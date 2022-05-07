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Boone County, WV

Flood Warning issued for Boone, Cabell, Kanawha, Lincoln, Logan, Mingo by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-07 20:00:00 EDT Expires: 2022-05-08 14:51:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Report Flooding to the National...

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Dust Storm Warning issued for Riverside by NWS

Effective: 2022-05-08 16:09:00 PDT Expires: 2022-05-08 18:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Riverside The National Weather Service in San Diego has issued a * Dust Storm Warning for Riverside County in southern California * Until 600 PM PDT. * At 405 PM PDT, blowing sand was severely impacting visibility on Interstate 10 between North Palm Springs and Thousand Palms. Other roadways between these areas will be impacted. HAZARD...Less than a quarter mile visibility with strong wind in excess of 50 mph. SOURCE...CalTrans. IMPACT...Dangerous life-threatening travel. Locations impacted include Northeastern Palm Springs, Cathedral City, Palm Desert, Desert Hot Springs, Rancho Mirage, North Palm Springs, Whitewater, Sky Valley and Thousand Palms. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Dust storms lead to dangerous driving conditions with visibility reduced to near zero. If driving, avoid dust storms if possible. If caught in one, pull off the road, turn off your lights and keep your foot off the brake. Motorists should not drive into a dust storm. PULL ASIDE STAY ALIVE!
RIVERSIDE COUNTY, CA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Menominee by NWS

Effective: 2022-05-10 19:45:00 EDT Expires: 2022-05-10 20:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Menominee The National Weather Service in Marquette has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southern Menominee County in south central Upper Michigan * Until 730 PM CDT. * At 644 PM CDT, a severe thunderstorm was located 7 miles northeast of Wausaukee, or 23 miles northwest of Menominee, moving east at 30 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Stephenson and Cedar River. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
MENOMINEE COUNTY, MI
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Red Flag Warning issued for Clark, Finney, Ford, Grant, Gray, Hamilton, Haskell, Kearny by NWS

Effective: 2022-05-08 13:47:00 CDT Expires: 2022-05-08 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Clark; Finney; Ford; Grant; Gray; Hamilton; Haskell; Kearny; Meade; Morton; Seward; Stanton; Stevens Fire Danger Continues RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT /9 PM MDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 061...062...063...074...075...076...077...078...084...085 086...087 AND 088 RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 10 AM CDT /9 AM MDT/ TO 10 PM CDT /9 PM MDT/ MONDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 061...062...063...074...075...076...077...078 084...085...086...087 AND 088 The National Weather Service in Dodge City has issued a Red Flag Warning For wind and low relative humidity, which is in effect from 10 AM CDT /9 AM MDT/ to 10 PM CDT /9 PM MDT/ Monday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 061 Hamilton Fire Weather Zone 062 Kearny...Fire Weather Zone 063 Finney Fire Weather Zone 074 Stanton...Fire Weather Zone 075 Grant Fire Weather Zone 076 Haskell...Fire Weather Zone 077 Gray Fire Weather Zone 078 Ford...Fire Weather Zone 084 Morton Fire Weather Zone 085 Stevens...Fire Weather Zone 086 Seward Fire Weather Zone 087 Meade and Fire Weather Zone 088 Clark. * Winds...South 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity...As low as 7 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
CLARK COUNTY, KS
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Mingo County, WV
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West Virginia State
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Cedar Grove, WV
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Severe Weather Statement issued for Briscoe, Floyd by NWS

