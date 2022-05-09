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North Branford, CT

T-Birds’ Golf Team Sweeps the Week; Softball Squad Wins a Pair

zip06.com
 4 days ago

Cover picture for the articleSophomore Lindsey Onofrio had a big week at the plate to help the North Branford softball squad win both of its contests and improve to 9-5 this spring. (File photo by Kelley Fryer/The Sound) Boys’ Golf. The North Branford boys’ golf team improved to 6-1-2 on the season...

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#Sweeps#Softball Squad Wins#Thunderbirds#Old Saybrook Morgan#The T Birds#Black Birch Golf Course
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