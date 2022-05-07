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Isle Of Wight County, VA

Special Weather Statement issued for Isle of Wight, Southampton, Suffolk, Surry, Sussex by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-09 02:00:00 EDT Expires: 2022-05-06 23:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Strong wind gusts are possible with these storms. These wind gusts are capable of knocking down...

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Severe Weather Statement issued for Hockley, Lamb by NWS

Effective: 2022-05-10 15:25:00 CDT Expires: 2022-05-10 23:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Hockley; Lamb THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR NORTHEASTERN HOCKLEY AND SOUTHEASTERN LAMB COUNTIES IS CANCELLED The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning has been cancelled. However gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 1100 PM CDT for northwestern Texas.
HOCKLEY COUNTY, TX
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Dust Storm Warning issued for Riverside by NWS

Effective: 2022-05-08 16:09:00 PDT Expires: 2022-05-08 18:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Riverside The National Weather Service in San Diego has issued a * Dust Storm Warning for Riverside County in southern California * Until 600 PM PDT. * At 405 PM PDT, blowing sand was severely impacting visibility on Interstate 10 between North Palm Springs and Thousand Palms. Other roadways between these areas will be impacted. HAZARD...Less than a quarter mile visibility with strong wind in excess of 50 mph. SOURCE...CalTrans. IMPACT...Dangerous life-threatening travel. Locations impacted include Northeastern Palm Springs, Cathedral City, Palm Desert, Desert Hot Springs, Rancho Mirage, North Palm Springs, Whitewater, Sky Valley and Thousand Palms. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Dust storms lead to dangerous driving conditions with visibility reduced to near zero. If driving, avoid dust storms if possible. If caught in one, pull off the road, turn off your lights and keep your foot off the brake. Motorists should not drive into a dust storm. PULL ASIDE STAY ALIVE!
RIVERSIDE COUNTY, CA
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Severe Weather Statement issued for Armstrong, Carson, Deaf Smith, Oldham, Potter, Randall by NWS

Effective: 2022-05-10 17:43:00 CDT Expires: 2022-05-10 23:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Armstrong; Carson; Deaf Smith; Oldham; Potter; Randall A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 730 PM CDT FOR NORTHWESTERN ARMSTRONG...RANDALL...SOUTHWESTERN CARSON...EASTERN OLDHAM...NORTHEASTERN DEAF SMITH AND POTTER COUNTIES At 643 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 4 miles east of Vega to 4 miles south of Washburn, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Golf ball size hail and 70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect some tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Locations impacted include Amarillo, Canyon, Panhandle, Vega, Lake Tanglewood, Bushland, Valley De Oro, Washburn, Boys Ranch, Umbarger, Wildorado, Palo Duro Canyon, Mescalero Park, Timbercreek Canyon and Pantex. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
ARMSTRONG COUNTY, TX
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Isle Of Wight County, VA
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Southampton County, VA
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Coastal Flood Warning issued for Gloucester, Lancaster, Mathews, Middlesex, Northumberland by NWS

