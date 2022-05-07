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Adams County, PA

Flood Watch issued for Adams, Bedford, Blair, Cambria, Clearfield, Cumberland by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-07 06:38:00 EDT Expires: 2022-05-09 00:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared...

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Coastal Flood Warning issued for Gloucester, Lancaster, Mathews, Middlesex, Northumberland by NWS

Effective: 2022-05-10 19:56:00 EDT Expires: 2022-05-11 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take the necessary actions to protect flood-prone property. If travel is required, do not drive around barricades or through water of unknown depth. Target Area: Gloucester; Lancaster; Mathews; Middlesex; Northumberland; Westmoreland COASTAL FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON EDT WEDNESDAY * WHAT...Two to three feet of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Westmoreland, Mathews, Middlesex, Gloucester, Northumberland and Lancaster Counties. * WHEN...Until noon EDT Wednesday. * IMPACTS...Widespread flooding of vulnerable areas will result in an elevated threat of property damage to homes and businesses near the waterfront and shoreline. Water will be 2 to 3 feet above ground level in some areas resulting in a sufficient depth to close numerous roads and threaten homes and businesses. Flooding will extend inland from the waterfront along tidal rivers and bays resulting in some road closures and flooding of vehicles. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. DAHLGREN/COLONIAL BEACH VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 7.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 3.1 FT, MAJOR 5.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/11 PM 3.9 1.9 2.1 2 MINOR 11/12 PM 3.9 2.0 2.2 1 MINOR 12/12 AM 3.9 2.0 2.1 1 MINOR 12/01 PM 3.6 1.7 1.9 1 MINOR 13/01 AM 3.6 1.7 1.7 1 MINOR 13/02 PM 3.0 1.1 1.3 1 NONE LEWISETTA VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/09 PM 3.6 2.1 2.3 2-3 MODERATE 11/10 AM 3.8 2.3 2.4 2 MODERATE 11/10 PM 3.5 2.0 2.1 2 MODERATE 12/11 AM 3.4 1.9 2.0 2 MINOR 12/11 PM 3.2 1.7 1.7 1-2 MINOR 13/12 PM 2.8 1.3 1.4 1-2 NONE WINDMILL POINT VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 2.1 FT, MAJOR 2.6 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 3.6 2.2 2.5 1 MODERATE 11/08 AM 3.7 2.3 2.5 2-3 MODERATE 11/08 PM 3.6 2.2 2.4 3 MODERATE 12/08 AM 3.4 2.0 2.2 3 MINOR 12/08 PM 3.1 1.7 1.8 2 MINOR 13/09 AM 2.8 1.4 1.6 1-2 NONE WARE RIVER AT SCHLEY VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.8 FT, MAJOR 3.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 4.5 1.8 2.5 1 MINOR 11/06 AM 5.0 2.3 2.6 2 MINOR 11/06 PM 4.8 2.1 2.2 3 MINOR 12/06 AM 4.3 1.6 1.9 2 NONE 12/07 PM 4.3 1.6 1.5 2 NONE 13/07 AM 3.6 0.9 1.1 1 NONE YORKTOWN VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.9 FT, MODERATE 2.4 FT, MAJOR 2.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 4.7 2.1 2.8 2 MINOR 11/06 AM 5.0 2.4 2.9 1 MODERATE 11/06 PM 4.7 2.1 2.4 1 MINOR 12/07 AM 4.3 1.7 2.1 1 NONE 12/07 PM 4.3 1.7 1.8 1 NONE 13/08 AM 3.6 1.0 1.3 1 NONE
GLOUCESTER COUNTY, VA
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Tornado Watch issued for Brown, Calumet, Door, Florence, Forest, Kewaunee, Langlade by NWS

