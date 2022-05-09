ContributorsPublishersAdvertisers
Richland County, ND

Flood Warning issued for Richland by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-11 20:32:00 CDT Expires: 2022-05-16 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Richland The...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Tornado Warning issued for Grant, Otter Tail, Wilkin by NWS

Effective: 2022-05-12 19:07:00 CDT Expires: 2022-05-12 19:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Grant; Otter Tail; Wilkin The National Weather Service in Grand Forks has issued a * Tornado Warning for Southwestern Otter Tail County in west central Minnesota Northwestern Grant County in west central Minnesota Wilkin County in west central Minnesota Richland County in southeastern North Dakota * Until 730 PM CDT. * At 706 PM CDT, severe thunderstorms capable of producing both tornadoes and extensive straight line wind damage were located along a line extending from 6 miles south of Lidgerwood to near Immanuel Church, moving north at 60 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * These dangerous storms will be near Tenney around 710 PM CDT. Nashua and Campbell around 715 PM CDT. Mantador and Wyndmere around 720 PM CDT. Barney, Foxhome and Mooreton around 725 PM CDT. Other locations in the path of these tornadic storms include Carlisle and Galchutt. This includes the following highways Interstate 29 between mile markers 0 and 45. Interstate 94 in Minnesota between mile markers 31 and 49. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.00 IN
GRANT COUNTY, MN
weather.gov

Tornado Watch issued for Barnes, Cass, Griggs, Ransom, Richland, Sargent, Steele by NWS

Effective: 2022-05-12 19:16:00 CDT Expires: 2022-05-13 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Barnes; Cass; Griggs; Ransom; Richland; Sargent; Steele; Traill TORNADO WATCH 211 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN CENTRAL MINNESOTA WADENA IN NORTHWEST MINNESOTA BECKER NORMAN IN WEST CENTRAL MINNESOTA CLAY GRANT OTTER TAIL WILKIN IN NORTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTHEAST NORTH DAKOTA BARNES CASS GRIGGS RANSOM RICHLAND SARGENT STEELE TRAILL THIS INCLUDES THE CITIES OF ADA, ASHBY, BARRETT, BRECKENRIDGE, COOPERSTOWN, DETROIT LAKES, ELBOW LAKE, ENDERLIN, FARGO, FERGUS FALLS, FINLEY, FORMAN, GWINNER, HALSTAD, HATTON, HERMAN, HILLSBORO, HOFFMAN, HOPE, LISBON, MAYVILLE, MENAHGA, MILNOR, MOORHEAD, PORTLAND, RUTLAND, TWIN VALLEY, VALLEY CITY, WADENA, AND WAHPETON.
BARNES COUNTY, ND
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Kidder, Stutsman, Wells by NWS

Effective: 2022-05-12 19:14:00 CDT Expires: 2022-05-12 20:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until midnight CDT for southeastern North Dakota. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until midnight CDT for southeastern North Dakota. Target Area: Kidder; Stutsman; Wells The National Weather Service in Bismarck has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Wells County in south central North Dakota Northeastern Kidder County in south central North Dakota Northwestern Stutsman County in southeastern North Dakota * Until 815 PM CDT. * At 714 PM CDT, a severe thunderstorm was located 7 miles northeast of Tappen, or 10 miles west of Medina, moving north at 45 mph. HAZARD...Ping pong ball size hail and 60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will be near Pettibone around 730 PM CDT. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.50 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
KIDDER COUNTY, ND
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Chippewa, Douglas, Kandiyohi, Pope, Stevens, Swift by NWS

Effective: 2022-05-12 19:00:00 CDT Expires: 2022-05-12 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: This is an EXTREMELY DANGEROUS SITUATION. These storms are producing widespread wind damage. SEEK SHELTER NOW inside a sturdy structure and stay away from windows! A Tornado Watch remains in effect until midnight CDT for central and west central Minnesota. Target Area: Chippewa; Douglas; Kandiyohi; Pope; Stevens; Swift The National Weather Service in the Twin Cities has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Douglas County in west central Minnesota Pope County in west central Minnesota Northeastern Chippewa County in west central Minnesota Stevens County in west central Minnesota Northeastern Swift County in west central Minnesota Kandiyohi County in central Minnesota * Until 745 PM CDT. * At 659 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 6 miles west of Herman to near Kensington to near Glenwood to near Cosmos, moving northeast at 70 mph. THESE ARE DESTRUCTIVE STORMS FOR ALEXANDRIA AND WILLMAR. HAZARD...80 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be heavily damaged. Expect considerable damage to roofs, windows, and vehicles. Extensive tree damage and power outages are likely. * Severe thunderstorms will be near Glenwood and Kensington around 705 PM CDT. Alexandria around 710 PM CDT. Evansville and Brandon around 715 PM CDT. Other locations impacted by these severe thunderstorms include Glenwood Airport, Swift Falls, Alberta, Garfield, Willmar Airport, Villard, Blomkest, Fish Lake, Miltona and Holmes City. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...DESTRUCTIVE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...80 MPH
RELATED LOCAL CHANNELS
County
Richland County, ND
City
Wahpeton, ND
State
North Dakota State
City
Drayton, ND
State
Minnesota State
City
Pembina, ND
City
Abercrombie, ND
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Ransom, Richland by NWS

