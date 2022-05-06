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Knott County, KY

Flood Advisory issued for Knott by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-06 16:56:00 EDT Expires: 2022-05-06 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Knott FLOOD ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 7 PM...

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Dust Storm Warning issued for Riverside by NWS

Effective: 2022-05-08 16:09:00 PDT Expires: 2022-05-08 18:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Riverside The National Weather Service in San Diego has issued a * Dust Storm Warning for Riverside County in southern California * Until 600 PM PDT. * At 405 PM PDT, blowing sand was severely impacting visibility on Interstate 10 between North Palm Springs and Thousand Palms. Other roadways between these areas will be impacted. HAZARD...Less than a quarter mile visibility with strong wind in excess of 50 mph. SOURCE...CalTrans. IMPACT...Dangerous life-threatening travel. Locations impacted include Northeastern Palm Springs, Cathedral City, Palm Desert, Desert Hot Springs, Rancho Mirage, North Palm Springs, Whitewater, Sky Valley and Thousand Palms. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Dust storms lead to dangerous driving conditions with visibility reduced to near zero. If driving, avoid dust storms if possible. If caught in one, pull off the road, turn off your lights and keep your foot off the brake. Motorists should not drive into a dust storm. PULL ASIDE STAY ALIVE!
RIVERSIDE COUNTY, CA
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Flash Flood Warning issued for Yoakum by NWS

Effective: 2022-05-10 22:18:00 CDT Expires: 2022-05-10 23:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Target Area: Yoakum FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1130 PM CDT THIS EVENING FOR SOUTHEASTERN YOAKUM COUNTY At 1018 PM CDT, Doppler radar and automated rain gauges indicated thunderstorms producing heavy rain in Denver City. Between 1 and 3 inches of rain have fallen. Flash flooding is already occurring. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar and automated gauges. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. Some locations that will experience flash flooding include Denver City. The threat of significant additional rainfall has passed. However, residual runoff is expected to persist through 1 AM. FLASH FLOOD...RADAR AND GAUGE INDICATED
YOAKUM COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Watch issued for Baylor, Knox by NWS

Effective: 2022-05-10 21:55:00 CDT Expires: 2022-05-11 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Baylor; Knox THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 201 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 2 AM CDT WEDNESDAY IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHERN TEXAS BAYLOR KNOX THIS INCLUDES THE CITIES OF KNOX CITY, MUNDAY, AND SEYMOUR.
BAYLOR COUNTY, TX
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Wallins Creek, KY
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Knott County, KY
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Pine Mountain, KY
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Severe Thunderstorm Watch issued for Briscoe, Childress, Cottle, Crosby, Dickens, Floyd, Garza by NWS

Effective: 2022-05-10 22:04:00 CDT Expires: 2022-05-10 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Briscoe; Childress; Cottle; Crosby; Dickens; Floyd; Garza; Hale; Hall; Hockley; Kent; King; Lubbock; Lynn; Motley; Stonewall; Terry; Yoakum SEVERE THUNDERSTORM WATCH 198 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN NORTHWEST TEXAS COTTLE CROSBY DICKENS FLOYD GARZA HALE HOCKLEY KENT KING LUBBOCK LYNN MOTLEY STONEWALL TERRY YOAKUM IN THE PANHANDLE OF TEXAS BRISCOE CHILDRESS HALL THIS INCLUDES THE CITIES OF ASPERMONT, BROWNFIELD, CEE VEE, CHILDRESS, CROSBYTON, DENVER CITY, DICKENS, DUMONT, FLOYDADA, GUTHRIE, HALE CENTER, JAYTON, KIRKLAND, LAKE ALAN HENRY, LEVELLAND, LOCKNEY, LUBBOCK, MATADOR, MEADOW, MEMPHIS, NEW HOME, ODONNELL, OLD GLORY, PADUCAH, PLAINS, PLAINVIEW, POST, QUITAQUE, RALLS, ROARING SPRINGS, SILVERTON, SLATON, SPUR, SUNDOWN, TAHOKA, TURKEY, WELLMAN, AND WOLFFORTH.
BRISCOE COUNTY, TX
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Severe Weather Statement issued for Childress by NWS