Effective: 2022-05-10 15:25:00 CDT Expires: 2022-05-10 23:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. To report severe weather contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Lubbock Texas. Wind damage with these storms will occur before any rain or lightning. Do not wait for the sound of thunder before taking cover. SEEK SHELTER IMMEDIATELY inside a sturdy structure and stay away from windows. Target Area: Briscoe; Floyd A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM CDT FOR FLOYD...NORTHEASTERN HALE...SWISHER AND BRISCOE COUNTIES At 706 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 8 miles east of Happy to Claytonville to 9 miles northwest of Petersburg, moving east at 45 mph. THESE ARE DESTRUCTIVE STORMS FOR THE INTERSTATE 27 CORRIDOR BETWEEN TULIA AND HALE CENTER EASTWARD INTO BRISCOE AND FLOYD COUNTIES. HAZARD...80 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...West Texas Mesonet. At 700 PM CDT, the West Texas Mesonet at Tulia measured a wind gust of 77 mph. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be heavily damaged. Expect considerable damage to roofs, windows, and vehicles. Extensive tree damage and power outages are likely. Locations impacted include Plainview, Tulia, Floydada, Hale Center, Silverton, Caprock Canyon State Park, Lockney, Kress, Happy, Quitaque, Vigo Park, South Plains, Claytonville, Dougherty, Mackenzie Reservoir, Aiken, and Seth Ward. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...DESTRUCTIVE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...80 MPH
BRISCOE COUNTY, TX
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Coastal Flood Warning issued for Chesapeake, Hampton, Poquoson, Isle of Wight, James City by NWS

