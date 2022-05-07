Flood Warning issued for Boone, Cabell, Kanawha, Lincoln, Logan, Mingo by NWS

Effective: 2022-05-10 19:12:00 CDT Expires: 2022-05-10 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Brown; Calumet; Door; Florence; Forest; Kewaunee; Langlade; Manitowoc; Marinette; Menominee; Oconto; Outagamie; Shawano; Waupaca; Waushara; Winnebago TORNADO WATCH 197 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL WISCONSIN WAUSHARA IN EAST CENTRAL WISCONSIN CALUMET MANITOWOC WINNEBAGO IN NORTH CENTRAL WISCONSIN LANGLADE IN NORTHEAST WISCONSIN BROWN DOOR FLORENCE FOREST KEWAUNEE MARINETTE MENOMINEE OCONTO OUTAGAMIE SHAWANO WAUPACA THIS INCLUDES THE CITIES OF ALASKA, ANGELICA, ANTIGO, APPLETON, ARGONNE, ARMSTRONG CREEK, AURORA, AURORAVILLE, BLACKWELL, BORTH, BROOKSIDE, BRYANT, CAVOUR, CLAY BANKS, CLINTONVILLE, COMMONWEALTH, CRANDON, DARBOY, DEERBROOK, DUNBAR, DUVALL, DYCKESVILLE, ELCHO, GOODMAN, GREEN BAY, HARMONY, HILES, HOFA PARK, INSTITUTE, KEMPSTER, KESHENA, KING, KRAKOW, LAONA, LIND CENTER, LITTLE SUAMICO, MACKVILLE, MANITOWOC, MENASHA, NEENAH, NEOPIT, NEVA, NEW LONDON, NIAGARA, NORMAN, NORTHPORT, OCONTO, OSHKOSH, PEMBINE, PENSAUKEE, PESHTIGO, POINT BEACH STATE PARK, POLAR, PORTERFIELD, RANKIN, RIO CREEK, ROSTOK, RURAL, SHAWANO, SHOTO, SILVER LAKE, SOBIESKI, SPREAD EAGLE, THORNTON, TWO RIVERS, VALMY, WAUPACA, WAUTOMA, WINNEBAGO, AND WITTMAN FIELD.
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