Effective: 2022-05-10 22:07:00 CDT Expires: 2022-05-10 22:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Childress A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1030 PM CDT FOR WESTERN CHILDRESS AND HALL COUNTIES At 1006 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 3 miles northeast of Memphis to 8 miles east of Turkey, moving northeast at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Memphis, Turkey, Tell, Estelline, Lakeview and Plaska Community. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CHILDRESS COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Childress, Hall by NWS

Effective: 2022-05-10 22:07:00 CDT Expires: 2022-05-10 22:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Childress; Hall A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1030 PM CDT FOR WESTERN CHILDRESS AND HALL COUNTIES At 1006 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 3 miles northeast of Memphis to 8 miles east of Turkey, moving northeast at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Memphis, Turkey, Tell, Estelline, Lakeview and Plaska Community. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CHILDRESS COUNTY, TX
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Flood Warning issued for Brown, Cass, Morgan, Schuyler by NWS

Effective: 2022-05-10 21:48:00 CDT Expires: 2022-05-11 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Brown; Cass; Morgan; Schuyler The Flood Warning continues for the following rivers in Illinois Illinois River near Havana affecting Fulton, Cass and Mason Counties. Illinois River at Beardstown affecting Brown, Morgan, Cass and Schuyler Counties. .The following forecasts are based on observed precipitation, soil moisture conditions, and forecast precipitation. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Illinois River at Beardstown. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 18.0 feet, Seepage problems begin in the Lost Creek Drainage and Levee District. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 PM CDT Tuesday the stage was 16.7 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:45 PM CDT Tuesday was 16.7 feet. - Forecast...The river is expected to fall to 15.8 feet Tuesday evening. - Flood stage is 14.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (7 pm CDT) Location Stg Stg Day/Time Wed Thu Fri Illinois River Beardstown 14.0 16.7 Tue 8 pm CDT 16.7 16.7 16.6
BROWN COUNTY, IL
IN THIS ARTICLE
#Heavy Rain#Thunderstorms#Flood Advisory#Knott Flood Advisory#Bell#Floyd Harlan#Bath#Fleming Neon
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Coastal Flood Warning issued for Isle of Wight, James City, Newport News, Surry, York by NWS

Effective: 2022-05-10 23:13:00 EDT Expires: 2022-05-11 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take the necessary actions to protect flood-prone property. If travel is required, do not drive around barricades or through water of unknown depth. Target Area: Isle of Wight; James City; Newport News; Surry; York COASTAL FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT WEDNESDAY * WHAT...Two to three feet of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...James City, Isle of Wight, Norfolk/Portsmouth, Surry, Newport News, Hampton/Poquoson and York Counties, and Suffolk and Chesapeake. * WHEN...Until 9 AM EDT Wednesday. * IMPACTS...Widespread flooding of vulnerable areas will result in an elevated threat of property damage to homes and businesses near the waterfront and shoreline. Water will be around 2 feet above ground level in some areas resulting in a sufficient depth to close numerous roads and threaten homes and businesses. Flooding will extend inland from the waterfront along tidal rivers and bays resulting in some road closures and flooding of vehicles. Large breaking waves will result in beach erosion and damage to dune structures. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. JAMES RIVER AT SCOTLAND/JAMESTOWN VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.0 FT, MODERATE 4.5 FT, MAJOR 5.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.3 FT, MAJOR 2.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/08 AM 4.7 2.5 2.9 1 MODERATE 11/09 PM 4.7 2.5 2.7 1 MODERATE 12/09 AM 4.3 2.1 2.5 1 MINOR 12/10 PM 4.4 2.2 2.2 1 MINOR 13/10 AM 3.4 1.2 1.6 1 NONE SEWELLS POINT VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.7 FT, MODERATE 2.7 FT, MAJOR 3.7 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.3 2.5 3.0 3 MINOR 11/06 PM 5.0 2.2 2.5 3 MINOR 12/07 AM 4.4 1.6 2.0 3 NONE 12/07 PM 4.3 1.5 1.6 2-3 NONE 13/07 AM 3.4 0.6 1.0 2 NONE 13/08 PM 3.6 0.8 0.7 2 NONE YORKTOWN VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.9 FT, MODERATE 2.4 FT, MAJOR 2.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.0 2.4 2.9 1 MODERATE 11/06 PM 4.7 2.1 2.4 1 MINOR 12/07 AM 4.3 1.7 2.1 1 NONE 12/07 PM 4.3 1.7 1.8 1 NONE 13/08 AM 3.6 1.0 1.3 1 NONE 13/08 PM 3.9 1.3 1.1 1 NONE FORT MONROE VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.7 FT, MODERATE 2.7 FT, MAJOR 3.2 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.3 2.5 2.9 4 MINOR 11/06 PM 5.0 2.2 2.5 4 MINOR 12/07 AM 4.4 1.6 2.0 3 NONE 12/07 PM 4.3 1.5 1.5 3 NONE 13/08 AM 3.5 0.7 1.0 2 NONE 13/08 PM 3.9 1.1 0.9 2 NONE
ISLE OF WIGHT COUNTY, VA
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Coastal Flood Statement issued for Maryland Beaches by NWS