Effective: 2022-05-10 19:56:00 EDT Expires: 2022-05-11 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take the necessary actions to protect flood-prone property. If travel is required, do not drive around barricades or through water of unknown depth. Target Area: Gloucester; Lancaster; Mathews; Middlesex; Northumberland; Westmoreland COASTAL FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON EDT WEDNESDAY * WHAT...Two to three feet of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Westmoreland, Mathews, Middlesex, Gloucester, Northumberland and Lancaster Counties. * WHEN...Until noon EDT Wednesday. * IMPACTS...Widespread flooding of vulnerable areas will result in an elevated threat of property damage to homes and businesses near the waterfront and shoreline. Water will be 2 to 3 feet above ground level in some areas resulting in a sufficient depth to close numerous roads and threaten homes and businesses. Flooding will extend inland from the waterfront along tidal rivers and bays resulting in some road closures and flooding of vehicles. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. DAHLGREN/COLONIAL BEACH VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 7.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 3.1 FT, MAJOR 5.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/11 PM 3.9 1.9 2.1 2 MINOR 11/12 PM 3.9 2.0 2.2 1 MINOR 12/12 AM 3.9 2.0 2.1 1 MINOR 12/01 PM 3.6 1.7 1.9 1 MINOR 13/01 AM 3.6 1.7 1.7 1 MINOR 13/02 PM 3.0 1.1 1.3 1 NONE LEWISETTA VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/09 PM 3.6 2.1 2.3 2-3 MODERATE 11/10 AM 3.8 2.3 2.4 2 MODERATE 11/10 PM 3.5 2.0 2.1 2 MODERATE 12/11 AM 3.4 1.9 2.0 2 MINOR 12/11 PM 3.2 1.7 1.7 1-2 MINOR 13/12 PM 2.8 1.3 1.4 1-2 NONE WINDMILL POINT VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 2.1 FT, MAJOR 2.6 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 3.6 2.2 2.5 1 MODERATE 11/08 AM 3.7 2.3 2.5 2-3 MODERATE 11/08 PM 3.6 2.2 2.4 3 MODERATE 12/08 AM 3.4 2.0 2.2 3 MINOR 12/08 PM 3.1 1.7 1.8 2 MINOR 13/09 AM 2.8 1.4 1.6 1-2 NONE WARE RIVER AT SCHLEY VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.8 FT, MAJOR 3.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 4.5 1.8 2.5 1 MINOR 11/06 AM 5.0 2.3 2.6 2 MINOR 11/06 PM 4.8 2.1 2.2 3 MINOR 12/06 AM 4.3 1.6 1.9 2 NONE 12/07 PM 4.3 1.6 1.5 2 NONE 13/07 AM 3.6 0.9 1.1 1 NONE YORKTOWN VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.9 FT, MODERATE 2.4 FT, MAJOR 2.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 4.7 2.1 2.8 2 MINOR 11/06 AM 5.0 2.4 2.9 1 MODERATE 11/06 PM 4.7 2.1 2.4 1 MINOR 12/07 AM 4.3 1.7 2.1 1 NONE 12/07 PM 4.3 1.7 1.8 1 NONE 13/08 AM 3.6 1.0 1.3 1 NONE
GLOUCESTER COUNTY, VA
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High Surf Advisory issued for Northampton by NWS

Effective: 2022-05-10 19:56:00 EDT Expires: 2022-05-11 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Target Area: Northampton COASTAL FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 7 PM EDT WEDNESDAY HIGH SURF ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EDT WEDNESDAY * WHAT...For the High Surf Advisory, large breaking waves of 7 to 10 feet in the surf zone. For the Coastal Flood Advisory, one to one and one half feet of inundation above ground level in low- lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Northampton County. * WHEN...For the High Surf Advisory, until 6 PM EDT Wednesday. For the Coastal Flood Advisory, until 7 PM EDT Wednesday. * IMPACTS...Shallow flooding is expected in the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline resulting in a low threat of property damage. Expect up to one foot of water above ground level in low lying, vulnerable areas. Some roads and low lying property including parking lots, parks and lawns near the waterfront will experience shallow flooding. Dangerous swimming and surfing conditions and localized beach erosion. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. OYSTER VA MLLW CATEGORIES - MINOR 7.0 FT, MODERATE 7.5 FT, MAJOR 8.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.4 FT, MODERATE 2.9 FT, MAJOR 3.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/05 AM 7.2 2.6 2.6 1 MINOR 11/06 PM 6.9 2.3 2.4 1 NONE 12/06 AM 6.3 1.7 1.6 1 NONE 12/06 PM 6.5 1.9 1.5 1 NONE 13/07 AM 5.9 1.3 1.1 1 NONE NASSAWADOX CREEK AT BAYFORD VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.0 FT, MODERATE 1.5 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 3.5 1.6 2.1 4 MODERATE 11/06 AM 3.4 1.4 1.9 4 MINOR 11/07 PM 3.5 1.5 1.9 3-4 MODERATE 12/07 AM 3.1 1.1 1.6 3 MINOR 12/08 PM 3.3 1.3 1.5 2-3 MINOR 13/08 AM 2.7 0.7 1.2 1 NONE KIPTOPEKE VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/05 AM 4.9 1.9 2.4 3 MINOR 11/06 PM 4.8 1.8 2.2 3 MINOR 12/06 AM 4.2 1.2 1.7 3-4 NONE 12/07 PM 4.3 1.3 1.4 3 NONE 13/07 AM 3.7 0.7 1.1 2 NONE
NORTHAMPTON COUNTY, VA
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Beach Hazards Statement issued for Coastal Georgetown by NWS

