWESTERN SANBORN...AURORA...EASTERN JERAULD EASTERN DOUGLAS...NORTHWESTERN HANSON AND NORTHWESTERN HUTCHINSON COUNTIES At 414 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 7 miles north of Aurora Center to near Stickney to near Armour, moving northeast at 50 mph. THESE ARE DESTRUCTIVE STORMS FOR STICKNEY, ARMOUR AND SURROUNDING AREAS. HAZARD...80 mph wind gusts and golf ball size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be heavily damaged. Expect considerable damage to roofs, windows, and vehicles. Extensive tree damage and power outages are likely. These severe storms will be near White Lake and Stickney around 420 PM CDT. Plankinton around 425 PM CDT. Mount Vernon around 430 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Storla, Wessington Springs, Letcher, Mitchell, Woonsocket, Lane, Loomis and Forestburg. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...DESTRUCTIVE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...80 MPH
AURORA COUNTY, SD
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Dust Storm Warning issued for Frontier, Hayes, Lincoln by NWS

Effective: 2022-05-12 16:13:00 CDT Expires: 2022-05-12 17:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Frontier; Hayes; Lincoln RRA The National Weather Service in North Platte has issued a * Dust Storm Warning for Northwestern Frontier County in southwestern Nebraska Eastern Lincoln County in southwestern Nebraska Hayes County in southwestern Nebraska * Until 500 PM CDT. * At 413 PM CDT, a wall of dust was along a line extending from near North Platte to Dickens to near Wauneta, moving east at 55 mph. HAZARD...Near zero visibility with damaging wind in excess of 60 mph. SOURCE...Trained weather spotters. IMPACT...Dangerous life-threatening travel. * This includes the following highways Highway 97 between mile markers 1 and 3. Interstate 80 in Nebraska between mile markers 171 and 205. Highway 83 between mile markers 34 and 88. Locations impacted include North Platte, Curtis, Hayes Center, Brady, Maxwell, Wellfleet, Moorefield, Lake Maloney State Recreation Area, North Platte Airport, Dickens, Keith, Maywood, Hamlet, Cottonwood Canyon State Wildlife Management Area, Hansen Memorial Reserve State Wildlife Management Area, Jeffrey Canyon State Wildlife Management Area, Hayes Center State Wildlife Management Area, Marengo, Birdwood and Somerset. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS There is no safe place on a highway when a dust storm hits. Visibility can be lost immediately, making it difficult or impossible to slow down and avoid stopped vehicles. Delay travel, or safely exit the highway before the dust storm arrives.
FRONTIER COUNTY, NE
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Dust Storm Warning issued for Chase, Hayes, Keith, Lincoln, Perkins by NWS

Effective: 2022-05-12 16:04:00 CDT Expires: 2022-05-12 17:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Chase; Hayes; Keith; Lincoln; Perkins A DUST STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 500 PM CDT/400 PM MDT/ FOR EASTERN PERKINS...SOUTHEASTERN KEITH...EASTERN CHASE SOUTHWESTERN LINCOLN AND HAYES COUNTIES At 403 PM CDT/303 PM MDT/, a wall of dust was along a line extending from near Hershey to near Wallace to near Champion, moving east at 45 mph. HAZARD...Near zero visibility with damaging wind in excess of 60 mph. SOURCE...Trained weather spotters. IMPACT...Dangerous life-threatening travel. This includes the following highways Highway 61 between mile markers 30 and 56. Interstate 80 in Nebraska between mile markers 142 and 172. Locations impacted include Imperial, Hayes Center, Sutherland, Hershey, Wauneta, Paxton, Wallace, Madrid, Elsie, Dickens, Sarben, Enders, Sutherland Reservoir State Recreation Area, Enders Reservoir State Recreation Area, Champion, Grainton, Center Dam Campground, O&#039;Fallons, Wanamaker State Wildfire Management Area and Area A Campground. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS There is no safe place on a highway when a dust storm hits. Visibility can be lost immediately, making it difficult or impossible to slow down and avoid stopped vehicles. Delay travel, or safely exit the highway before the dust storm arrives.
CHASE COUNTY, NE
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Wind Advisory issued for Bennett, Fall River, Jackson, Mellette, Oglala Lakota by NWS