Effective: 2022-05-10 23:13:00 EDT Expires: 2022-05-11 08:00:00 EDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Instruction: Do not drive through flooded roadways. Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Target Area: Maryland Beaches HIGH SURF ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EDT WEDNESDAY COASTAL FLOOD STATEMENT REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM EDT WEDNESDAY * WHAT...For the High Surf Advisory, large breaking waves of 7 to 10 feet in the surf zone. For the Coastal Flood Statement, one to one and one half of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Maryland Beaches. * WHEN...For the High Surf Advisory, until 6 PM EDT Wednesday. For the Coastal Flood Statement, until 8 AM EDT Wednesday. * IMPACTS...Shallow flooding is possible in the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline. Dangerous swimming and surfing conditions and localized beach erosion. * ADDITIONAL DETAILS Time of high total tides are approximate to the nearest hour. OCEAN CITY INLET MD MLLW CATEGORIES - MINOR 4.0 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 6.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.5 FT, MAJOR 3.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/05 AM 3.9 1.4 1.7 9 NONE 11/05 PM 3.8 1.3 1.7 8 NONE 12/05 AM 3.6 1.1 1.4 6-7 NONE 12/06 PM 3.6 1.1 1.3 5-6 NONE 13/06 AM 3.2 0.7 1.0 4 NONE 13/07 PM 3.2 0.7 0.6 3-4 NONE
WORCESTER COUNTY, MD
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Severe Thunderstorm Warning issued for Hockley, Lubbock, Lynn, Terry by NWS

Effective: 2022-05-10 22:19:00 CDT Expires: 2022-05-10 23:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. To report severe weather contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Lubbock Texas. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Hockley; Lubbock; Lynn; Terry A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR LUBBOCK...NORTHWESTERN LYNN...NORTHEASTERN TERRY AND SOUTHEASTERN HOCKLEY COUNTIES At 1019 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Petersburg to near Ransom Canyon to 10 miles east of Brownfield, moving northeast at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Lubbock, Brownfield, Slaton, Idalou, Ransom Canyon, Lubbock South Plains Mall, Lubbock International Airport, Texas Tech University, Slide, Woodrow, New Deal, Wilson, Buffalo Springs, New Home, and Lubbock Science Spectrum. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HOCKLEY COUNTY, TX
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Coastal Flood Warning issued for Westmoreland by NWS