Effective: 2022-05-10 19:56:00 EDT Expires: 2022-05-11 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take the necessary actions to protect flood-prone property. If travel is required, do not drive around barricades or through water of unknown depth. Target Area: Chesapeake; Hampton, Poquoson; Isle of Wight; James City; Newport News; Norfolk, Portsmouth; Suffolk; Surry; York COASTAL FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT EDT TONIGHT * WHAT...Two to three feet of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...James City, Isle of Wight, Norfolk/Portsmouth, Surry, Newport News, Hampton/Poquoson and York Counties, and Suffolk and Chesapeake. * WHEN...Until midnight EDT tonight. * IMPACTS...Widespread flooding of vulnerable areas will result in an elevated threat of property damage to homes and businesses near the waterfront and shoreline. Water will be around 2 feet above ground level in some areas resulting in a sufficient depth to close numerous roads and threaten homes and businesses. Flooding will extend inland from the waterfront along tidal rivers and bays resulting in some road closures and flooding of vehicles. Large breaking waves will result in beach erosion and damage to dune structures. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. JAMES RIVER AT SCOTLAND/JAMESTOWN VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.0 FT, MODERATE 4.5 FT, MAJOR 5.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.3 FT, MAJOR 2.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/08 PM 4.7 2.5 2.9 1 MODERATE 11/08 AM 4.7 2.5 2.9 1 MODERATE 11/09 PM 4.7 2.5 2.7 1 MODERATE 12/09 AM 4.3 2.1 2.5 1 MINOR 12/10 PM 4.4 2.2 2.2 1 MINOR 13/10 AM 3.4 1.2 1.6 1 NONE SEWELLS POINT VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.7 FT, MODERATE 2.7 FT, MAJOR 3.7 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 4.9 2.1 2.9 4 MINOR 11/06 AM 5.2 2.4 2.9 3 MINOR 11/06 PM 5.1 2.3 2.6 3 MINOR 12/07 AM 4.4 1.6 2.0 3 NONE 12/07 PM 4.3 1.5 1.6 2-3 NONE 13/07 AM 3.4 0.6 1.0 2 NONE CHESAPEAKE BAY BRIDGE TUNNEL VA MLLW CATEGORIES - MINOR 5.0 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.1 FT, MODERATE 2.6 FT, MAJOR 3.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/04 AM 5.0 2.1 2.6 6 MINOR 11/05 PM 5.0 2.1 2.3 5 MINOR 12/06 AM 4.1 1.2 1.6 4-5 NONE 12/06 PM 4.2 1.3 1.3 4 NONE 13/07 AM 3.3 0.4 0.7 2 NONE MONEY POINT VA MLLW CATEGORIES - MINOR 5.0 FT, MODERATE 6.0 FT, MAJOR 7.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.8 FT, MAJOR 3.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 5.6 2.4 3.2 1 MINOR 11/06 AM 5.6 2.4 2.9 1 MINOR 11/06 PM 5.4 2.2 2.5 1 MINOR 12/07 AM 4.8 1.6 2.1 1 NONE 12/07 PM 4.7 1.5 1.6 1 NONE 13/07 AM 3.9 0.7 1.1 1 NONE ELIZABETH RIVER AT MIDTOWN TUNNEL VA MLLW CATEGORIES - MINOR 5.0 FT, MODERATE 6.0 FT, MAJOR 7.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.0 FT, MODERATE 3.0 FT, MAJOR 4.0 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 5.5 2.5 3.2 1 MINOR 11/06 AM 5.6 2.6 3.0 1 MINOR 11/07 PM 5.4 2.4 2.6 1 MINOR 12/07 AM 4.7 1.7 2.1 1 NONE 12/07 PM 4.7 1.7 1.7 1 NONE 13/08 AM 3.9 0.9 1.2 1 NONE WESTERN BRANCH OF THE ELIZABETH RIVER VA MLLW CATEGORIES - MINOR 5.0 FT, MODERATE 6.0 FT, MAJOR 7.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.0 FT, MODERATE 3.0 FT, MAJOR 4.0 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 5.4 2.4 3.1 1 MINOR 11/06 AM 5.6 2.6 3.0 1 MINOR 11/06 PM 5.1 2.1 2.4 1 MINOR 12/07 AM 4.5 1.5 1.9 1 NONE 12/07 PM 4.5 1.5 1.5 1 NONE 13/08 AM 3.7 0.7 1.0 1 NONE YORKTOWN VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.9 FT, MODERATE 2.4 FT, MAJOR 2.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 4.7 2.1 2.8 2 MINOR 11/06 AM 5.0 2.4 2.9 1 MODERATE 11/06 PM 4.7 2.1 2.4 1 MINOR 12/07 AM 4.3 1.7 2.1 1 NONE 12/07 PM 4.3 1.7 1.8 1 NONE 13/08 AM 3.6 1.0 1.3 1 NONE FORT MONROE VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.7 FT, MODERATE 2.7 FT, MAJOR 3.2 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 4.7 1.9 2.7 4 MINOR 11/06 AM 5.2 2.4 2.8 4 MINOR 11/06 PM 5.0 2.2 2.5 4 MINOR 12/07 AM 4.4 1.6 2.0 3 NONE 12/07 PM 4.3 1.5 1.5 3 NONE 13/08 AM 3.5 0.7 1.0 2 NONE
ISLE OF WIGHT COUNTY, VA
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Red Flag Warning issued for Yuma by NWS

Effective: 2022-05-11 09:00:00 MDT Expires: 2022-05-11 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or are imminent. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Yuma RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM TO 9 PM MDT WEDNESDAY FOR FIRE WEATHER ZONE 252 FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH THURSDAY EVENING FOR FIRE WEATHER ZONE 252 * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 252 Yuma. * Winds...Southwest 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 10 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
YUMA COUNTY, CO
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Coastal Flood Warning issued for Gloucester, Lancaster, Mathews, Middlesex, Northumberland by NWS

