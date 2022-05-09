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Cheyenne County, KS

Red Flag Warning issued for Cheyenne, Gove, Logan, Sherman, Thomas, Wallace, Wichita by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-09 11:00:00 CDT Expires: 2022-05-09 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or are imminent. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to...

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Red Flag Warning issued for Huerfano County Including Walsenburg by NWS

Effective: 2022-05-14 11:00:00 MDT Expires: 2022-05-14 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Huerfano County Including Walsenburg; Pueblo County Including Pueblo; Western Las Animas County Including Trinidad and Thatcher A Red Flag Warning is in effect for today from 11 AM to 8 PM for gusty winds and low relative humidity for fire weather zones 220 through 227, which includes the mountains and valleys of south central and southeast Colorado, and El Paso County A Red Flag Warning has been issued for Saturday from 11 AM to 8 PM for gusty winds and low relative humidity for fire weather zones 220 through 230, which includes the mountains and valleys of south central and southeast Colorado, and the I-25 Corridor including El Paso County, Pueblo County, and western Huerfano and Las Animas Counties RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM TO 8 PM MDT SATURDAY FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 228...229 AND 230 The National Weather Service in Pueblo has issued a Red Flag Warning for gusty winds and low relative humidity, which is in effect from 11 AM to 8 PM MDT Saturday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * Affected Area...Fire Weather Zones 228...229 and 230. * Timing... Saturday from 11 AM to 8 PM. * Winds...Southeast 10 to 20 mph with gusts up to 35 mph. * Relative Humidity...As low as 7 percent. * Impacts...Conditions will be favorable for rapid rates of fire growth and spread.
HUERFANO COUNTY, CO
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Red Flag Warning issued for Boulder And Jefferson Counties Below 6000 Feet, West Broomfield County by NWS

Effective: 2022-05-13 14:31:00 MDT Expires: 2022-05-13 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Boulder And Jefferson Counties Below 6000 Feet, West Broomfield County; Central and East Adams and Arapahoe Counties; Central and South Weld County; Larimer County Below 6000 Feet, Northwest Weld County; Larimer and Boulder Counties Between 6000 and 9000 Feet; Logan County; Morgan County; North Douglas County Below 6000 Feet, Denver, West Adams and Arapahoe Counties, East Broomfield County; North and Northeast Elbert County Below 6000 Feet, North Lincoln County; Northeast Weld County; Phillips County; Sedgwick County; Southeast Elbert County Below 6000 Feet, South Lincoln County; Washington County RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM MDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR NORTHERN FRONT RANGE FOOTHILLS, I-25 CORRIDOR AND NORTHEAST PLAINS * Affected Area...Fire Weather Zones 215, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 and 251. * Timing...in effect through 8 PM this evening. * Winds...West 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity...As low as 10 percent. * Impacts...Any fire that starts will have the potential to spread rapidly. Avoid burning or any outdoor activity that may produce a spark and start a wildfire.
BROOMFIELD, CO
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High Wind Warning issued for Brown, Campbell, Corson, Dewey, Edmunds, Marshall, McPherson by NWS

Effective: 2022-05-13 14:59:00 MDT Expires: 2022-05-13 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Brown; Campbell; Corson; Dewey; Edmunds; Marshall; McPherson; Potter; Roberts; Walworth HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT /6 PM MDT/ THIS EVENING * WHAT...West winds 30 to 45 mph with gusts up to 65 mph. * WHERE...Walworth, Corson, Campbell and Dewey Counties. * WHEN...Until 7 PM CDT /6 PM MDT/ this evening. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult especially for high profile vehicles.
BROWN COUNTY, SD
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Red Flag Warning issued for Central and Southeast Park County by NWS

Effective: 2022-05-13 14:31:00 MDT Expires: 2022-05-13 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Central and Southeast Park County; Elbert, Central and East Douglas Counties Above 6000 Feet; Jefferson and West Douglas Counties Above 6000 Feet, Gilpin, Clear Creek, Northeast Park Counties Below 9000 Feet RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM MDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR SOUTH PARK...THE SOUTHERN FRONT RANGE FOOTHILLS AND PALMER DIVIDE FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SATURDAY MORNING THROUGH SATURDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR SOUTH PARK, SOUTHERN FRONT RANGE FOOTHILLS AND PALMER DIVIDE The National Weather Service in Denver has issued a Fire Weather Watch for wind and low relative humidity, which is in effect from Saturday morning through Saturday evening. A Red Flag Warning remains in effect until 8 pm this evening. * Affected Area...Fire Weather Watch including zones 214, 216 and 241. Red Flag Warning through this evening includes fire weather zones 214, 216, and 241. * Timing...Red Flag Warning in effect through 8 PM this evening. Fire Weather Watch in effect from 11 AM to 8 PM Saturday. * Winds...West 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph this evening. West 10 to 20 mph with gusts up to 30 mph Saturday. * Relative Humidity...As low as 10 percent. * Impacts...Any fire that starts will have the potential to spread rapidly. Avoid burning or any outdoor activity that may produce a spark and start a wildfire.
CLEAR CREEK COUNTY, CO
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Logan County, KS
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Wallace County, KS
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Gove County, KS
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Cheyenne County, KS
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Wichita County, KS
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Red Flag Warning issued for Eastern San Juan Mountains and La Garita Mountains Including Wolf Creek Pass and Creede by NWS

