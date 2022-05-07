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Bradford County, FL

Severe Weather Statement issued for Bradford, Clay by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-06 22:01:00 EDT Expires: 2022-05-06 22:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room...

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Dust Storm Warning issued for Riverside by NWS

Effective: 2022-05-08 16:09:00 PDT Expires: 2022-05-08 18:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Riverside The National Weather Service in San Diego has issued a * Dust Storm Warning for Riverside County in southern California * Until 600 PM PDT. * At 405 PM PDT, blowing sand was severely impacting visibility on Interstate 10 between North Palm Springs and Thousand Palms. Other roadways between these areas will be impacted. HAZARD...Less than a quarter mile visibility with strong wind in excess of 50 mph. SOURCE...CalTrans. IMPACT...Dangerous life-threatening travel. Locations impacted include Northeastern Palm Springs, Cathedral City, Palm Desert, Desert Hot Springs, Rancho Mirage, North Palm Springs, Whitewater, Sky Valley and Thousand Palms. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Dust storms lead to dangerous driving conditions with visibility reduced to near zero. If driving, avoid dust storms if possible. If caught in one, pull off the road, turn off your lights and keep your foot off the brake. Motorists should not drive into a dust storm. PULL ASIDE STAY ALIVE!
RIVERSIDE COUNTY, CA
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Coastal Flood Statement issued for Inland Worcester by NWS

Effective: 2022-05-10 19:56:00 EDT Expires: 2022-05-11 07:00:00 EDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Instruction: Do not drive through flooded roadways. Target Area: Inland Worcester COASTAL FLOOD STATEMENT NOW IN EFFECT UNTIL 7 AM EDT WEDNESDAY * WHAT...One to one and one half feet of inundation above ground level in low- lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Inland Worcester County. * WHEN...Until 7 AM EDT Wednesday. * IMPACTS...Shallow flooding is possible in the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. OCEAN CITY INLET MD MLLW CATEGORIES - MINOR 4.0 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 6.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.5 FT, MAJOR 3.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/05 AM 3.9 1.4 1.7 9-10 NONE 11/05 PM 3.7 1.2 1.6 8-9 NONE 12/05 AM 3.7 1.2 1.5 6-7 NONE 12/06 PM 3.6 1.1 1.3 5-6 NONE 13/06 AM 3.2 0.7 1.0 4 NONE
WORCESTER COUNTY, MD
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Special Weather Statement issued for Northern Oconto County, Shawano, Southern Marinette County by NWS

Effective: 2022-05-10 19:12:00 CDT Expires: 2022-05-10 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for northeastern Wisconsin. Target Area: Northern Oconto County; Shawano; Southern Marinette County; Southern Oconto County Strong thunderstorms will impact portions of south central Marinette, southern Oconto and east central Shawano Counties through 800 PM CDT At 716 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Gillett to 6 miles north of Pulaski. Movement was northeast at 30 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Strong thunderstorms will be near Gillett around 725 PM CDT. Oconto around 755 PM CDT. Pound around 800 PM CDT. Other locations impacted by these storms include Spruce, Pulcifer, Cullen, Underhill, Stiles, Oconto Falls, Advance, County Line, Lena and Zachow. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...30 MPH
MARINETTE COUNTY, WI
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Special Weather Statement issued for North Bay Interior Mountains, North Bay Interior Valleys by NWS

Effective: 2022-05-10 17:00:00 PDT Expires: 2022-05-10 18:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: North Bay Interior Mountains; North Bay Interior Valleys A strong thunderstorm will impact portions of east central Sonoma and west central Napa Counties through 600 PM PDT At 527 PM PDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Calistoga, or near Santa Rosa, moving southeast at 25 mph. Small hail was reported with this storm in Calistoga. HAZARD...Winds in excess of 30 mph and pea size hail. SOURCE...Public. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Santa Rosa, St. Helena, Calistoga and South Santa Rosa Cdp. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...30 MPH
MARIN COUNTY, CA
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Fire Weather Watch issued for Yuma by NWS

