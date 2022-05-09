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East Haven, CT

East Haven Softball Clinches Oronoque Division Title

zip06.com
 4 days ago

Cover picture for the articleWith three wins last week, the East Haven softball team has clinched the Southern Connecticut Conference’s Oronoque Division title. With one goal out of the way, Head Coach Ed Crisafi is looking for the Yellowjackets to continue relying on their strong defense, consistent pitching, and emerging offense to lead his club...

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