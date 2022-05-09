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Brown County, SD

Wind Advisory issued for Brown, Buffalo, Campbell, Clark, Codington, Corson, Day, Deuel by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-09 10:01:00 MDT Expires: 2022-05-09 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a...

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Special Weather Statement issued for Campbell, Edmunds, Faulk, McPherson, Walworth by NWS

Effective: 2022-05-12 23:00:00 MDT Expires: 2022-05-12 18:30:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for north central and northeastern South Dakota. Target Area: Campbell; Edmunds; Faulk; McPherson; Walworth Strong thunderstorms will impact portions of Edmunds, north central Faulk, eastern Campbell, western McPherson and northeastern Walworth Counties through 730 PM CDT At 704 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Eureka to near Cresbard. Movement was north at 45 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Strong thunderstorms will be near Eureka around 710 PM CDT. Artas and Greenway around 715 PM CDT. Other locations in the path of these storms include Ipswich and Cravens Corner. MAX HAIL SIZE...0.88 IN MAX WIND GUST...50 MPH
CAMPBELL COUNTY, SD
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Dakota, Dixon by NWS

Effective: 2022-05-12 19:02:00 CDT Expires: 2022-05-12 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Dakota; Dixon The National Weather Service in Sioux Falls has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Cherokee County in northwestern Iowa Woodbury County in west central Iowa Southwestern Sioux County in northwestern Iowa Plymouth County in northwestern Iowa Northwestern Ida County in west central Iowa Dakota County in northeastern Nebraska Dixon County in northeastern Nebraska Southeastern Clay County in southeastern South Dakota Union County in southeastern South Dakota * Until 745 PM CDT. * At 702 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 8 miles west of Martinsburg to near Whiting, moving northeast at 60 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Severe thunderstorms will be near Sloan and Salix around 710 PM CDT. Hornick and Ponca State Park around 715 PM CDT. Vermillion, Elk Point and Jefferson around 720 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Lawton, Moville, Anthon, Akron, Kingsley, Correctionville, Pierson, Alcester, Hawarden, Ireton, Washta, Craig and Struble. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
DAKOTA COUNTY, NE
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Severe Thunderstorm Warning issued for Clay, Lincoln, Turner, Union, Yankton by NWS

Effective: 2022-05-12 18:17:00 MDT Expires: 2022-05-12 19:00:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Clay; Lincoln; Turner; Union; Yankton The National Weather Service in Sioux Falls has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Lyon County in northwestern Iowa Western Sioux County in northwestern Iowa Northern Dixon County in northeastern Nebraska Clay County in southeastern South Dakota Lincoln County in southeastern South Dakota Northeastern Yankton County in southeastern South Dakota Southeastern Turner County in southeastern South Dakota Northern Union County in southeastern South Dakota * Until 800 PM CDT. * At 717 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Mayfield to near Vermillion, moving northeast at 55 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and ping pong ball size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Severe thunderstorms will be near Centerville, Viborg and Union Grove State Park around 730 PM CDT. Hurley and Davis around 735 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Beresford, Alcester, Hawarden, Lennox, Chancellor, Worthing, Tea, Hudson, Fairview, Newton Hills State Park, Sioux Falls, Canton, Harrisburg, Rock Valley, Inwood and Lake Alvin State Recreation Area. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.50 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
CLAY COUNTY, SD
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Severe Weather Statement issued for Dakota, Dixon by NWS

Effective: 2022-05-12 19:07:00 CDT Expires: 2022-05-12 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Dakota; Dixon A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM CDT FOR SOUTHWESTERN CHEROKEE...WOODBURY...SOUTHWESTERN SIOUX PLYMOUTH...NORTHWESTERN IDA...DAKOTA...DIXON...SOUTHEASTERN CLAY AND UNION COUNTIES At 707 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Newcastle to near Sloan, moving northeast at 60 mph. HAZARD...Golf ball size hail and 70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. These severe storms will be near Sloan and Salix around 710 PM CDT. Ponca, Hornick and Ponca State Park around 715 PM CDT. Vermillion, Elk Point and Jefferson around 720 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Lawton, Moville, Anthon, Akron, Kingsley, Correctionville, Alcester, Pierson, Hawarden, Ireton, Washta and Craig. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
DAKOTA COUNTY, NE
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Special Weather Statement issued for Banner, Box Butte, Cheyenne, Kimball, Morrill, Scotts Bluff by NWS