Effective: 2022-05-12 10:00:00 MDT Expires: 2022-05-12 20:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or are imminent. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Yuma RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM TO 9 PM MDT WEDNESDAY FOR FIRE WEATHER ZONE 252 FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH THURSDAY EVENING FOR FIRE WEATHER ZONE 252 * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 252 Yuma. * Winds...Southwest 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 10 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
YUMA COUNTY, CO
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Beach Hazards Statement issued for Coastal Georgetown by NWS

Effective: 2022-05-10 21:06:00 EDT Expires: 2022-05-11 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Caution should be used when in or near the water. Check with lifeguards before entering the ocean for possible hazards you may be swept into. Target Area: Coastal Georgetown BEACH HAZARDS STATEMENT REMAINS IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...Strong north to south longshore current. There is also a Moderate Risk of rip currents for beaches north of Cape Fear. * WHERE...In South Carolina, Coastal Georgetown County. In North Carolina, Coastal Pender and Coastal New Hanover Counties. * WHEN...Through Wednesday evening. * IMPACTS...Longshore currents can sweep swimmers and surfers into rip currents, piers, jetties, and other hazardous areas. It may sweep swimmers off their feet, making it difficult to return to shore.
GEORGETOWN COUNTY, SC
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Wind Advisory issued for Delaware Beaches by NWS

Effective: 2022-05-10 19:49:00 EDT Expires: 2022-05-10 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Delaware Beaches WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 8 PM EDT THIS EVENING An isolated 45 to 50 mph wind gust is possible for another couple of hours. However, winds speeds will gradually diminish overnight, and the advisory will be allowed to expire.
SUSSEX COUNTY, DE
IN THIS ARTICLE
#Severe Weather#Tornado#Wind Gust#Bradford Clay
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Red Flag Warning issued for Clark, Finney, Ford, Grant, Gray, Hamilton, Haskell, Kearny by NWS

Effective: 2022-05-08 13:47:00 CDT Expires: 2022-05-08 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Clark; Finney; Ford; Grant; Gray; Hamilton; Haskell; Kearny; Meade; Morton; Seward; Stanton; Stevens Fire Danger Continues RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT /9 PM MDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 061...062...063...074...075...076...077...078...084...085 086...087 AND 088 RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 10 AM CDT /9 AM MDT/ TO 10 PM CDT /9 PM MDT/ MONDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 061...062...063...074...075...076...077...078 084...085...086...087 AND 088 The National Weather Service in Dodge City has issued a Red Flag Warning For wind and low relative humidity, which is in effect from 10 AM CDT /9 AM MDT/ to 10 PM CDT /9 PM MDT/ Monday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 061 Hamilton Fire Weather Zone 062 Kearny...Fire Weather Zone 063 Finney Fire Weather Zone 074 Stanton...Fire Weather Zone 075 Grant Fire Weather Zone 076 Haskell...Fire Weather Zone 077 Gray Fire Weather Zone 078 Ford...Fire Weather Zone 084 Morton Fire Weather Zone 085 Stevens...Fire Weather Zone 086 Seward Fire Weather Zone 087 Meade and Fire Weather Zone 088 Clark. * Winds...South 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity...As low as 7 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
CLARK COUNTY, KS
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Fire Weather Watch issued for Greeley, Logan, Thomas, Wichita by NWS

Effective: 2022-05-12 11:00:00 CDT Expires: 2022-05-12 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Continue to monitor for forecast updates and be prepared to adjust any planned burning. Take notice of any local burn bans. Target Area: Greeley; Logan; Thomas; Wichita FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH THURSDAY EVENING FOR FIRE WEATHER ZONES 014...028...041 AND 042 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 014 Thomas Fire Weather Zone 028 Logan...Fire Weather Zone 041 Greeley and Fire Weather Zone 042 Wichita. * Winds...Southwest 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity...As low as 10 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
GREELEY COUNTY, KS
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Fire Weather Watch issued for Cheyenne, Rawlins, Sherman, Wallace by NWS

