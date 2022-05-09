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Columbia, TN

Missing Columbia teen found safe

By Torrence Banks
WSMV
 4 days ago

Cover picture for the articleCOLUMBIA, Tenn. (WSMV) - The missing 14-year-old was located on Sunday night...

www.wsmv.com

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#Crime#Red And Black#Wsmv#Black Hair#Law Enforcement#Columbia Police
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