Effective: 2022-05-12 20:42:00 CDT Expires: 2022-05-12 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Banner; Box Butte; Cheyenne; Kimball; Morrill; Scotts Bluff; South Sioux Strong to brief High Winds likely through early evening Strong to brief high wind gusts will be likely across portions of far southeast Wyoming and portions of the Nebraska Panhandle through mid-evening tonight. Be careful traveling and secure any loose objects. Blowing dust could also cause local reductions in visibility. HAZARD...Wind gusts of 50 to 65 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects.
BANNER COUNTY, NE
weather.gov

Special Weather Statement issued for Buffalo, Hall by NWS

Effective: 2022-05-12 18:09:00 CDT Expires: 2022-05-12 19:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 900 PM CDT for south central and central Nebraska. Target Area: Buffalo; Hall A strong thunderstorm will impact portions of eastern Buffalo and northwestern Hall Counties through 745 PM CDT At 710 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Gibbon, or 7 miles northeast of Kearney, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. This strong thunderstorm will be near Gibbon around 715 PM CDT. Other locations in the path of this storm include Cairo. This includes Interstate 80 between mile markers 279 and 281. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...50 MPH
BUFFALO COUNTY, NE
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Severe Weather Statement issued for Grant, Otter Tail, Wilkin by NWS

Effective: 2022-05-12 19:15:00 CDT Expires: 2022-05-12 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until midnight CDT for west central Minnesota...and southeastern North Dakota. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Grant; Otter Tail; Wilkin A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM CDT FOR SOUTHWESTERN OTTER TAIL...GRANT...SOUTHERN WILKIN...RANSOM RICHLAND AND SARGENT COUNTIES At 715 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Crete to near Donnelly, moving north at 55 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Crete, Englevale, Elbow Lake, Erdahl, Elliott, Fort Ransom, Ashby and Dalton. This includes the following highways Interstate 29 between mile markers 0 and 34. Interstate 94 in Minnesota between mile markers 49 and 81. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
GRANT COUNTY, MN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Osborne, Phillips, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-05-12 19:07:00 CDT Expires: 2022-05-12 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Osborne; Phillips; Rooks; Smith The National Weather Service in Hastings has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Rooks County in north central Kansas Southwestern Smith County in north central Kansas Northwestern Osborne County in north central Kansas Southeastern Phillips County in north central Kansas * Until 745 PM CDT. * At 707 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Webster State Park, or 26 miles east of Hill City, moving northeast at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will be near Stockton around 715 PM CDT. Woodston around 725 PM CDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Cedar. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
OSBORNE COUNTY, KS
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#Wind Advisory#Campbell Clark#Stanley#Walworth Wind Advisory
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Severe Thunderstorm Warning issued for Grant, Otter Tail, Wilkin by NWS

Effective: 2022-05-12 19:15:00 CDT Expires: 2022-05-12 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until midnight CDT for west central Minnesota...and southeastern North Dakota. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Grant; Otter Tail; Wilkin A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM CDT FOR SOUTHWESTERN OTTER TAIL...GRANT...SOUTHERN WILKIN...RANSOM RICHLAND AND SARGENT COUNTIES At 715 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Crete to near Donnelly, moving north at 55 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Crete, Englevale, Elbow Lake, Erdahl, Elliott, Fort Ransom, Ashby and Dalton. This includes the following highways Interstate 29 between mile markers 0 and 34. Interstate 94 in Minnesota between mile markers 49 and 81. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
GRANT COUNTY, MN
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Marshall, Roberts by NWS