Effective: 2022-05-11 10:00:00 CDT Expires: 2022-05-11 22:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Continue to monitor for forecast updates and be prepared to adjust any planned burning. Take notice of any local burn bans. Target Area: Cheyenne; Rawlins; Sherman; Wallace FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...013...027...079 AND 080 FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH THURSDAY EVENING FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...013...027...079 AND 080 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 001 Cheyenne Fire Weather Zone 002 Rawlins...Fire Weather Zone 013 Sherman and Fire Weather Zone 027 Wallace. In Nebraska...Fire Weather Zone 079 Dundy and Fire Weather Zone 080 Hitchcock. * Winds... Wednesday: South 15 to 30 mph with gusts up to 40 mph. Thursday: Southwest becoming Northwest 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity... Wednesday: As low as 11 percent. Thursday: As low as 10 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
CHEYENNE COUNTY, KS
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Coastal Flood Advisory issued for Dorchester, Somerset by NWS

Effective: 2022-05-10 19:56:00 EDT Expires: 2022-05-11 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Target Area: Dorchester; Somerset COASTAL FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 PM EDT WEDNESDAY * WHAT...One to two feet of inundation above ground level in low- lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Dorchester and Somerset Counties. * WHEN...Until 2 PM EDT Wednesday. * IMPACTS...Shallow flooding is expected in the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline resulting in a low threat of property damage. Expect up to one foot of water above ground level in low lying, vulnerable areas. Some roads and low lying property including parking lots, parks and lawns near the waterfront will experience shallow flooding. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. BISHOPS HEAD MD MLLW CATEGORIES - MINOR 3.2 FT, MODERATE 3.7 FT, MAJOR 4.2 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.1 FT, MODERATE 1.6 FT, MAJOR 2.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/10 PM 3.5 1.4 1.6 3 MINOR 11/10 AM 3.6 1.5 1.7 2 MINOR 11/11 PM 3.6 1.5 1.6 2 MINOR 12/11 AM 3.6 1.5 1.7 2 MINOR 13/12 AM 3.7 1.6 1.5 1-2 MODERATE 13/12 PM 3.3 1.2 1.3 1 MINOR CAMBRIDGE MD MLLW CATEGORIES - MINOR 3.5 FT, MODERATE 4.0 FT, MAJOR 4.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/01 AM 3.7 1.7 1.9 2 MINOR 11/01 PM 3.6 1.6 1.8 2 MINOR 12/02 AM 3.7 1.7 1.7 1 MINOR 12/02 PM 3.5 1.5 1.7 2 MINOR 13/02 AM 3.6 1.6 1.5 1 MINOR 13/03 PM 3.1 1.1 1.3 1 NONE CRISFIELD MD MLLW CATEGORIES - MINOR 3.5 FT, MODERATE 4.0 FT, MAJOR 5.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.3 FT, MODERATE 1.8 FT, MAJOR 2.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/09 PM 3.2 1.0 1.6 1 NONE 11/09 AM 3.6 1.4 1.7 2 MINOR 11/10 PM 3.5 1.3 1.7 2 MINOR 12/10 AM 3.5 1.3 1.6 2 MINOR 12/11 PM 3.5 1.3 1.5 1-2 MINOR 13/11 AM 3.3 1.1 1.4 1 NONE
DORCHESTER COUNTY, MD
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Coastal Flood Warning issued for Gloucester, Lancaster, Mathews, Middlesex, Northumberland by NWS

