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Cumberland County, VA

Special Weather Statement issued for Cumberland, Eastern Louisa, Fluvanna, Goochland, Powhatan by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-06 21:51:00 EDT Expires: 2022-05-06 23:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Tornado Watch remains in effect until midnight EDT for central...

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Severe Weather Statement issued for Hockley, Lamb by NWS

Effective: 2022-05-10 15:25:00 CDT Expires: 2022-05-10 23:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Hockley; Lamb THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR NORTHEASTERN HOCKLEY AND SOUTHEASTERN LAMB COUNTIES IS CANCELLED The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning has been cancelled. However gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 1100 PM CDT for northwestern Texas.
HOCKLEY COUNTY, TX
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Special Weather Statement issued for Northern Oconto County, Shawano, Southern Marinette County by NWS

Effective: 2022-05-10 19:12:00 CDT Expires: 2022-05-10 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for northeastern Wisconsin. Target Area: Northern Oconto County; Shawano; Southern Marinette County; Southern Oconto County Strong thunderstorms will impact portions of south central Marinette, southern Oconto and east central Shawano Counties through 800 PM CDT At 716 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Gillett to 6 miles north of Pulaski. Movement was northeast at 30 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Strong thunderstorms will be near Gillett around 725 PM CDT. Oconto around 755 PM CDT. Pound around 800 PM CDT. Other locations impacted by these storms include Spruce, Pulcifer, Cullen, Underhill, Stiles, Oconto Falls, Advance, County Line, Lena and Zachow. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...30 MPH
MARINETTE COUNTY, WI
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Special Weather Statement issued for North Bay Interior Mountains, North Bay Interior Valleys by NWS

Effective: 2022-05-10 17:00:00 PDT Expires: 2022-05-10 18:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: North Bay Interior Mountains; North Bay Interior Valleys A strong thunderstorm will impact portions of east central Sonoma and west central Napa Counties through 600 PM PDT At 527 PM PDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Calistoga, or near Santa Rosa, moving southeast at 25 mph. Small hail was reported with this storm in Calistoga. HAZARD...Winds in excess of 30 mph and pea size hail. SOURCE...Public. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Santa Rosa, St. Helena, Calistoga and South Santa Rosa Cdp. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...30 MPH
MARIN COUNTY, CA
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Powhatan, VA
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Goochland, VA
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Louisa County, VA
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Hanover, VA
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Severe Weather Statement issued for Armstrong, Carson, Deaf Smith, Oldham, Potter, Randall by NWS

Effective: 2022-05-10 17:43:00 CDT Expires: 2022-05-10 23:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Armstrong; Carson; Deaf Smith; Oldham; Potter; Randall A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 730 PM CDT FOR NORTHWESTERN ARMSTRONG...RANDALL...SOUTHWESTERN CARSON...EASTERN OLDHAM...NORTHEASTERN DEAF SMITH AND POTTER COUNTIES At 643 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 4 miles east of Vega to 4 miles south of Washburn, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Golf ball size hail and 70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect some tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Locations impacted include Amarillo, Canyon, Panhandle, Vega, Lake Tanglewood, Bushland, Valley De Oro, Washburn, Boys Ranch, Umbarger, Wildorado, Palo Duro Canyon, Mescalero Park, Timbercreek Canyon and Pantex. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
ARMSTRONG COUNTY, TX
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Coastal Flood Statement issued for Inland Worcester by NWS