Effective: 2022-05-12 17:37:00 MDT Expires: 2022-05-12 21:00:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Marshall; Roberts THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR NORTHWESTERN ROBERTS MARSHALL AND NORTHEASTERN BROWN COUNTIES WILL EXPIRE AT 715 PM CDT The storms which prompted the warning have moved out of the area. Therefore, the warning will be allowed to expire. However gusty winds are still possible with these thunderstorms. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for northeastern South Dakota.
MARSHALL COUNTY, SD
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Severe Thunderstorm Warning issued for Lyon, Sioux by NWS

Effective: 2022-05-12 19:17:00 CDT Expires: 2022-05-12 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Lyon; Sioux The National Weather Service in Sioux Falls has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Lyon County in northwestern Iowa Western Sioux County in northwestern Iowa Northern Dixon County in northeastern Nebraska Clay County in southeastern South Dakota Lincoln County in southeastern South Dakota Northeastern Yankton County in southeastern South Dakota Southeastern Turner County in southeastern South Dakota Northern Union County in southeastern South Dakota * Until 800 PM CDT. * At 717 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Mayfield to near Vermillion, moving northeast at 55 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and ping pong ball size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Severe thunderstorms will be near Centerville, Viborg and Union Grove State Park around 730 PM CDT. Hurley and Davis around 735 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Beresford, Alcester, Hawarden, Lennox, Chancellor, Worthing, Tea, Hudson, Fairview, Newton Hills State Park, Sioux Falls, Canton, Harrisburg, Rock Valley, Inwood and Lake Alvin State Recreation Area. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.50 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
LYON COUNTY, IA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Cherokee, Ida, Plymouth, Sioux, Woodbury by NWS

Effective: 2022-05-12 19:02:00 CDT Expires: 2022-05-12 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Cherokee; Ida; Plymouth; Sioux; Woodbury The National Weather Service in Sioux Falls has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Cherokee County in northwestern Iowa Woodbury County in west central Iowa Southwestern Sioux County in northwestern Iowa Plymouth County in northwestern Iowa Northwestern Ida County in west central Iowa Dakota County in northeastern Nebraska Dixon County in northeastern Nebraska Southeastern Clay County in southeastern South Dakota Union County in southeastern South Dakota * Until 745 PM CDT. * At 702 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 8 miles west of Martinsburg to near Whiting, moving northeast at 60 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Severe thunderstorms will be near Sloan and Salix around 710 PM CDT. Hornick and Ponca State Park around 715 PM CDT. Vermillion, Elk Point and Jefferson around 720 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Lawton, Moville, Anthon, Akron, Kingsley, Correctionville, Pierson, Alcester, Hawarden, Ireton, Washta, Craig and Struble. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
CHEROKEE COUNTY, IA
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NWS
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Kidder, Stutsman, Wells by NWS

Effective: 2022-05-12 19:14:00 CDT Expires: 2022-05-12 20:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until midnight CDT for southeastern North Dakota. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until midnight CDT for southeastern North Dakota. Target Area: Kidder; Stutsman; Wells The National Weather Service in Bismarck has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Wells County in south central North Dakota Northeastern Kidder County in south central North Dakota Northwestern Stutsman County in southeastern North Dakota * Until 815 PM CDT. * At 714 PM CDT, a severe thunderstorm was located 7 miles northeast of Tappen, or 10 miles west of Medina, moving north at 45 mph. HAZARD...Ping pong ball size hail and 60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will be near Pettibone around 730 PM CDT. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.50 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
KIDDER COUNTY, ND
weather.gov

Special Weather Statement issued for Franklin, Harlan, Kearney, Phelps by NWS

Effective: 2022-05-12 18:09:00 CDT Expires: 2022-05-12 19:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 900 PM CDT for south central Nebraska. Target Area: Franklin; Harlan; Kearney; Phelps A strong thunderstorm will impact portions of northern Franklin, southeastern Phelps, southern Kearney and eastern Harlan Counties through 730 PM CDT At 705 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Huntley, or 19 miles south of Holdrege, moving northeast at 55 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. This strong thunderstorm will be near Hildreth and Wilcox around 720 PM CDT. Upland around 725 PM CDT. Other locations in the path of this storm include Minden. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...50 MPH
FRANKLIN COUNTY, NE
weather.gov