Effective: 2022-05-10 19:44:00 EDT Expires: 2022-05-11 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Caution should be used when in or near the water. Check with lifeguards before entering the ocean for possible hazards you may be swept into. Target Area: Coastal Georgetown BEACH HAZARDS STATEMENT NOW IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...Strong north to south longshore current. There is also a Moderate Risk of rip currents for beaches north of Cape Fear. * WHERE...In South Carolina, Coastal Georgetown County. In North Carolina, Coastal Pender and Coastal New Hanover Counties. * WHEN...Through Wednesday evening. * IMPACTS...Longshore currents can sweep swimmers and surfers into rip currents, piers, jetties, and other hazardous areas. It may sweep swimmers off their feet, making it difficult to return to shore.
GEORGETOWN COUNTY, SC
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Wind Advisory issued for Delaware Beaches by NWS

Effective: 2022-05-10 19:49:00 EDT Expires: 2022-05-10 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Delaware Beaches WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 8 PM EDT THIS EVENING An isolated 45 to 50 mph wind gust is possible for another couple of hours. However, winds speeds will gradually diminish overnight, and the advisory will be allowed to expire.
SUSSEX COUNTY, DE
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Wight#Wind Gust#Tornado Watch
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Coastal Flood Advisory issued for Dorchester, Somerset by NWS

Effective: 2022-05-10 19:56:00 EDT Expires: 2022-05-11 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Target Area: Dorchester; Somerset COASTAL FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 PM EDT WEDNESDAY * WHAT...One to two feet of inundation above ground level in low- lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Dorchester and Somerset Counties. * WHEN...Until 2 PM EDT Wednesday. * IMPACTS...Shallow flooding is expected in the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline resulting in a low threat of property damage. Expect up to one foot of water above ground level in low lying, vulnerable areas. Some roads and low lying property including parking lots, parks and lawns near the waterfront will experience shallow flooding. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. BISHOPS HEAD MD MLLW CATEGORIES - MINOR 3.2 FT, MODERATE 3.7 FT, MAJOR 4.2 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.1 FT, MODERATE 1.6 FT, MAJOR 2.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/10 PM 3.5 1.4 1.6 3 MINOR 11/10 AM 3.6 1.5 1.7 2 MINOR 11/11 PM 3.6 1.5 1.6 2 MINOR 12/11 AM 3.6 1.5 1.7 2 MINOR 13/12 AM 3.7 1.6 1.5 1-2 MODERATE 13/12 PM 3.3 1.2 1.3 1 MINOR CAMBRIDGE MD MLLW CATEGORIES - MINOR 3.5 FT, MODERATE 4.0 FT, MAJOR 4.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/01 AM 3.7 1.7 1.9 2 MINOR 11/01 PM 3.6 1.6 1.8 2 MINOR 12/02 AM 3.7 1.7 1.7 1 MINOR 12/02 PM 3.5 1.5 1.7 2 MINOR 13/02 AM 3.6 1.6 1.5 1 MINOR 13/03 PM 3.1 1.1 1.3 1 NONE CRISFIELD MD MLLW CATEGORIES - MINOR 3.5 FT, MODERATE 4.0 FT, MAJOR 5.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.3 FT, MODERATE 1.8 FT, MAJOR 2.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/09 PM 3.2 1.0 1.6 1 NONE 11/09 AM 3.6 1.4 1.7 2 MINOR 11/10 PM 3.5 1.3 1.7 2 MINOR 12/10 AM 3.5 1.3 1.6 2 MINOR 12/11 PM 3.5 1.3 1.5 1-2 MINOR 13/11 AM 3.3 1.1 1.4 1 NONE
DORCHESTER COUNTY, MD
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Fire Weather Watch issued for Dundy, Hitchcock by NWS

Effective: 2022-05-12 11:00:00 CDT Expires: 2022-05-12 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Dundy; Hitchcock FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...013...027...079 AND 080 FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH THURSDAY EVENING FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...013...027...079 AND 080 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 001 Cheyenne Fire Weather Zone 002 Rawlins...Fire Weather Zone 013 Sherman and Fire Weather Zone 027 Wallace. In Nebraska...Fire Weather Zone 079 Dundy and Fire Weather Zone 080 Hitchcock. * Winds...South 15 to 25 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 11 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
DUNDY COUNTY, NE
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Wind Advisory issued for Atlantic Coastal Cape May, Coastal Atlantic, Coastal Ocean by NWS

Effective: 2022-05-10 19:49:00 EDT Expires: 2022-05-10 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Atlantic Coastal Cape May; Coastal Atlantic; Coastal Ocean WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 8 PM EDT THIS EVENING An isolated 45 to 50 mph wind gust is possible for another couple of hours. However, winds speeds will gradually diminish overnight, and the advisory will be allowed to expire.
ATLANTIC COUNTY, NJ
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Fire Weather Watch issued for Cheyenne, Kit Carson County by NWS