Effective: 2022-05-10 19:56:00 EDT Expires: 2022-05-11 07:00:00 EDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Instruction: Do not drive through flooded roadways. Target Area: Inland Worcester COASTAL FLOOD STATEMENT NOW IN EFFECT UNTIL 7 AM EDT WEDNESDAY * WHAT...One to one and one half feet of inundation above ground level in low- lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Inland Worcester County. * WHEN...Until 7 AM EDT Wednesday. * IMPACTS...Shallow flooding is possible in the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. OCEAN CITY INLET MD MLLW CATEGORIES - MINOR 4.0 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 6.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.5 FT, MAJOR 3.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/05 AM 3.9 1.4 1.7 9-10 NONE 11/05 PM 3.7 1.2 1.6 8-9 NONE 12/05 AM 3.7 1.2 1.5 6-7 NONE 12/06 PM 3.6 1.1 1.3 5-6 NONE 13/06 AM 3.2 0.7 1.0 4 NONE
WORCESTER COUNTY, MD
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Beach Hazards Statement issued for Coastal New Hanover, Coastal Pender by NWS

Effective: 2022-05-10 19:44:00 EDT Expires: 2022-05-11 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Caution should be used when in or near the water. Check with lifeguards before entering the ocean for possible hazards you may be swept into. Target Area: Coastal New Hanover; Coastal Pender BEACH HAZARDS STATEMENT NOW IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...Strong north to south longshore current. There is also a Moderate Risk of rip currents for beaches north of Cape Fear. * WHERE...In South Carolina, Coastal Georgetown County. In North Carolina, Coastal Pender and Coastal New Hanover Counties. * WHEN...Through Wednesday evening. * IMPACTS...Longshore currents can sweep swimmers and surfers into rip currents, piers, jetties, and other hazardous areas. It may sweep swimmers off their feet, making it difficult to return to shore.
NEW HANOVER COUNTY, NC
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Coastal Flood Advisory issued for Eastern Currituck by NWS

Effective: 2022-05-10 19:56:00 EDT Expires: 2022-05-11 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Target Area: Eastern Currituck COASTAL FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 7 PM EDT WEDNESDAY HIGH SURF ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 6 AM EDT THURSDAY COASTAL FLOOD WARNING IS CANCELLED * WHAT...For the High Surf Advisory, large breaking waves of 5 to 12 feet in the surf zone. For the Coastal Flood Advisory, one to two feet of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Eastern Currituck County. * WHEN...For the High Surf Advisory, until 6 AM EDT Thursday. For the Coastal Flood Advisory, until 7 PM EDT Wednesday. * IMPACTS...Shallow flooding is expected in the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline resulting in a low threat of property damage. Expect up to one foot of water above ground level in low lying, vulnerable areas. Some roads and low lying property including parking lots, parks and lawns near the waterfront will experience shallow flooding. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. COROLLA NC MLLW CATEGORIES - MINOR 5.5 FT, MODERATE 6.0 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.3 FT, MAJOR 2.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/04 AM 5.5 1.8 2.5 10 MINOR 11/05 PM 5.2 1.5 2.0 8-9 NONE 12/05 AM 4.4 0.7 1.4 5 NONE 12/05 PM 4.7 1.0 1.1 4 NONE 13/06 AM 3.6 -0.1 0.5 3 NONE
CURRITUCK COUNTY, NC
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Coastal Flood Advisory issued for Dorchester, Somerset by NWS