Effective: 2022-05-10 19:56:00 EDT Expires: 2022-05-11 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take the necessary actions to protect flood-prone property. If travel is required, do not drive around barricades or through water of unknown depth. Target Area: Gloucester; Lancaster; Mathews; Middlesex; Northumberland; Westmoreland COASTAL FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON EDT WEDNESDAY * WHAT...Two to three feet of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Westmoreland, Mathews, Middlesex, Gloucester, Northumberland and Lancaster Counties. * WHEN...Until noon EDT Wednesday. * IMPACTS...Widespread flooding of vulnerable areas will result in an elevated threat of property damage to homes and businesses near the waterfront and shoreline. Water will be 2 to 3 feet above ground level in some areas resulting in a sufficient depth to close numerous roads and threaten homes and businesses. Flooding will extend inland from the waterfront along tidal rivers and bays resulting in some road closures and flooding of vehicles. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. DAHLGREN/COLONIAL BEACH VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 7.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 3.1 FT, MAJOR 5.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/11 PM 3.9 1.9 2.1 2 MINOR 11/12 PM 3.9 2.0 2.2 1 MINOR 12/12 AM 3.9 2.0 2.1 1 MINOR 12/01 PM 3.6 1.7 1.9 1 MINOR 13/01 AM 3.6 1.7 1.7 1 MINOR 13/02 PM 3.0 1.1 1.3 1 NONE LEWISETTA VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/09 PM 3.6 2.1 2.3 2-3 MODERATE 11/10 AM 3.8 2.3 2.4 2 MODERATE 11/10 PM 3.5 2.0 2.1 2 MODERATE 12/11 AM 3.4 1.9 2.0 2 MINOR 12/11 PM 3.2 1.7 1.7 1-2 MINOR 13/12 PM 2.8 1.3 1.4 1-2 NONE WINDMILL POINT VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 2.1 FT, MAJOR 2.6 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 3.6 2.2 2.5 1 MODERATE 11/08 AM 3.7 2.3 2.5 2-3 MODERATE 11/08 PM 3.6 2.2 2.4 3 MODERATE 12/08 AM 3.4 2.0 2.2 3 MINOR 12/08 PM 3.1 1.7 1.8 2 MINOR 13/09 AM 2.8 1.4 1.6 1-2 NONE WARE RIVER AT SCHLEY VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.8 FT, MAJOR 3.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 4.5 1.8 2.5 1 MINOR 11/06 AM 5.0 2.3 2.6 2 MINOR 11/06 PM 4.8 2.1 2.2 3 MINOR 12/06 AM 4.3 1.6 1.9 2 NONE 12/07 PM 4.3 1.6 1.5 2 NONE 13/07 AM 3.6 0.9 1.1 1 NONE YORKTOWN VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.9 FT, MODERATE 2.4 FT, MAJOR 2.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 4.7 2.1 2.8 2 MINOR 11/06 AM 5.0 2.4 2.9 1 MODERATE 11/06 PM 4.7 2.1 2.4 1 MINOR 12/07 AM 4.3 1.7 2.1 1 NONE 12/07 PM 4.3 1.7 1.8 1 NONE 13/08 AM 3.6 1.0 1.3 1 NONE
GLOUCESTER COUNTY, VA
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Red Flag Warning issued for Cheyenne, Kit Carson County by NWS

Effective: 2022-05-11 09:00:00 MDT Expires: 2022-05-11 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or are imminent. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Cheyenne; Kit Carson County RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM TO 9 PM MDT WEDNESDAY FOR FIRE WEATHER ZONES 253 AND 254 FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH THURSDAY EVENING FOR FIRE WEATHER ZONES 253 AND 254 RED FLAG WARNING IS CANCELLED FOR FIRE WEATHER ZONES 253 AND 254 The National Weather Service in Goodland has cancelled the Red Flag Warning for the remainder of this evening. The Red Flag Warning remains in effect for Wednesday. Fire weather Watch remains in effect for Thursday. * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 253 Kit Carson and Fire Weather Zone 254 Cheyenne. * Winds...South 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 8 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
CHEYENNE COUNTY, CO
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High Surf Advisory issued for Northampton by NWS