Effective: 2022-05-12 10:00:00 MDT Expires: 2022-05-12 20:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or are imminent. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Cheyenne; Kit Carson County RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM TO 9 PM MDT WEDNESDAY FOR FIRE WEATHER ZONES 253 AND 254 FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH THURSDAY EVENING FOR FIRE WEATHER ZONES 253 AND 254 RED FLAG WARNING IS CANCELLED FOR FIRE WEATHER ZONES 253 AND 254 The National Weather Service in Goodland has cancelled the Red Flag Warning for the remainder of this evening. The Red Flag Warning remains in effect for Wednesday. Fire weather Watch remains in effect for Thursday. * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 253 Kit Carson and Fire Weather Zone 254 Cheyenne. * Winds...South 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 8 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
CHEYENNE COUNTY, CO
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NWS
weather.gov

High Surf Advisory issued for Eastern Currituck by NWS

Effective: 2022-05-10 19:56:00 EDT Expires: 2022-05-12 06:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Target Area: Eastern Currituck COASTAL FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 7 PM EDT WEDNESDAY HIGH SURF ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 6 AM EDT THURSDAY COASTAL FLOOD WARNING IS CANCELLED * WHAT...For the High Surf Advisory, large breaking waves of 5 to 12 feet in the surf zone. For the Coastal Flood Advisory, one to two feet of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Eastern Currituck County. * WHEN...For the High Surf Advisory, until 6 AM EDT Thursday. For the Coastal Flood Advisory, until 7 PM EDT Wednesday. * IMPACTS...Shallow flooding is expected in the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline resulting in a low threat of property damage. Expect up to one foot of water above ground level in low lying, vulnerable areas. Some roads and low lying property including parking lots, parks and lawns near the waterfront will experience shallow flooding. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. COROLLA NC MLLW CATEGORIES - MINOR 5.5 FT, MODERATE 6.0 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.3 FT, MAJOR 2.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/04 AM 5.5 1.8 2.5 10 MINOR 11/05 PM 5.2 1.5 2.0 8-9 NONE 12/05 AM 4.4 0.7 1.4 5 NONE 12/05 PM 4.7 1.0 1.1 4 NONE 13/06 AM 3.6 -0.1 0.5 3 NONE
CURRITUCK COUNTY, NC
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Fire Weather Watch issued for Greeley, Logan, Thomas, Wichita by NWS

Effective: 2022-05-12 11:00:00 CDT Expires: 2022-05-12 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Greeley; Logan; Thomas; Wichita FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH THURSDAY EVENING FOR FIRE WEATHER ZONES 014...028...041 AND 042 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 014 Thomas Fire Weather Zone 028 Logan...Fire Weather Zone 041 Greeley and Fire Weather Zone 042 Wichita. * Winds...Southwest 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity...As low as 11 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
GREELEY COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Briscoe, Floyd, Hale, Swisher by NWS

Effective: 2022-05-10 19:16:00 CDT Expires: 2022-05-10 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. To report severe weather contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Lubbock Texas. Wind damage with these storms will occur before any rain or lightning. Do not wait for the sound of thunder before taking cover. SEEK SHELTER IMMEDIATELY inside a sturdy structure and stay away from windows. Target Area: Briscoe; Floyd; Hale; Swisher A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM CDT FOR FLOYD...NORTHEASTERN HALE...SWISHER AND BRISCOE COUNTIES At 715 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 7 miles west of Wayside to near Claytonville to 7 miles northwest of Petersburg, moving east at 45 mph. THESE ARE DESTRUCTIVE STORMS FOR THE INTERSTATE 27 CORRIDOR BETWEEN TULIA AND HALE CENTER EASTWARD INTO BRISCOE AND FLOYD COUNTIES. HAZARD...80 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...West Texas Mesonet. At 707 PM CDT, the West Texas Mesonet at Tulia measured a wind gust of 79 mph. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be heavily damaged. Expect considerable damage to roofs, windows, and vehicles. Extensive tree damage and power outages are likely. Locations impacted include Plainview, Tulia, Floydada, Hale Center, Silverton, Caprock Canyon State Park, Lockney, Kress, Happy, Quitaque, Vigo Park, South Plains, Claytonville, Dougherty, Mackenzie Reservoir, Aiken and Seth Ward. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...DESTRUCTIVE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...80 MPH
BRISCOE COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Delta, Menominee by NWS