Effective: 2022-05-10 19:56:00 EDT Expires: 2022-05-11 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Target Area: Dorchester; Somerset COASTAL FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 PM EDT WEDNESDAY * WHAT...One to two feet of inundation above ground level in low- lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Dorchester and Somerset Counties. * WHEN...Until 2 PM EDT Wednesday. * IMPACTS...Shallow flooding is expected in the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline resulting in a low threat of property damage. Expect up to one foot of water above ground level in low lying, vulnerable areas. Some roads and low lying property including parking lots, parks and lawns near the waterfront will experience shallow flooding. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. BISHOPS HEAD MD MLLW CATEGORIES - MINOR 3.2 FT, MODERATE 3.7 FT, MAJOR 4.2 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.1 FT, MODERATE 1.6 FT, MAJOR 2.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/10 PM 3.5 1.4 1.6 3 MINOR 11/10 AM 3.6 1.5 1.7 2 MINOR 11/11 PM 3.6 1.5 1.6 2 MINOR 12/11 AM 3.6 1.5 1.7 2 MINOR 13/12 AM 3.7 1.6 1.5 1-2 MODERATE 13/12 PM 3.3 1.2 1.3 1 MINOR CAMBRIDGE MD MLLW CATEGORIES - MINOR 3.5 FT, MODERATE 4.0 FT, MAJOR 4.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/01 AM 3.7 1.7 1.9 2 MINOR 11/01 PM 3.6 1.6 1.8 2 MINOR 12/02 AM 3.7 1.7 1.7 1 MINOR 12/02 PM 3.5 1.5 1.7 2 MINOR 13/02 AM 3.6 1.6 1.5 1 MINOR 13/03 PM 3.1 1.1 1.3 1 NONE CRISFIELD MD MLLW CATEGORIES - MINOR 3.5 FT, MODERATE 4.0 FT, MAJOR 5.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.3 FT, MODERATE 1.8 FT, MAJOR 2.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/09 PM 3.2 1.0 1.6 1 NONE 11/09 AM 3.6 1.4 1.7 2 MINOR 11/10 PM 3.5 1.3 1.7 2 MINOR 12/10 AM 3.5 1.3 1.6 2 MINOR 12/11 PM 3.5 1.3 1.5 1-2 MINOR 13/11 AM 3.3 1.1 1.4 1 NONE
DORCHESTER COUNTY, MD
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Wind Advisory issued for Atlantic Coastal Cape May, Coastal Atlantic, Coastal Ocean by NWS

Effective: 2022-05-10 19:49:00 EDT Expires: 2022-05-10 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Atlantic Coastal Cape May; Coastal Atlantic; Coastal Ocean WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 8 PM EDT THIS EVENING An isolated 45 to 50 mph wind gust is possible for another couple of hours. However, winds speeds will gradually diminish overnight, and the advisory will be allowed to expire.
ATLANTIC COUNTY, NJ
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Wind Advisory issued for Delaware Beaches by NWS

Effective: 2022-05-10 19:49:00 EDT Expires: 2022-05-10 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Delaware Beaches WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 8 PM EDT THIS EVENING An isolated 45 to 50 mph wind gust is possible for another couple of hours. However, winds speeds will gradually diminish overnight, and the advisory will be allowed to expire.
SUSSEX COUNTY, DE
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Coastal Flood Warning issued for Chesapeake, Hampton, Poquoson, Isle of Wight, James City by NWS