Effective: 2022-05-10 19:12:00 CDT Expires: 2022-05-10 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Brown; Calumet; Door; Florence; Forest; Kewaunee; Langlade; Manitowoc; Marinette; Menominee; Oconto; Outagamie; Shawano; Waupaca; Waushara; Winnebago TORNADO WATCH 197 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL WISCONSIN WAUSHARA IN EAST CENTRAL WISCONSIN CALUMET MANITOWOC WINNEBAGO IN NORTH CENTRAL WISCONSIN LANGLADE IN NORTHEAST WISCONSIN BROWN DOOR FLORENCE FOREST KEWAUNEE MARINETTE MENOMINEE OCONTO OUTAGAMIE SHAWANO WAUPACA THIS INCLUDES THE CITIES OF ALASKA, ANGELICA, ANTIGO, APPLETON, ARGONNE, ARMSTRONG CREEK, AURORA, AURORAVILLE, BLACKWELL, BORTH, BROOKSIDE, BRYANT, CAVOUR, CLAY BANKS, CLINTONVILLE, COMMONWEALTH, CRANDON, DARBOY, DEERBROOK, DUNBAR, DUVALL, DYCKESVILLE, ELCHO, GOODMAN, GREEN BAY, HARMONY, HILES, HOFA PARK, INSTITUTE, KEMPSTER, KESHENA, KING, KRAKOW, LAONA, LIND CENTER, LITTLE SUAMICO, MACKVILLE, MANITOWOC, MENASHA, NEENAH, NEOPIT, NEVA, NEW LONDON, NIAGARA, NORMAN, NORTHPORT, OCONTO, OSHKOSH, PEMBINE, PENSAUKEE, PESHTIGO, POINT BEACH STATE PARK, POLAR, PORTERFIELD, RANKIN, RIO CREEK, ROSTOK, RURAL, SHAWANO, SHOTO, SILVER LAKE, SOBIESKI, SPREAD EAGLE, THORNTON, TWO RIVERS, VALMY, WAUPACA, WAUTOMA, WINNEBAGO, AND WITTMAN FIELD.
BROWN COUNTY, WI
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Tornado Watch issued for Fond du Lac, Green Lake, Marquette by NWS

Effective: 2022-05-10 19:09:00 CDT Expires: 2022-05-10 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Fond du Lac; Green Lake; Marquette TORNADO WATCH 197 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN EAST CENTRAL WISCONSIN FOND DU LAC IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN GREEN LAKE MARQUETTE THIS INCLUDES THE CITIES OF BERLIN, ENDEAVOR, FOND DU LAC, MARKESAN, MONTELLO, NESHKORO, OXFORD, PRINCETON, AND WESTFIELD.
FOND DU LAC COUNTY, WI
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Special Weather Statement issued for Brown, Shawano, Southern Oconto County by NWS

Effective: 2022-05-10 14:15:00 CDT Expires: 2022-05-10 19:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for northeastern Wisconsin. Target Area: Brown; Shawano; Southern Oconto County Strong thunderstorms will impact portions of northwestern Brown, southern Oconto and eastern Shawano Counties through 745 PM CDT At 658 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Navarino Wildlife Area to near Pulaski. Movement was northeast at 25 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Strong thunderstorms will be near Pulaski around 710 PM CDT. Gillett around 725 PM CDT. Other locations impacted by these storms include Hofa Park, Rose Lawn, Sobieski, Kunesh, South Chase, Pensaukee, Landstad, Zachow, Lunds and Morgan. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...30 MPH
BROWN COUNTY, WI
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Bedford, PA
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Severe Weather Statement issued for Delta, Menominee by NWS

Effective: 2022-05-10 20:16:00 EDT Expires: 2022-05-10 20:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Delta; Menominee A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 830 PM EDT/730 PM CDT/ FOR SOUTHWESTERN DELTA AND EAST CENTRAL MENOMINEE COUNTIES At 816 PM EDT/716 PM CDT/, a severe thunderstorm was located near Escanaba, moving east at 35 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. Locations impacted include Escanaba, Ford River, Bark River, Gourley and Hyde. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
DELTA COUNTY, MI
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Coastal Flood Warning issued for Chesapeake, Hampton, Poquoson, Isle of Wight, James City by NWS