Effective: 2022-05-10 22:46:00 EDT Expires: 2022-05-11 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take the necessary actions to protect flood-prone property. If travel is required, do not drive around barricades or through water of unknown depth. Target Area: Westmoreland COASTAL FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON EDT WEDNESDAY * WHAT...Two to three feet of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Westmoreland, Mathews, Middlesex, Gloucester, Northumberland and Lancaster Counties. * WHEN...Until noon EDT Wednesday. * IMPACTS...Widespread flooding of vulnerable areas will result in an elevated threat of property damage to homes and businesses near the waterfront and shoreline. Water will be 2 to 3 feet above ground level in some areas resulting in a sufficient depth to close numerous roads and threaten homes and businesses. Flooding will extend inland from the waterfront along tidal rivers and bays resulting in some road closures and flooding of vehicles. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. DAHLGREN/COLONIAL BEACH VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 7.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 3.1 FT, MAJOR 5.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/11 PM 3.6 1.7 1.9 1 MINOR 11/12 PM 3.7 1.8 2.0 1 MINOR 12/12 AM 3.8 1.9 2.0 1 MINOR 12/01 PM 3.5 1.6 1.8 1 MINOR 13/01 AM 3.6 1.7 1.7 1 MINOR 13/02 PM 3.0 1.1 1.3 1 NONE LEWISETTA VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/10 PM 3.3 1.8 2.0 3 MINOR 11/10 AM 3.6 2.1 2.2 2 MODERATE 11/10 PM 3.4 1.9 2.0 2 MINOR 12/11 AM 3.3 1.8 1.9 2 MINOR 12/11 PM 3.2 1.7 1.7 1-2 MINOR 13/12 PM 2.8 1.3 1.4 1-2 NONE WINDMILL POINT VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 2.1 FT, MAJOR 2.6 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/08 AM 3.7 2.3 2.5 3 MODERATE 11/08 PM 3.6 2.2 2.4 3 MODERATE 12/08 AM 3.4 2.0 2.2 3 MINOR 12/08 PM 3.1 1.7 1.8 2 MINOR 13/09 AM 2.8 1.4 1.6 1-2 NONE WARE RIVER AT SCHLEY VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.8 FT, MAJOR 3.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.0 2.3 2.6 2 MINOR 11/06 PM 4.8 2.1 2.2 3 MINOR 12/06 AM 4.3 1.6 1.9 2 NONE 12/07 PM 4.3 1.6 1.5 2 NONE 13/07 AM 3.6 0.9 1.1 1 NONE 13/08 PM 3.9 1.2 0.9 1 NONE YORKTOWN VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.9 FT, MODERATE 2.4 FT, MAJOR 2.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.0 2.4 2.9 1 MODERATE 11/06 PM 4.7 2.1 2.4 1 MINOR 12/07 AM 4.3 1.7 2.1 1 NONE 12/07 PM 4.3 1.7 1.8 1 NONE 13/08 AM 3.6 1.0 1.3 1 NONE 13/08 PM 3.9 1.3 1.1 1 NONE
WESTMORELAND COUNTY, VA
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NWS
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Flood Warning issued for Cass, Fulton, Mason by NWS

Effective: 2022-05-10 21:48:00 CDT Expires: 2022-05-11 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Cass; Fulton; Mason The Flood Warning continues for the following rivers in Illinois Illinois River near Havana affecting Fulton, Cass and Mason Counties. Illinois River at Beardstown affecting Brown, Morgan, Cass and Schuyler Counties. .The following forecasts are based on observed precipitation, soil moisture conditions, and forecast precipitation. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Illinois River near Havana. * WHEN...Until further notice. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 PM CDT Tuesday the stage was 15.9 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:45 PM CDT Tuesday was 15.9 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 16.1 feet early Thursday morning. - Flood stage is 14.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (7 pm CDT) Location Stg Stg Day/Time Wed Thu Fri Illinois River Havana 14.0 15.9 Tue 8 pm CDT 16.0 16.0 15.9
CASS COUNTY, IL
weather.gov

Wind Advisory issued for Marble and Glen Canyons, Oak Creek and Sycamore Canyons by NWS