Effective: 2022-05-13 14:54:00 MDT Expires: 2022-05-13 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Eastern San Juan Mountains and La Garita Mountains Including Wolf Creek Pass and Creede; Fremont County Including Canon City, Howard, Texas Creek; Northern El Paso County Including Monument and Black Forest; San Luis Valley Including Alamosa, Del Norte, Fort Garland, Saguache; Southern El Paso County Including Fort Carson and Colorado Springs; Southern Front Range Including Sangre De Cristo Mountains, Wet Mountains, La Veta Pass; Teller County, Rampart Range Including Pikes Peak and Florissant Fossil Beds National Monument; Upper Arkansas River Valley Including Lake County and Chaffee County A Red Flag Warning is in effect for today from 11 AM to 8 PM for gusty winds and low relative humidity for fire weather zones 220 through 227, which includes the mountains and valleys of south central and southeast Colorado, and El Paso County A Red Flag Warning has been issued for Saturday from 11 AM to 8 PM for gusty winds and low relative humidity for fire weather zones 220 through 230, which includes the mountains and valleys of south central and southeast Colorado, and the I-25 Corridor including El Paso County, Pueblo County, and western Huerfano and Las Animas Counties RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM MDT THIS EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 220...221...222...223...224...225...226 AND 227 RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM TO 8 PM MDT SATURDAY FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 220...221...222... 223...224...225...226 AND 227 The National Weather Service in Pueblo has issued a Red Flag Warning, which is in effect from 11 AM to 8 PM MDT Saturday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * Affected Area...Fire Weather Zones 220...221...222...223 224...225...226 and 227. * Timing...This evening, and again late Saturday morning through Saturday evening. * Winds...West 10 to 20 mph with gusts up to 35 mph. * Relative Humidity...As low as 7 percent. * Impacts...Conditions will be favorable for rapid rates of fire growth and spread.
ALAMOSA COUNTY, CO
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Wind Advisory issued for Butte, Harding, Northern Meade Co Plains, Perkins, Ziebach by NWS

Effective: 2022-05-13 15:11:00 MDT Expires: 2022-05-13 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Butte; Harding; Northern Meade Co Plains; Perkins; Ziebach WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Harding County, the Northern Meade County Plains, Perkins County, Ziebach County and Butte County. This includes the Tribal Lands of the Cheyenne River Reservation. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Sudden wind gusts can cause drivers to lose control, especially in lightweight or high profile vehicles. Strong winds can cause blowing dust, reduced visibility, and flying debris.
BUTTE COUNTY, SD
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Fire Weather Watch issued for Central and Southeast Park County by NWS

Effective: 2022-05-14 11:00:00 MDT Expires: 2022-05-14 20:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Central and Southeast Park County; Elbert, Central and East Douglas Counties Above 6000 Feet; Jefferson and West Douglas Counties Above 6000 Feet, Gilpin, Clear Creek, Northeast Park Counties Below 9000 Feet RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM MDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR SOUTH PARK...THE SOUTHERN FRONT RANGE FOOTHILLS AND PALMER DIVIDE FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SATURDAY MORNING THROUGH SATURDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR SOUTH PARK, SOUTHERN FRONT RANGE FOOTHILLS AND PALMER DIVIDE The National Weather Service in Denver has issued a Fire Weather Watch for wind and low relative humidity, which is in effect from Saturday morning through Saturday evening. A Red Flag Warning remains in effect until 8 pm this evening. * Affected Area...Fire Weather Watch including zones 214, 216 and 241. Red Flag Warning through this evening includes fire weather zones 214, 216, and 241. * Timing...Red Flag Warning in effect through 8 PM this evening. Fire Weather Watch in effect from 11 AM to 8 PM Saturday. * Winds...West 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph this evening. West 10 to 20 mph with gusts up to 30 mph Saturday. * Relative Humidity...As low as 10 percent. * Impacts...Any fire that starts will have the potential to spread rapidly. Avoid burning or any outdoor activity that may produce a spark and start a wildfire.
CLEAR CREEK COUNTY, CO
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Special Weather Statement issued for Campbell, Edmunds, Faulk, McPherson, Walworth by NWS