Effective: 2022-05-10 19:56:00 EDT Expires: 2022-05-11 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take the necessary actions to protect flood-prone property. If travel is required, do not drive around barricades or through water of unknown depth. Target Area: Chesapeake; Hampton, Poquoson; Isle of Wight; James City; Newport News; Norfolk, Portsmouth; Suffolk; Surry; York COASTAL FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT EDT TONIGHT * WHAT...Two to three feet of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...James City, Isle of Wight, Norfolk/Portsmouth, Surry, Newport News, Hampton/Poquoson and York Counties, and Suffolk and Chesapeake. * WHEN...Until midnight EDT tonight. * IMPACTS...Widespread flooding of vulnerable areas will result in an elevated threat of property damage to homes and businesses near the waterfront and shoreline. Water will be around 2 feet above ground level in some areas resulting in a sufficient depth to close numerous roads and threaten homes and businesses. Flooding will extend inland from the waterfront along tidal rivers and bays resulting in some road closures and flooding of vehicles. Large breaking waves will result in beach erosion and damage to dune structures. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. JAMES RIVER AT SCOTLAND/JAMESTOWN VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.0 FT, MODERATE 4.5 FT, MAJOR 5.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.3 FT, MAJOR 2.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/08 PM 4.7 2.5 2.9 1 MODERATE 11/08 AM 4.7 2.5 2.9 1 MODERATE 11/09 PM 4.7 2.5 2.7 1 MODERATE 12/09 AM 4.3 2.1 2.5 1 MINOR 12/10 PM 4.4 2.2 2.2 1 MINOR 13/10 AM 3.4 1.2 1.6 1 NONE SEWELLS POINT VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.7 FT, MODERATE 2.7 FT, MAJOR 3.7 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 4.9 2.1 2.9 4 MINOR 11/06 AM 5.2 2.4 2.9 3 MINOR 11/06 PM 5.1 2.3 2.6 3 MINOR 12/07 AM 4.4 1.6 2.0 3 NONE 12/07 PM 4.3 1.5 1.6 2-3 NONE 13/07 AM 3.4 0.6 1.0 2 NONE CHESAPEAKE BAY BRIDGE TUNNEL VA MLLW CATEGORIES - MINOR 5.0 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.1 FT, MODERATE 2.6 FT, MAJOR 3.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/04 AM 5.0 2.1 2.6 6 MINOR 11/05 PM 5.0 2.1 2.3 5 MINOR 12/06 AM 4.1 1.2 1.6 4-5 NONE 12/06 PM 4.2 1.3 1.3 4 NONE 13/07 AM 3.3 0.4 0.7 2 NONE MONEY POINT VA MLLW CATEGORIES - MINOR 5.0 FT, MODERATE 6.0 FT, MAJOR 7.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.8 FT, MAJOR 3.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 5.6 2.4 3.2 1 MINOR 11/06 AM 5.6 2.4 2.9 1 MINOR 11/06 PM 5.4 2.2 2.5 1 MINOR 12/07 AM 4.8 1.6 2.1 1 NONE 12/07 PM 4.7 1.5 1.6 1 NONE 13/07 AM 3.9 0.7 1.1 1 NONE ELIZABETH RIVER AT MIDTOWN TUNNEL VA MLLW CATEGORIES - MINOR 5.0 FT, MODERATE 6.0 FT, MAJOR 7.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.0 FT, MODERATE 3.0 FT, MAJOR 4.0 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 5.5 2.5 3.2 1 MINOR 11/06 AM 5.6 2.6 3.0 1 MINOR 11/07 PM 5.4 2.4 2.6 1 MINOR 12/07 AM 4.7 1.7 2.1 1 NONE 12/07 PM 4.7 1.7 1.7 1 NONE 13/08 AM 3.9 0.9 1.2 1 NONE WESTERN BRANCH OF THE ELIZABETH RIVER VA MLLW CATEGORIES - MINOR 5.0 FT, MODERATE 6.0 FT, MAJOR 7.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.0 FT, MODERATE 3.0 FT, MAJOR 4.0 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 5.4 2.4 3.1 1 MINOR 11/06 AM 5.6 2.6 3.0 1 MINOR 11/06 PM 5.1 2.1 2.4 1 MINOR 12/07 AM 4.5 1.5 1.9 1 NONE 12/07 PM 4.5 1.5 1.5 1 NONE 13/08 AM 3.7 0.7 1.0 1 NONE YORKTOWN VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.9 FT, MODERATE 2.4 FT, MAJOR 2.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 4.7 2.1 2.8 2 MINOR 11/06 AM 5.0 2.4 2.9 1 MODERATE 11/06 PM 4.7 2.1 2.4 1 MINOR 12/07 AM 4.3 1.7 2.1 1 NONE 12/07 PM 4.3 1.7 1.8 1 NONE 13/08 AM 3.6 1.0 1.3 1 NONE FORT MONROE VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.7 FT, MODERATE 2.7 FT, MAJOR 3.2 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 4.7 1.9 2.7 4 MINOR 11/06 AM 5.2 2.4 2.8 4 MINOR 11/06 PM 5.0 2.2 2.5 4 MINOR 12/07 AM 4.4 1.6 2.0 3 NONE 12/07 PM 4.3 1.5 1.5 3 NONE 13/08 AM 3.5 0.7 1.0 2 NONE
ISLE OF WIGHT COUNTY, VA

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