Effective: 2022-05-11 10:00:00 PDT Expires: 2022-05-11 19:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Marble and Glen Canyons; Oak Creek and Sycamore Canyons; White Mountains; Yavapai County Mountains; Yavapai County Valleys and Basins WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM TO 7 PM MST WEDNESDAY (11 AM TO 8 PM MDT WEDNESDAY) * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 45-50 mph expected. * WHERE...Marble and Glen Canyons, Yavapai County, Oak Creek and Sycamore Canyons, and the White Mountains. * WHEN...From 10 AM to 7 PM MST Wednesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust and sand with reduced visibility are possible in the lower elevations, especially on Wednesday afternoon.
APACHE COUNTY, AZ
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Wind Advisory issued for Los Angeles County Mountains, Ventura County Mountains by NWS

Effective: 2022-05-10 23:00:00 PDT Expires: 2022-05-11 15:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Los Angeles County Mountains; Ventura County Mountains WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 11 PM THIS EVENING TO 3 PM PDT WEDNESDAY * WHAT...Northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Ventura County Mountains and Los Angeles County Mountains. * WHEN...From 11 PM this evening to 3 PM PDT Wednesday. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
LOS ANGELES COUNTY, CA
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Coastal Flood Warning issued for Gloucester, Lancaster, Mathews, Middlesex, Northumberland by NWS

Effective: 2022-05-10 23:13:00 EDT Expires: 2022-05-11 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take the necessary actions to protect flood-prone property. If travel is required, do not drive around barricades or through water of unknown depth. Target Area: Gloucester; Lancaster; Mathews; Middlesex; Northumberland; Westmoreland COASTAL FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON EDT WEDNESDAY * WHAT...Two to three feet of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Westmoreland, Mathews, Middlesex, Gloucester, Northumberland and Lancaster Counties. * WHEN...Until noon EDT Wednesday. * IMPACTS...Widespread flooding of vulnerable areas will result in an elevated threat of property damage to homes and businesses near the waterfront and shoreline. Water will be 2 to 3 feet above ground level in some areas resulting in a sufficient depth to close numerous roads and threaten homes and businesses. Flooding will extend inland from the waterfront along tidal rivers and bays resulting in some road closures and flooding of vehicles. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. DAHLGREN/COLONIAL BEACH VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 7.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 3.1 FT, MAJOR 5.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/11 PM 3.6 1.7 1.9 1 MINOR 11/12 PM 3.7 1.8 2.0 1 MINOR 12/12 AM 3.8 1.9 2.0 1 MINOR 12/01 PM 3.5 1.6 1.8 1 MINOR 13/01 AM 3.6 1.7 1.7 1 MINOR 13/02 PM 3.0 1.1 1.3 1 NONE LEWISETTA VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/10 PM 3.3 1.8 2.0 3 MINOR 11/10 AM 3.6 2.1 2.2 2 MODERATE 11/10 PM 3.4 1.9 2.0 2 MINOR 12/11 AM 3.3 1.8 1.9 2 MINOR 12/11 PM 3.2 1.7 1.7 1-2 MINOR 13/12 PM 2.8 1.3 1.4 1-2 NONE WINDMILL POINT VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 2.1 FT, MAJOR 2.6 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/08 AM 3.7 2.3 2.5 3 MODERATE 11/08 PM 3.6 2.2 2.4 3 MODERATE 12/08 AM 3.4 2.0 2.2 3 MINOR 12/08 PM 3.1 1.7 1.8 2 MINOR 13/09 AM 2.8 1.4 1.6 1-2 NONE WARE RIVER AT SCHLEY VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.8 FT, MAJOR 3.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.0 2.3 2.6 2 MINOR 11/06 PM 4.8 2.1 2.2 3 MINOR 12/06 AM 4.3 1.6 1.9 2 NONE 12/07 PM 4.3 1.6 1.5 2 NONE 13/07 AM 3.6 0.9 1.1 1 NONE 13/08 PM 3.9 1.2 0.9 1 NONE YORKTOWN VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.9 FT, MODERATE 2.4 FT, MAJOR 2.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.0 2.4 2.9 1 MODERATE 11/06 PM 4.7 2.1 2.4 1 MINOR 12/07 AM 4.3 1.7 2.1 1 NONE 12/07 PM 4.3 1.7 1.8 1 NONE 13/08 AM 3.6 1.0 1.3 1 NONE 13/08 PM 3.9 1.3 1.1 1 NONE
GLOUCESTER COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Beckham, Custer, Dewey, Ellis, Greer, Harmon, Harper, Jackson by NWS