Effective: 2022-05-10 20:16:00 EDT Expires: 2022-05-10 20:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Delta; Menominee A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 830 PM EDT/730 PM CDT/ FOR SOUTHWESTERN DELTA AND EAST CENTRAL MENOMINEE COUNTIES At 816 PM EDT/716 PM CDT/, a severe thunderstorm was located near Escanaba, moving east at 35 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. Locations impacted include Escanaba, Ford River, Bark River, Gourley and Hyde. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
DELTA COUNTY, MI
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Severe Thunderstorm Warning issued for Armstrong, Carson, Donley, Gray by NWS

Effective: 2022-05-10 18:55:00 CDT Expires: 2022-05-10 19:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Armstrong; Carson; Donley; Gray The National Weather Service in Amarillo has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northern Armstrong County in the Panhandle of Texas Carson County in the Panhandle of Texas Western Gray County in the Panhandle of Texas Northwestern Donley County in the Panhandle of Texas * Until 745 PM CDT. * At 655 PM CDT, a severe thunderstorm was located 6 miles north of Goodnight, or 9 miles east of Claude, moving north at 35 mph. HAZARD...Golf ball size hail and 60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to roofs, siding, and trees is possible. People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. * Locations impacted include Panhandle, Claude, White Deer, Groom, Skellytown, Lake Mcclellan and Goodnight. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ARMSTRONG COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Fond du Lac, Green Lake, Marquette by NWS

Effective: 2022-05-10 19:09:00 CDT Expires: 2022-05-10 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Fond du Lac; Green Lake; Marquette TORNADO WATCH 197 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN EAST CENTRAL WISCONSIN FOND DU LAC IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN GREEN LAKE MARQUETTE THIS INCLUDES THE CITIES OF BERLIN, ENDEAVOR, FOND DU LAC, MARKESAN, MONTELLO, NESHKORO, OXFORD, PRINCETON, AND WESTFIELD.
FOND DU LAC COUNTY, WI
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Tornado Watch issued for Brown, Calumet, Door, Florence, Forest, Kewaunee, Langlade by NWS

Effective: 2022-05-10 19:12:00 CDT Expires: 2022-05-10 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Brown; Calumet; Door; Florence; Forest; Kewaunee; Langlade; Manitowoc; Marinette; Menominee; Oconto; Outagamie; Shawano; Waupaca; Waushara; Winnebago TORNADO WATCH 197 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL WISCONSIN WAUSHARA IN EAST CENTRAL WISCONSIN CALUMET MANITOWOC WINNEBAGO IN NORTH CENTRAL WISCONSIN LANGLADE IN NORTHEAST WISCONSIN BROWN DOOR FLORENCE FOREST KEWAUNEE MARINETTE MENOMINEE OCONTO OUTAGAMIE SHAWANO WAUPACA THIS INCLUDES THE CITIES OF ALASKA, ANGELICA, ANTIGO, APPLETON, ARGONNE, ARMSTRONG CREEK, AURORA, AURORAVILLE, BLACKWELL, BORTH, BROOKSIDE, BRYANT, CAVOUR, CLAY BANKS, CLINTONVILLE, COMMONWEALTH, CRANDON, DARBOY, DEERBROOK, DUNBAR, DUVALL, DYCKESVILLE, ELCHO, GOODMAN, GREEN BAY, HARMONY, HILES, HOFA PARK, INSTITUTE, KEMPSTER, KESHENA, KING, KRAKOW, LAONA, LIND CENTER, LITTLE SUAMICO, MACKVILLE, MANITOWOC, MENASHA, NEENAH, NEOPIT, NEVA, NEW LONDON, NIAGARA, NORMAN, NORTHPORT, OCONTO, OSHKOSH, PEMBINE, PENSAUKEE, PESHTIGO, POINT BEACH STATE PARK, POLAR, PORTERFIELD, RANKIN, RIO CREEK, ROSTOK, RURAL, SHAWANO, SHOTO, SILVER LAKE, SOBIESKI, SPREAD EAGLE, THORNTON, TWO RIVERS, VALMY, WAUPACA, WAUTOMA, WINNEBAGO, AND WITTMAN FIELD.
BROWN COUNTY, WI
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Red Flag Warning issued for Yuma by NWS

Effective: 2022-05-11 09:00:00 MDT Expires: 2022-05-11 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or are imminent. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Yuma RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM TO 9 PM MDT WEDNESDAY FOR FIRE WEATHER ZONE 252 FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH THURSDAY EVENING FOR FIRE WEATHER ZONE 252 * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 252 Yuma. * Winds...Southwest 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 10 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
YUMA COUNTY, CO

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