Effective: 2022-05-12 23:00:00 MDT Expires: 2022-05-12 18:30:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for north central and northeastern South Dakota. Target Area: Campbell; Edmunds; Faulk; McPherson; Walworth Strong thunderstorms will impact portions of Edmunds, north central Faulk, eastern Campbell, western McPherson and northeastern Walworth Counties through 730 PM CDT At 704 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Eureka to near Cresbard. Movement was north at 45 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Strong thunderstorms will be near Eureka around 710 PM CDT. Artas and Greenway around 715 PM CDT. Other locations in the path of these storms include Ipswich and Cravens Corner. MAX HAIL SIZE...0.88 IN MAX WIND GUST...50 MPH
CAMPBELL COUNTY, SD
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#Red Flag Warning#The Red Flag#Gove Kansas
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Special Weather Statement issued for Garvin, McClain, Pontotoc, Pottawatomie, Seminole by NWS

Effective: 2022-05-13 14:25:00 CDT Expires: 2022-05-13 16:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. This storm may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. Target Area: Garvin; McClain; Pontotoc; Pottawatomie; Seminole A strong thunderstorm will impact portions of northeastern Garvin, southwestern Seminole, northwestern Pontotoc, south central Pottawatomie and southeastern McClain Counties through 400 PM CDT At 332 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 4 miles east of Byars, moving east at 25 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Ada, Konawa, Byng, Asher, Wanette and Byars. MAX HAIL SIZE...0.88 IN MAX WIND GUST...50 MPH
GARVIN COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Watch issued for Cottonwood, Jackson, Lincoln, Lyon, Murray, Nobles, Pipestone by NWS

Effective: 2022-05-12 20:50:00 CDT Expires: 2022-05-12 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cottonwood; Jackson; Lincoln; Lyon; Murray; Nobles; Pipestone; Rock SEVERE THUNDERSTORM WATCH 208 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN NORTHWEST IOWA BUENA VISTA CHEROKEE CLAY DICKINSON LYON O`BRIEN OSCEOLA PLYMOUTH SIOUX IN WEST CENTRAL IOWA IDA WOODBURY IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTHWEST MINNESOTA COTTONWOOD JACKSON LINCOLN LYON MURRAY NOBLES PIPESTONE ROCK IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTHEAST NEBRASKA DAKOTA THIS INCLUDES THE CITIES OF ARNOLDS PARK, BATTLE CREEK, CHEROKEE, FULDA, GEORGE, HARTLEY, HAWARDEN, HENDRICKS, HOLSTEIN, HULL, IDA GROVE, INWOOD, IVANHOE, JACKSON, LAKE BENTON, LAKEFIELD, LARCHWOOD, LE MARS, LUVERNE, MARSHALL, MILFORD, MOUNTAIN LAKE, ORANGE CITY, PIPESTONE, ROCK RAPIDS, ROCK VALLEY, SANBORN, SHELDON, SIBLEY, SIOUX CENTER, SIOUX CITY, SLAYTON, SOUTH SIOUX CITY, SPENCER, SPIRIT LAKE, STORM LAKE, TYLER, WINDOM, AND WORTHINGTON.
COTTONWOOD COUNTY, MN
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Wind Advisory issued for Big Stone, Traverse by NWS

Effective: 2022-05-13 15:59:00 CDT Expires: 2022-05-13 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Big Stone; Traverse WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT /6 PM MDT/ THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Portions of central, north central and northeast South Dakota. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible.
BIG STONE COUNTY, MN
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High Wind Warning issued for Eastern Glacier, Northern Rocky Mountain Front by NWS

Effective: 2022-05-13 14:29:00 MDT Expires: 2022-05-13 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Eastern Glacier; Northern Rocky Mountain Front; Southern Rocky Mountain Front; Toole HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 35 to 40 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...The Rocky Mountain Front, including all of Glacier County, and Toole. * WHEN...Until 9 PM MDT this evening. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Blowing dust could reduce visibility at times, especially on Interstate 15 between Sweet Grass and Shelby.
GLACIER COUNTY, MT
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NWS
weather.gov

High Wind Warning issued for East Platte County by NWS

Effective: 2022-05-13 15:06:00 MDT Expires: 2022-05-13 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: East Platte County HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...East Platte County. * WHEN...Until 9 PM MDT this evening. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds will be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers. Blowing dust and localized reduced visibilities could be possible.
PLATTE COUNTY, WY
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Baraga, Marquette by NWS