Effective: 2022-05-10 21:55:00 CDT Expires: 2022-05-11 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Beckham; Custer; Dewey; Ellis; Greer; Harmon; Harper; Jackson; Kiowa; Roger Mills; Tillman; Washita; Woodward SEVERE THUNDERSTORM WATCH 201 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT WEDNESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN NORTHWEST OKLAHOMA DEWEY ELLIS HARPER WOODWARD IN SOUTHWEST OKLAHOMA GREER HARMON JACKSON KIOWA TILLMAN IN WESTERN OKLAHOMA BECKHAM CUSTER ROGER MILLS WASHITA IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHERN TEXAS FOARD HARDEMAN WILBARGER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALTUS, ARNETT, BUFFALO, BURNS FLAT, CHEYENNE, CLINTON, CORDELL, CROWELL, ELK CITY, FARGO, FREDERICK, GAGE, GRANITE, HAMMON, HOBART, HOLLIS, LAVERNE, LEEDEY, MANGUM, QUANAH, SAYRE, SEILING, SENTINEL, SHATTUCK, SNYDER, TALOGA, VERNON, VICI, WEATHERFORD, AND WOODWARD.
BECKHAM COUNTY, OK
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Special Weather Statement issued for Concho, Runnels by NWS

Effective: 2022-05-12 11:00:00 CDT Expires: 2022-05-10 23:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 1100 PM CDT for west central Texas. Target Area: Concho; Runnels A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Runnels and western Concho Counties through 1115 PM CDT At 1012 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 8 miles east of Vick, or 9 miles northwest of Eden, moving north at 30 mph. HAZARD...Wind gusts of 50 to 55 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Ballinger, Paint Rock, Eden, Lowake, Benoit, Eola, Millersview, Rowena, Vick, Ballinger Lake, The Intersection Of Ranch Road 1929 And Ranch Road 2134, The Intersection Of Ranch Road 380 And Ranch Road 381, The Intersection Of Us- 83 And Ranch Road 765, The Intersection Of Us- 83 And Ranch Road 1929 and Us-83 Near The Concho- Runnels County Line. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...55 MPH
CONCHO COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Black Mesa Area, Chinle Valley by NWS

Effective: 2022-05-11 10:00:00 PDT Expires: 2022-05-11 19:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Black Mesa Area; Chinle Valley; Chuska Mountains and Defiance Plateau; Coconino Plateau; Eastern Mogollon Rim; Grand Canyon Country; Kaibab Plateau; Little Colorado River Valley in Apache County; Little Colorado River Valley in Coconino County; Little Colorado River Valley in Navajo County; Northeast Plateaus and Mesas Hwy 264 Northward; Northeast Plateaus and Mesas South of Hwy 264; Western Mogollon Rim WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM TO 7 PM MST WEDNESDAY (11 AM TO 8 PM MDT WEDNESDAY) WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 8 PM MST (9 PM MDT) THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 45-55 mph expected. * WHERE...Most of northern Arizona along and north of the Mogollon Rim. * WHEN...From 10 AM to 7 PM MST Wednesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust and sand with reduced visibility are possible across northeastern Arizona, especially on Wednesday afternoon.
APACHE COUNTY, AZ
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Coastal Flood Advisory issued for Chesapeake, Hampton, Poquoson, Norfolk, Portsmouth, Suffolk by NWS