Effective: 2022-05-10 19:56:00 EDT Expires: 2022-05-11 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take the necessary actions to protect flood-prone property. If travel is required, do not drive around barricades or through water of unknown depth. Target Area: Chesapeake; Hampton, Poquoson; Isle of Wight; James City; Newport News; Norfolk, Portsmouth; Suffolk; Surry; York COASTAL FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT EDT TONIGHT * WHAT...Two to three feet of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...James City, Isle of Wight, Norfolk/Portsmouth, Surry, Newport News, Hampton/Poquoson and York Counties, and Suffolk and Chesapeake. * WHEN...Until midnight EDT tonight. * IMPACTS...Widespread flooding of vulnerable areas will result in an elevated threat of property damage to homes and businesses near the waterfront and shoreline. Water will be around 2 feet above ground level in some areas resulting in a sufficient depth to close numerous roads and threaten homes and businesses. Flooding will extend inland from the waterfront along tidal rivers and bays resulting in some road closures and flooding of vehicles. Large breaking waves will result in beach erosion and damage to dune structures. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. JAMES RIVER AT SCOTLAND/JAMESTOWN VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.0 FT, MODERATE 4.5 FT, MAJOR 5.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.3 FT, MAJOR 2.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/08 PM 4.7 2.5 2.9 1 MODERATE 11/08 AM 4.7 2.5 2.9 1 MODERATE 11/09 PM 4.7 2.5 2.7 1 MODERATE 12/09 AM 4.3 2.1 2.5 1 MINOR 12/10 PM 4.4 2.2 2.2 1 MINOR 13/10 AM 3.4 1.2 1.6 1 NONE SEWELLS POINT VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.7 FT, MODERATE 2.7 FT, MAJOR 3.7 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 4.9 2.1 2.9 4 MINOR 11/06 AM 5.2 2.4 2.9 3 MINOR 11/06 PM 5.1 2.3 2.6 3 MINOR 12/07 AM 4.4 1.6 2.0 3 NONE 12/07 PM 4.3 1.5 1.6 2-3 NONE 13/07 AM 3.4 0.6 1.0 2 NONE CHESAPEAKE BAY BRIDGE TUNNEL VA MLLW CATEGORIES - MINOR 5.0 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.1 FT, MODERATE 2.6 FT, MAJOR 3.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/04 AM 5.0 2.1 2.6 6 MINOR 11/05 PM 5.0 2.1 2.3 5 MINOR 12/06 AM 4.1 1.2 1.6 4-5 NONE 12/06 PM 4.2 1.3 1.3 4 NONE 13/07 AM 3.3 0.4 0.7 2 NONE MONEY POINT VA MLLW CATEGORIES - MINOR 5.0 FT, MODERATE 6.0 FT, MAJOR 7.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.8 FT, MAJOR 3.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 5.6 2.4 3.2 1 MINOR 11/06 AM 5.6 2.4 2.9 1 MINOR 11/06 PM 5.4 2.2 2.5 1 MINOR 12/07 AM 4.8 1.6 2.1 1 NONE 12/07 PM 4.7 1.5 1.6 1 NONE 13/07 AM 3.9 0.7 1.1 1 NONE ELIZABETH RIVER AT MIDTOWN TUNNEL VA MLLW CATEGORIES - MINOR 5.0 FT, MODERATE 6.0 FT, MAJOR 7.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.0 FT, MODERATE 3.0 FT, MAJOR 4.0 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 5.5 2.5 3.2 1 MINOR 11/06 AM 5.6 2.6 3.0 1 MINOR 11/07 PM 5.4 2.4 2.6 1 MINOR 12/07 AM 4.7 1.7 2.1 1 NONE 12/07 PM 4.7 1.7 1.7 1 NONE 13/08 AM 3.9 0.9 1.2 1 NONE WESTERN BRANCH OF THE ELIZABETH RIVER VA MLLW CATEGORIES - MINOR 5.0 FT, MODERATE 6.0 FT, MAJOR 7.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.0 FT, MODERATE 3.0 FT, MAJOR 4.0 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 5.4 2.4 3.1 1 MINOR 11/06 AM 5.6 2.6 3.0 1 MINOR 11/06 PM 5.1 2.1 2.4 1 MINOR 12/07 AM 4.5 1.5 1.9 1 NONE 12/07 PM 4.5 1.5 1.5 1 NONE 13/08 AM 3.7 0.7 1.0 1 NONE YORKTOWN VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.9 FT, MODERATE 2.4 FT, MAJOR 2.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 4.7 2.1 2.8 2 MINOR 11/06 AM 5.0 2.4 2.9 1 MODERATE 11/06 PM 4.7 2.1 2.4 1 MINOR 12/07 AM 4.3 1.7 2.1 1 NONE 12/07 PM 4.3 1.7 1.8 1 NONE 13/08 AM 3.6 1.0 1.3 1 NONE FORT MONROE VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.7 FT, MODERATE 2.7 FT, MAJOR 3.2 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 4.7 1.9 2.7 4 MINOR 11/06 AM 5.2 2.4 2.8 4 MINOR 11/06 PM 5.0 2.2 2.5 4 MINOR 12/07 AM 4.4 1.6 2.0 3 NONE 12/07 PM 4.3 1.5 1.5 3 NONE 13/08 AM 3.5 0.7 1.0 2 NONE
ISLE OF WIGHT COUNTY, VA
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Monticello#Wind Gust#Gum#Eastern Louisa#Tornado Watch#Mineral#Ferncliff#Tobaccoville
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Fire Weather Watch issued for Cheyenne, Rawlins, Sherman, Wallace by NWS