Effective: 2022-05-10 19:56:00 EDT Expires: 2022-05-11 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take the necessary actions to protect flood-prone property. If travel is required, do not drive around barricades or through water of unknown depth. Target Area: Gloucester; Lancaster; Mathews; Middlesex; Northumberland; Westmoreland COASTAL FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON EDT WEDNESDAY * WHAT...Two to three feet of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Westmoreland, Mathews, Middlesex, Gloucester, Northumberland and Lancaster Counties. * WHEN...Until noon EDT Wednesday. * IMPACTS...Widespread flooding of vulnerable areas will result in an elevated threat of property damage to homes and businesses near the waterfront and shoreline. Water will be 2 to 3 feet above ground level in some areas resulting in a sufficient depth to close numerous roads and threaten homes and businesses. Flooding will extend inland from the waterfront along tidal rivers and bays resulting in some road closures and flooding of vehicles. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. DAHLGREN/COLONIAL BEACH VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 7.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 3.1 FT, MAJOR 5.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/11 PM 3.9 1.9 2.1 2 MINOR 11/12 PM 3.9 2.0 2.2 1 MINOR 12/12 AM 3.9 2.0 2.1 1 MINOR 12/01 PM 3.6 1.7 1.9 1 MINOR 13/01 AM 3.6 1.7 1.7 1 MINOR 13/02 PM 3.0 1.1 1.3 1 NONE LEWISETTA VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/09 PM 3.6 2.1 2.3 2-3 MODERATE 11/10 AM 3.8 2.3 2.4 2 MODERATE 11/10 PM 3.5 2.0 2.1 2 MODERATE 12/11 AM 3.4 1.9 2.0 2 MINOR 12/11 PM 3.2 1.7 1.7 1-2 MINOR 13/12 PM 2.8 1.3 1.4 1-2 NONE WINDMILL POINT VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 2.1 FT, MAJOR 2.6 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 3.6 2.2 2.5 1 MODERATE 11/08 AM 3.7 2.3 2.5 2-3 MODERATE 11/08 PM 3.6 2.2 2.4 3 MODERATE 12/08 AM 3.4 2.0 2.2 3 MINOR 12/08 PM 3.1 1.7 1.8 2 MINOR 13/09 AM 2.8 1.4 1.6 1-2 NONE WARE RIVER AT SCHLEY VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.8 FT, MAJOR 3.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 4.5 1.8 2.5 1 MINOR 11/06 AM 5.0 2.3 2.6 2 MINOR 11/06 PM 4.8 2.1 2.2 3 MINOR 12/06 AM 4.3 1.6 1.9 2 NONE 12/07 PM 4.3 1.6 1.5 2 NONE 13/07 AM 3.6 0.9 1.1 1 NONE YORKTOWN VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.9 FT, MODERATE 2.4 FT, MAJOR 2.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/07 PM 4.7 2.1 2.8 2 MINOR 11/06 AM 5.0 2.4 2.9 1 MODERATE 11/06 PM 4.7 2.1 2.4 1 MINOR 12/07 AM 4.3 1.7 2.1 1 NONE 12/07 PM 4.3 1.7 1.8 1 NONE 13/08 AM 3.6 1.0 1.3 1 NONE
GLOUCESTER COUNTY, VA
IN THIS ARTICLE
#Flood#Lincoln Logan Mingo
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Fire Weather Watch issued for Greeley, Logan, Thomas, Wichita by NWS

Effective: 2022-05-12 11:00:00 CDT Expires: 2022-05-12 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Continue to monitor for forecast updates and be prepared to adjust any planned burning. Take notice of any local burn bans. Target Area: Greeley; Logan; Thomas; Wichita FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH THURSDAY EVENING FOR FIRE WEATHER ZONES 014...028...041 AND 042 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 014 Thomas Fire Weather Zone 028 Logan...Fire Weather Zone 041 Greeley and Fire Weather Zone 042 Wichita. * Winds...Southwest 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity...As low as 10 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
GREELEY COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Armstrong, Carson, Deaf Smith, Oldham, Potter, Randall by NWS

