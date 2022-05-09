East Haven Softball Clinches Oronoque Division Title

The following students have been named to the Branford High School Third Quarter Honor Roll:. High Honors: Kylie Acquarulo-Savastano, Destiny Alvelo, Tanvi Amin, Paloma Bandyopadhyaya, Shay Barrett, Steven Barrett, Zachary Berner, Italia Bruno, Glorianna Buckley, Eliza Burgess, Cora Buzzard, Randy Caracondo, Jake Coveyduck, Emily Cusack, Grace D’Addio, Dante DiLegge, Kristine Do, Skylar Dunn, Antonio Esperti, John Fichtenholtz, Peyton Gaudreau, Lilly Geddes, Tatum May Giordano, Grace Grammatico, Adaline Graver, Charlotte Green, Jasmine Ha, Morgan Hackley, Katherine Harmon, Spencer Herget, Sean Howard, Carson Jarvis, Mostafa Kafal, Benito Kwadade, Gabriel Lawrence, Alexander Lenox, Paul Lesyk, Akiel Lomotey, Emma Long, Michael Loomis, Jonah Lordan, Antonio Lynk, Sofia Manzo, Olivia May, Avery Maymon, Charlotte Mayne, Ryan Morales, Erin Newlan, Ella Ng, Nneoma Obi, Sasha Perkins, Alexis Peterson, Justin Pham, Anthony Piscitelli, Zu Zu Pont Strong, Michael Radziunas, Skylar Raymond, Catalina Rondinone, Supremee Shrestha, Emerson Shuff, Ella Stone, Benjamin Vitale, Cheyenne Wilson, Yun-Tsai Yeh, and Hur Zaidi.
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