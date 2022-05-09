Wind Advisory issued for Brown, Buffalo, Campbell, Clark, Codington, Corson, Day, Deuel by NWS

Effective: 2022-05-12 19:16:00 CDT Expires: 2022-05-13 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Barnes; Cass; Griggs; Ransom; Richland; Sargent; Steele; Traill TORNADO WATCH 211 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN CENTRAL MINNESOTA WADENA IN NORTHWEST MINNESOTA BECKER NORMAN IN WEST CENTRAL MINNESOTA CLAY GRANT OTTER TAIL WILKIN IN NORTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTHEAST NORTH DAKOTA BARNES CASS GRIGGS RANSOM RICHLAND SARGENT STEELE TRAILL THIS INCLUDES THE CITIES OF ADA, ASHBY, BARRETT, BRECKENRIDGE, COOPERSTOWN, DETROIT LAKES, ELBOW LAKE, ENDERLIN, FARGO, FERGUS FALLS, FINLEY, FORMAN, GWINNER, HALSTAD, HATTON, HERMAN, HILLSBORO, HOFFMAN, HOPE, LISBON, MAYVILLE, MENAHGA, MILNOR, MOORHEAD, PORTLAND, RUTLAND, TWIN VALLEY, VALLEY CITY, WADENA, AND WAHPETON.
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