Effective: 2022-05-10 18:44:00 CDT Expires: 2022-05-10 19:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Armstrong; Carson; Deaf Smith; Oldham; Potter; Randall A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 730 PM CDT FOR NORTHWESTERN ARMSTRONG...RANDALL...SOUTHWESTERN CARSON...EASTERN OLDHAM...NORTHEASTERN DEAF SMITH AND POTTER COUNTIES At 643 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 4 miles east of Vega to 4 miles south of Washburn, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Golf ball size hail and 70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect some tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Locations impacted include Amarillo, Canyon, Panhandle, Vega, Lake Tanglewood, Bushland, Valley De Oro, Washburn, Boys Ranch, Umbarger, Wildorado, Palo Duro Canyon, Mescalero Park, Timbercreek Canyon and Pantex. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
ARMSTRONG COUNTY, TX
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Special Weather Statement issued for Glasscock, Midland, Reagan, Upton by NWS

Effective: 2022-05-10 14:55:00 CDT Expires: 2022-05-10 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. To report severe weather, contact your nearest law enforcement agency. They will relay your report to the National Weather Service office in Midland. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 1100 PM CDT for western Texas. Target Area: Glasscock; Midland; Reagan; Upton Strong thunderstorms will impact portions of Glasscock, southeastern Midland, Reagan and Upton Counties through 800 PM CDT At 657 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 18 miles northeast of Crane to near Rankin to 11 miles southeast of McCamey. Movement was northeast at 55 mph. Blowing dust may accompany these storms and develop ahead of the line, reducing visibility. HAZARD...Wind gusts of 50 to 55 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Blowing dust may reduce visibility. Locations impacted include Big Lake, Rankin, Garden City, Reagan County Airport, Stiles, Midkiff, Best and Saint Lawrence. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...55 MPH
GLASSCOCK COUNTY, TX
weather.gov

Wind Advisory issued for Delaware Beaches by NWS

Effective: 2022-05-10 19:49:00 EDT Expires: 2022-05-10 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Delaware Beaches WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 8 PM EDT THIS EVENING An isolated 45 to 50 mph wind gust is possible for another couple of hours. However, winds speeds will gradually diminish overnight, and the advisory will be allowed to expire.
SUSSEX COUNTY, DE
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NWS
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Red Flag Warning issued for Cheyenne, Kit Carson County by NWS

Effective: 2022-05-11 09:00:00 MDT Expires: 2022-05-11 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or are imminent. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Cheyenne; Kit Carson County RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM TO 9 PM MDT WEDNESDAY FOR FIRE WEATHER ZONES 253 AND 254 FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH THURSDAY EVENING FOR FIRE WEATHER ZONES 253 AND 254 RED FLAG WARNING IS CANCELLED FOR FIRE WEATHER ZONES 253 AND 254 The National Weather Service in Goodland has cancelled the Red Flag Warning for the remainder of this evening. The Red Flag Warning remains in effect for Wednesday. Fire weather Watch remains in effect for Thursday. * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 253 Kit Carson and Fire Weather Zone 254 Cheyenne. * Winds...South 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 8 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
CHEYENNE COUNTY, CO
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Special Weather Statement issued for Lower Brewster County by NWS

Effective: 2022-05-10 14:55:00 CDT Expires: 2022-05-10 19:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. This storm may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 1100 PM CDT for southwestern Texas. Target Area: Lower Brewster County A strong thunderstorm will impact portions of south central Brewster County through 730 PM CDT At 706 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Boquillas Canyon, or 14 miles southeast of Panther Junction, moving northeast at 25 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Boquillas Canyon and Big Bend National Park. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...50 MPH
BREWSTER COUNTY, TX
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Fire Weather Watch issued for Cheyenne, Rawlins, Sherman, Wallace by NWS

Effective: 2022-05-11 10:00:00 CDT Expires: 2022-05-11 22:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Continue to monitor for forecast updates and be prepared to adjust any planned burning. Take notice of any local burn bans. Target Area: Cheyenne; Rawlins; Sherman; Wallace FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...013...027...079 AND 080 FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH THURSDAY EVENING FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...013...027...079 AND 080 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 001 Cheyenne Fire Weather Zone 002 Rawlins...Fire Weather Zone 013 Sherman and Fire Weather Zone 027 Wallace. In Nebraska...Fire Weather Zone 079 Dundy and Fire Weather Zone 080 Hitchcock. * Winds... Wednesday: South 15 to 30 mph with gusts up to 40 mph. Thursday: Southwest becoming Northwest 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity... Wednesday: As low as 11 percent. Thursday: As low as 10 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
CHEYENNE COUNTY, KS
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Coastal Flood Advisory issued for Dorchester, Somerset by NWS