Effective: 2022-05-12 11:15:00 CDT Expires: 2022-05-13 17:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until midnight CDT for west central Minnesota...and southeastern North Dakota. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Ransom; Richland A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM CDT FOR SOUTHWESTERN OTTER TAIL...GRANT...SOUTHERN WILKIN...RANSOM RICHLAND AND SARGENT COUNTIES At 715 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Crete to near Donnelly, moving north at 55 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Crete, Englevale, Elbow Lake, Erdahl, Elliott, Fort Ransom, Ashby and Dalton. This includes the following highways Interstate 29 between mile markers 0 and 34. Interstate 94 in Minnesota between mile markers 49 and 81. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
RANSOM COUNTY, ND
weather.gov

Tornado Watch issued for Becker, Clay, Grant, Norman, Otter Tail, Wadena, Wilkin by NWS

Effective: 2022-05-12 19:16:00 CDT Expires: 2022-05-13 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Becker; Clay; Grant; Norman; Otter Tail; Wadena; Wilkin TORNADO WATCH 211 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN CENTRAL MINNESOTA WADENA IN NORTHWEST MINNESOTA BECKER NORMAN IN WEST CENTRAL MINNESOTA CLAY GRANT OTTER TAIL WILKIN IN NORTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTHEAST NORTH DAKOTA BARNES CASS GRIGGS RANSOM RICHLAND SARGENT STEELE TRAILL THIS INCLUDES THE CITIES OF ADA, ASHBY, BARRETT, BRECKENRIDGE, COOPERSTOWN, DETROIT LAKES, ELBOW LAKE, ENDERLIN, FARGO, FERGUS FALLS, FINLEY, FORMAN, GWINNER, HALSTAD, HATTON, HERMAN, HILLSBORO, HOFFMAN, HOPE, LISBON, MAYVILLE, MENAHGA, MILNOR, MOORHEAD, PORTLAND, RUTLAND, TWIN VALLEY, VALLEY CITY, WADENA, AND WAHPETON.
BECKER COUNTY, MN
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Clay, Lincoln, Turner, Union, Yankton by NWS

Effective: 2022-05-12 18:17:00 MDT Expires: 2022-05-12 19:00:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Clay; Lincoln; Turner; Union; Yankton The National Weather Service in Sioux Falls has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Lyon County in northwestern Iowa Western Sioux County in northwestern Iowa Northern Dixon County in northeastern Nebraska Clay County in southeastern South Dakota Lincoln County in southeastern South Dakota Northeastern Yankton County in southeastern South Dakota Southeastern Turner County in southeastern South Dakota Northern Union County in southeastern South Dakota * Until 800 PM CDT. * At 717 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Mayfield to near Vermillion, moving northeast at 55 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and ping pong ball size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Severe thunderstorms will be near Centerville, Viborg and Union Grove State Park around 730 PM CDT. Hurley and Davis around 735 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Beresford, Alcester, Hawarden, Lennox, Chancellor, Worthing, Tea, Hudson, Fairview, Newton Hills State Park, Sioux Falls, Canton, Harrisburg, Rock Valley, Inwood and Lake Alvin State Recreation Area. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.50 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
CLAY COUNTY, SD
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Cherokee, Ida, Plymouth, Sioux, Woodbury by NWS

Effective: 2022-05-12 19:02:00 CDT Expires: 2022-05-12 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Cherokee; Ida; Plymouth; Sioux; Woodbury The National Weather Service in Sioux Falls has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Cherokee County in northwestern Iowa Woodbury County in west central Iowa Southwestern Sioux County in northwestern Iowa Plymouth County in northwestern Iowa Northwestern Ida County in west central Iowa Dakota County in northeastern Nebraska Dixon County in northeastern Nebraska Southeastern Clay County in southeastern South Dakota Union County in southeastern South Dakota * Until 745 PM CDT. * At 702 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 8 miles west of Martinsburg to near Whiting, moving northeast at 60 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Severe thunderstorms will be near Sloan and Salix around 710 PM CDT. Hornick and Ponca State Park around 715 PM CDT. Vermillion, Elk Point and Jefferson around 720 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Lawton, Moville, Anthon, Akron, Kingsley, Correctionville, Pierson, Alcester, Hawarden, Ireton, Washta, Craig and Struble. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
CHEROKEE COUNTY, IA
IN THIS ARTICLE
#Flood#Red River Of The North#Breckenridge#Halstad#Polk
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Grant, Otter Tail, Wilkin by NWS