Effective: 2022-05-11 10:00:00 CDT Expires: 2022-05-11 22:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Continue to monitor for forecast updates and be prepared to adjust any planned burning. Take notice of any local burn bans. Target Area: Cheyenne; Rawlins; Sherman; Wallace FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...013...027...079 AND 080 FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH THURSDAY EVENING FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...013...027...079 AND 080 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 001 Cheyenne Fire Weather Zone 002 Rawlins...Fire Weather Zone 013 Sherman and Fire Weather Zone 027 Wallace. In Nebraska...Fire Weather Zone 079 Dundy and Fire Weather Zone 080 Hitchcock. * Winds... Wednesday: South 15 to 30 mph with gusts up to 40 mph. Thursday: Southwest becoming Northwest 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity... Wednesday: As low as 11 percent. Thursday: As low as 10 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
CHEYENNE COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Menominee by NWS

Effective: 2022-05-10 19:45:00 EDT Expires: 2022-05-10 20:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Menominee The National Weather Service in Marquette has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southern Menominee County in south central Upper Michigan * Until 730 PM CDT. * At 644 PM CDT, a severe thunderstorm was located 7 miles northeast of Wausaukee, or 23 miles northwest of Menominee, moving east at 30 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Stephenson and Cedar River. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
MENOMINEE COUNTY, MI
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High Surf Advisory issued for Northampton by NWS

Effective: 2022-05-10 19:56:00 EDT Expires: 2022-05-11 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Target Area: Northampton COASTAL FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 7 PM EDT WEDNESDAY HIGH SURF ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EDT WEDNESDAY * WHAT...For the High Surf Advisory, large breaking waves of 7 to 10 feet in the surf zone. For the Coastal Flood Advisory, one to one and one half feet of inundation above ground level in low- lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Northampton County. * WHEN...For the High Surf Advisory, until 6 PM EDT Wednesday. For the Coastal Flood Advisory, until 7 PM EDT Wednesday. * IMPACTS...Shallow flooding is expected in the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline resulting in a low threat of property damage. Expect up to one foot of water above ground level in low lying, vulnerable areas. Some roads and low lying property including parking lots, parks and lawns near the waterfront will experience shallow flooding. Dangerous swimming and surfing conditions and localized beach erosion. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. OYSTER VA MLLW CATEGORIES - MINOR 7.0 FT, MODERATE 7.5 FT, MAJOR 8.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.4 FT, MODERATE 2.9 FT, MAJOR 3.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/05 AM 7.2 2.6 2.6 1 MINOR 11/06 PM 6.9 2.3 2.4 1 NONE 12/06 AM 6.3 1.7 1.6 1 NONE 12/06 PM 6.5 1.9 1.5 1 NONE 13/07 AM 5.9 1.3 1.1 1 NONE NASSAWADOX CREEK AT BAYFORD VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.0 FT, MODERATE 1.5 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 3.5 1.6 2.1 4 MODERATE 11/06 AM 3.4 1.4 1.9 4 MINOR 11/07 PM 3.5 1.5 1.9 3-4 MODERATE 12/07 AM 3.1 1.1 1.6 3 MINOR 12/08 PM 3.3 1.3 1.5 2-3 MINOR 13/08 AM 2.7 0.7 1.2 1 NONE KIPTOPEKE VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/05 AM 4.9 1.9 2.4 3 MINOR 11/06 PM 4.8 1.8 2.2 3 MINOR 12/06 AM 4.2 1.2 1.7 3-4 NONE 12/07 PM 4.3 1.3 1.4 3 NONE 13/07 AM 3.7 0.7 1.1 2 NONE
NORTHAMPTON COUNTY, VA
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Fire Weather Watch issued for Dundy, Hitchcock by NWS