Effective: 2022-05-10 19:56:00 EDT Expires: 2022-05-11 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Target Area: Northampton COASTAL FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 7 PM EDT WEDNESDAY HIGH SURF ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EDT WEDNESDAY * WHAT...For the High Surf Advisory, large breaking waves of 7 to 10 feet in the surf zone. For the Coastal Flood Advisory, one to one and one half feet of inundation above ground level in low- lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Northampton County. * WHEN...For the High Surf Advisory, until 6 PM EDT Wednesday. For the Coastal Flood Advisory, until 7 PM EDT Wednesday. * IMPACTS...Shallow flooding is expected in the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline resulting in a low threat of property damage. Expect up to one foot of water above ground level in low lying, vulnerable areas. Some roads and low lying property including parking lots, parks and lawns near the waterfront will experience shallow flooding. Dangerous swimming and surfing conditions and localized beach erosion. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. OYSTER VA MLLW CATEGORIES - MINOR 7.0 FT, MODERATE 7.5 FT, MAJOR 8.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.4 FT, MODERATE 2.9 FT, MAJOR 3.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/05 AM 7.2 2.6 2.6 1 MINOR 11/06 PM 6.9 2.3 2.4 1 NONE 12/06 AM 6.3 1.7 1.6 1 NONE 12/06 PM 6.5 1.9 1.5 1 NONE 13/07 AM 5.9 1.3 1.1 1 NONE NASSAWADOX CREEK AT BAYFORD VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.0 FT, MODERATE 1.5 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 3.5 1.6 2.1 4 MODERATE 11/06 AM 3.4 1.4 1.9 4 MINOR 11/07 PM 3.5 1.5 1.9 3-4 MODERATE 12/07 AM 3.1 1.1 1.6 3 MINOR 12/08 PM 3.3 1.3 1.5 2-3 MINOR 13/08 AM 2.7 0.7 1.2 1 NONE KIPTOPEKE VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/05 AM 4.9 1.9 2.4 3 MINOR 11/06 PM 4.8 1.8 2.2 3 MINOR 12/06 AM 4.2 1.2 1.7 3-4 NONE 12/07 PM 4.3 1.3 1.4 3 NONE 13/07 AM 3.7 0.7 1.1 2 NONE
NORTHAMPTON COUNTY, VA
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Coastal Flood Advisory issued for Eastern Currituck by NWS

Effective: 2022-05-10 19:56:00 EDT Expires: 2022-05-11 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Target Area: Eastern Currituck COASTAL FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 7 PM EDT WEDNESDAY HIGH SURF ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 6 AM EDT THURSDAY COASTAL FLOOD WARNING IS CANCELLED * WHAT...For the High Surf Advisory, large breaking waves of 5 to 12 feet in the surf zone. For the Coastal Flood Advisory, one to two feet of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Eastern Currituck County. * WHEN...For the High Surf Advisory, until 6 AM EDT Thursday. For the Coastal Flood Advisory, until 7 PM EDT Wednesday. * IMPACTS...Shallow flooding is expected in the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline resulting in a low threat of property damage. Expect up to one foot of water above ground level in low lying, vulnerable areas. Some roads and low lying property including parking lots, parks and lawns near the waterfront will experience shallow flooding. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. COROLLA NC MLLW CATEGORIES - MINOR 5.5 FT, MODERATE 6.0 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.3 FT, MAJOR 2.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/04 AM 5.5 1.8 2.5 10 MINOR 11/05 PM 5.2 1.5 2.0 8-9 NONE 12/05 AM 4.4 0.7 1.4 5 NONE 12/05 PM 4.7 1.0 1.1 4 NONE 13/06 AM 3.6 -0.1 0.5 3 NONE
CURRITUCK COUNTY, NC
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Blowing Dust Advisory issued for Central La Paz, Parker Valley by NWS