Effective: 2022-05-10 23:13:00 EDT Expires: 2022-05-11 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Target Area: Chesapeake; Hampton, Poquoson; Norfolk, Portsmouth; Suffolk COASTAL FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM EDT WEDNESDAY * WHAT...Two to three feet of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Norfolk/Portsmouth and Hampton/Poquoson Counties, and Suffolk and Chesapeake. * WHEN...Until 7 PM EDT Wednesday. * IMPACTS...Shallow flooding is expected in the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline resulting in a low threat of property damage. Expect up to one foot of water above ground level in low lying, vulnerable areas. Some roads and low lying property including parking lots, parks and lawns near the waterfront will experience shallow flooding. Dangerous swimming and surfing conditions and localized beach erosion. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. CHESAPEAKE BAY BRIDGE TUNNEL VA MLLW CATEGORIES - MINOR 5.0 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.1 FT, MODERATE 2.6 FT, MAJOR 3.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/04 AM 5.1 2.2 2.7 6 MINOR 11/05 PM 5.0 2.1 2.3 5 MINOR 12/06 AM 4.1 1.2 1.6 4-5 NONE 12/06 PM 4.2 1.3 1.3 4 NONE 13/07 AM 3.3 0.4 0.7 2 NONE 13/07 PM 3.7 0.8 0.5 2 NONE MONEY POINT VA MLLW CATEGORIES - MINOR 5.0 FT, MODERATE 6.0 FT, MAJOR 7.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.8 FT, MAJOR 3.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.6 2.4 2.9 1 MINOR 11/06 PM 5.4 2.2 2.5 1 MINOR 12/07 AM 4.8 1.6 2.1 1 NONE 12/07 PM 4.7 1.5 1.6 1 NONE 13/07 AM 3.9 0.7 1.1 1 NONE 13/08 PM 4.3 1.1 0.9 1 NONE ELIZABETH RIVER AT MIDTOWN TUNNEL VA MLLW CATEGORIES - MINOR 5.0 FT, MODERATE 6.0 FT, MAJOR 7.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.0 FT, MODERATE 3.0 FT, MAJOR 4.0 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.8 2.8 3.2 1 MINOR 11/07 PM 5.4 2.4 2.6 1 MINOR 12/07 AM 4.7 1.7 2.1 1 NONE 12/07 PM 4.7 1.7 1.7 1 NONE 13/08 AM 3.9 0.9 1.2 1 NONE 13/08 PM 4.1 1.1 0.8 1 NONE WESTERN BRANCH OF THE ELIZABETH RIVER VA MLLW CATEGORIES - MINOR 5.0 FT, MODERATE 6.0 FT, MAJOR 7.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.0 FT, MODERATE 3.0 FT, MAJOR 4.0 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.6 2.6 3.0 1 MINOR 11/06 PM 5.1 2.1 2.4 1 MINOR 12/07 AM 4.5 1.5 1.9 1 NONE 12/07 PM 4.5 1.5 1.5 1 NONE 13/08 AM 3.7 0.7 1.0 1 NONE 13/08 PM 4.0 1.0 0.8 1 NONE SEWELLS POINT VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.7 FT, MODERATE 2.7 FT, MAJOR 3.7 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.3 2.5 3.0 3 MINOR 11/06 PM 5.0 2.2 2.5 3 MINOR 12/07 AM 4.4 1.6 2.0 3 NONE 12/07 PM 4.3 1.5 1.6 2-3 NONE 13/07 AM 3.4 0.6 1.0 2 NONE 13/08 PM 3.6 0.8 0.7 2 NONE FORT MONROE VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.7 FT, MODERATE 2.7 FT, MAJOR 3.2 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.3 2.5 2.9 4 MINOR 11/06 PM 5.0 2.2 2.5 4 MINOR 12/07 AM 4.4 1.6 2.0 3 NONE 12/07 PM 4.3 1.5 1.5 3 NONE 13/08 AM 3.5 0.7 1.0 2 NONE 13/08 PM 3.9 1.1 0.9 2 NONE
CHESAPEAKE, VA

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