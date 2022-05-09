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Branford, CT

Branford Golf Improves Record to 9-0; Lacrosse Teams Earn Multiple Victories

zip06.com
 4 days ago

Cover picture for the articleSophomore Tess Ferrie and the Hornets’ girls’ lacrosse squad won all three of their games last week by defeating North Branford, Mercy, and North Haven. (File photo by Kelley Fryer/The Sound) Boys’ Golf. The Branford boys’ golf team had another big week by scoring two more...

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Plano Keeps Carding Solid Scores for the Easties

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Patel Serving as a Leader with T-Birds’ Tennis

Diya Patel is leading the North Branford girls’ tennis team as a senior captain while forming one half of the T-Birds’ No. 3 doubles tandem this season. (Photo courtesy of Diya Patel) Diya Patel was brand new to tennis when she joined the program at North Branford as...
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Meade’s Delivering Big-Time for the Red-Hot Grizzlies

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Masto’s a True Leader in Goal

Michael Masto is leading the North Haven boys’ lacrosse team as both a junior captain and its starting goalie this season. (Photo courtesy of Michael Masto) As a goalkeeper, Michael Masto knows that along with stopping shots, he always needs to be a leader for his team. Now a junior on the North Haven boys’ lacrosse team, Michael is getting an opportunity to do both of those things as the starting goalie and a captain for the Nighthawks.
NORTH HAVEN, CT
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Branford High School 3rd Quarter Honor Roll

The following students have been named to the Branford High School Third Quarter Honor Roll:. High Honors: Kylie Acquarulo-Savastano, Destiny Alvelo, Tanvi Amin, Paloma Bandyopadhyaya, Shay Barrett, Steven Barrett, Zachary Berner, Italia Bruno, Glorianna Buckley, Eliza Burgess, Cora Buzzard, Randy Caracondo, Jake Coveyduck, Emily Cusack, Grace D’Addio, Dante DiLegge, Kristine Do, Skylar Dunn, Antonio Esperti, John Fichtenholtz, Peyton Gaudreau, Lilly Geddes, Tatum May Giordano, Grace Grammatico, Adaline Graver, Charlotte Green, Jasmine Ha, Morgan Hackley, Katherine Harmon, Spencer Herget, Sean Howard, Carson Jarvis, Mostafa Kafal, Benito Kwadade, Gabriel Lawrence, Alexander Lenox, Paul Lesyk, Akiel Lomotey, Emma Long, Michael Loomis, Jonah Lordan, Antonio Lynk, Sofia Manzo, Olivia May, Avery Maymon, Charlotte Mayne, Ryan Morales, Erin Newlan, Ella Ng, Nneoma Obi, Sasha Perkins, Alexis Peterson, Justin Pham, Anthony Piscitelli, Zu Zu Pont Strong, Michael Radziunas, Skylar Raymond, Catalina Rondinone, Supremee Shrestha, Emerson Shuff, Ella Stone, Benjamin Vitale, Cheyenne Wilson, Yun-Tsai Yeh, and Hur Zaidi.
BRANFORD, CT
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Stranieri’s Dedication Never Wavers

Junior Adriana Stranieri is forming one half of a quality No. 3 doubles team as a member of the Westbrook girls’ tennis squad this spring. (Photo courtesy of Adriana Stranieri) It takes a lot of hard work and commitment, along with a handful of other skills, in order to...
WESTBROOK, CT
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GHS Seniors Win State Leadership Awards

Katrina Yanli Muhs (left) and Jerry Li (right) celebrate their CAPSS awards with Superintendent of Schools Dr. Paul Freeman. (Photo courtesy of Guilford Public Schools) Guilford High School seniors Katrina Yanli Muhs and Jerry Li have been awarded the Connecticut Association of Public School Superintendents’ (CAPSS) Superintendent/Student Recognition Award for leadership service to the school, academic prowess relative to ability, and service to others, at a ceremony at the Saybrook Point Resort & Marina on April 25.
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The following students have been named to the Joseph Melillo Middle School Marking Period 3 Honor Roll:. High Honors: Howard Allen, Ella Angelo, Adena Austin, Eve Backhaus, Mallory Boney, Karina Cardona, Jayson Carrington, Jared Castillo, Briana Christensen, Steve Condo, Keara DeMatteo, Gianna Dilapi, Filomena DiNuzzo, Bricia Encalada, Emily Forrest, Yandiel Garcia Serrano, Sophia Holt, Joshua Hutchinson, Milton Jimenez, Chris Lucero, Justin Malicki, Alianna Marsolf-Kish, Roger Melchor, Diana Melnyk, Stephanie Nguy, Wesley Olivo, Angel Orozco, Gianna Perciballi, Dominic Piscitelli, Mateo Rivera, Anely Rojas Perez, Fabiana Ruggiero, Mei Shnan, Jeremy Soto, Romina Teran, Isabella Velazquez, Dayja Wilkins, and Sedanur Yilmaz.
EDUCATION
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Marissa Mollica-Velazquez: Preparing Preschoolers for Success in K-12

“Teaching is like being a mom, you’re a nurturer, you’re a server,” says Marissa Mollica-Velazquez, who uses her advanced education and experience to lead the efforts of the East Haven Family Resource Center to serve preschoolers and their families. (Photo courtesy of Marissa Mollica-Velazquez) Marissa Mollica-Velazquez may...
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Art for the Ages at North Haven High School

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