Effective: 2022-05-12 19:15:00 CDT Expires: 2022-05-12 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until midnight CDT for west central Minnesota...and southeastern North Dakota. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Grant; Otter Tail; Wilkin A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM CDT FOR SOUTHWESTERN OTTER TAIL...GRANT...SOUTHERN WILKIN...RANSOM RICHLAND AND SARGENT COUNTIES At 715 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Crete to near Donnelly, moving north at 55 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Crete, Englevale, Elbow Lake, Erdahl, Elliott, Fort Ransom, Ashby and Dalton. This includes the following highways Interstate 29 between mile markers 0 and 34. Interstate 94 in Minnesota between mile markers 49 and 81. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
GRANT COUNTY, MN
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Grant, Otter Tail, Wilkin by NWS

Effective: 2022-05-12 19:15:00 CDT Expires: 2022-05-12 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until midnight CDT for west central Minnesota...and southeastern North Dakota. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Grant; Otter Tail; Wilkin A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM CDT FOR SOUTHWESTERN OTTER TAIL...GRANT...SOUTHERN WILKIN...RANSOM RICHLAND AND SARGENT COUNTIES At 715 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Crete to near Donnelly, moving north at 55 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Crete, Englevale, Elbow Lake, Erdahl, Elliott, Fort Ransom, Ashby and Dalton. This includes the following highways Interstate 29 between mile markers 0 and 34. Interstate 94 in Minnesota between mile markers 49 and 81. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
GRANT COUNTY, MN
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Lyon, Sioux by NWS

Effective: 2022-05-12 19:17:00 CDT Expires: 2022-05-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Lyon; Sioux The National Weather Service in Sioux Falls has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Lyon County in northwestern Iowa Western Sioux County in northwestern Iowa Northern Dixon County in northeastern Nebraska Clay County in southeastern South Dakota Lincoln County in southeastern South Dakota Northeastern Yankton County in southeastern South Dakota Southeastern Turner County in southeastern South Dakota Northern Union County in southeastern South Dakota * Until 800 PM CDT. * At 717 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Mayfield to near Vermillion, moving northeast at 55 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and ping pong ball size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Severe thunderstorms will be near Centerville, Viborg and Union Grove State Park around 730 PM CDT. Hurley and Davis around 735 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Beresford, Alcester, Hawarden, Lennox, Chancellor, Worthing, Tea, Hudson, Fairview, Newton Hills State Park, Sioux Falls, Canton, Harrisburg, Rock Valley, Inwood and Lake Alvin State Recreation Area. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.50 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
LYON COUNTY, IA
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
NWS
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Sioux, Woodbury by NWS

Effective: 2022-05-12 19:07:00 CDT Expires: 2022-05-12 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Sioux; Woodbury A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM CDT FOR SOUTHWESTERN CHEROKEE...WOODBURY...SOUTHWESTERN SIOUX PLYMOUTH...NORTHWESTERN IDA...DAKOTA...DIXON...SOUTHEASTERN CLAY AND UNION COUNTIES At 707 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Newcastle to near Sloan, moving northeast at 60 mph. HAZARD...Golf ball size hail and 70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. These severe storms will be near Sloan and Salix around 710 PM CDT. Ponca, Hornick and Ponca State Park around 715 PM CDT. Vermillion, Elk Point and Jefferson around 720 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Lawton, Moville, Anthon, Akron, Kingsley, Correctionville, Alcester, Pierson, Hawarden, Ireton, Washta and Craig. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
SIOUX COUNTY, IA
weather.gov

Tornado Watch issued for Clearwater, Hubbard, Mahnomen by NWS

Effective: 2022-05-12 19:16:00 CDT Expires: 2022-05-13 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clearwater; Hubbard; Mahnomen THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED TORNADO WATCH 211 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTH CENTRAL MINNESOTA HUBBARD IN NORTHWEST MINNESOTA CLEARWATER MAHNOMEN THIS INCLUDES THE CITIES OF BAGLEY, CLEARBROOK, MAHNOMEN, NAYTAHWAUSH, PARK RAPIDS, AND WAUBUN.
CLEARWATER COUNTY, MN
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Dakota, Dixon by NWS