Tornado Watch issued for Clearwater, Hubbard, Mahnomen by NWS

Effective: 2022-05-12 19:16:00 CDT Expires: 2022-05-13 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clearwater; Hubbard; Mahnomen THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED TORNADO WATCH 211 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTH CENTRAL MINNESOTA HUBBARD IN NORTHWEST MINNESOTA CLEARWATER MAHNOMEN THIS INCLUDES THE CITIES OF BAGLEY, CLEARBROOK, MAHNOMEN, NAYTAHWAUSH, PARK RAPIDS, AND WAUBUN.
CLEARWATER COUNTY, MN
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Special Weather Statement issued for East Platte County, Goshen County by NWS

Effective: 2022-05-12 17:46:00 MDT Expires: 2022-05-12 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: East Platte County; Goshen County Strong to brief High Winds likely through early evening Strong to brief high wind gusts will be likely across portions of far southeast Wyoming and portions of the Nebraska Panhandle through mid-evening tonight. Be careful traveling and secure any loose objects. Blowing dust could also cause local reductions in visibility. HAZARD...Wind gusts of 50 to 65 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects.
GOSHEN COUNTY, WY
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Severe Weather Statement issued for Plymouth by NWS

Effective: 2022-05-12 15:50:00 CDT Expires: 2022-05-12 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Plymouth A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM CDT FOR SOUTHWESTERN CHEROKEE...WOODBURY...SOUTHWESTERN SIOUX PLYMOUTH...NORTHWESTERN IDA...DAKOTA...DIXON...SOUTHEASTERN CLAY AND UNION COUNTIES At 707 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Newcastle to near Sloan, moving northeast at 60 mph. HAZARD...Golf ball size hail and 70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. These severe storms will be near Sloan and Salix around 710 PM CDT. Ponca, Hornick and Ponca State Park around 715 PM CDT. Vermillion, Elk Point and Jefferson around 720 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Lawton, Moville, Anthon, Akron, Kingsley, Correctionville, Alcester, Pierson, Hawarden, Ireton, Washta and Craig. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
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Severe Thunderstorm Warning issued for Ransom, Richland, Sargent by NWS

Effective: 2022-05-12 19:15:00 CDT Expires: 2022-05-12 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until midnight CDT for west central Minnesota...and southeastern North Dakota. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Ransom; Richland; Sargent A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM CDT FOR SOUTHWESTERN OTTER TAIL...GRANT...SOUTHERN WILKIN...RANSOM RICHLAND AND SARGENT COUNTIES At 715 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Crete to near Donnelly, moving north at 55 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Crete, Englevale, Elbow Lake, Erdahl, Elliott, Fort Ransom, Ashby and Dalton. This includes the following highways Interstate 29 between mile markers 0 and 34. Interstate 94 in Minnesota between mile markers 49 and 81. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
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Tornado Watch issued for Barnes, Cass, Griggs, Ransom, Richland, Sargent, Steele by NWS

Effective: 2022-05-12 19:16:00 CDT Expires: 2022-05-13 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Barnes; Cass; Griggs; Ransom; Richland; Sargent; Steele; Traill TORNADO WATCH 211 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN CENTRAL MINNESOTA WADENA IN NORTHWEST MINNESOTA BECKER NORMAN IN WEST CENTRAL MINNESOTA CLAY GRANT OTTER TAIL WILKIN IN NORTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTHEAST NORTH DAKOTA BARNES CASS GRIGGS RANSOM RICHLAND SARGENT STEELE TRAILL THIS INCLUDES THE CITIES OF ADA, ASHBY, BARRETT, BRECKENRIDGE, COOPERSTOWN, DETROIT LAKES, ELBOW LAKE, ENDERLIN, FARGO, FERGUS FALLS, FINLEY, FORMAN, GWINNER, HALSTAD, HATTON, HERMAN, HILLSBORO, HOFFMAN, HOPE, LISBON, MAYVILLE, MENAHGA, MILNOR, MOORHEAD, PORTLAND, RUTLAND, TWIN VALLEY, VALLEY CITY, WADENA, AND WAHPETON.
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