Effective: 2022-05-13 16:52:00 EDT Expires: 2022-05-13 17:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Baraga; Marquette A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 515 PM EDT FOR NORTHWESTERN MARQUETTE AND NORTHEASTERN BARAGA COUNTIES At 452 PM EDT, a severe thunderstorm was located near The Huron Islands, or 22 miles northeast of L`anse, moving northeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. This severe storm will be near The Huron Islands around 500 PM EDT. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BARAGA COUNTY, MI
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Chester, Hardeman, Madison by NWS

Effective: 2022-05-13 16:18:00 CDT Expires: 2022-05-13 17:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Chester; Hardeman; Madison The National Weather Service in Memphis has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northern Hardeman County in west Tennessee Southern Madison County in west Tennessee Southwestern Chester County in west Tennessee * Until 500 PM CDT. * At 418 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Bemis, or over Jackson, moving south at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Jackson, Henderson, Bolivar, Chickasaw State Forest, Chickasaw State Park, Silerton, Bemis, Masseyville, Cloverport, Mercer, Toone, Medon, Neely, Pinson, Pine Top, Westover, Madison Hall, Uptonville, Hickory Corners and Teague. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CHESTER COUNTY, TN
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Baraga, Marquette by NWS

Effective: 2022-05-13 16:52:00 EDT Expires: 2022-05-13 17:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Baraga; Marquette A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 515 PM EDT FOR NORTHWESTERN MARQUETTE AND NORTHEASTERN BARAGA COUNTIES At 452 PM EDT, a severe thunderstorm was located near The Huron Islands, or 22 miles northeast of L`anse, moving northeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. This severe storm will be near The Huron Islands around 500 PM EDT. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BARAGA COUNTY, MI
weather.gov

Special Weather Statement issued for Hardeman, Haywood, Madison by NWS

Effective: 2022-05-13 10:18:00 CDT Expires: 2022-05-13 16:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Hardeman; Haywood; Madison A strong thunderstorm will impact portions of Hardeman, southeastern Haywood and southwestern Madison Counties through 445 PM CDT At 411 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Mercer, or 13 miles northwest of Chickasaw State Forest, moving south at 55 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Bolivar, Pocahontas, Cloverport, Mercer, Middleton, Toone, Hornsby, Hickory Valley, Saulsbury, Rogers Springs, Neely, Lisbon, Vildo, Middleburg, Hatchie, Uptonville, Lacy, Teague, Hebron and Denmark. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...40 MPH
HARDEMAN COUNTY, TN
weather.gov

Special Weather Statement issued for Marshall, Tate by NWS

Effective: 2022-05-19 01:00:00 CDT Expires: 2022-05-13 16:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Marshall; Tate A strong thunderstorm will impact portions of northern Lafayette, southwestern Marshall, southeastern Tate and northeastern Panola Counties through 400 PM CDT At 331 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Barr, or 14 miles north of John W Kyle State Park, moving southeast at 30 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Oxford, Holly Springs National Forest, Barr, Cambridge, Harmontown, Laws Hill, Abbeville, Blackwater, Teckville, Looxahoma, Aiken, Wyatte, Crossroad, Tyro, Chulahoma, Glenville, College Hill Station, Thyatira, College Hill and Spraggins. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...30 MPH
MARSHALL COUNTY, MS
weather.gov

Special Weather Statement issued for Dodge, Telfair, Wheeler by NWS

Effective: 2022-05-13 17:12:00 EDT Expires: 2022-05-13 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: People outdoors should seek shelter immediately. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Dodge; Telfair; Wheeler A strong thunderstorm will impact portions of east central Dodge, northeastern Telfair and west central Wheeler Counties through 545 PM EDT At 512 PM EDT, a strong thunderstorm was over Scotland, or over McRae, moving west at 10 mph. HAZARD...Up to 40 mph wind, pea sized hail and frequent cloud to ground lightning. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect minor damage to tree limbs and blowing around of light, unsecured objects. Locations impacted include McRae, Alamo, Helena, Scotland, Jay Bird Springs, Achord and Little Ocmulgee State Park. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
DODGE COUNTY, GA
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High Wind Warning issued for Central Laramie Range and Southwest Platte County by NWS

Effective: 2022-05-13 15:06:00 MDT Expires: 2022-05-14 06:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Central Laramie Range and Southwest Platte County HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM MDT SATURDAY * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 65 mph. * WHERE...Central Laramie Range and Southwest Platte County. * WHEN...Until 6 AM MDT Saturday. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds will be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers. Blowing dust and localized reduced visibilities could be possible.
ALBANY COUNTY, WY

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