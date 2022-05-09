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More Than A Dozen States Represented At Walleye Weekend

By charguth
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 3 days ago

Cover picture for the articleArnolds Park, IA (KICD)– The start of the summer fishing season is in the books on the Iowa Great Lakes and it was once...

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Weekly Northwest Iowa DNR Fishing Report

Northwest Iowa — The Iowa Department of Natural Resources has released their weekly fishing report for northwest Iowa. This weekly fishing report is compiled from information gathered from local bait shops, angler creel surveys and county and state parks staff. You can check the activity of your favorite lake or stretch of river, including which species are being caught, a rating of the bite (slow, fair, good or excellent), as well as a hot bait or lure pattern.
IOWA STATE
AM 1490 WDBQ

PHOTOS: A Trip to Wildcat Den State Park

It’s time to do away with that cabin fever. Spring and summer is ripe for adventures; so this past weekend my family and I took a trip south to just outside of Muscatine to visit what is known as the one of the most photographed Iowa state parks. Trails wind through a variety of terrain, leading to geological formations along the trail’s sandstone bluffs. We visited the Pine Creek Grist Mill, the oldest working grist mill between the Mississippi River and the Rocky Mountains, and the Melpine one-room school house for a glimpse into Iowa’s past. Whether you’re looking to explore history or enjoy the peace and quiet of the outdoors, Wildcat Den State Park is the ideal destination. See for yourself in the pictures below and then take a day trip to enjoy.
MUSCATINE, IA
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Buena Vista, Cherokee, Clay, Dickinson, Ida, Lyon, O'Brien by NWS

Effective: 2022-05-12 15:50:00 CDT Expires: 2022-05-12 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Buena Vista; Cherokee; Clay; Dickinson; Ida; Lyon; O'Brien; Osceola; Plymouth; Sioux; Woodbury SEVERE THUNDERSTORM WATCH 208 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN NORTHWEST IOWA BUENA VISTA CHEROKEE CLAY DICKINSON LYON O`BRIEN OSCEOLA PLYMOUTH SIOUX IN WEST CENTRAL IOWA IDA WOODBURY IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTHWEST MINNESOTA COTTONWOOD JACKSON LINCOLN LYON MURRAY NOBLES PIPESTONE ROCK IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST NEBRASKA DAKOTA DIXON IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES IN CENTRAL SOUTH DAKOTA JERAULD IN EAST CENTRAL SOUTH DAKOTA LAKE MINER MOODY SANBORN IN SOUTH CENTRAL SOUTH DAKOTA AURORA BRULE CHARLES MIX DOUGLAS GREGORY IN SOUTHEAST SOUTH DAKOTA BON HOMME CLAY DAVISON HANSON HUTCHINSON LINCOLN MCCOOK MINNEHAHA TURNER UNION YANKTON THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCESTER, ALEXANDRIA, ALLEN, ALPENA, ARMOUR, ARNOLDS PARK, AVON, BATTLE CREEK, BERESFORD, BRIDGEWATER, BURKE, CANISTOTA, CANTON, CENTERVILLE, CHAMBERLAIN, CHANCELLOR, CHEROKEE, CLAYTON, CORSICA, DELMONT, ELK POINT, EMERY, FLANDREAU, FREEMAN, FULDA, GEORGE, GREGORY, HARRISBURG, HARTLEY, HAWARDEN, HENDRICKS, HOLSTEIN, HOWARD, HULL, HURLEY, IDA GROVE, INWOOD, IRENE, IVANHOE, JACKSON, JEFFERSON, KIMBALL, LAKE ANDES, LAKE BENTON, LAKEFIELD, LARCHWOOD, LE MARS, LENNOX, LUVERNE, MADISON, MARION, MARSHALL, MARTY, MENNO, MILFORD, MITCHELL, MONTROSE, MOUNTAIN LAKE, NORTH SIOUX CITY, ORANGE CITY, ORLAND, PARKER, PARKSTON, PIPESTONE, PLANKINTON, PLATTE, PONCA, ROCK RAPIDS, ROCK VALLEY, SALEM, SANBORN, SCOTLAND, SHELDON, SIBLEY, SIOUX CENTER, SIOUX CITY, SIOUX FALLS, SLAYTON, SOUTH SIOUX CITY, SPENCER, SPIRIT LAKE, SPRINGFIELD, STICKNEY, STORM LAKE, TABOR, TEA, TRIPP, TYLER, TYNDALL, VERMILLION, VIBORG, WAGNER, WAKEFIELD, WESSINGTON SPRINGS, WHITE LAKE, WINDOM, WOONSOCKET, WORTHINGTON, AND YANKTON. THIS ALSO INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE YANKTON SIOUX TRIBAL NATION AND THE FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBAL NATION.
BUENA VISTA COUNTY, IA
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“Don’t Lose Lost Island” Public Meeting