Effective: 2022-05-11 10:00:00 CDT Expires: 2022-05-11 22:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Continue to monitor for forecast updates and be prepared to adjust any planned burning. Take notice of any local burn bans. Target Area: Dundy; Hitchcock FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...013...027...079 AND 080 FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH THURSDAY EVENING FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...013...027...079 AND 080 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 001 Cheyenne Fire Weather Zone 002 Rawlins...Fire Weather Zone 013 Sherman and Fire Weather Zone 027 Wallace. In Nebraska...Fire Weather Zone 079 Dundy and Fire Weather Zone 080 Hitchcock. * Winds... Wednesday: South 15 to 30 mph with gusts up to 40 mph. Thursday: Southwest becoming Northwest 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity... Wednesday: As low as 11 percent. Thursday: As low as 10 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
DUNDY COUNTY, NE
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Tornado Watch issued for Fond du Lac, Green Lake, Marquette by NWS

Effective: 2022-05-10 19:09:00 CDT Expires: 2022-05-10 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Fond du Lac; Green Lake; Marquette TORNADO WATCH 197 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN EAST CENTRAL WISCONSIN FOND DU LAC IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN GREEN LAKE MARQUETTE THIS INCLUDES THE CITIES OF BERLIN, ENDEAVOR, FOND DU LAC, MARKESAN, MONTELLO, NESHKORO, OXFORD, PRINCETON, AND WESTFIELD.
FOND DU LAC COUNTY, WI
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Tornado Watch issued for Brown, Calumet, Door, Florence, Forest, Kewaunee, Langlade by NWS

Effective: 2022-05-10 19:12:00 CDT Expires: 2022-05-10 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Brown; Calumet; Door; Florence; Forest; Kewaunee; Langlade; Manitowoc; Marinette; Menominee; Oconto; Outagamie; Shawano; Waupaca; Waushara; Winnebago TORNADO WATCH 197 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL WISCONSIN WAUSHARA IN EAST CENTRAL WISCONSIN CALUMET MANITOWOC WINNEBAGO IN NORTH CENTRAL WISCONSIN LANGLADE IN NORTHEAST WISCONSIN BROWN DOOR FLORENCE FOREST KEWAUNEE MARINETTE MENOMINEE OCONTO OUTAGAMIE SHAWANO WAUPACA THIS INCLUDES THE CITIES OF ALASKA, ANGELICA, ANTIGO, APPLETON, ARGONNE, ARMSTRONG CREEK, AURORA, AURORAVILLE, BLACKWELL, BORTH, BROOKSIDE, BRYANT, CAVOUR, CLAY BANKS, CLINTONVILLE, COMMONWEALTH, CRANDON, DARBOY, DEERBROOK, DUNBAR, DUVALL, DYCKESVILLE, ELCHO, GOODMAN, GREEN BAY, HARMONY, HILES, HOFA PARK, INSTITUTE, KEMPSTER, KESHENA, KING, KRAKOW, LAONA, LIND CENTER, LITTLE SUAMICO, MACKVILLE, MANITOWOC, MENASHA, NEENAH, NEOPIT, NEVA, NEW LONDON, NIAGARA, NORMAN, NORTHPORT, OCONTO, OSHKOSH, PEMBINE, PENSAUKEE, PESHTIGO, POINT BEACH STATE PARK, POLAR, PORTERFIELD, RANKIN, RIO CREEK, ROSTOK, RURAL, SHAWANO, SHOTO, SILVER LAKE, SOBIESKI, SPREAD EAGLE, THORNTON, TWO RIVERS, VALMY, WAUPACA, WAUTOMA, WINNEBAGO, AND WITTMAN FIELD.
BROWN COUNTY, WI

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