Effective: 2022-05-12 15:01:00 MDT Expires: 2022-05-12 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Bennett; Fall River; Jackson; Mellette; Oglala Lakota; Southern Foot Hills; Todd WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT /8 PM CDT/ THIS EVENING * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Portions of south central and southwestern South Dakota. This includes the Tribal Lands of the Pine Ridge Reservation and the Rosebud Reservation. * WHEN...Until 7 PM MDT /8 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Sudden wind gusts can cause drivers to lose control, especially in lightweight or high profile vehicles. Strong winds can cause blowing dust, reduced visibility, and flying debris.
BENNETT COUNTY, SD
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Severe Weather Statement issued for Madison, Stanton by NWS

Effective: 2022-05-12 15:43:00 CDT Expires: 2022-05-12 16:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Madison; Stanton A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 415 PM CDT FOR MADISON...NORTH CENTRAL PLATTE...SOUTHERN PIERCE AND NORTHWESTERN STANTON COUNTIES At 400 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Pierce, or 11 miles northwest of Norfolk, moving northeast at 70 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and ping pong ball size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. This severe thunderstorm will remain over mainly rural areas of Madison, north central Platte, southern Pierce and northwestern Stanton Counties, including the following locations... Cornlea. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.50 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
MADISON COUNTY, NE
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Severe Thunderstorm Warning issued for Marinette, Oconto by NWS

Effective: 2022-05-12 16:18:00 CDT Expires: 2022-05-12 16:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Marinette; Oconto A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 430 PM CDT FOR SOUTHERN MARINETTE AND CENTRAL OCONTO COUNTIES At 417 PM CDT, a cluster of severe thunderstorms were moving northeast at 30 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. Locations impacted include Menominee, Crivitz, Pound, Porterfield, Beaver, Middle Inlet, Coleman, Mcallister, White Potato Lake and Loomis. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
MARINETTE COUNTY, WI
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Severe Thunderstorm Warning issued for Osborne, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-05-12 15:52:00 CDT Expires: 2022-05-12 16:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Osborne; Rooks; Smith The National Weather Service in Hastings has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Eastern Rooks County in north central Kansas Smith County in north central Kansas Osborne County in north central Kansas * Until 430 PM CDT. * At 352 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Cedar to 6 miles southeast of Alton to near Natoma, moving northeast at 40 mph. This warning replaces the previous warning for Rooks and Osborne counties. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Severe thunderstorms will be near Gaylord and Cedar around 355 PM CDT. Athol around 400 PM CDT. Osborne around 405 PM CDT. Smith Center around 410 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Portis, Harlan, Bellaire, Downs and Lebanon. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
OSBORNE COUNTY, KS
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Winter Weather Advisory issued for South Washington Cascades by NWS

Effective: 2022-05-12 14:17:00 PDT Expires: 2022-05-12 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: South Washington Cascades WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM PDT THIS AFTERNOON ABOVE 4500 FEET * WHAT...Snow above 4500 feet. Additional snow accumulations of 3 to 5 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...South Washington Cascades. * WHEN...Until 5 PM PDT this afternoon. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
COWLITZ COUNTY, WA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Antelope, Boone, Butler, Cedar, Colfax, Cuming, Dodge by NWS

Effective: 2022-05-12 16:00:00 CDT Expires: 2022-05-12 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Antelope; Boone; Butler; Cedar; Colfax; Cuming; Dodge; Jefferson; Knox; Lancaster; Madison; Pierce; Platte; Saline; Saunders; Seward; Stanton; Wayne SEVERE THUNDERSTORM WATCH 206 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN EAST CENTRAL NEBRASKA BUTLER DODGE SAUNDERS IN NORTHEAST NEBRASKA ANTELOPE BOONE CEDAR COLFAX CUMING KNOX MADISON PIERCE PLATTE STANTON WAYNE IN SOUTHEAST NEBRASKA JEFFERSON LANCASTER SALINE SEWARD THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, ASHLAND, BLOOMFIELD, COLERIDGE, COLUMBUS, CREIGHTON, CRETE, CROFTON, DAVID CITY, ELGIN, FAIRBURY, FREMONT, HARTINGTON, LAUREL, LINCOLN, MILFORD, NELIGH, NIOBRARA, NORFOLK, OSMOND, PIERCE, PLAINVIEW, RANDOLPH, SCHUYLER, SEWARD, ST. EDWARD, STANTON, VERDIGRE, WAHOO, WAUSA, WAYNE, WEST POINT, WILBER, WISNER, AND YUTAN.
ANTELOPE COUNTY, NE
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Special Weather Statement issued for Choctaw, Washington by NWS