Effective: 2022-05-10 19:56:00 EDT Expires: 2022-05-11 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Target Area: Dorchester; Somerset COASTAL FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 PM EDT WEDNESDAY * WHAT...One to two feet of inundation above ground level in low- lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Dorchester and Somerset Counties. * WHEN...Until 2 PM EDT Wednesday. * IMPACTS...Shallow flooding is expected in the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline resulting in a low threat of property damage. Expect up to one foot of water above ground level in low lying, vulnerable areas. Some roads and low lying property including parking lots, parks and lawns near the waterfront will experience shallow flooding. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. BISHOPS HEAD MD MLLW CATEGORIES - MINOR 3.2 FT, MODERATE 3.7 FT, MAJOR 4.2 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.1 FT, MODERATE 1.6 FT, MAJOR 2.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/10 PM 3.5 1.4 1.6 3 MINOR 11/10 AM 3.6 1.5 1.7 2 MINOR 11/11 PM 3.6 1.5 1.6 2 MINOR 12/11 AM 3.6 1.5 1.7 2 MINOR 13/12 AM 3.7 1.6 1.5 1-2 MODERATE 13/12 PM 3.3 1.2 1.3 1 MINOR CAMBRIDGE MD MLLW CATEGORIES - MINOR 3.5 FT, MODERATE 4.0 FT, MAJOR 4.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/01 AM 3.7 1.7 1.9 2 MINOR 11/01 PM 3.6 1.6 1.8 2 MINOR 12/02 AM 3.7 1.7 1.7 1 MINOR 12/02 PM 3.5 1.5 1.7 2 MINOR 13/02 AM 3.6 1.6 1.5 1 MINOR 13/03 PM 3.1 1.1 1.3 1 NONE CRISFIELD MD MLLW CATEGORIES - MINOR 3.5 FT, MODERATE 4.0 FT, MAJOR 5.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.3 FT, MODERATE 1.8 FT, MAJOR 2.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/09 PM 3.2 1.0 1.6 1 NONE 11/09 AM 3.6 1.4 1.7 2 MINOR 11/10 PM 3.5 1.3 1.7 2 MINOR 12/10 AM 3.5 1.3 1.6 2 MINOR 12/11 PM 3.5 1.3 1.5 1-2 MINOR 13/11 AM 3.3 1.1 1.4 1 NONE
DORCHESTER COUNTY, MD
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Special Weather Statement issued for Ellis, Harper, Roger Mills by NWS

Effective: 2022-05-10 14:55:00 CDT Expires: 2022-05-10 19:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Contine to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. Target Area: Ellis; Harper; Roger Mills Strong to severe thunderstorms will impact portions of western Ellis, northwestern Roger Mills and southwestern Harper Counties through 730 PM CDT At 700 PM CDT, Doppler radar was tracking a line of severe thunderstorms along a line extending from near Lipscomb to 4 miles southeast of Glazier to 5 miles southeast of New Mobeetie. Movement was northeast at 25 mph. These storms could move into western portions of Ellis and Roger Mills counties after 730pm. These storms will be capable of wind gusts in excess of 60 mph and hail to the size of half dollars, as well as very heavy rainfall. Locations impacted include Shattuck, Laverne, Reydon, Crawford, Durham and Catesby. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...55 MPH
ELLIS COUNTY, OK
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Tornado Watch issued for Brown, Calumet, Door, Florence, Forest, Kewaunee, Langlade by NWS