Effective: 2022-05-08 21:05:00 PDT Expires: 2022-05-09 00:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Central La Paz; Parker Valley BLOWING DUST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MST /MIDNIGHT PDT/ TONIGHT * WHAT...Visibility between one quarter mile and one mile in blowing dust. * WHERE...In Arizona, Parker Valley and Central La Paz County. In California, Palo Verde Valley and Chuckwalla Valley. Including Interstate 10 and Highway 95. * WHEN...Until midnight tonight. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to reduced visibility. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Be ready for a sudden drop in visibility. If you encounter blowing dust or blowing sand on the roadway or see it approaching, pull off the road as far as possible and put your vehicle in park. Turn the lights all the way off and keep your foot off the brake pedal. Remember, pull aside, stay alive.
LA PAZ COUNTY, AZ
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Severe Thunderstorm Warning issued for Yoakum by NWS

Effective: 2022-05-10 19:13:00 CDT Expires: 2022-05-10 20:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Yoakum The National Weather Service in Lubbock Texas has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Yoakum County in northwestern Texas * Until 815 PM CDT. * At 712 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Bronco to 12 miles west of Denver City, moving northeast at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Denver City, Plains and Bronco. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
YOAKUM COUNTY, TX
weather.gov

Tornado Watch issued for Fond du Lac, Green Lake, Marquette by NWS

Effective: 2022-05-10 19:09:00 CDT Expires: 2022-05-10 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Fond du Lac; Green Lake; Marquette TORNADO WATCH 197 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN EAST CENTRAL WISCONSIN FOND DU LAC IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN GREEN LAKE MARQUETTE THIS INCLUDES THE CITIES OF BERLIN, ENDEAVOR, FOND DU LAC, MARKESAN, MONTELLO, NESHKORO, OXFORD, PRINCETON, AND WESTFIELD.
FOND DU LAC COUNTY, WI
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Tornado Watch issued for Brown, Calumet, Door, Florence, Forest, Kewaunee, Langlade by NWS

Effective: 2022-05-10 19:12:00 CDT Expires: 2022-05-10 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Brown; Calumet; Door; Florence; Forest; Kewaunee; Langlade; Manitowoc; Marinette; Menominee; Oconto; Outagamie; Shawano; Waupaca; Waushara; Winnebago TORNADO WATCH 197 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL WISCONSIN WAUSHARA IN EAST CENTRAL WISCONSIN CALUMET MANITOWOC WINNEBAGO IN NORTH CENTRAL WISCONSIN LANGLADE IN NORTHEAST WISCONSIN BROWN DOOR FLORENCE FOREST KEWAUNEE MARINETTE MENOMINEE OCONTO OUTAGAMIE SHAWANO WAUPACA THIS INCLUDES THE CITIES OF ALASKA, ANGELICA, ANTIGO, APPLETON, ARGONNE, ARMSTRONG CREEK, AURORA, AURORAVILLE, BLACKWELL, BORTH, BROOKSIDE, BRYANT, CAVOUR, CLAY BANKS, CLINTONVILLE, COMMONWEALTH, CRANDON, DARBOY, DEERBROOK, DUNBAR, DUVALL, DYCKESVILLE, ELCHO, GOODMAN, GREEN BAY, HARMONY, HILES, HOFA PARK, INSTITUTE, KEMPSTER, KESHENA, KING, KRAKOW, LAONA, LIND CENTER, LITTLE SUAMICO, MACKVILLE, MANITOWOC, MENASHA, NEENAH, NEOPIT, NEVA, NEW LONDON, NIAGARA, NORMAN, NORTHPORT, OCONTO, OSHKOSH, PEMBINE, PENSAUKEE, PESHTIGO, POINT BEACH STATE PARK, POLAR, PORTERFIELD, RANKIN, RIO CREEK, ROSTOK, RURAL, SHAWANO, SHOTO, SILVER LAKE, SOBIESKI, SPREAD EAGLE, THORNTON, TWO RIVERS, VALMY, WAUPACA, WAUTOMA, WINNEBAGO, AND WITTMAN FIELD.
BROWN COUNTY, WI

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