Effective: 2022-05-12 15:56:00 CDT Expires: 2022-05-12 16:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Choctaw; Washington A strong thunderstorm will impact portions of southwestern Choctaw, northwestern Washington and eastern Wayne Counties through 445 PM CDT At 356 PM CDT, National Weather Service doppler radar indicated a strong thunderstorm 6 miles east of Waynesboro, moving south at 15 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Waynesboro, Clara and Buckatunna. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CHOCTAW COUNTY, AL
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Severe Thunderstorm Watch issued for Cottonwood, Jackson, Lincoln, Lyon, Murray, Nobles, Pipestone by NWS

Effective: 2022-05-12 15:50:00 CDT Expires: 2022-05-12 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cottonwood; Jackson; Lincoln; Lyon; Murray; Nobles; Pipestone; Rock SEVERE THUNDERSTORM WATCH 208 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN NORTHWEST IOWA BUENA VISTA CHEROKEE CLAY DICKINSON LYON O`BRIEN OSCEOLA PLYMOUTH SIOUX IN WEST CENTRAL IOWA IDA WOODBURY IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTHWEST MINNESOTA COTTONWOOD JACKSON LINCOLN LYON MURRAY NOBLES PIPESTONE ROCK IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST NEBRASKA DAKOTA DIXON IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES IN CENTRAL SOUTH DAKOTA JERAULD IN EAST CENTRAL SOUTH DAKOTA LAKE MINER MOODY SANBORN IN SOUTH CENTRAL SOUTH DAKOTA AURORA BRULE CHARLES MIX DOUGLAS GREGORY IN SOUTHEAST SOUTH DAKOTA BON HOMME CLAY DAVISON HANSON HUTCHINSON LINCOLN MCCOOK MINNEHAHA TURNER UNION YANKTON THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCESTER, ALEXANDRIA, ALLEN, ALPENA, ARMOUR, ARNOLDS PARK, AVON, BATTLE CREEK, BERESFORD, BRIDGEWATER, BURKE, CANISTOTA, CANTON, CENTERVILLE, CHAMBERLAIN, CHANCELLOR, CHEROKEE, CLAYTON, CORSICA, DELMONT, ELK POINT, EMERY, FLANDREAU, FREEMAN, FULDA, GEORGE, GREGORY, HARRISBURG, HARTLEY, HAWARDEN, HENDRICKS, HOLSTEIN, HOWARD, HULL, HURLEY, IDA GROVE, INWOOD, IRENE, IVANHOE, JACKSON, JEFFERSON, KIMBALL, LAKE ANDES, LAKE BENTON, LAKEFIELD, LARCHWOOD, LE MARS, LENNOX, LUVERNE, MADISON, MARION, MARSHALL, MARTY, MENNO, MILFORD, MITCHELL, MONTROSE, MOUNTAIN LAKE, NORTH SIOUX CITY, ORANGE CITY, ORLAND, PARKER, PARKSTON, PIPESTONE, PLANKINTON, PLATTE, PONCA, ROCK RAPIDS, ROCK VALLEY, SALEM, SANBORN, SCOTLAND, SHELDON, SIBLEY, SIOUX CENTER, SIOUX CITY, SIOUX FALLS, SLAYTON, SOUTH SIOUX CITY, SPENCER, SPIRIT LAKE, SPRINGFIELD, STICKNEY, STORM LAKE, TABOR, TEA, TRIPP, TYLER, TYNDALL, VERMILLION, VIBORG, WAGNER, WAKEFIELD, WESSINGTON SPRINGS, WHITE LAKE, WINDOM, WOONSOCKET, WORTHINGTON, AND YANKTON. THIS ALSO INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE YANKTON SIOUX TRIBAL NATION AND THE FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBAL NATION.
COTTONWOOD COUNTY, MN
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Special Weather Statement issued for Itawamba, Lee, Prentiss by NWS

Effective: 2022-05-19 07:00:00 CDT Expires: 2022-05-12 16:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Itawamba; Lee; Prentiss A strong thunderstorm will impact portions of northwestern Itawamba, northern Lee and southwestern Prentiss Counties through 445 PM CDT At 414 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Baldwyn, moving south at 15 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Localized heavy rainfall is also possible. Locations impacted include Baldwyn, Saltillo, Guntown, Blair, Wheeler, Pratts Friendship, Chapelville, Eggville, Birmingham, Corrona, Graves, Frog Island, Unity, Geeville, Boggan Bend, Frankstown and Bethany. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...30 MPH
ITAWAMBA COUNTY, MS

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