Effective: 2022-05-10 19:12:00 CDT Expires: 2022-05-10 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Brown; Calumet; Door; Florence; Forest; Kewaunee; Langlade; Manitowoc; Marinette; Menominee; Oconto; Outagamie; Shawano; Waupaca; Waushara; Winnebago TORNADO WATCH 197 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL WISCONSIN WAUSHARA IN EAST CENTRAL WISCONSIN CALUMET MANITOWOC WINNEBAGO IN NORTH CENTRAL WISCONSIN LANGLADE IN NORTHEAST WISCONSIN BROWN DOOR FLORENCE FOREST KEWAUNEE MARINETTE MENOMINEE OCONTO OUTAGAMIE SHAWANO WAUPACA THIS INCLUDES THE CITIES OF ALASKA, ANGELICA, ANTIGO, APPLETON, ARGONNE, ARMSTRONG CREEK, AURORA, AURORAVILLE, BLACKWELL, BORTH, BROOKSIDE, BRYANT, CAVOUR, CLAY BANKS, CLINTONVILLE, COMMONWEALTH, CRANDON, DARBOY, DEERBROOK, DUNBAR, DUVALL, DYCKESVILLE, ELCHO, GOODMAN, GREEN BAY, HARMONY, HILES, HOFA PARK, INSTITUTE, KEMPSTER, KESHENA, KING, KRAKOW, LAONA, LIND CENTER, LITTLE SUAMICO, MACKVILLE, MANITOWOC, MENASHA, NEENAH, NEOPIT, NEVA, NEW LONDON, NIAGARA, NORMAN, NORTHPORT, OCONTO, OSHKOSH, PEMBINE, PENSAUKEE, PESHTIGO, POINT BEACH STATE PARK, POLAR, PORTERFIELD, RANKIN, RIO CREEK, ROSTOK, RURAL, SHAWANO, SHOTO, SILVER LAKE, SOBIESKI, SPREAD EAGLE, THORNTON, TWO RIVERS, VALMY, WAUPACA, WAUTOMA, WINNEBAGO, AND WITTMAN FIELD.
BROWN COUNTY, WI
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Special Weather Statement issued for Northern Oconto County, Shawano, Southern Marinette County by NWS

Effective: 2022-05-10 19:12:00 CDT Expires: 2022-05-10 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for northeastern Wisconsin. Target Area: Northern Oconto County; Shawano; Southern Marinette County; Southern Oconto County Strong thunderstorms will impact portions of south central Marinette, southern Oconto and east central Shawano Counties through 800 PM CDT At 716 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Gillett to 6 miles north of Pulaski. Movement was northeast at 30 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Strong thunderstorms will be near Gillett around 725 PM CDT. Oconto around 755 PM CDT. Pound around 800 PM CDT. Other locations impacted by these storms include Spruce, Pulcifer, Cullen, Underhill, Stiles, Oconto Falls, Advance, County Line, Lena and Zachow. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...30 MPH
MARINETTE COUNTY, WI
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Fire Weather Watch issued for Dundy, Hitchcock by NWS

Effective: 2022-05-11 10:00:00 CDT Expires: 2022-05-11 22:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Continue to monitor for forecast updates and be prepared to adjust any planned burning. Take notice of any local burn bans. Target Area: Dundy; Hitchcock FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...013...027...079 AND 080 FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH THURSDAY EVENING FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...013...027...079 AND 080 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 001 Cheyenne Fire Weather Zone 002 Rawlins...Fire Weather Zone 013 Sherman and Fire Weather Zone 027 Wallace. In Nebraska...Fire Weather Zone 079 Dundy and Fire Weather Zone 080 Hitchcock. * Winds... Wednesday: South 15 to 30 mph with gusts up to 40 mph. Thursday: Southwest becoming Northwest 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity... Wednesday: As low as 11 percent. Thursday: As low as 10 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
DUNDY COUNTY, NE

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