Graettinger, IA (KICD) — A public meeting was held last night in Graettinger – hosted by the group “Don’t Lose Lost Island.”. They are a group of citizens of Palo Alto County raising concerns over a proposed wind farm project by Vestas North America. Bertha Mathis...
GRAETTINGER, IA
IN THIS ARTICLE
#Iowa Great Lakes#Kicd News
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Tornado Watch Issued for South Dakota, Minnesota, Iowa, Nebraska

Stormy weather is in store for this evening across the region. The National Weather Service Storm Prediction Center issued a Tornado Watch until 9 pm Wednesday. South Dakota counties involved include Beadle, Bon Homme, Brookings, Charles Mix, Clay, Davison, Douglas, Hanson, Hutchinson, Kingsbury, Lake, Lincoln, McCook, Miner, Minnehaha, Moody, Sanborn, Turner, Union, and Yankton.
NEBRASKA STATE
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Hotel owner cited for lack of license, code violations at two Iowa properties

An out-of-state real estate investor who purchased two Iowa hotels last year failed to secure a license and has operated the establishments as apartment buildings in violation of state regulations, according to state inspectors. County records indicate Harvest Estates, a corporation based in Tupelo, Mississippi, purchased a New Hampton hotel in September of last year […] The post Hotel owner cited for lack of license, code violations at two Iowa properties appeared first on Iowa Capital Dispatch.
FORT DODGE, IA
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There’s Less Than a Month to Nominate Your Favorite Iowa Pork Tenderloin

(Radio Iowa) Nominations are now being accepted for Iowa’s Best Breaded Pork Tenderloin for 2022. Kelsey Sutter, spokeswoman for the Iowa Pork Producers Association, says the program is in its 20th year and it’s easier than ever for Iowans to nominate a favorite. “Go to our website, iowapork.org,...
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Black bear spotted in Dubuque

DUBUQUE, Iowa (KCRG) - A black bear was recently sighted in Dubuque. Jodi Culbertson, with Sunnycrest Manor, located at 2375 Roosevelt Street, sent us images and video of the bear roaming around in the back employee parking lot near the dumpsters. Culbertson said the images were captured at around 2...
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Severe Weather for May 11, 2022

SIOUX CITY, Iowa (KCAU) – Severe weather has been detected in the Siouxland region. A list of weather alerts can be found in this article or on our website. UPDATE (6:12 p.m.): A few Siouxland towns have entered a severe thunderstorm warning including Spirit Lake and Milford. UPDATE (5:50 p.m.): Tornado warning issued for Dickinson […]
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A Guide to the 3 Best Places to Visit in Iowa

Iowa is a Midwestern U.S. state that is situated near the confluence of the Mississippi and Missouri Rivers. Iowa's landlocked landscape is incredibly diverse, with prairies, woodlands, and rolling hills. The state is also home to a number of interesting attractions, such as the Amana Colonies, the Field of Dreams movie site, and the Grotto of the Redemption. Regardless of your interests, you are sure to find something to love in Iowa.
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Two Iowa Men Find 180 Pounds of Morel Mushrooms [PHOTO]

It's the biggest harvest you've ever seen. Holy morel mushroom. On Mother's Day, my dad and I were discussing how the warmer temperatures in the forecast would probably lead to good morel mushroom hunting this week. Turns out we were already late. The hunt of the century had happened the day before.
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Historic Preservation Lectures Turn To Infamous Fire of 1931

Spencer, IA (KICD)– The May lecture series put on the by Spencer’s Historic Preservation Commission continues tonight with a dive into perhaps one of the most infamous days in the city’s history. Julie Schmidt will be tell the story of the devastating fire that damaged a number...
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Deer Become Stranded On I-74 Bridge In Quad Cities

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Where is that Iowa haze coming from?

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Eastern Iowa Woman Snags Huge Lotto Prize

One woman in La Porte City has a few extra thousand dollars in her bank account now after playing the Iowa lottery. I never have had the best luck with playing the lottery or using scratch tickets. Everyone else seems to have all of the luck! The past year and a half have been a good one for Cedar Valley residents who play the lottery.
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A Monticello Bar & Restaurant is Closing This Month

Unfortunately, another Eastern Iowa restaurant will be closing its doors in the near future. On Tuesday, May 10th, owners of The Jitney announced on Facebook that the bar is set to close later this month. The post reads:. "We want to thank all of our customers, employees & vendors for...
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Morel mushrooms boom in Iowa

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