Effective: 2022-05-12 19:07:00 CDT Expires: 2022-05-12 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Dakota; Dixon A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM CDT FOR SOUTHWESTERN CHEROKEE...WOODBURY...SOUTHWESTERN SIOUX PLYMOUTH...NORTHWESTERN IDA...DAKOTA...DIXON...SOUTHEASTERN CLAY AND UNION COUNTIES At 707 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Newcastle to near Sloan, moving northeast at 60 mph. HAZARD...Golf ball size hail and 70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. These severe storms will be near Sloan and Salix around 710 PM CDT. Ponca, Hornick and Ponca State Park around 715 PM CDT. Vermillion, Elk Point and Jefferson around 720 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Lawton, Moville, Anthon, Akron, Kingsley, Correctionville, Alcester, Pierson, Hawarden, Ireton, Washta and Craig. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
DAKOTA COUNTY, NE
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Dakota, Dixon by NWS

Effective: 2022-05-12 19:07:00 CDT Expires: 2022-05-12 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Dakota; Dixon A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM CDT FOR SOUTHWESTERN CHEROKEE...WOODBURY...SOUTHWESTERN SIOUX PLYMOUTH...NORTHWESTERN IDA...DAKOTA...DIXON...SOUTHEASTERN CLAY AND UNION COUNTIES At 707 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Newcastle to near Sloan, moving northeast at 60 mph. HAZARD...Golf ball size hail and 70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. These severe storms will be near Sloan and Salix around 710 PM CDT. Ponca, Hornick and Ponca State Park around 715 PM CDT. Vermillion, Elk Point and Jefferson around 720 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Lawton, Moville, Anthon, Akron, Kingsley, Correctionville, Alcester, Pierson, Hawarden, Ireton, Washta and Craig. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
DAKOTA COUNTY, NE
weather.gov

Tornado Warning issued for Kandiyohi, Stearns by NWS

Effective: 2022-05-12 19:14:00 CDT Expires: 2022-05-12 19:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Kandiyohi; Stearns The National Weather Service in the Twin Cities has issued a * Tornado Warning for West central Stearns County in central Minnesota Northern Kandiyohi County in central Minnesota * Until 730 PM CDT. * At 714 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Belgrade, or 17 miles north of Willmar, moving north at 60 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of west central Stearns and northern Kandiyohi Counties, including the following locations... Greenwald, Spring Hill, Georgeville and Elrosa. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.00 IN
KANDIYOHI COUNTY, MN
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Burt, Thurston, Washington by NWS

Effective: 2022-05-12 18:56:00 CDT Expires: 2022-05-12 21:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Burt; Thurston; Washington A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 730 PM CDT FOR MONONA...HARRISON...EASTERN BURT...CENTRAL WASHINGTON AND SOUTHEASTERN THURSTON COUNTIES At 712 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 4 miles southeast of Lawton to 4 miles southeast of Hornick to 4 miles southwest of Little Sioux, moving northeast at 85 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Trained weather spotters. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Blair, Tekamah, Onawa, Missouri Valley, Logan, Woodbine, Mapleton, Dunlap, Whiting, Decatur, Mondamin, Ute, Kennard, Modale, Herman, Pisgah, Moorhead, Blencoe, Magnolia and Soldier. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BURT COUNTY, NE
weather.gov

Tornado Warning issued for Douglas by NWS

Effective: 2022-05-12 19:09:00 CDT Expires: 2022-05-12 19:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Douglas The National Weather Service in the Twin Cities has issued a * Tornado Warning for Western Douglas County in west central Minnesota * Until 730 PM CDT. * At 708 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Kensington, or 14 miles west of Alexandria, moving north at 75 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Evansville and Brandon around 715 PM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
DOUGLAS COUNTY, MN
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Benton, Meeker, Morrison, Sherburne, Stearns, Todd, Wright by NWS

Effective: 2022-05-12 19:54:00 CDT Expires: 2022-05-12 20:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until midnight CDT for central Minnesota. This is a DANGEROUS SITUATION. These storms are producing widespread wind damage. SEEK SHELTER NOW inside a sturdy structure and stay away from windows. Target Area: Benton; Meeker; Morrison; Sherburne; Stearns; Todd; Wright A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 815 PM CDT FOR WESTERN WRIGHT...EASTERN MEEKER...WESTERN BENTON...NORTHWESTERN SHERBURNE...SOUTHERN TODD...EASTERN STEARNS AND SOUTHWESTERN MORRISON COUNTIES At 753 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 9 miles south of Motley to near Camp Ripley to 5 miles east of Royalton to 5 miles south of Clearwater, moving northeast at 65 mph. HAZARD...70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. These severe thunderstorms will remain over mainly rural areas of western Wright, eastern Meeker, western Benton, northwestern Sherburne, southern Todd, eastern Stearns and southwestern Morrison Counties, including the following locations... Mayhew, Sobieski, St Augusta, Opole, Burtrum, Pleasant Lake, Smith Lake, Clotho, Darwin and Little Falls Airport. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BENTON COUNTY, MN

Comments / 0

Community Policy